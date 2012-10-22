Маэстро – музыку! Легендарные бармены, которые изменили ход истории

Как бы претенциозно это не звучало, но история – это наше все. Если у общества нет общей истории, значит это и не общество вовсе. Профессия бармена тоже держится на истории, ведь барменская классика – это не что иное, как проявление многолетней истории развития алкогольной культуры. Сегодня на therumdiary.ru я расскажу вам о легендарных барменах прошлого столетия. Столетия, когда, собственно, и зародилась эта культура. Столетия, когда создавалась барменская классика. Эти ребята уже внесли свои имена в историю, а значит, они являются частью любого общества, где приветствуется алкогольная культура, то есть, абсолютно любого.

Самые значимые личности барной индустрии

Что ж, некоторые легендарные бармены уже вписаны в Библию барменов, которая постоянно пополняется новыми именами. Я начну с тех, кто зародил культ бармена.

Франк Мейер

Австриец является воплощением легенды. Именно он является отцом психологических нюансов в работе бармена. Его слова вошли в историю: «Бармен должен быть химиком, физиологом и психологом». Свою карьеру он построил в легендарном французском отеле «Ритц», работая в баре «Камбон». Это было в 20-е годы – золотые годы коктейлей. Его подопытными кроликами была вся богема Франции вплоть до его кончины в 1947 году.

Его коктейли Bee’s Knees и Royal Highball дошли в видоизмененном виде и до наших дней. Его клиентами были короли и принцы, русские князья и сотни янки, которые приплывали во Францию только для того, чтобы принять из рук Франка напиток. Он является автором эксклюзивной книги «The Artistry of Mixing Drinks» (Искусство смешивания напитков), которая вышла скромным тиражом в 1300 книг. За эти книги идет ожесточенная борьба на аукционах между барменами всего мира.

Константе Рибалаига

Константе-волшебник, Константе-король коктейлей и, наконец, Константе-властелин «Дайкири». Каталонец работал в баре «Флорида», который располагался на Кубе. Именно сюда съезжался со всего мира бомонд, дабы отведать «Дайкири» от самого Константе. Благодаря своим профессиональным качествам и умению готовить гениальный «Фрозен Дайкири», Константе в 1918 году стал владельцем бара, который переименовал в 1940 году во «Флоридиту». Умер Рибалаига на пике популярности в 1952 году.

Гарри Джонсон

Странно, но об этом бармене, который оставил довольно таки ощутимый след в истории, мало что известно. Родился он в 1843 году в Кенингсберге (сегодняшний Калининград). Гарри работал в Сан-Франциско, а затем открыл один из самых знаменитых баров США того времени в Чикаго. Но в 1871 гору по городу прокатились страшные пожары, которые сожгли его бар. В результате Гарри Джонсон был вынужден начинать новую жизнь и начал он с работы в мировых гранд-отелях, в частности, отелях Европы. Он начал преподавать тайны смешивания напитков. Для барменов всего мира он стал образцом идеального представителя своей профессии.

Благодаря своей преподавательской деятельности, ему присвоили прозвище «Декан». Известно, что в 1869 году Гарри стал Чемпионом по приготовлению коктейлей в США.

Все его знания помещены в книгу «Harry Johnson’s Bartender’s Manual» (Учебник бармена Гарри Джонсона). Эта книга признана самым значительным творением, которое было создано для профессионального бара. Как ни странно, но именно советы Гарри Джонсона и по сей день являются актуальными.

Джерри Томас (Джеремайя Пи Томас)

Вот он, папаша барменской индустрии. По заслугам ему было присвоено прозвище «Профессор». Он был одним из первых миксологов и знаменитостью, похлеще самого президента Гранта, который угостил Джерри сигарой за его легендарный коктейль, о котором я напишу чуть ниже. Работал Томас в Сан-Франциско, в Западном отеле и получал за свою работу 400 долларов в месяц, что на то время превосходило зарплату вице-президента Америки (и я так хочу). Родился Джерри в 1825 году. В 20 лет он начал свою карьеру, став помощником бармена в родном городе Нью-Хейвена. В Сан-Франциско он перебрался в 1849 году, куда приплыл после долгих скитаний по морю в качестве моряка.

