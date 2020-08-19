2 лучших бюджетных коньяка на мой вкус и 5 ужасных, которые даже за бесплатно не стану пить

Я, как и многие мужчины, воспринимаю коньяк не только как алкогольный напиток, затуманивающий разум. Для меня сам по себе коньяк – это что-то мужественное и душевное, а хороший коньяк – это атмосфера интеллектуальной беседы с людьми, которые вызывают у меня интерес и уважение.

И если с хорошим кругом общения проблем нет, то коньяк временами подводит: в попытках попробовать что-то новое я могу наткнуться на совершенно отвратительное пойло, которое не только испортит вечер, но и даст знать о себе ужасным самочувствием на утро.

Ниже я расскажу о том, почему так происходит и какие марки коньяка я больше никогда не куплю в магазине.

Какие дешевые коньяки я считаю хорошими

Да, на самом деле, это возможно. Конечно, необходимо понимать, что среди бюджетной категории не встретишь действительно элитный коньяк, но в пределах одной-двух тысяч рублей вполне можно подобрать что-нибудь приятное.

Например, я предпочитаю в бюджетном сегменте грузинский пятилетний коньяк «Гранели» (цена – около 1300-1400 р.) и армянский коньяк «Царь Тигран» десятилетней выдержки (цена – около 2000 р.).

Когда я планирую просто вечер с друзьями, и у меня с ними примерно одинаковые вкусы, то качественный бюджетный коньяк – это отличное решение, но если собираюсь делать подарок, то все-таки выбираю более дорогой и презентабельный вариант.

Как я нарвался на откровенную подделку

Еще несколько лет назад это действительно была распространенная проблема: недобросовестные продавцы предлагали людям поддельный коньяк по цене оригинального. Я обнаруживал мошенничество уже после вскрытия бутылки и первой пробы, когда уже ничего не докажешь.

Сейчас же в сетевых магазинах моего города подделку встретить крайне тяжело: государство ввело обязательную для всей алкогольной продукции систему маркировки ЕГАИС.

Соответственно, все бутылки, которые продаются легально, имеют нужное подтверждения качества и оригинальности, поэтому среди них подделок не встречается.

Другое дело – маленькие магазины без лицензии, расположенные по трассе или же магазинчик в поселке возле моей дачи. Вот где нужно быть особенно осторожным!

Такие точки продаж меньше отслеживаются контролирующими органами из-за удаленного расположения: соответственно, и подделки я здесь встречаю гораздо чаще.

Какой коньяк я больше никогда не куплю и вам не советую

«Три звездочки», производитель: винно-коньячный завод «Русский» за 390 рублей;

«Белая гвардия», производитель: ЗАО «Росинка» за 695 рублей;

«Черноморский три звездочки», производитель: ООО «Родник и К» за 544 рубля;

«Величественный Варцихе», производитель: «Дугладзе» за 500 рублей;

«Пять звездочек», производитель: винно-коньячный комбинат «Русь» от 520 рублей.

Предлагаю вам ознакомиться с моим личным анти-рейтингом марок коньяка, которые я больше никогда не куплю в магазине:

Конечно, вкусы у каждого свои, но вышеперечисленные марки коньяка я никак не могу назвать «на любителя»: они просто некачественные, вот и все.

Как я отличаю хороший коньяк от плохого

Среди вкусовых нот коньяка профессиональные дегустаторы различают множество удивительных сочетаний, но тем, кто далек от такого уровня, иногда бывает сложно понять их вердикты.

Я постараюсь объяснить максимально просто, какие ощущения возникают от хорошего коньяка:

Коньяк обязательно выдерживается в бочке: соответственно, у него должен быть легкий дубовый аромат и, как ни странно, ванильный привкус. Вы не должны чувствовать неприятную спиртовую отдушку. Напротив, в качественном коньяке можно различить целый букет вкусов (древесных, фруктовых, ягодных, цветочных и прочих) – ничто не должно их агрессивно перебивать. Жгучий коньячный вкус – это нормально и даже хорошо, но все должно быть в меру: у вас нее должно быть ощущения, что в вашей голове взорвалась петарда. Качественный напиток должен быть приятным!

Еще одно важное качество хорошего коньяк – он должен нравиться всем в компании! Если на вас возложено ответственное дело закупки алкоголя, то обязательно поинтересуйтесь о вкусах тех, с кем вам предстоит пить коньяк.

И не забудьте о плотном обеде или ужине, чтобы высокоградусный коньяк не затуманил ваш разум, и вы смогли долго наслаждаться его приятным вкусом и хорошей беседой.

Я рассказал вам о марках коньяка, которые считаю низкокачественными и отвратительными на вкус. Пробовали ли вы какие-нибудь из них? Согласны ли вы со мной? Делитесь своим мнением и опытом в комментариях!