Нам всем со школы внушали, что поэты, писатели несут нам «разумное, доброе, вечное». Однако, все они были в первую очередь людьми и ничто человеческое им было не чуждо. А уж алкоголь любили многие из них.

Чего стоит хотя бы Есенин с его кутежами на всю Москву… Я задумался, они пьют от того, что знамениты или для того, чтобы ими стать? А что если бы они вообще не употребляли спиртное? Эдгар По увидел своего зловещего ворона в пьяном бреду или пытался спрятаться от него на дне стакана?

Любители коктейлей

Скотт Фитцджеральд родился в 1896 году. В 1920 он стал известен благодаря своему произведению «По эту сторону рая».

Как только он стал известным, у него появились деньги и, опьяненный успехом, он начал посещать множество вечеринок, где его постоянным спутником был коктейль «Виски с содовой». Для этого 40 мл виски, абсолютно любого, но Фитцджеральд предпочитал дорогой, смешивают с содовой и большим количеством льда.

Джон Стейнбек родился в 1902 году, прожил 66 лет, большую часть из которых пил алкоголь.

Тот единственный раз, когда он посещал Россию, тогда еще Советский союз, он отличился тем, что был найден среди русских алкоголиков в подворотне без документов и средств к существованию.

Тем не менее, в приличных заведениях предпочитал коктейль RoseJack (Роуз Джек).Готовится этот коктейль не на основе знаменитого виски JackDaniels (Джек Дэниэлс),а на основе кальвадоса, смешанного с соком лимона и капелькой сиропа гренадин или ликера Campari (Кампари).

Эдгар Алан По, рожденный в 1809 году, поистине носит звание самого пропащего алкоголика всех времен среди писателей, потому что пил с самой молодости все, что имело хотя бы какую-то крепость. Был частым посетителем психиатрических больниц, в которых лечился от зависимости и белой горячки. Прожил всего 40 лет.

Любимым коктейлем считал Эгг Ног, который можно отнести скорее к согревающим новогодним коктейлям, чем к спиртным напиткам.

Рецепт его приготовления очень прост:

150 мл нежирных сливок;

150 мл рома;

1 яйцо;

щепотка корицы;

20 грамм сахара;

стручок ванили.

Все ингредиенты, кроме ванили, следует смешать в блендере до однородной массы, украсить взбитыми сливками, положить рядом стручок ванили.

Эрнест Хемингуэй, рожденный в 1899 году, по легенде является любителем рома. Именно из-за него и был изобретен коктейль «Мохито». Только в случае с Хемингуэем он выглядел так: 150 мл светлого рома смешивали со льдом, добавляли немного сока лайма, мяты и все, готово.

Ни о какой содовой речи и не шло. Коктейль получался очень крепким и пил его Эрнест очень много, утверждая, что именно так может утолить жажду в жару.

Водка и ее почитатели

Спиртной напиток с 40 градусной крепостью, сгубивший немало тонких писательских душ.

Сергей Есенин, по его собственным словам, был одним из тех, кто предпочитал водку вместо еды. Она давала его таланту раскрыться. Если бы он не любил выпить и различные увеселительные заведения, то не было бы в русской литературе его замечательных произведений.

Однако считается, что и одной из причин его смерти послужила водка. А сколько поэт успел бы еще написать…

Сергей Довлатов, рожденный в 1941 году, тоже не представлял себе жизни без этого напитка. В его произведениях лица, употреблявшие алкоголь были исключительно вежливыми и прекрасными людьми, а те, кто был против водки, описывались как злые и низкие личности.

В зрелом возрасте Довлатов смог справиться со своей зависимостью и дожил до 49 лет.

Благородный кальвадос

Этот напиток с нотами вкуса яблок и дубовых бочек предпочитали многие писатели.

Например, Эрих Мария Ремарк, рожденный в 1898 и проживший 72 года, предпочитал выпивать кальвадос и считал его чем-то вроде лекарства, которое, по его мнению, давало успокоительный, а иногда и обезболивающий эффект.

Он буквально преклонялся перед этим напитком, описывая его практически в каждом произведении, но в зрелом возрасте его постигло раскаяние и он пожалел о том, что столько времени из своей жизни провел в запое.

Джек Лондон умер в 40 лет, покончив жизнь самоубийством, потому что пытался справиться со всей той славой, что свалилась на него к 37 годам. Предпочитал благородные напитки, например, кальвадос, но в больших количествах.

Так и не смог заглушить алкоголем свои чувства и желания быть обычным человеком.

Любители пива

На самом деле знаменитый писатель Чарльз Буковски пил практически все алкогольные напитки, которые имели хотя бы какую-то крепость, но запивал их исключительно пивом. В целом, пиво пил вместо воды и предпочитал светлые сорта. Умер от лейкоза в 1994 году. Ему было 74 года.

Великий создатель ужастиков и триллеров Стивен Кинг не прочь был прийти на работу с упаковкой пива в обнимку для создания «рабочей атмосферы». Может быть именно в этом секрет его талантливых сочинений — быть в постоянном легком алкогольном опьянении, я не знаю. Но его можно назвать великим писателем современности, творчество которого не поменялось после того, как он бросил пить.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Таким образом, я понял, что алкоголь хоть и давал кому-то вдохновение, силы или возможность забыться, все равно он приводил к плохим последствиям у тех, кто им злоупотреблял. Поэтому скорее писатели пили от того, что были знаменитыми. А что думаете вы?