Поработав на золотом прииске, он заработал на свой первый бар у себя дома, а затем открыл заведения в Нью-Йорке и Новом Орлеане. В Городе Свободы он работал в самом престижном баре восточного побережья – Метрополитен. А на Бродвее заведовал легендарным баром №1239. С 1859 года Джерри путешествовал по Европе, прихватив свой легендарный серебряный набор бармена.

В 1862 Томас издал книгу «How to Mix Drinks or The Bon-Vivant’s Companion», где он описал основы миксологии того времени. В 1872 году было выпущено продолжение этой книги – «The Bartender’s Guide or How to Mix All Kinds of Plain and Fancy Drinks».

Из забавных фактов: работая в ресторане «Эльдорадо», что в Сан-Франциско, Джерри споил банду гангстеров, которые вломились в ресторан для разбоя и грабежа. Джерри не растерялся и предложил им выпить, а те не растерялись тоже – взяли и выпили, отчего окосели и в результате сдались полиции. Вот такой вот он, «Профессор». В этом же ресторане им был придуман коктейль Blue Blazer (Блю Блейзер), который сегодня мало где удастся попробовать.

Рецепт коктейля прост, но сложен в приготовлении:

60 мл скотча

две ложки сахара

60 мл горячей воды (кипящей прям)

твист из цедры лимона

Из посуды понадобиться пивная кружка и 2 металлические чашки.

Нужно подогреть железные чашки, и налить в одну кипяток, во вторую – скотч. Виски нужно поджечь и попереливать обе жидкости несколько раз между чашками. Затем тушим пламя, сыпем туда сахар и переливаем в пивную кружку, украсили и вперед =).

Джерри там достали любители этого коктейля, что он изменил подачу напитка, добавив секретный ингредиент – минус 10 градусов температуры на улице. С тех пор Блю Блейзер стал только зимним коктейлем.

Джузеппе Киприани

Работал в Венеции в баре «Гарри», где благополучно сочинил в 1943 году коктейль «Беллини», ставший классикой из классик. Вы удивитесь, но карпаччо – его творение тоже. В его бар Harry’s Bar захаживал Хэмингуэй, Ротшильды, Моэм и многие другие, а еще в его баре побывал принц Чарльз с леди Ди.

Фернан Петио

В 20-х годах по Парижу стал расхаживать странный коктейль – смесь 50:50 водки с томатным соком. Да, да, эта та самая легендарная Кровавая Мэри и ее придумал Петио. Произошло это в баре «Нью-Йорк», который располагался в Париже. Французы Кровавую Мэри не оценили, но янки оказались куда приветливее. В 1934 году Киприани оказался уже в городе Нью-Йорке, работая в баре «Кинг Кол». Там то Кровая Мэри и начала набирать обороты. Первое название коктейля Red Snapper (Красный Люциан), но один из посетителей бара случайно назвал напиток современным названием и оно к нему прицепилось.

Сегодня вариаций Кровавой Мэри много и я об этом коктейле расскажу уже в последующих статьях.

Джонни Брукс

Этот парень первый стал выживать в Мартини цедру лимона, а знаете, что это значит? Это значит, что Брукс стал одним из соавторов легендарного коктейля Мартини, готовить правильно который обязан каждый бармен. О коктейле я расскажу позже, может даже вместе с Кровавой Мэри =). Работал Джонни в баре «Сторк клаб» в Нью-Йорке, куда регулярно заглядывал все тот же пьянчужка Хэмингуэй, сам Кэннеди с женой и почти все выпивающие Рузвельты.

Пару слов о месте его работы. Даже в сухой закон на барной стойке подавались самые изысканные напитки. На входе висела 14-каратная золотая цепь, а на Новый год с потолка падали воздушные шары с записками. В записки были вписаны разные призы, вплоть до роскошного авто. Вот такой вот он был, бар «Аист».

Что ж, вот такие ребята сколотили барную классику. Разумеется, это только единицы и писать о таких легендах я еще буду с превеликим удовольствием.