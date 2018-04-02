В нынешнее время еда является основным источником питания. Однако, можно сделать его потребление наиболее приятным, если использовать специальные «кулинарные инструменты», которыми являются соусы. Их грамотное использование поможет придать блюдам наиболее насыщенный вкус. Одним из распространенных вариантов, который применяется для салата «Цезарь» и коктейля «Кровавая Мэри» является пикантный ферментированный английский вустерширский соус. [1]

Некоторые люди в поисках альтернативы заменяют его другими вариантами, однако истинные гурманы смогут отличить их его от других соусов. Он обладает невероятной насыщенностью, а также может изменить всю палитру вкуса любой еды. В этой статье каждый сможет узнать о том, кто придумал этот соус, как его приготовить, а также с чем он может сочетаться, противопоказания, вред и другие не менее важные моменты.

Правильный рецепт соуса

Ингредиенты

Правильно приготовленный вустерширский соус обладает кисло-сладким, от части пикантным вкусом. Все остальные являются альтернативами, которые не относятся к этому «произведению искусства» современной кулинарии. Состав одного из основных вариантов соуса было описано в книге «Приправы», написанной Вильямом-Августом Васильевичем Похлёбкиным, о котором мы расскажем дальше. [2]Перед изготовлением такого интересного дополнения к блюду, нужно понять состав вустерского соуса.

Состоит правильный рецепт из следующих важных ингредиентов.

молотая корица – 1 палочка;

чеснок – 2 зуб;

анчоус – 1 шт;

имбирь – корень или молотый;

красный перец – 0,5 ч. ложки;

семена горчицы – 3 ложки;

лук - 1 шт;

гвоздика 0,5 ложки;

карри – пол чайной ложки;

уксусная кислота – 2 ложки;

сахар – 100 гр;

перец горошек;

соль;

Кроме этого вам будут необходимы кардамон, соевый соус (полстакана), а также тамаринд.

Способ приготовления

Первым делом, что необходимо сделать – опустить лук в раствор, сделанный из уксуса, после чего оставить его на пару минут. После этого необходимо вытащить его и мелко нарезать. Кроме этого необходимо измельчить чеснок сбрызнуть его уксусом. Затем в марлевый мешочек каждому необходимо будет выложить лук, чеснок, красный и черный перец, а также гвоздику, имбирь и кардамон. После этого мешочек и марля плотно привязывается, тем самым в процессе всего приготовления вам будет необходимо также постоянно проводить процесс отжима. В кастрюлю заливается соевый соус, а также уксусная кислота, и размещается тамаринд. После этого необходимо влить некоторое количество воды, после ставим на небольшой огонь примерно на полчаса. Отдельно необходимо замешивать карри с порезанным анчоусом, а также называем солить по вкусу и размешать нужное количество воды. Выключите огонь, вложить мешочек, где имеются специи в любую стеклянную банку. Затем необходимо влить туда же соус и закрыть всё обычной крышкой. В течение 5 – 7 дней следует отжимать мешочек примерно раз в день, после чего вовсе уберите его. Разлейте по небольшим бутылочкам, затем оставьте его в холодильнике, где он и будет храниться.

Именно таким рецептом обладает вустерский соус, который поможет улучшить вкусовые качества большинства известных современных блюд, так как является универсальным.

Кто придумал вустерский соус?

Многие, скорее всего, не знают о том, откуда появился вустерский соус. Согласно одной легенде, в 20 веке бывший губернатор Бенгалии, лорд Маркус Сэндис после своего возвращения из Индии в Англии, в родной город Вустер, что располагается в графстве Вустершир. Благодаря поездке лорд настолько привык к определенным специям из индийской кухни, которые обладали насыщенным вкусом, что аж загрустил.

Глядя на унылую овсянку и другие блюда, которые наскучили ему, что он обратился к аптекарям из местной лавки, а именно к Джону Леа и Уильяму Перринсу, которые должны были разработать рецептуру. После сдачи работы, результат разочаровал лорда, тем самым он не захотел забирать соус себе. Пахучее варево было отправлено в бочках для хранения в подвальное помещение.

