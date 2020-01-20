15 коктейлей со странными ингредиентами: мыши, сушеный палец и кости

Любите пробовать необычные и новые коктейли? Приезжая в новую страну, первым делом отправляетесь в ближайший бар за бокалом оригинального напитка? Я тоже. Но не все из них я отважусь попробовать.

Сегодня я подготовил вашему вниманию подборку из 15 коктейлей, которые могут действительно удивить.

Какие необычные ингредиенты используют в разных странах мира

Кровь. В одном из Лондонских пабов можно попробовать “кровавую Мери” со свежей свиной кровью. Кроме водки, томатного сока и пары капель вустерского сока в напиток добавляют немного свиной крови, что придает коктейлю своеобразное послевкусие. Мыши. В Корее можно отведать напиток из рисовой водки, настоянной на новорожденных мышатах. Рецепт «коктейля» довольно прост: в емкость кладется большое количество мышат и заливается рисовой водкой. Настаивается напиток целый год. Говорят, что он обладает не только потрясающим вкусом, но и лечебными свойствами. Сушеный палец. В Канадском баре “Sourtoe Cocktail Club” вам подадут коктейль с “изюминкой” - сушеным пальцем человеческой ноги, залитым вашим любимым алкоголем (от пива до виски). Пить это или нет - решать вам, но, по традиции, в конце нужно обязательно коснуться пальца губами. Кости. Для приготовления коктейля “Сухой костяной мартини” кости курицы поджаривают и растворяют в фосфорной кислоте. Немного этого состава добавляется в смесь мартини и водки, взятых в равных пропорциях.

Топ 5 необычных коктейлей из Азии

Bilk - молочное пиво. Японцы всегда славились желанием сочетать несочетаемые вещи. Поэтому не удивительно, что в здесь популярным является напиток из пива и молока, которые смешивают в равных пропорциях. Коктейль со змеиной кровью. Напиток из змеи популярен в Азии. Тело только что убитой змеи разрезают, немного крови добавляют в бокал с красным вином. Пьют мелкими глотками. The Earl Grey Caviar Martini. В этом коктейле молекулярной кухни из Гонконга соединились воздух и море. Для напитка смешивают мартини, сок огурца и лайма, яблочный сок и немного сиропа из бузины. Икринки из чая Эрл Грей, созданные мастером молекулярной кухни) придают коктейлю необычную консистенцию, а легкую пену создают перемешиванием чая Эрл Грей с сахаром и лецитином. Diamonds are Forever - роскошный коктейль который могут себе позволить только очень состоятельные люди в отеле Ритц-Карлтон (Токио). В состав входит водка Belvedere и кусочек лайма. Но кроме этого добавляют еще и настоящий бриллиант весом в 1,06 карата. Как это влияет на вкус не знаю, не миллионер я. Хандия - индийский алкогольный напиток из сена, риса и разнообразных трав. Ингредиенты смешивают, оставляют на солнце. Затем замачивают в воде для брожения. Полученная жидкость переливается в бокалы и подается. Топ 5 необычных коктейлей из Америки В баре Лос-Анджелеса посетителям предлагают коктейль «Uni» (уни) с мякотью морского ежа. Для напитка ежа отваривают, мякоть измельчают и соединяют с соком лимона, тминовым сиропом, нори и текилой. Подают с солью и кунжутом. Яблочная шипучка — в городе развлечений Лас-Вегасе придумали оригинальный коктейль для любителей сладкого. Для напитка джин смешивают с сухим вермутом и яблочным ликером. Подается напиток в бокале для мартини и отличается ярко-зеленым цветом. Края бокала посыпаются шипучим сахаром, а оливку заменяют леденцом. Crapper - еще один бар в Лас-Вегасе. Именно здесь подают шоколадную «Пина Коладу» со сникерсом в экстравагантной посуде - стаканчике в виде миниатюрного унитаза. “Посуду” можно забрать на память с собой. Порочный сон. В Сан-Франциско вам подадут необычный напиток с белым вермутом и белыми грибами. Не смотря на странные составляющие, коктейль довольно приятен на вкус. В Нью-йорке можно отведать коктейль “Фуа гра слип”, который готовится из темного рома с добавлением фуа-гра. Алкоголь смешивается с фуа-гра и декорируется жареным мускатным орехом. Топ 5 необычных коктейлей из Европы Немецкие бары славятся необычной подачей коктейлей. В напитке “Ballshooter” водку, RedBull (Ред Бул) и Blue Curaçao (Блю Кюрасао) превращают в жемчужины с помощью молекулярной химии и разливают по трем разным пробиркам. Смешивать жидкости можно в любом порядке. Оригинальный коктейль с чернилами кальмара удивит кого угодно. Черный напиток готовят из текилы, сока лайма, белка, сиропа и подкрашивают чернилами кальмара. Мясная текила. А что вы умаете о коктейле из мяса? В одном Лондонском ресторане предлагают “Мясную текилу”, состоящую из мяса, текилы, овощного сока, подкопченного перца и бальзамического уксуса.

Не всегда стоит знать, из чего изготовлен ваш коктейль. Некоторые ингредиенты для изготовления алкогольного напитка могут быть настолько странными, что надолго отобьют у вас аппетит: