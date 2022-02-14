Нежное и тающее во рту мясо, в хрустящей корочке – это чебурек, отличный вариант для перекуса. Существует множество данных появления этого блюда. Некоторые ученые уверены, что блюдо появилось в Средней Азии, другие уверены, что у крымских татар. Турки также заявляют, что именно у них в стране появились чебуреки. Для их традиционной кухни характерна обжарка теста с мясом в большом количестве масле. Из-за культурных особенностей каждой страны, варианты приготовления чебуреков сильно разнятся. Но, приготовленные чебуреки по разным рецептам стоит попробовать, а тем более попробовать сделать тесто на чебуреки с водкой.

Традиционный пошаговый вариант рецепта

В традиционном варианте, в Азии блюдо готовили только из 4 компонентов: тесто, овощи, вместо мяса, соль и вода. Естественно, что хрустящая корочка по такому пошаговому рецепту даже с фото не получится. Тесто фактически превращалось в тягучую консистенцию.

Турки чебуреки готовят обязательно с мясом. Жарят их в большом количестве жира. Количество мяса произвольное. Однако если опираться на постулаты султана Мехмеда IV Охотника (1680 год), на 500 г теста должно приходиться 800 г. В те времена в качестве начинки использовали исключительно баранину, смешанную с небольшим количеством лука.

Сегодня принято обязательно делать хрустящее тесто для чебуреков. В Болгарии делают мини чебуреки, а на Кавказе добавляют много специй и трав. На просторах стран бывшего СССР вообще нет никаких правил. Главное условие, чтобы чебурек был сочным, с хрустящей корочкой.

Хрустящее блюдо на водке

Ингредиенты

Составляющие для теста

200 г муки пшеничной, желательно высшего сорта;

100 мл водки, на которой так же не рекомендуется экономить;

¾ части чайной ложки сахара;

одна щепотка соли или просто по вкусу;

2 столовые ложки подсолнечного масла.

Вы, действительно не ослышались. Если приготовить тесто для блюда на водке, то оно получится хрустящим и будет иметь интересный вкус. Именно этот алкоголь придаст тесту характерный хруст. Нельзя сказать, кто именно придумал готовить именно так, но получается божественно.Тесто на чебуреки с водкой готовят на пшеничной муке. Не нужно бояться, если вам по какой-либо причине нельзя алкоголь. После того, как тесто попадет на сковороду, весь спирт испарится.Чтобы приготовить 6 чебуреков стандартного размера, для теста потребуется:

Тесто на чебуреки с водкой получится действительно хрустящим, если вместо обычной воды для замеса теста использовать минеральную, без газа. Оно получится очень нежное и приобретет более хрустящую корочку. Можно даже использовать водку приготовленную дома на лимоне.

Составляющие для начинки

Идеальный пошаговый рецепт чебуреков с фаршем в домашних условиях с фото предполагает, что вы сами приготовите фарш. Для него подойдет куриное, говяжье, свиное мясо или баранина. Все зависит от личных предпочтений и культурных особенностей.

На 6 порций понадобиться:

175 г фарша;

среднего размера луковица;

соль;

специи, травы кладут по вкусу.

Лук можно класть в любой пропорции. Этот корнеплод отвечает за аромат и сочность чебурека.

Процесс приготовления теста

В самом начале необходимо просеять муку. В ней не должно быть никаких комков тем более жучков или посторонних предметов. На втором этапе надо немного подогреть воду, даже если она минеральная и добавить соль и сахар в минимальном количестве. Все компоненты тщательно смешать, пока они полностью не растворятся. В воду можно немного добавить растительное масло, обязательно немного подогретое.

Далее, в очищенной муке надо проделать небольшое углубление и медленно добавить подготовленную воду. Именно на этом этапе добавляется водка и растительное масло (которое используется по желанию). Всю смесь надо тщательно перемешать и довести до однородного состояния, тогда уже можно замесить тесто.

На подготовленную ровную поверхность. Предварительно посыпанную мукой необходимо выложить тесто, накрыть полотенцем. Оставить его на 10 минут в таком состоянии. По истечении этого времени, надо опять вымешивать тесто около 2 минут. Не забывайте добавлять муку, чтобы тесто не прилипало к столешнице. Затем опять оставить на 10 минут, не забыв накрыть тканью. Так надо повторить еще не меньше 2 раз. Именно такой способ позволяет полностью подготовить к приготовлению чебуреки, тесто. Рецепт простой, но действительно «работает», блюдо получается нежным, а тесто максимально хрустящим.

Заварное тесто

На некоторых сайтах встречаются рецепты чебуреков из заварного теста с водкой. После просеивания муки, необходимо нагреть воду в сотейнике или другой емкости, куда будет просто добавлять муку. В закипевшую воду необходимо медленно добавлять половину всей подготовленной муки. Одновременно с этим надо очень быстро смешивать воду и муку венчиком. Компоненты должны «собрать» в единую массу. Как только она остынет, в тесто надо добавить 1 яйцо и водку.

