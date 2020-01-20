15 коктейлей со странными ингредиентами: мыши, сушеный палец и кости

Любите пробовать необычные и новые коктейли? Приезжая в новую страну, первым делом отправляетесь в ближайший бар за бокалом оригинального напитка? Я тоже. Но не все из них я отважусь попробовать.
Сегодня я подготовил вашему вниманию подборку из 15 коктейлей, которые могут действительно удивить.
Какие необычные ингредиенты используют в разных странах мираНе всегда стоит знать, из чего изготовлен ваш коктейль. Некоторые ингредиенты для изготовления алкогольного напитка могут быть настолько странными, что надолго отобьют у вас аппетит:
- Кровь. В одном из Лондонских пабов можно попробовать “кровавую Мери” со свежей свиной кровью. Кроме водки, томатного сока и пары капель вустерского сока в напиток добавляют немного свиной крови, что придает коктейлю своеобразное послевкусие.
- Мыши. В Корее можно отведать напиток из рисовой водки, настоянной на новорожденных мышатах. Рецепт «коктейля» довольно прост: в емкость кладется большое количество мышат и заливается рисовой водкой. Настаивается напиток целый год. Говорят, что он обладает не только потрясающим вкусом, но и лечебными свойствами.
- Сушеный палец. В Канадском баре “Sourtoe Cocktail Club” вам подадут коктейль с “изюминкой” - сушеным пальцем человеческой ноги, залитым вашим любимым алкоголем (от пива до виски). Пить это или нет - решать вам, но, по традиции, в конце нужно обязательно коснуться пальца губами.
- Кости. Для приготовления коктейля “Сухой костяной мартини” кости курицы поджаривают и растворяют в фосфорной кислоте. Немного этого состава добавляется в смесь мартини и водки, взятых в равных пропорциях.
Топ 5 необычных коктейлей из Азии
-
Bilk - молочное пиво. Японцы всегда славились желанием сочетать несочетаемые вещи. Поэтому не удивительно, что в здесь популярным является напиток из пива и молока, которые смешивают в равных пропорциях.
-
Коктейль со змеиной кровью. Напиток из змеи популярен в Азии. Тело только что убитой змеи разрезают, немного крови добавляют в бокал с красным вином. Пьют мелкими глотками.
-
The Earl Grey Caviar Martini. В этом коктейле молекулярной кухни из Гонконга соединились воздух и море. Для напитка смешивают мартини, сок огурца и лайма, яблочный сок и немного сиропа из бузины. Икринки из чая Эрл Грей, созданные мастером молекулярной кухни) придают коктейлю необычную консистенцию, а легкую пену создают перемешиванием чая Эрл Грей с сахаром и лецитином.
-
Diamonds are Forever - роскошный коктейль который могут себе позволить только очень состоятельные люди в отеле Ритц-Карлтон (Токио). В состав входит водка Belvedere и кусочек лайма. Но кроме этого добавляют еще и настоящий бриллиант весом в 1,06 карата. Как это влияет на вкус не знаю, не миллионер я.
-
Хандия - индийский алкогольный напиток из сена, риса и разнообразных трав. Ингредиенты смешивают, оставляют на солнце. Затем замачивают в воде для брожения. Полученная жидкость переливается в бокалы и подается.
Топ 5 необычных коктейлей из Америки
-
В баре Лос-Анджелеса посетителям предлагают коктейль «Uni» (уни) с мякотью морского ежа. Для напитка ежа отваривают, мякоть измельчают и соединяют с соком лимона, тминовым сиропом, нори и текилой. Подают с солью и кунжутом.
-
Яблочная шипучка — в городе развлечений Лас-Вегасе придумали оригинальный коктейль для любителей сладкого. Для напитка джин смешивают с сухим вермутом и яблочным ликером. Подается напиток в бокале для мартини и отличается ярко-зеленым цветом. Края бокала посыпаются шипучим сахаром, а оливку заменяют леденцом.
-
Crapper - еще один бар в Лас-Вегасе. Именно здесь подают шоколадную «Пина Коладу» со сникерсом в экстравагантной посуде - стаканчике в виде миниатюрного унитаза. “Посуду” можно забрать на память с собой.
-
Порочный сон. В Сан-Франциско вам подадут необычный напиток с белым вермутом и белыми грибами. Не смотря на странные составляющие, коктейль довольно приятен на вкус.
-
В Нью-йорке можно отведать коктейль “Фуа гра слип”, который готовится из темного рома с добавлением фуа-гра. Алкоголь смешивается с фуа-гра и декорируется жареным мускатным орехом.
Топ 5 необычных коктейлей из Европы
-
Немецкие бары славятся необычной подачей коктейлей. В напитке “Ballshooter” водку, RedBull (Ред Бул) и Blue Curaçao (Блю Кюрасао) превращают в жемчужины с помощью молекулярной химии и разливают по трем разным пробиркам. Смешивать жидкости можно в любом порядке.
-
Оригинальный коктейль с чернилами кальмара удивит кого угодно. Черный напиток готовят из текилы, сока лайма, белка, сиропа и подкрашивают чернилами кальмара.
-
Мясная текила. А что вы умаете о коктейле из мяса? В одном Лондонском ресторане предлагают “Мясную текилу”, состоящую из мяса, текилы, овощного сока, подкопченного перца и бальзамического уксуса.
-
Кроме того, в Лондоне можно отведать коктейль и посмотреть фееричное шоу одновременно. Напиток Grand Marnier из темного рома и коричного порошка (состав его хранят в тайне) поджигается прямо перед посетителями.
-
Напиток “Моби Дик Сазерак” из «Lianbar» (Лиан бар) содержит серую амбру - вещество, вырабатываемое кишечником кита. Субстанция имеет устойчивый океанский запах и смешивается с самогоном, небольшим количеством абсента и биттером.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!Бармены во всем мире не устают экспериментировать и сегодня можно попробовать множество коктейлей с интересными, необычными и странными составами. А какие оригинальные коктейли пробовали вы?