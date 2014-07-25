Писатели-алкоголики и их любимые напитки

Напиться до точки

Эрнест Хемингуэй – Мохито и Папа Добле

«Пиши пьяным, редактируй трезвым»

Эрнест Хемингуэй

Дядюшка Хэм по большей части слыл великим выпивохой, и с его литературным талантом мог сравниться разве что талант напиться. Делал он это с особым размахом и с рьяным рвением. Дело дошло до того, что он переехал во Францию лишь потому, что там делали отменные вина – этого он и сам не скрывал. Поговаривают, что именно с его подачи появился популярный французский коктейль «Смерть в полдень» (45 мл абсента на 150 мл брюта).

Как бы то ни было, но Хема-алкоголика запомнили не за его пристрастия к французским аперитивам. Больше всего он веселился на Кубе, где по утрам он посещал бар La Bodegita del Medio и отведывал там фирменный Мохито, а вечером отправлялся в El Floridita, где его поджидала целая плеяда Дайкири. Причем Дайкири он любил особенный, который в итоге был назван в его честь – Папа Добле (Papa Double).

Классический рецепт Дайкири вы найдете здесь, Papa Double от него отличается: двойная порция рома, сок лайма, немного вишневого ликера, ни какого сахара и только колотый лед. Таких лонг-дринков он опрокидывал в среднем по 12 штук за один присест – великие люди тогда жили. А еще в его честь в Флоридите был придуман коктейль Hemingway Special, который сейчас является классикой.

60 мл белого рома

40 мл грейпфрутового сока

15 мл ликера Мараскин

15 мл сока лайма

Взбить все ингредиенты в шейкере со льдом и перелить в коктейльный бокал «double».

Френсис Скотт Фицджеральд – Джин Рики

«Ты выпиваешь стаканчик, он пьёт следующий, а потом очередной стаканчик выпивает тебя»

Френсис Скотт Фицджеральд с женой

Френсис любил джин, полагая, что его нельзя унюхать в дыхании. Напивался быстро, буквально с одного бокала. Вообще, со своей супругой, Зельдой, они были теми еще пройдохами. Семейство Фицджеральдов было замечено в разных пакостях. Все помнят, как они прыгали в фонтан Plaza, раздевались в Follies, варили часы гостей в томатном супе, а на богемные вечеринки приходили в пижамах, впрочем, Зельде это быстро надоедало и она танцевала голышом. Любимым коктейлем писателя был Джин Рики.

50 мл джина

10 мл сока лайма

100 мл содовой

Все ингредиенты смешать в высоком бокале со льдом и украсить долькой лайма.

Джек Керуак – Маргарита

«Как католик, я не могу покончить жизнь самоубийством, но я могу напиться вусмерть»

Джек Керуак

Имя лидера поколения битников Джека Керуака вряд ли знакомо мужику, пробивающему на кассе бутылочку казенной и банку кильки. Но если рассказать ему, что вот жил да был за океаном такой писатель, который долго скитался по стране и умер в 47 лет от цирроза печени, то мужик непременно проронит слезу и поднимет рюмочку за упокой души талантливого алкаша.

Вероятно, ни кто в этой жизни не выпил столько коктейлей «Маргарита», сколько их осилил Керуак. Это в своем роде его дань мексиканской культуре, которую он уважал и почитал. За свою короткую жизнь он ни дня не пропускал без «Маргариты»… двух, трех, пяти. Дошло вплоть до того, что в нью-йоркском White House Tavern, где писатель был завсегдатаем, однажды на всех стенах туалета появились многочисленные надписи «Керуак, иди домой!».

35 мл текилы

20 мл Куантро

15 мл сока лайма

На бокале Маргарита подготовить соленую хрусту. В шейкере с колотым льдом смешать все ингредиенты и перелить в подготовленный бокал.

