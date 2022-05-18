Однажды пришел ко мне мой друг, чтобы посмотреть футбол. Пока матч не начался включили мы программу новостей. Шел сюжет о самых популярных винах в РФ, и я услышал, как журналистка сказала, что Роскачество назвало список лучших вин России.

Я сразу же толкнул друга, мол, записывай. А он отмахнулся. Говорит, что в списке все равно будут слишком дорогие напитки. А я не поленился и проверил, так ли это. А вы как думаете, друг был прав?

Пять самых продаваемых сухих вин

Мне нравятся красные сухие вина за их насыщенный и немного терпкий вкус. Сахара в них не больше 4 грамм на литр. Они прекрасно дополняют мясные блюда. Поэтому я покупаю их, когда мы дома устраиваем праздник под открытым небом и готовим шашлык или барбекю.

Также я заказываю сухие вина, когда хочу произвести на кого-то впечатление, потому что знаю, что истинные ценители вина отдают предпочтение именно таким напиткам.

Каберне Качинское (Cabernet Kachinskoe)

Изготовитель: Inkerman.

Вид: красное сухое.

Год: 2015.

Стоимость: 645-700 руб.

Каберне Качинское

Это вино красивого гранатового цвета. Оно имеет нежный аромат с оттенками сафьяна и фиалки и гармоничный насыщенный вкус. Оставляет приятное послевкусие.

Мерло Эльбузд (ELBUZD)

Изготовитель: Долина Дона.

Вид: красное сухое.

Год: 2015.

Стоимость: 900-950 руб.

Мерло Эльбузд

Вино красивого вишневого оттенка с легким ароматом смородины, вишни и терновых ягод. Во вкусе также чувствуются нотки вишни. Вкус приятный, мягкий, пряный.

Каберне Совиньон

Изготовитель: Усадьба Перовских.

Вид: красное сухое столовое.

Год: 2016.

Стоимость: 750 - 800 руб.

Каберне Совиньон

Это вино выдерживают в дубовых бочках не меньше 18 месяцев. Там оно приобретает роскошный темно-пурпурный оттенок. В аромате слышатся нотки ежевики, ванили и черного перца. Вкус красивый, насыщенный с нотками черной смородины и ежевики.

Каберне-Фран

Изготовитель: Фанагория.

Вид: сухое розовое.

Год: 2018.

Стоимость: 550-600 руб.

Каберне-Фран

У вина красивый розовый оттенок. В аромате чувствуется клубника, ваниль, красная смородина и вишня. Вкус нежный ягодно-сливочный с приятной кислинкой и долгим фруктовым послевкусием.

Chateau Tamagne Reserve Riesling (Шато Тамань Резерв Рислинг)

Изготовитель: Кубань-Вино.

Вид: белое сухое.

Год: 2016.

Стоимость: 630-700 руб.

Chateau Tamagne Reserve Riesling

Белое вино с благородным ароматом американского дуба и свежих фруктов. Вкус приятный, полный, гармоничный. Вино оставляет приятое послевкусие.

5 самых продаваемых полусухих вин

Эти вина нравятся абсолютно всем. У них хорошо чувствуются вкусовые оттенки и при этом мало терпкости. При этом они приятные с небольшой кислинкой. Так что если не знаете, какой напиток выбрать, то советую брать полусухое вино.

Все дни рождения и другие семейные праздники мы отмечаем с полусухим красным, розовым и белым винами, чтобы угодить всем нашим родственникам.

Kollekciya Classic Wine Inkerman krasnoe (Классическая коллекция Инкерман красное)

Изготовитель: Inkerman.

Вид: красное полусухое.

Год: 2015.

Стоимость: 460-500 руб.

Классическая коллекция Инкерман красное

Вино имеет рубиновый цвет. Вкус у него гармоничный, освежающий, есть освежающая терпкость. В аромате слышны нотки ванили, фруктов. Композиция аромата сложная, оставляет приятное впечатление.

Гранд Резерв Атаман Саперави Северный

Изготовитель: Вилла Звезда.

Вид: полусухое красное.

Год: 2018.

Стоимость: 770-800 руб.

