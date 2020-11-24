5 лучших крымских вин времен СССР и что с ними стало после развала союза

В прошлом году я с друзьями был на рыбалке с ночевкой. Погодка была мягко говоря не очень – холод и ветер. После захода солнца мы собрались в палатке и решили немного согреться. Кто-то достал бутылку крымского вина.

После второго стаканчика самый старый мужчина из нашей компании Иван Петрович, закурив папиросу, сказал преисполненным ностальгии голосом: «Эх, сейчас вино уже не то… Вот в советское время в Крыму производили качественный продукт, а не это…» Далее пошли воспоминания.

Историю прислал мой подписчик Даниил.

Мускат белый Красного Камня

«Помните Мускат белый Красного Камня? Это было одно из самых знаменитых крымских вин. Причем пили его не только в Союзе, но и за его пределами», - Иван Петрович горько усмехнулся и допил содержимое своей кружки.

«Да-да», - отозвался один из наших. «Говорят, в 60-е годы королеве Великобритании ежегодно отправляли 200-литровую бочку Муската». «Неплохо так быть королевой» - послышался голос из дальнего угла палатки.

«Я это вино покупал за 6 рублей 70 копеек. Но денег было не жалко. Вы только вспомните этот сладкий насыщенный аромат и мускатно-фруктовый вкус с легкой горчинкой, а какое было после него послевкусие! Допьешь бывало бутылку, а во рту еще с часок вино ощущается. Да и в стакане оно хорошо смотрелось – как будто золото янтарем переливалось».

Интересный факт: мускат белый Красного Камня начали производить практически сразу после освобождения Крыма от немцев в 1944 году.

Херес Крымский

Мускат, кстати говоря, продается до сих пор, правда, знатоки утверждают, что качество у него стало ниже, чем было в советское время.«Эй, мужики», - голос говорившего звучал уже как-то подозрительно весело. Наверное, воспоминания о солнечном полуострове его воодушевили, ну или его продукция. «А пил кто-нибудь Херес Крымский?»

«Пили, знаем», - Иван Петрович, видимо, часто посещал Крым в советское время. «Его, конечно, на стол английской королеве не поставляли, да и стоил он подешевле – 3 рубля. Цвет мне его очень нравился, темно-золотистый, мед чем-то напоминал. А запах… дубово-виноградный. Нигде больше такого не встречал.

Его когда пьешь во рту приятный вкус травок, дуба и черноморских фруктов. Послевкусие табачно-сладковатое. В Крым можно было чисто за Хересом съездить, и денег на дорогу не жалко было. Этикетка тоже впечатляла. Ни с чем не перепутаешь».

Интересный факт: погреба, где в советское время выдерживались вина Симферопольского экспериментального винзавода № 1, на котором и производился Херес Крымский, раньше использовались военными для хранения пороха.

Портвейн красный Ливадия

Я тоже решил сказать свое слово: «Мне лично из крымских вин нравился портвейн Ливадия. Стоил он недорого - 2 рубля 85 копеек. Мы когда в Ялте отдыхали в 80-х, я много алкоголя местного производства попробовал. Ливадия меня больше всех впечатлила».

«Какая она хоть на вкус–то?» - вмешался Иван Петрович. «До портвейна я в былое время просто так и не добрался».

«Сладкое, вишней отдает сильно. Да и запах соответствующий. Послевкусие долгое и приятное. Для вина на самом деле довольно крепковатое. Ливадию же даже в советское время по несколько лет в бочках выдерживали перед тем, как в продажу отправить. На вид прям классика – темно-красное, даже ближе к гранатовому».

Интересный факт: Ливадия был любимым портвейном императора Николая II.

Мадера Крымская

Обсуждать советские вина солнечного Крыма всем явно понравилось. Это позволяло на время забыть, что по тонкому брезенту стучит дождь, а ветер раскачивает палатку. Новые воспоминания не заставили себя долго ждать.

«Я в Севастополь когда ездил в конце 70-х, попробовал Мадеру Крымскую. Запах у нее шикарный – карамелью отдавал. Сама светлая, а в стакане аж золотом переливается.

Стоила она по тем временам 3 рубля 20 копеек. Крепкая, градусов под 20, а вкус-то… До сих пор помню, орех со смесью фруктов.

Мне местные все советовали пить ее и одновременно курить хороший табак. Хороший совет. Вкус у мадеры после этого действительно улучшался».

Интересный факт: Мадеру в Крыму начали изготавливать еще в конце XIX века.

Каберне Качинское

«Не знаю как вам мужики, а мне из крымских вин нравилось Каберне Качинское. Ягодное такое по вкусу» - вновь раздался чей–то голос.

«Стоило 2 рубля 70 копеек. Ну, по крайней мере, в Инкермане. По цвету как рубин, а как пахло–то! Смесь ягод, табака и перца. Суховатое немного, но было в нем что-то такое, что и словами не описать, как говорится».

Интересный факт: Каберне Качинское было первой маркой, которую Инкерманский завод марочных вин запустил в производство после своего основания.

Такого вина уже не встретишь в магазине.

Мы еще долго обсуждали крымские вина времен Союза. Это позволяло немного согреться и окунуться мыслями в счастливое прошлое. А какие марки вина периода СССР помните вы?