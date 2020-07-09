ТОП 4 легендарных советских блюда, которые пробовал почти каждый из нас

Дома у моих родителей до сих пор готовят блюда, типичные для столовых, кафе и ресторанов СССР. Причем не только на каждый день, но и на праздники.
И я не однажды слышал, как фраза «почти так же вкусно, как в столовой» моими старшими родственниками воспринимается как искренний комплимент.
Проведя «соцопрос», я составил небольшой ТОП-4 блюд, рецепты которых члены моей семьи в свое время «украли» у советского общепита, готовили тогда и продолжают готовить сейчас.
И напомню вам рецепты их приготовления, вдруг разыграется аппетит.
Молочный суп с вермишельюУ некоторых этот суп вызывает не самые приятные воспоминания. Наверное, еще с тех времен, когда им пичкали в детском саду. Но лично я против него ничего не имею.
Даже наоборот, ел в детстве с удовольствием, особенно когда на поверхности образовывалась молочная пленка. Ну вы понимаете, о чем я.
Вспоминаем, как приготовить такой суп. Нам понадобится:
- молоко – 1 л.;
- вермишель – 50 г. (или немного больше, тогда будет более густой);
- сливочное масло – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль – по вкусу.
Сам процесс приготовления крайне прост. Самое сложное – проследить, чтобы не убежало молоко. Итак:
- Молоко доводим до кипения.
- Добавляем соль и сахар.
- Засыпаем вермишель (лучше поломать, чтобы влазила потом в ложку).
- Варим до готовности вермишели.
- Подаем со сливочным маслом.
Получаем наше блюдо.
Разумеется, можно использовать различные макаронные изделия. Вот примеры.
Гуляш с подливойИз вторых блюд, являвшихся частью как обычных, так и праздничных ужинов, мои родственники сразу вспоминали гуляш с подливой и макароны по-флотски. Давайте сначала поговорим про гуляш.
Гуляш можно было отведать практически в любой советской столовой. Я еще не видел людей, которым бы не понравилось это блюдо. Да и сейчас его любят многие.
Так как главным ингредиентом в гуляше является мясо, то рекомендую выбрать «красивый» кусок, без сала и прожилок. Ингредиенты:
- свинина или говядина – полкило;
- томатная паста – 50-80 г.;
- лук – 150 г.;
- мука – 20 г.;
- вода – 1 литр;
- соль, сахар, лавровый лист – по вкусу.
Теперь готовим:
- Мясо нарезаем кубиками или продольными кусочками и обжариваем до золотистой корочки.
- Добавляем к мясу томатную пасту и литр воды, тушим минут 40, далее солим и еще 15 минут тушим. В итоге у нас, кроме мяса, получается мясной соус, который мы выливаем в другую емкость.
- Пока мясо тушится, нужно зажарить муку, чтобы она поменяла цвет на кремовый, а также спассировать лук.
- Аккуратно смешиваем муку, лук и мясной соус, не допуская образования мучных комочков – и у нас готова подлива!
- Теперь смешиваем мясо, подливу, немного сахара, кладем лавровый лист. Тушим еще 5-10 минут – и готово.
Гуляш отлично сочетается с картофельным пюре или отваренными макаронами.
Макароны по-флотскиЧто ж, сложно найти среди советских блюд настолько одновременно простое, быстрое в приготовлении, доступное по продуктам и вкусное, как макароны по-флотски.
Всего 3 главных ингредиента нам понадобится, чтобы приготовить его: мясо, макароны и лук. Плюс вода, соль и немного масла.
Классические макароны по-флотски готовятся из мясного фарша. Но давайте поностальгируем и возьмем отварную говядину – именно ее использовали в столовых времен СССР.
Итак, берем:
- мясо и макароны примерно в соотношении 1 к 1, т.е поровну – грамм 300-500. Можно немного уменьшить долю макарон;
- 1 луковицу (для любителей лука можно взять наравне с мясом);
- 3-5 ст. ложек растительного масла;
- соль по вкусу;
- воду – чтобы хватило отварить макароны и мясо.
Сам процесс:
- Отвариваем говядину и макароны до готовности в подсоленной воде.
- Лук обжариваем до золотистого цвета на масле.
- Прокручиваем мясо через мясорубку, добавляем его к луку и тоже слегка подрумяниваем.
- Осталось перемешать все, что видите, и блюдо готово.
Вот такие вариации макарон по-флотски могут быть на вашем столе:
Салат “Витаминный”Дополняли вторые блюда салаты. Почти все их в СССР щедро заливали майонезом. Но мы поговорим о вполне себе диетическом салатике под названием «Витаминный». Помните такой?
Его и сейчас можно встретить очень часто в заведениях общепита и просто дома на столе.
Из овощей нам понадобятся только капуста и морковь. Я предлагаю просто взять на глаз. Капусты должно быть в примерно 3-4 раза больше.
Процесс готовки не очень быстрый, но простой:
- Мелко шинкуем капусту, кладем ее в кастрюлю и добавляем несколько ложек трехпроцентного уксуса (3-4 ложки на 500 грамм капусты) и соль по вкусу.
- 2-3 минуты греем на плите (не кипятим), пока капуста немного не размякнет.
- Остывшую капусту смешиваем с так же нашинкованной морковью, сахаром и подсолнечным маслом.
- Оставляем в холодильнике на несколько часов.
Салат готов.
Пока готовил пост, проголодался. Очень захотелось макаронов по-флотски. Придется готовить.
А вам предлагаю рассказать в комментариях, есть ли такое «советское» блюдо, которое вы с удовольствием готовите и едите до сих пор? Чем именно оно вам нравится? Откуда взялся рецепт?