Хантер С. Томпсон – виски Chivas Regal

«Не стал бы защищать наркотики, алкоголь и насилие — но они всегда замечательно работают»

Хантер С. Томпсон

В широких кругах основатель гонзо-журналистики ассоциируется с «двумя сумками травы, семьюдесятью пятью шариками мескалина, пятью полосами промокашек лютой кислоты, солонкой с дырочками, полной кокаина, и целым межгалактическим парадом планет всяких стимуляторов, транков, визгунов, хохотунов, квартой текилы, квартой рома, ящиком «Бадвайзера», пинтой сырого эфира и двумя дюжинами амила». Но любимым снадобьем Томпсона всегда был хороший виски и кентуккийский бурбон Wild Turkey. Биограф автора Джин Кэррол писал: «первый глоток «чиваса» он делал в 3:50 утра, а потом в течение суток убирал бутылку-другую». Теперь на «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» смотришь по-другому…

Джон Стейнбек – Джек Роуз

Джон Стейнбек

В далеком 1947 году Стейнбек прибыл в СССР по заданию американской газеты, чтобы совместно с фотографом Робертом Капа написать серию репортажей. Ему быстро наскучили официальные встречи и экскурсии, где ему не представлялось возможным изучить жизнь русского народа. Однажды он покинул отель без надзирателей и подался во все тяжкие. В результате, напился в компании алкашей и уснул на лавочке. Стейнбек чаще всего баловался коктейлем Джек Роуз.

50 мл кальвадоса

25 мл гренадина

40 мл лайма

Взбить в шейкере со льдом кальвадос, гренадин и сок половины лайма. Перелить в коктейльный бокал.

Эдгар Аллан По – Сазерак

«К пьянству меня толкают окружающие»

Он был самым отпетым выпивохой XIXстолетия. Особым спросом у Аллана По пользовались крепкие напитки, в частности абсент. Любимый коктейль тоже был с абсентом.

50 мл коньяка

10 мл абсента

1 кубик сахара

2 дэша биттера Пишо

Чарльз Буковски - бойлермейкер (котельщик)

«Выпивка — эмоциональная вещь. Это форма самоубийства, где на следующий день вы снова оживаете. Это как убить себя ради возрождения. Я уже прожил 10-15 тысяч жизней»

Этот персонаж пил все, что могло гореть и содержало хоть толику алкоголя. Бухал открыто, не стесняясь, и даже провоцируя. За воротник начал заливать в 13 лет, во время Великой Депрессии. За всю жизнь перепробовал все, но особым почетом у него пользовался коктейль «бойлерщик» - американская версия нашего «Ерша». Только вместо казенной выступал дешевый американский бурбон, опрокинув рюмаху которого прагматичный писатель запивал пивком.

Рэймонд Чандлер – Гимлет

«Алкоголь — как любовь. Первый поцелуй — волшебный, второй — интимный, третий — обычный. А потом ты просто раздеваешь девчонку».

Чандлер, как и его основной герой – частный детектив Филип Марлоу, питал слабость к хорошему виски и «Гимлету». Во время работы на сценарием к фильму «Синий георгин» продюсеры запретили ему пить, что привело к самым нежелательным последствиям. В итоге, когда сроки поджимали, главный продюсер Джон Хаусман на неделю запер писателя в доме, в который сначала поместил недельный запас виски, шесть секретарей, которые должны были записывать даже самую незначительную мысль Рэймонда, и врача, который колол писателю витамины. В результате родился один из самых гениальных сценариев, по которому был снят фильм, вошедший в историю Голливуда.

2 части бурбона

1 часть лаймового сока

Все ингредиенты смешать в шейкере со льдом и перелить в коктейльный бокал.

Уильям Фолкнер – Мятный Джулеп

В отличие от некоторых своих коллег, Фолкнер начал прикладываться к бутылке еще в самом начале своей карьеры. За печатную машинку, предварительно не накачавшись алкоголем, садиться напрочь отказывался. Очень любил Мятный джулеп.

60 мл бурбона

4 веточки свежей мяты

1 ч.л. сахара

2 ч.л. воды

Еще парочка выпивох на затравку

Между тем водку любили многие русские писатели и поэты. Тот же Есенин или Довлатов. Про алкогольные эксперименты Венедикта Ерофеева и вовсе трудно забыть - «Москва – Петушки» является настоящим сборником коктейлей.

Эрих Мария Ремарк не прочь был побаловать себя кальвадосом. Собственно, нормандский яблочный бренди пили и герои его книг.

Гете, однажды попробовав франконское вино из Баварии, стал ярым поклонников даров Бахуса. После дегустации он заказывал по 900 литров «красненького» в год.

Мы ни в коем случае не пропагандируем тот образ жизни, который вели вышеуказанные личности. Часть из них уж точно нельзя назвать счастливыми людьми, часть прожили слишком мало. Пить нужно в меру, но делать это как «великие» ни кто не запрещает!