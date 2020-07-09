Ромовый Дневник

ТОП 4 легендарных советских блюда, которые пробовал почти каждый из нас

Дома у моих родителей до сих пор готовят блюда, типичные для столовых, кафе и ресторанов СССР. Причем не только на каждый день, но и на праздники.

И я не однажды слышал, как фраза «почти так же вкусно, как в столовой» моими старшими родственниками воспринимается как искренний комплимент.

Проведя «соцопрос», я составил небольшой ТОП-4 блюд, рецепты которых члены моей семьи в свое время «украли» у советского общепита, готовили тогда и продолжают готовить сейчас.

И напомню вам рецепты их приготовления, вдруг разыграется аппетит.

Молочный суп с вермишелью

У некоторых этот суп вызывает не самые приятные воспоминания. Наверное, еще с тех времен, когда им пичкали в детском саду. Но лично я против него ничего не имею.

Даже наоборот, ел в детстве с удовольствием, особенно когда на поверхности образовывалась молочная пленка. Ну вы понимаете, о чем я.

Вспоминаем, как приготовить такой суп. Нам понадобится:

  • молоко – 1 л.;
  • вермишель – 50 г. (или немного больше, тогда будет более густой);
  • сливочное масло – 1 ст. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • соль – по вкусу.

Сам процесс приготовления крайне прост. Самое сложное – проследить, чтобы не убежало молоко. Итак:

  1. Молоко доводим до кипения.
  2. Добавляем соль и сахар.
  3. Засыпаем вермишель (лучше поломать, чтобы влазила потом в ложку).
  4. Варим до готовности вермишели.
  5. Подаем со сливочным маслом.

Получаем наше блюдо.

Разумеется, можно использовать различные макаронные изделия. Вот примеры.

Гуляш с подливой

Из вторых блюд, являвшихся частью как обычных, так и праздничных ужинов, мои родственники сразу вспоминали гуляш с подливой и макароны по-флотски. Давайте сначала поговорим про гуляш.

Гуляш можно было отведать практически в любой советской столовой. Я еще не видел людей, которым бы не понравилось это блюдо. Да и сейчас его любят многие.

Так как главным ингредиентом в гуляше является мясо, то рекомендую выбрать «красивый» кусок, без сала и прожилок. Ингредиенты:

  • свинина или говядина – полкило;
  • томатная паста – 50-80 г.;
  • лук – 150 г.;
  • мука – 20 г.;
  • вода – 1 литр;
  • соль, сахар, лавровый лист – по вкусу.

Теперь готовим:

  1. Мясо нарезаем кубиками или продольными кусочками и обжариваем до золотистой корочки.
  2. Добавляем к мясу томатную пасту и литр воды, тушим минут 40, далее солим и еще 15 минут тушим. В итоге у нас, кроме мяса, получается мясной соус, который мы выливаем в другую емкость.
  3. Пока мясо тушится, нужно зажарить муку, чтобы она поменяла цвет на кремовый, а также спассировать лук.
  4. Аккуратно смешиваем муку, лук и мясной соус, не допуская образования мучных комочков – и у нас готова подлива!
  5. Теперь смешиваем мясо, подливу, немного сахара, кладем лавровый лист. Тушим еще 5-10 минут – и готово.

Гуляш отлично сочетается с картофельным пюре или отваренными макаронами.

Макароны по-флотски

Что ж, сложно найти среди советских блюд настолько одновременно простое, быстрое в приготовлении, доступное по продуктам и вкусное, как макароны по-флотски.

Всего 3 главных ингредиента нам понадобится, чтобы приготовить его: мясо, макароны и лук. Плюс вода, соль и немного масла.

Классические макароны по-флотски готовятся из мясного фарша. Но давайте поностальгируем и возьмем отварную говядину – именно ее использовали в столовых времен СССР.

Итак, берем:

  • мясо и макароны примерно в соотношении 1 к 1, т.е поровну – грамм 300-500. Можно немного уменьшить долю макарон;
  • 1 луковицу (для любителей лука можно взять наравне с мясом);
  • 3-5 ст. ложек растительного масла;
  • соль по вкусу;
  • воду – чтобы хватило отварить макароны и мясо.

Сам процесс:

  1. Отвариваем говядину и макароны до готовности в подсоленной воде.
  2. Лук обжариваем до золотистого цвета на масле.
  3. Прокручиваем мясо через мясорубку, добавляем его к луку и тоже слегка подрумяниваем.
  4. Осталось перемешать все, что видите, и блюдо готово.

Вот такие вариации макарон по-флотски могут быть на вашем столе:

Салат “Витаминный”

Дополняли вторые блюда салаты. Почти все их в СССР щедро заливали майонезом. Но мы поговорим о вполне себе диетическом салатике под названием «Витаминный». Помните такой?

Его и сейчас можно встретить очень часто в заведениях общепита и просто дома на столе.

Из овощей нам понадобятся только капуста и морковь. Я предлагаю просто взять на глаз. Капусты должно быть в примерно 3-4 раза больше.

Процесс готовки не очень быстрый, но простой:

  1. Мелко шинкуем капусту, кладем ее в кастрюлю и добавляем несколько ложек трехпроцентного уксуса (3-4 ложки на 500 грамм капусты) и соль по вкусу.
  2. 2-3 минуты греем на плите (не кипятим), пока капуста немного не размякнет.
  3. Остывшую капусту смешиваем с так же нашинкованной морковью, сахаром и подсолнечным маслом.
  4. Оставляем в холодильнике на несколько часов.

Салат готов.

Пока готовил пост, проголодался. Очень захотелось макаронов по-флотски. Придется готовить.

А вам предлагаю рассказать в комментариях, есть ли такое «советское» блюдо, которое вы с удовольствием готовите и едите до сих пор? Чем именно оно вам нравится? Откуда взялся рецепт?