Полученное тесто можно выложить на рабочее место и продолжить вымешивать, добавляя муку по мере необходимости. В итоге тесто должно стать упругим и не прилипать к рукам. Если не удалось достигнуть такого результата, то тесто надо спрятать на 30 минут в холодильник, предварительно обвернув в пищевую пленку.

Заварное тесто имеет массу преимуществ. Оно более плотное, мягкое. С ним намного проще работать, в процессе лепки, оно не рвется. А готовою блюдо получается не только хрустящим, но и расслаивающимся.

Готовим начинку

Пока готовится тесто на чебуреки с водкой, можно постепенно готовить начинку, для этого есть достаточно времени. Вначале следует очистить луковицу. Потом можно измельчить на блендере или мясорубке. Можно сделать все ножом, порезав лук максимально мелко на рабочем месте. При использовании ножа, практически все полезные компоненты лука сохранятся.

На втором этапе смешайте фарш вместе с луком. Добавьте специи по вкусу. Если смесь получилась не сильно жидкой, то добавьте воды. Чебуреки должны обжариваться в собственном соку. Именно при таких условиях они станут по-настоящему сочными, а тесто хрустящим.

Фарш не обязательно разбавлять водой, подойдет мясной или овощной бульон, молоко, кефир и даже майонез. Некоторые хозяйки добавляют немного сливочного масла и утверждают, что вкус получается по-настоящему тонкий.

Лепим и жарим

Теперь подошел самый интригующий момент – лепка и обжарка. К этому процессу часто присоединяются даже дети. Ведь это увлекательно и ребенок понимает, что приложил некоторые усилия, чтобы получилось вкусное блюдо.

Начать надо с того, чтобы раскатать тесто. Предварительно рабочее место надо слегка посыпать мукой. Тесто раскатывают тонким слоем, не более 3 мм. Для вырезания круга можно использовать любую крышку от кастрюли, в зависимости от желаемого размера готового блюда.

На половину круга необходимо выложить начинку, но не слишком много, чтобы фарш не вылазил за пределы теста. Накрыть второй половиной теста и защепить края. В домашних условиях можно края будущего чебурека придавить вилкой, сделав насечки.

Перед тем как начать жарить, необходимо подогреть сковороду, и предварительно налить растительное масло. Желательно, чтобы сковорода была глубокой. Немного тише сделать огонь и обжарить заготовки с двух сторон. На каждую сторону уйдет от 3 до 5 минут, то есть до момента появления золотистого цвета.

Так просто сделать, чебуреки, и тесто с водкой, рецепт доступен даже самому неподготовленному кулинару. По желанию, используйте для приготовления домашнюю медовуху.

Секреты и тонкости

Чтобы приготовить чебуреки не такими жирными, после обжарки их можно обмакнуть в бумажных полотенцах. К блюду также можно подать ряженку.

Некоторые хозяйки рекомендуют не перемешивать тесто каждые 10 минут, а просто спрятать его в холодильник на 10-15 минут. Обязательно в тесто надо вбить одно куриное яйцо (1 на 450 г).

Если любите зелень, то смело добавляйте ее в рецепт, тесто и сами чебуреки будут иметь более яркий вкус. Можно даже добавлять замороженную зелень, а если она свежая, то обязательно надо убрать все вялые листочки и добавлять в фарш после просушки.

Чтобы не растекался фарш, некоторые кулинары рекомендуют добавлять небольшое количество кефира. В особенности это актуально, если не любите лук. Кефир будет выступать в качестве связующей жидкости, а фарш получится сочным. Если надоело мясо, то в качестве начинки могут выступать любые ингредиенты, рыба, картофель, грибы, капуста и даже рис. Но, традиционный рецепт предполагает микс нескольких сортов мяса, пропущенных через мясорубку.

Никогда не используйте масло с низкой температурой дымления, даже если она показано на фото. У каждого жира и масла есть точка дымления, превышая которую оно начинает выделять вредные вещества, включая канцерогены. Поэтому не нужно использовать для жарки нерафинированные масла. Перед жаркой обязательно хорошо нагревайте сковороду и само масло.

Когда переворачиваете заготовку на сковороде, старайтесь не проткнуть ее. Фарш вытечет и будет испорчен весь вид готового блюда. Лучше всего использовать деревянную лопатку.

Не нужно отказываться от добавления сахара в муку. Именно он придаст румяную корочку готовому блюду, а водка неповторимый хруст.

Если сомневаетесь, зачем делать тесто на чебуреки с водкой, то вначале попробуйте. Прежде всего, это будет хрустящее блюдо. Чебуреки будут сохранять длительное время товарный вид. Вы сможете удивлять своих друзей фотографиями свежего блюда несколько дней.