Через некоторое время они вспомнили про это творение и обнаружили, то что он смог превратиться в достаточно ароматный и вполне себе пикантный кулинарный инструмент. После некоторых раздумий его разлили по бутылкам и стали продавать, тем самым он смог заполучить свою славу, как один из лучших кулинарных шедевров человечества.

Что готовят с вустерским соусом?

Что сочетается с соусом лучше всего

Вустерширский соус – универсальный кулинарный шедевр, который может подойти для совершенно любых блюд, существующие в нынешнее время. Они используются для тушеных, фаршированных, вареных, в том числе салаты, классические пельмени, различные супы и прочие блюда.Наиболее пикантным и вкусным получается соус, используя различные тушенности, в том числе мясо, которые приобретают дополнительным вкусом. Также с ним принято приправлять такие английские блюда, как: рагу, бекон с яичницей, ростбиф и так далее.

Если вы хотите приготовить замечательный маринад, то он также может использоваться как расходный материал. Кроме этого, он будет неплохо подаваться с различными бутербродами, салатами, например, «Цезарь», гренками с сыром или же при приготовлении коктейля «Блади Мэри».

Важные особенности соуса

Чем можно заменить вустерский соус

В нынешнее время ворчестерширский соус обладает некоторыми основными особенностями, которые делают его одним из лучших дополнений к определенным современным блюдам.

Многие не понимают, чем можно будет заменить ворчестерширский соус, однако существует ряд некоторых альтернативных вариантов. К ним можно отнести следующее:

Бальзамический уксус; Хересный уксус; Красный винный уксус и тамариндовая паста; Соевый и рыбный соус; Кокосовые аминокислоты.

Как вы можете понять, существует масса вариантов альтернативы такого вкуснейшего соуса, который мы рекомендуем обязательно приготовить, чтобы улучшить вкус вашего блюда.

Полезные свойства вустерширского соуса

Одним из важных моментов считается то, что соус обладает определенной способностью, связанной с активизацией иммунной системы, за счет содержания витамина B6. С помощью витамина происходит строительство эритроцитов, в том числе помогает поддержать здоровье всей нервной системы.

Дополнительным плюсом вустерского соуса считается то, что оздоравливается кожа. Определенные ингредиенты содержат витамин E, который помогает активизировать иммунную систему. Действие происходит как от антиоксидантов, позволяющие обеспечить защиту от старения, в том числе улучшается внешняя часть кожного покрова.

Витамин К, который находиться в соусе может помочь защитить организм от кровоизлияния. Особенную пользу он может привнести для женщин, во время обильной менструации, так как помогает увеличить уровень крови, которая может быть потеряна. Кроме этого позволяет предотвратить разрушение костных и других видов ткани. В основном он имеется в анчоусы, гвоздика и перец чили.

Вустерширский соус обладает некоторой пользой например, она может помочь улучшить аромат для таких блюд, которые сделаны из курицы, индейки, и другими блюдами, например, салатами. При этом вкусовые качества различных блюд считается далеко не единственным преимуществом.

Стоит также отметить, что в соусе имеется ниацин, который содержится в анчоусах, помогающий пищеварительной системе. Кроме этого в нем также имеется тиамин, который повышает качество нервной системы.

Противопоказания, вред и побочные эффекты вустерширского соуса

Несмотря на большое количество полезных свойств, имеются и некоторые ингредиенты, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Таким образом, людям у которых есть непереносимость к анчоусам или глютену, то такой соус необходимо исключить подобное дополнение к блюдам из рациона или найти наиболее безопасную альтернативу.

Также соус обладает большим количество сахара и соли, тем самым определенные вариации “Ворчестера” нельзя относить к исключительно полезным продуктам. И именно поэтому самое важное, при его потреблении знать меру, не злоупотребляя его потреблением.

Как и сколько хранить вустерширский соус

Многие думают о том, что хранение вустерского соуса происходит в особенных условиях. Однако хранить его можно где угодно, например, можно прямо в холодильнике, где его свойства сохраняются в течение 3 лет. Важно, чтобы он был плотно закрыт, чтобы не ухудшались его вкусовые и качественные свойства.

Источники: