Уже 2 года я владею алкогольным супермаркетом и ежедневно удивляюсь объему спиртного, потребляемого людьми. В моем магазине есть и завсегдатаи, которые не перестают поражать меня своей «стойкостью».

Я решил составить небольшую личную статистику и подкрепил ее официальными данными СМИ, Росстата и прочих, вызывающих доверие, источников.

Сколько вообще пьют в России в год

Такую диаграмму можно составить согласно официальной статистике ВОЗ. Подчеркну, что блок «никогда не пили» включает, преимущественно, детей до 15 лет. Пьющих в общей сложности получаем порядка 75 миллионов человек.

По моим подсчетам, на каждого пьющего человека приходится по 10-12 литров чистого алкоголя в год. Но чистый алкоголь - понятие обобщенное. У меня ведется учет проданного товара, поэтому мне не составило труда показать популярность самых привычных напитков в такой диаграмме:

Кстати говоря, за время работы в магазине я понял, что понятие о непьющих женщинах и слишком пьющих мужиках - миф. Обычный русский мужчина выпивает в год около 40 л чистого спирта – это около 80 бутылок водки.

Женщина же выпивает порядка 120 бутылок вина - это около 11 литров чистого спирта. Спиртное покупают примерно одинаковое количество как женщин, так и мужчин, хотя допускаю, что женщины могут покупать алкоголь для своих мужей.

Объемы потребления пива

Пиво всегда лидирует в числе покупаемой продукции моего алкомаркета. Берут его преимущественно парни и взрослые мужчины до 65 лет. Среди тех, кто покупает пиво, представительниц женского пола не более 10%, а пенсионеров старше 65 лет - около 13%.

Ежегодно на одного пьющего россиянина приходится не менее 60 литров пива. Таким образом, в год выпивается более 1 миллиарда декалитров (1 декалитр = 10 литров) пива.

В месяц один покупатель приобретает в моем магазине не менее 10 бутылок пива. По данным официальной статистики Росстата, не менее 2% зарплаты среднестатистического пьющего россиянина уходит на покупку пива и пивных напитков.

Объемы потребления водки

Водка находится на втором месте по популярности. В месяц в моем магазине на одного покупателя приходится 2 бутылки водки, и, таким образом, в год - не менее 30 литров.

Замечу, что с началом пандемии спрос на водку только увеличился: один покупатель меня уверял, что это мера безопасности такая. Итак, только за 6 месяцев 2020 года в моем магазине было продано более 5 тысяч бутылок.

Я подсчитал, что если продажи пойдут такими темпами, то к концу 2020 года я продам в общей сложности более 100 декалитров водки. Одна только водка принесет прибыль на несколько сотен тысяч рублей.

Таким образом, по стране в год потребляется около 800 тысяч декалитров водки, принося таким образом прибыль своим производителям и продавцам свыше 800 миллионов рублей.

Объемы потребления прочих слабых напитков

Вино, шампанское и алкогольные коктейли относятся к категории слабых спиртных напитков, их основными фанатами являются молодые девушки и женщины 30-40 лет.

В моем магазине их ежедневно покупают в весьма большом количестве. Особенно спрос увеличивается в праздники: 56% годового дохода с продажи слабого алкоголя составляет доля шампанского, проданного на новогодние праздники.

В целом за год в моем магазине приобретают не более 2 000 бутылок шампанского, вино немного превышает показатели - примерно 2 800 бутылок в год. Алкогольные коктейли, хоть и славятся дешевизной все-таки продаются не так часто - в год около 1 000-1 500 бутылок.

В общей сложности по России выпивают около 500 тысяч декалитров слабого алкоголя общей стоимостью в несколько сотен миллионов рублей. В данный момент спрос на такие напитки увеличивается, и, вероятно, в 2020 доход по стране достигнет миллиарда.

Я, несмотря на то, что продаю все эти причудливые разноцветные коктейли, искренне надеюсь на их исчезновение с полок отечественных алкомаркетов. Когда спрашивают моего совета при выборе, я уверенно отвечаю, что не взял бы ни один из них.

Объемы потребления прочих крепких напитков

Самым популярным крепким напитком, кроме водки, всегда был коньяк. Особенно высокий спрос на грузинские и армянские сорта. Конечно, о Шустовском нам остается теперь только мечтать, но и эти виды по сравнению с излюбленными дамскими коктейлями, вполне себе годные.

Огромным спросом пользуются ликеры, этот напиток я в шутку называю «унисекс», потому что он одинаково популярен среди мужчин и женщин. По России за год выпивается около 36 миллионов ящиков. Правда, на разные ликеры и спрос разный:

Самыми известными крепкими напитками в России являются ром, виски, джин и текила. Приведу статистику по популярности каждого вида:

В общей сложности, в год по России приобретается около 350 миллионов ящиков этих четырех видов алкоголя.

Таким образом, по России ежегодно выпивается почти миллиард ящиков различных спиртных напитков. Среднестатистический покупатель берет у меня по 4 ящика пива, 10 бутылок водки, 4 бутылки вина, бутылку коньяка и бутылку джина (виски, рома или текилы) в год.

Я посчитал и выяснил, что около трети годового дохода обычного русского человека уходит на выпивку. В литрах, объем потребляемого алкоголя в год приближен к объему крупного озера. Если честно, то я в легком шоке.

И это, не считая того алкоголя, который люди производят самостоятельно – самогона и вина. А сколько ваша семья тратит на спиртное?