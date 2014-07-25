Ромовый Дневник

Писатели-алкоголики и их любимые напитки

Персоналии · Олег Колесов
Писатели-алкоголики и их любимые напитки

Напиться до точки

Эрнест Хемингуэй – Мохито и Папа Добле

«Пиши пьяным, редактируй трезвым»

Эрнест Хемингуэй Эрнест Хемингуэй

Дядюшка Хэм по большей части слыл великим выпивохой, и с его литературным талантом мог сравниться разве что талант напиться. Делал он это с особым размахом и с рьяным рвением. Дело дошло до того, что он переехал во Францию лишь потому, что там делали отменные вина – этого он и сам не скрывал. Поговаривают, что именно с его подачи появился популярный французский коктейль «Смерть в полдень» (45 мл абсента на 150 мл брюта).

Как бы то ни было, но Хема-алкоголика запомнили не за его пристрастия к французским аперитивам. Больше всего он веселился на Кубе, где по утрам он посещал бар La Bodegita del Medio и отведывал там фирменный Мохито, а вечером отправлялся в El Floridita, где его поджидала целая плеяда Дайкири. Причем Дайкири он любил особенный, который в итоге был назван в его честь – Папа Добле (Papa Double).

Классический рецепт Дайкири вы найдете здесь, Papa Double от него отличается: двойная порция рома, сок лайма, немного вишневого ликера, ни какого сахара и только колотый лед. Таких лонг-дринков он опрокидывал в среднем по 12 штук за один присест – великие люди тогда жили. А еще в его честь в Флоридите был придуман коктейль Hemingway Special, который сейчас является классикой.

aviation-big

 

Классический рецепт Hemingway Special

60 мл белого рома

40 мл грейпфрутового сока

15 мл ликера Мараскин

15 мл сока лайма

Взбить все ингредиенты в шейкере со льдом и перелить в коктейльный бокал «double».

Френсис Скотт Фицджеральд – Джин Рики

«Ты выпиваешь стаканчик, он пьёт следующий, а потом очередной стаканчик выпивает тебя»

Френсис Скотт Фицджеральд Френсис Скотт Фицджеральд с женой

Френсис любил джин, полагая, что его нельзя унюхать в дыхании. Напивался быстро, буквально с одного бокала. Вообще, со своей супругой, Зельдой, они были теми еще пройдохами. Семейство Фицджеральдов было замечено в разных пакостях. Все помнят, как они прыгали в фонтан Plaza, раздевались в Follies, варили часы гостей в томатном супе, а на богемные вечеринки приходили в пижамах, впрочем, Зельде это быстро надоедало и она танцевала голышом.  Любимым коктейлем писателя был Джин Рики.

gin-rickey

Классический рецепт Джин Рики

50 мл джина

10 мл сока лайма

100 мл содовой

Все ингредиенты смешать в высоком бокале со льдом и украсить долькой лайма.

Джек Керуак – Маргарита

«Как католик, я не могу покончить жизнь самоубийством, но я могу напиться вусмерть»

Джек Керуак Джек Керуак

Имя лидера поколения битников Джека Керуака вряд ли знакомо мужику, пробивающему на кассе бутылочку казенной и банку кильки. Но если рассказать ему, что вот жил да был за океаном такой писатель, который долго скитался по стране и умер в 47 лет от цирроза печени, то мужик непременно проронит слезу и поднимет рюмочку за упокой души талантливого алкаша.

Вероятно, ни кто в этой жизни не выпил столько коктейлей «Маргарита», сколько их осилил Керуак. Это в своем роде его дань мексиканской культуре, которую он уважал и почитал. За свою короткую жизнь он ни дня не пропускал без «Маргариты»… двух, трех, пяти. Дошло вплоть до того, что в нью-йоркском White House Tavern, где писатель был завсегдатаем, однажды на всех стенах туалета появились многочисленные надписи «Керуак, иди домой!».

koktejl-margarita

Рецепт Маргариты

35 мл текилы

20 мл Куантро

15 мл сока лайма

На бокале Маргарита подготовить соленую хрусту. В шейкере с колотым льдом смешать все ингредиенты и перелить в подготовленный бокал.

Хантер С. Томпсон – виски Chivas Regal

«Не стал бы защищать наркотики, алкоголь и насилие — но они всегда замечательно работают»

Хантер С. Томпсон Хантер С. Томпсон

В широких кругах основатель гонзо-журналистики ассоциируется с «двумя сумками травы, семьюдесятью пятью шариками мескалина, пятью полосами промокашек лютой кислоты, солонкой с дырочками, полной кокаина, и целым межгалактическим парадом планет всяких стимуляторов, транков, визгунов, хохотунов, квартой текилы, квартой рома, ящиком «Бадвайзера», пинтой сырого эфира и двумя дюжинами амила». Но любимым снадобьем Томпсона всегда был хороший виски и кентуккийский бурбон Wild Turkey. Биограф автора Джин Кэррол писал: «первый глоток «чиваса» он делал в 3:50 утра, а потом в течение суток убирал бутылку-другую». Теперь на «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» смотришь по-другому…

Джон Стейнбек – Джек Роуз

Джон Стейнбек Джон Стейнбек

В далеком 1947 году Стейнбек прибыл в СССР по заданию американской газеты, чтобы совместно с фотографом Робертом Капа написать серию репортажей. Ему быстро наскучили официальные встречи и экскурсии, где ему не представлялось возможным изучить жизнь русского народа. Однажды он покинул отель без надзирателей и подался во все тяжкие. В результате, напился в компании алкашей и уснул на лавочке. Стейнбек чаще всего баловался коктейлем Джек Роуз.

jack_rose

 

Рецепт коктейля Джек Роуз

50 мл кальвадоса

25 мл гренадина

40 мл лайма

Взбить в шейкере со льдом кальвадос, гренадин и сок половины лайма. Перелить в коктейльный бокал.

 

Эдгар Аллан По – Сазерак

«К пьянству меня толкают окружающие»

Он был самым отпетым выпивохой XIXстолетия. Особым спросом у Аллана По пользовались крепкие напитки, в частности абсент. Любимый коктейль тоже был с абсентом.

sazerac

Рецепт коктейля Сазерак

50 мл коньяка

10 мл абсента

1 кубик сахара

2 дэша биттера Пишо

Чарльз Буковски - бойлермейкер (котельщик)

«Выпивка — эмоциональная вещь. Это форма самоубийства, где на следующий день вы снова оживаете. Это как убить себя ради возрождения. Я уже прожил 10-15 тысяч жизней»

Этот персонаж пил все, что могло гореть и содержало хоть толику алкоголя. Бухал открыто, не стесняясь, и даже провоцируя. За воротник начал заливать в 13 лет, во время Великой Депрессии. За всю жизнь перепробовал все, но особым почетом у него пользовался коктейль «бойлерщик» - американская версия нашего «Ерша». Только вместо казенной выступал дешевый американский бурбон, опрокинув рюмаху которого прагматичный писатель запивал пивком.

Рэймонд Чандлер – Гимлет

«Алкоголь — как любовь. Первый поцелуй — волшебный, второй — интимный, третий — обычный. А потом ты просто раздеваешь девчонку».

Чандлер, как и его основной герой – частный детектив Филип Марлоу, питал слабость к хорошему виски и «Гимлету». Во время работы на сценарием к фильму «Синий георгин» продюсеры запретили ему пить, что привело к самым нежелательным последствиям. В итоге, когда сроки поджимали, главный продюсер Джон Хаусман на неделю запер писателя в доме, в который сначала поместил недельный запас виски, шесть секретарей, которые должны были записывать даже самую незначительную мысль Рэймонда, и врача, который колол писателю витамины. В результате родился один из самых гениальных сценариев, по которому был снят фильм, вошедший в историю Голливуда.

gimlet-big

 

Рецепт коктейля Гимлет

2 части бурбона

1 часть лаймового сока

Все ингредиенты смешать в шейкере со льдом и перелить в коктейльный бокал.

 

Уильям Фолкнер – Мятный Джулеп

В отличие от некоторых своих коллег, Фолкнер начал прикладываться к бутылке еще в самом начале своей карьеры. За печатную машинку, предварительно не накачавшись алкоголем, садиться напрочь отказывался. Очень любил Мятный джулеп.

 

Рецепт Мятного джулепа

60 мл бурбона

4 веточки свежей мяты

1 ч.л. сахара

2 ч.л. воды

Еще парочка выпивох на затравку

  • Между тем водку любили многие русские писатели и поэты. Тот же Есенин или Довлатов. Про алкогольные эксперименты Венедикта Ерофеева и вовсе трудно забыть - «Москва – Петушки» является настоящим сборником коктейлей.
  • Эрих Мария Ремарк не прочь был побаловать себя кальвадосом. Собственно, нормандский яблочный бренди пили и герои его книг.
  • Гете, однажды попробовав франконское вино из Баварии, стал ярым поклонников даров Бахуса. После дегустации он заказывал по 900 литров «красненького» в год.

Мы ни в коем случае не пропагандируем тот образ жизни, который вели вышеуказанные личности. Часть из них уж точно нельзя назвать счастливыми людьми, часть прожили слишком мало. Пить нужно в меру, но делать это как «великие» ни кто не запрещает!

Похожие статьи

Что пили писатели-алкоголики: от Есенина до Эдгара По

Что пили писатели-алкоголики: от Есенина до Эдгара По

С днем рождения, Веничка! Топ-5 смертоносных коктейлей от Венедикта Ерофеева

С днем рождения, Веничка! Топ-5 смертоносных коктейлей от Венедикта Ерофеева