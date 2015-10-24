Суббота, самое время отдохнуть и расслабиться. Только собрал рябины и решил приготовить изысканный и сложный напиток – рябиновое вино – как вспомнил, что сегодня – великий день для всех русских алкоголиков-эстетов и почитателей постмодернистской литературы! Ровно 77 лет назад мир переменился, впервые отразившись в гениальных глазах нового Бахуса – писателя Венедикта Ерофеева, автора поэмы в прозе «Москва – Петушки».

Как же не поздравить читателей «Ромового Дневника» с выдающейся датой и не отдать дань памяти этому великому, хоть и недооцененному человеку? Встречайте – Топ-5 жутких, невообразимых, несомненно отравных, но очень изящных, эстетичных и литературных рецептов коктейлей авторства незабвенного Венички!

Внимание! Редакция «Ромового Дневника» заранее предостерегает своих читателей от приготовления и – не дай бог! – дегустирования любых напитков, описанных в данной статье! Они представлены исключительно в ознакомительно-юмористических целях, а употреблять их без риска для жизни могли разве что советские алкаши-маргиналы. Кроме того, я уверен, что и сам Ерофеев Венедикт, цитаты из которого знают даже люди, весьма далекие от литературы, никогда не пробовал подобные зелья – иначе мы с вами вряд ли могли бы наслаждаться его произведениями.

Итак, поехали.

Пятое место. «Поцелуй тети Клавы»

Водка.

Крепленое розовое вино.

Этот коктейль – единственный в нашем списке, пригодный для употребления нормальным человеком. Хотя как раз нормальный человек вряд ли захочет его употребить. Напиток прост до безобразия и безобразен до тошноты. Нам понадобится:

Все это смешивается в произвольных количествах, Ерофеев в «Москве-Петушки» рекомендовал пропорцию 1:1. Вариация этого коктейля была изобретена вашим покорным слугой – «Поцелуй Дьявола» делается из портвейна и перцовки, его я описывал в статье о коктейлях с портвейном.

Четвертое место. «Слеза комсомолки»

Лимонад – 150 граммов.

Зубной эликсир – 150 граммов (зубной эликсир часто пили во время антиалкогольных кампаний, о нем я говорил в статье о сухих законах).

«Лаванда» – 15 граммов. Этот лосьон для лица 35%-ной крепости также был распространен в советское время.

Вербена – 15 граммов. Одеколон «Вербена» продается и по сей день.

Лесная вода – 30 граммов. Самый ядовый советский лосьон, содержание спирта –около 70%.

Лак для ногтей – 2 грамма. От цвета лака будет зависеть и цвет готового напитка.

«Объяснить вам, что значит “поцелуй”? А “поцелуй” значит: смешанное в любой пропорции пополам-напополам любое красное вино с любой водкой. Допустим: сухое виноградное вино плюс “перцовка” или “кубанская” – это “первый поцелуй”. Смесь самогона с 33-м портвейном – это “поцелуй, насильно данный”, или проще, “поцелуй без любви”, или еще проще, “Инесса Арманд”. Да мало ли разных “поцелуев”! Чтобы не так тошнило от всех этих “поцелуев”, к ним надо привыкнуть с детства»

«Приготовляемую таким образом смесь надо двадцать минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повиликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек - но вы меня не заставите помешивать повиликой “Слезу комсомолки”, я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда вижу, как при мне помешивают “Слезу” не жимолостью, а повиликой…»

Бронзовая медаль. «Дух Женевы»

Жигулевское пиво – 200 граммов.

Спиртовой лак – 150 граммов.

«Белая Сирень» – 50 граммов. Эти духи очень любили советсткие женщины и, конечно, алкоголики, сейчас они, к счастью, не выпускаются.

Антиперсперант для ног – 50 граммов.

Ядовитость коктейлей все усиливается. От «Духа Женевы» уже вполне можно испустить дух. В него входит:

Ингредиенты нужно аккуратно смешать, не взбалтывая, чтобы не вспенилось пиво.

Серебро. «Потрох»

Жигулевское пиво – 100 граммов

Шампунь «Садко». Ерофеев называл его «Садко – богатый гость», но такого шампуня никогда не существовало.

Уже знакомый нам антиперсперант для ног – 30 граммов.

Аэрозоль от перхоти – 70 граммов.

Дезинсекталь от насекомых – 20 граммов. Дезинсекталь – это 5-процентный раствор ДДТ в керосине или другом растворителе.

Это уже – несомненно смертельное средство. «Потрох», напиток, затмевающий все. Это уже не напиток - это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? - борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что (записывайте)

Все ингредиенты смешать и настоять на сигарном табаке в течение недели, после чего «напиток» объявляется готовым.

И лидер нашего списка – «Ханаанский Бальзам»

Пиво бархатное – 200 граммов. Венечка рекомендовал сорта «Останкинское» или «Сенатор».

Денатурат – 100 граммов. Без комментариев.

Очищенная политура – 100 граммов. Политура – это жидкость для полировки деревянных поверхностей, с бутиловым спиртом и древесной смолой. По словам Ерофеева «как очистить политуру – всякий младенец знает. Почему-то никто в России не знает отчего умер Пушкин, - а как очищается политура - это всякий знает.»

Нам нужно:

Ингредиенты смешиваются до получения однородной черно-бурой жидкости.

Вот и все, на этом наш Топ окончен. Читайте хорошую литературу и пейте хороший алкоголь! Напоследок – еще одна цитата из «Москвы-Петушки»:

Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах!