Финансово такие натуральные «хрустики» выходят вполне недорого. «Бараний горох» увеличивается в размерах во время приготовления, поэтому 250 грамм в качестве одной порции будет, скорее всего, достаточно. Однако такая закуска требует предварительной подготовки – замачивать эти бобовые нужно на 5-15 часов (по разным источникам, я замачивала на 10-12 часов). После замачивания на приготовление нута уйдет не более получаса (и то в том случае, если готовится много порций). Можно использовать уже готовый, маринованный нут из банок.

Интересно, что такая закуска в некоторых странах является достаточно обычной и общепринятой. Ее даже можно купить в готовом виде: жареный нут продается в бумажных стаканчиках или пакетиках. При самостоятельном приготовлении его можно хранить, однако перед тем, как выложить готовые хрустящие шарики с ореховым вкусом в баночку, следует их остудить.

Рецепт жареного нута

Ингредиенты:

Нут – около 200 гр на порцию;

Масло – можно рафинированное подсолнечное, можно оливковое;

Специи – соль, паприка, карри, красный перец, черный перец, травы и любые другие приправы по вкусу (я использовала куркуму и индийскую смесь «Бирьяни» - Biryani Pulao).

1. Как уже говорилось ранее, первым шагом является замачивание нута. Для этого можно взять кастрюльку или большую миску и залить бобовые холодной водой (воды должно быть достаточно много). Некоторые рекомендуют поставить после этого емкость в холодильник, я предпочла оставить на ночь на столе. Воду доливала, так как изначально налила не слишком много – только чтоб покрывала «орешки». Также во многих рецептах советуют несколько раз заменить воду (1-2 раза), этого я тоже не делала, так что смотрите сами. По прошествии 8-10 часов (это средние цифры, некоторые и вовсе на два часа замачивают) воду нужно слить. Оболочку бобовых можно отшелушить, но это необязательно, я бы даже сказала нежелательно для жарки.

2. Далее нут нужно отварить: для полной готовности ему достаточно 1,5-2 часа, нам же будет достаточно 30-50 минут. Соль лучше добавить не сразу, а ближе к середине готовки. Далее сливаем воду и даем ему обсохнуть перед жаркой.

3. Я жарила нут на сковороде: разогрела масло, добавила в него куркумы и немного ее обжарила. После этого выложила туда обваленный в специях нут и на среднем огне готовила минут 7-10, периодически помешивая.

Некоторые предпочитают нут запекать в духовке: для этого его выкладывают на покрытый фольгой противень и запекают при 190-200 градусов в течение 30-40 минут. В любом случае в итоге мы должны получить хрустящие шарики с золотистой корочкой и мягкой (иногда даже пустотелой) серединкой.

Жареный нут вкусный как в горячем виде, так и в охлажденном. Мы его пробовали со сметаной, но можно подавать и с любым другим соусом по вкусу. Нут, приготовленный таким образом, отлично подходит для салатов и других оригинальных блюд. Приятного аппетита и не забывайте о Ромовом дневнике, впереди еще много вкусностей. С вами была Iris!