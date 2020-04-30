На днях заглянул в магазинчик «Красное и белое», а у них стоят хорошие скидки на вино из ЮАР. Я даже немного опешил, там тоже есть качественное вино?

Потом задумался, а если действительно качественное, то почему бы и не взять со скидкой? Только для начала решил разузнать, что это за диковинный зверь – южноафриканское вино.

Где в ЮАР производят вино и по какой технологии

Заглянул в разные источники и выяснил, что вино в ЮАР производится аж с 17 века. Виноград туда завезли голландцы, которые и разбили первые виноградники.

Первое время продукция была не очень, но постепенно сорта сменялись, находились лучшие места для выращивания, а процесс производства улучшался. И уже в 20 веке южноафриканское вино вышло на мировой рынок как полноценный продукт высокого качества.

Причем разнообразие климатических условий в регионах дает большой ассортимент вин с различной окраской, насыщенностью вкуса и уровнем сахара. Среди «винных» районов выделяют:

Стелленбош, где производятся практически все сорта вин;

Паарль, в котором обосновались несколько крупных компаний-производителей;

Франшух, где производят «слабые» вина с фруктовыми нотками, рассчитанные на туристов;

Коснтанция, специализирующаяся на сладких сортах, а также сухих рислингах и совиньон бланах;

Свартланд – один из новейших винодельческих регионов, уже заслуживший популярность у ценителей;

Робертсон, где выращивают виноград для игристых вин;

Элгин, специализирующийся на белых винах;

Элин, где идеальные условия для произрастания сорта совиньон блан;

Хемель-ен-Аарде, отличный регион для сорта пино нуар.

Технологию производства африканцы также унаследовали от голландцев. Она не отличается от общемировой, только вот белые вина здесь начали делать раньше, и они более разнообразны.

Преимущества и недостатки вин из ЮАР, продающихся в наших супермаркетах

Преимуществом вина из ЮАР является его богатая вкусовая палитра. Очень много фруктовых ноток, насыщенный вкус, иногда очень необычный у привычного сорта. Южноафриканское вино можно подобрать практически к любому блюду, даже к тайской или индийской кухне.

Еще один немаловажный момент – невысокая популярность, из-за чего они стоят несколько дешевле. Хотя в наших магазинах на цену влияет длительная доставка.

Недостатком данного вина является его непредсказуемость. Периодически вина получают очень высокие оценки на конкурсах, но угадать вкусовые характеристики вина не всегда удается.

Важно: При покупке, чтобы не ошибиться, нужно найти надпись «Wine of Origin» (WO), которая подтверждает соответствие вина международным стандартам.

5 Лучших белых вин производства ЮАР из ближайшего супермаркета

Sauvignon Blanc (Совиньон Блан) с букетом тропических фруктов и нотками перца и инжира. Вино хорошо сочетается с мясом птицы и морепродуктами. Стоит от 800 рублей за бутылку. Chenin blanc (Шенен Блан) сухое белое вино с тропическими нотками и послевкусием фруктовых ароматов персика и груши. Вино подают к салатам из овощей, белому мясу и морепродуктам. Можно купить за 550-600 рублей. Hamilton Russel Chardonnay (Хамильтон Руссел Шардоне) выдержанное насыщенное вино с терпким послевкусием и бургундской стилистикой. Оно подходит к рыбе, морепродуктам, мясу птицы и стоит около 3000 рублей за бутылку. Hazendal Chardonnay (Хазендаль Шардоне) имеет приятный соломенный цвет и сбалансированный вкус с лесными нотками. Удачно сочетается с фруктами, сырами, салатами. Цена – от 600 рублей. Simonsvlei Chenin Blanc (Симонсвлей Шенен Блан) сухое белое вино, обладающее приятным тягучим послевкусием и нежным ароматом. Этот сорт рекомендуют подавать с десертами и сладкими блюдами. Стоит около 500 рублей за 0,75 литра.

Как я уже отмечал, белые вина особенно удаются в ЮАР. В наших супермаркетах можно встретить:

5 Лучших красных вин производства ЮАР из ближайшего супермаркета

Kleine Hazen Reserve Red (Кляйне Хазен Резерв Ред) с насыщенным фиолетовым оттенком и выраженным фруктовым ароматом, который сочетается с легким шоколадным тоном. Придется заплатить около 900 рублей. Cabernet Sauvignon (Каберне Совиньон) имеет характерный гранатовый цвет и плодовый аромат, сопровождаемый нотками кофе, корицы и карамели. Вино подходит к мясу на гриле и сырам. Можно найти по цене 700 рублей за бутылку. Shiraz (Шираз) – это своеобразный фруктовый микс, в котором сочетаются ароматы различных ягод и фруктов с пряными нотками ванили, корицы, мускатного ореха. Подают к мясу. Цена – от 1600 за бутылку объемом 0,75 литра. Pinot noir (Пино Нуар) тоже обладает фруктовым вкусом, только в нем преобладают нотки вишни и сливы, отлично сочетается с блюдами из птицы. Найти бутылку такого вина стоимостью меньше 2000 рублей вам вряд ли удастся. Spice Route Chakalaka (Спайс Рут Шоколака) – сочное и пряное вино с ароматом специй и тягучим послевкусием. Подходит к барбекю и другим видам мяса, но и стоит около 3000 рублей за 0,75 литра.

Из красных вин производства ЮАР тоже есть что выбрать:

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Разнообразное и оригинальное вино из ЮАР обладает многими достоинствами. Вот только теперь у меня появилась другая проблема, как из всего этого разнообразия выбрать? Подскажите, кто пробовал, у кого какой опыт общения с южноафриканскими винами.