Гранд Резерв Атаман Саперави Северный

Вино с насыщенным вкусом. В нем чувствуются черные ягоды, фруктовый джем. В аромате ощущаются ноты темного изюма, дуба, сушеных ягод, черники, сливок, бекона, вяленых помидоров.

Fanagoria NR Cabernet Rose (Каберне розе)

Изготовитель: Фанагория.

Вид: розовое полусухое.

Год: 2018.

Стоимость: 550-600 руб.

Fanagoria NR Cabernet Rose

Аромат ненавязчивый и нежный. В нем преобладают фруктово-цветочные ноты. Вкус деликатный, освежающий, с легким оттеком фруктов. После выпитого глотка остается приятное послевкусие.

Мускат Карминель

Изготовитель: Старый Крым.

Вид: розовое полусухое.

Год: 2017.

Стоимость: 420-460 руб.

Мускат Карминель

В аромате слышны красные ягоды и спелые фрукты. Вкус легкий с ненавязчивой сладостью и изысканным фруктовым послевкусием.

Food Time

Изготовитель: Фанагория.

Вид: полусухое розовое.

Год: 2017.

Стоимость: 300-350 рублей.

Food Time

Вино нежно-розового оттенка обладает приятным ароматом с нотами клубничного джема и засахаренных фруктов. Вкус – освежающий, яркий, с долгим ягодным послевкусием.

5 самых продаваемых полусладких вин

Моя жена любит полусладкие вина. Поэтому у нас дома всегда припрятана бутылочка красного или розового полусладкого для особого случая.

А ее подружки, если заходят в гости, то приносят полусладкое белое вино, сыр и фрукты. У меня тоже есть фаворит – «Солнечная Долина», которая напоминает мне об отдыхе в Крыму.

Крымская Ривьера

Изготовитель: Инкерман.

Вид: красное полусладкое.

Год: 2018.

Стоимость: 240-270 рублей.

Крымская Ривьера

У вина – роскошный рубиновый цвет. В аромате слышатся оттеки ежевики. Вкус приятный, глубокий, с отдаленными оттенками ежевики. Есть легкая терпкость. Послевкусие приятное и долгое.

Солнечная Долина

Изготовитель: Солнечная Долина.

Вид: полусладкое розовое.

Год: 2018.

Стоимость: 320-370 рублей.

Солнечная Долина

Вино розового оттенка с мягким маслянистым вкусом и легкой ненавязчивой сладостью. В аромате преобладают красивые ноты летних цветов.

Muscat de Tamagne (Мускат Тамани)

Изготовитель: бренд Шато Тамань, Ариант (Кубань-Вино).

Вид: полусладкое белое.

Год: 2017.

Стоимость: 350-400 рублей.

Muscat de Tamagne

В вине чувствуются мускатные оттенки и нюансы цитрусов. Вкус напитка - элегантный и изысканный. Оно обладает легкой сладостью и дает приятное освежающее послевкусие.

Villa Krim Traminer Blanc (Вилла КрымТраминер Блан)

Изготовитель: Алеф-Виналь.

Вид: белое полусладкое.

Год: 2018.

Стоимость: 350-400 руб.

Villa Krim Traminer Blanc

Вино с легким фруктовым ароматом. Во вкусе есть нотки груши и персика. Вкус ненавязчивый, сладковатый, приятый и аппетитный. Послевкусие легкое, освежающее.

Villa Krim Muscat Bianco (Вилла Крым Мускат Бьянко)

Изготовитель: Алеф-Виналь.

Вид: полусладкое белое.

Год: 2018.

Стоимость: 360-390 руб.

Villa Krim Muscat Bianco

Изысканное вино с нотами меда и цитрусов имеет свежий, бодрящий вкус. Цвет напитка нежно-янтарный. У вина нежный сладковато-медовый аромат.

Скажу сразу, что все вина очень достойные. Большинство из них получили награды на российских и международных выставках. По моим ощущениям, эти благородные напитки не уступают многим заграничным винам, а их стоимость намного ниже.

Меня больше всего поразил Атаман Саперави Северный от Гранд Резерв своим насыщенным вкусом. Я просто люблю такие пряные вина с яркими нотами фруктов и терпкостью. Хотелось бы узнать, какие вина приглянулись вам.