Финансово такие натуральные «хрустики» выходят вполне недорого. «Бараний горох» увеличивается в размерах во время приготовления, поэтому 250 грамм в качестве одной порции будет, скорее всего, достаточно. Однако такая закуска требует предварительной подготовки – замачивать эти бобовые нужно на 5-15 часов (по разным источникам, я замачивала на 10-12 часов). После замачивания на приготовление нута уйдет не более получаса (и то в том случае, если готовится много порций). Можно использовать уже готовый, маринованный нут из банок.
Интересно, что такая закуска в некоторых странах является достаточно обычной и общепринятой. Ее даже можно купить в готовом виде: жареный нут продается в бумажных стаканчиках или пакетиках. При самостоятельном приготовлении его можно хранить, однако перед тем, как выложить готовые хрустящие шарики с ореховым вкусом в баночку, следует их остудить.
Рецепт жареного нута
Ингредиенты:
- Нут – около 200 гр на порцию;
- Масло – можно рафинированное подсолнечное, можно оливковое;
- Специи – соль, паприка, карри, красный перец, черный перец, травы и любые другие приправы по вкусу (я использовала куркуму и индийскую смесь «Бирьяни» - Biryani Pulao).
Жареный нут вкусный как в горячем виде, так и в охлажденном. Мы его пробовали со сметаной, но можно подавать и с любым другим соусом по вкусу. Нут, приготовленный таким образом, отлично подходит для салатов и других оригинальных блюд. Приятного аппетита и не забывайте о Ромовом дневнике, впереди еще много вкусностей. С вами была Iris!