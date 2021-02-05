Кто сказал, что французские коньяки самые лучшие? В корне с этим не согласен. Как по мне, армянские коньяки как минимум не хуже. Я бы может этого никогда бы не узнал, если бы не побывал в гостях у своего лучшего друга. Мы с ним познакомились в свое время в институте. Он сам родом из Армении.

И вот, он меня как-то пригласил к себе на родину. Повод был прекрасный, мой друг женился. Я просто малость в шоке от самой Армении и местных традиций, в хорошем смысле этого слова. Именно в тот момент армянский коньяк стал для меня настоящим открытием.

Где в Армении изготавливают коньяки

Армяне считают свой коньяк настоящим достоянием и поводом для гордости. У них особое отношение к этому алкогольному напитку. Существует несколько основных заводов, которые делают этот прекрасный коньяк для всего мира.

На первое место по производству я бы поставил Ереванский коньячный завод «Арарат». Я был на нем на экскурсии, когда гостил в Армении.

Ереванский коньячный завод.

Этот завод в нынешнем формате берет свое начало в 1953 году. Но стоит сказать, что известен он еще с 1897 года, когда в Армении (в Ереване) был открыт первый коньячный завод. В свое время его владельцем был Н. Л. Шустов.

На второе место поставлю Иджеванский винно-коньячный завод. Он хорош тем, что находится в уникальных природных условиях. То есть, виноград и, соответственно, коньяк приобретают там особый вкус.

Авшарский завод, расположенный в долине Арарат, также получил несколько наград за свою продукцию. Это семейный бизнес, который берет свое начало в 1968 году. Для производства используется сырье из собственного виноградника, что позволяет пристально следить за качеством.

Важно! В Армении насчитывается свыше 20 коньячных заводов.

Особенности изготовления армянских коньяков

То, что я сказал, мол, армянский не хуже французского коньяка , это не просто так. Дело в том, что процесс его приготовления практически не отличается от классического французского. Так делали еще при открытии того самого первого Ереванского коньячного завода. Эти традиции сберегаются до сих пор.

Еще одна особенность армянского коньяка заключается в том, что он в основном готовится из автохтонных сортов винограда. То есть, это такой сорт винограда, который был получен в определенном месте и растет только там.

Естественно, многие сорта винограда похожи, но малейшие изменения в технологии выращивания сразу, так или иначе, влияют на его вкус.

Еще один интересный факт. В Армении для приготовления коньяка используют виноград, сладость которого должна находиться в районе 18-20 %. То есть, ему не дают дозреть до конца. Но могу сказать, учитывая вкус армянского коньяка, они знают, что делают.

Важно! Содержание спирта в готовом продукте должно быть не менее 40 % об.

Виды и стоимость армянских коньяков

Что касается видов, то самым дешевым считается ординарный коньяк. Для его приготовления используют коньячные спирты, выдержанные не менее 3 лет. Это самый ходовой продукт. Такой коньяк может быть 3-х, 4-х и 5-ти летний. На бутылке эти года могут быть обозначены соответствующим количеством звездочек. Средняя цена около 1000 руб. К среднему сегменту относится марочный коньяк. Его диапазон стоимости составляет примерно 1000-2000 руб. В этом случае для приготовления уже используются коньячные спирты возрастом выдержки не менее 6 лет. Тут как с вином, чем дольше, тем лучше. Самым крутым считается коллекционный коньяк. Тут уже цена может быть разной, но дешевле 2000 руб. его не найти. На самом деле это те же марочные коньяки, которые после приготовления еще дополнительно были выдержаны не менее 3 лет.

Виды армянских коньяков можно разделить по методам и срокам выдержки. Из них выделяется три основных. Я вот не знал, что коньяк выдерживают не только в дубовых бочках. Оказывается, его могут выдерживать в эмалированной емкости, в которую добавляется дубовая клепка.

Важно! Стандартизация армянского коньяка произошла только 1 мая 1999 года.

10 лучших Армянских коньяков

На самом деле, практически любой армянский коньяк может быть хорошим. Но, наверное, стоит сделать рейтинг лучших, для полного понимания. Коньяк Шато Намус обойдется в 17 000 руб. Его выдержка составляет целых 50 лет.

Коньяк Манэ выдерживается в бочках из Карабахского дуба. Стоит свыше 40 000 руб. Коньяк Арарат Эребуни за 30 000 руб. выделяется своим вкусом с нотками сухофруктов и фундука.

Арарат Эребуни.

Не пугайтесь, есть варианты и дешевле. Коньяк Арарат Шарль Азнавур за 12 000 руб. уникален тем, что для приготовления использовались урожаи, собранные в значимые даты для самого Шарля. Царь Тигран 25 лет за 9000 руб. выделяется вкусом с нотками ванили и шоколада.

Noy Властелин 25 лет обойдется около 10 000 руб. Выделяется изысканным и мощным вкусом.

Арарат Шарль Азнавур.

Царь Тигран.Noy Властелин.

Арарат Наири за 5000 руб. - это хороший и качественный коньяк. Арарат Двин 6000 руб. пил в свое время Черчилль. Коньяк Арарат Ахтамар 10 лет тоже неплохой вариант, тем более за 2 500 руб. Ну и самый дешевый вариант, это «Прадед», который выделяется сливово-шоколадным вкусом.

Арарат Наири.Арарат Двин.Арарат Ахтамар.Прадед.

Все это очень хорошо и круто, что вот рядом изготавливают один из лучших коньяков в мире. У меня другой вопрос. Возможно, кто-то из читателей пробовал армянский коньяк, приготовленный в домашних условиях?

Например, домашнее вино порой даже лучше магазинного. Если у кого-то есть опыт, то поделитесь рецензией и рецептом, желательно в подробностях.