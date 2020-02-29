В зимние морозы, когда на улице завывает ветер и идет снег, очень приятно сидеть у окна, закутавшись в теплый плед и разглядывая ледяные узоры на стекле. Идеальный завершающий штрих в этой картине – бокал с горячим алкогольным коктейлем в руках.
Какие коктейли считаются горячимиТакие алкогольные коктейли в процессе приготовления нагреваются до 80-85ºС, при подаче охлаждаются до 60-70ºС. Напиток получается горячим, но не обжигающим.
Рецепторы в состоянии ощутить все нюансы вкуса. Такая температура позволяет максимально «раскрыться» дополнительным ингредиентам – пряностям, цитрусовым, травам, меду.
Важно! Любой спиртной напиток для горячего коктейля ни в коем случае нельзя кипятить. Это просто «убивает» его, алкоголь быстро испаряется, вкус и аромат исчезают.
Подходит ли для таких коктейлей крепкий алкогольПервая ассоциация у абсолютного большинства людей, услышавших или прочитавших словосочетание «горячий алкогольный коктейль» – разумеется, глинтвейн, который традиционно готовится на красном вине.
Но многие рецепты предусматривают использование крепкого спиртного – рома, виски, бренди, коньяка.
Кстати, в процессе нагревания часть спирта неизбежно выпаривается, поэтому от такого напитка могут получить удовольствие и те, кто на дух не переносит крепкий алкоголь.
Что нужно желающим приготовить горячий коктейль домаПомимо предусмотренных рецептом ингредиентов, для приготовления горячих коктейлей потребуется:
- Кастрюля для нагревания напитка. Лучше всего – эмалированная (без сколов) или стеклянная. Металлическая посуда может «вступить в реакцию» с компонентами, заметно меняя вкус коктейля.
- Подходящие бокалы. Минимальный объем – 60 миллилитров. Идеально для таких напитков подходят керамические чашки, помогающие сохранить тепло и аромат максимально надолго и при этом не обжечь руки. Но можно подать коктейль и в толстостенных стеклянных бокалах.
Важно! Остывший коктейль лучше выпить как есть, а не греть заново. В противном случае вкус сильно изменится в худшую сторону.
Пять лучших рецептовЛюбой рейтинг в данном случае субъективен, ведь вкусы у всех разные. Представляю на ваш суд мои любимые горячие коктейли. Глинтвейн
Без «классики жанра» не обойтись. Единственный «бесспорный» ингредиент глинтвейна – бутылка хорошего сухого вина. Я предпочитаю традиционное красное. Его нужно просто подогреть со специями до 80ºС. Что я кладу в кастрюлю:
- палочку корицы;
- гвоздику (12-15 штук);
- розовый перец (примерно столько же);
- цедру одного апельсина и одного лимона;
- анис (2-3 «звездочки»);
- тертый мускатный орех на кончике ножа;
- маленький кусочек очищенного корня имбиря.
Важно! Чтобы придать глинтвейну крепость и более изысканный вкус, 3 части вина смешивают с одной частью коньяка, рома, виски или кальвадосом. Что касается сахара или меда, мне эта сладость не нравится, но вам положить их в свой бокал тоже никто не запрещает.Hot Toddy
Для «Хот Тодди» заварите листовой чай. Используйте свой любимый – черный или травяной. Я обычно добавляю в заварочный чайник ароматные травы (но не более двух за раз):
- тимьян;
- листья мелиссы или черной смородины;
- ягоды шиповника или можжевельника;
- корень имбиря.
Потом чай нужно отфильтровать через обычное сито и смешать с ромом, виски или бренди в пропорции 3 части безалкогольного компонента к 1 части алкогольного. Сладость обеспечит мед или сахар по вкусу.Эгг-ног
Достойная альтернатива десерту. Рецепт немного труднее банального «нагреть и смешать», но результат однозначно стоит затраченных усилий:
- Вылить в кастрюлю 3 стакана молока и полтора – сливок (22% жирности и более). Добавить стручок ванили, корицу (палочку), тертый мускатный орех (чайную ложку).
- Довести до кипения, проварить пару минут, снять с огня.
- Взбить 5 яичных желтков со 120 г сахара, превратив их в однородную «гладкую» белую массу. Аккуратно влить в кастрюлю с молоком. Ее содержимое должно тут же загустеть до консистенции кефира.
- Взбить в мягкую пену оставшиеся 5 белков, влить в ту же кастрюлю, хорошо размешать ложкой.
- Влить 100 мл бренди и 80 мл рома.
Важно! Поскольку спиртное добавляется последним, несложно одновременно приготовить эгг-ног для детей и взрослых.Сливочный ром
Его рецепт тоже существует в самых разных вариантах. Я предпочитаю один из наиболее простых:
- Растопить полпачки сливочного масла (90-100 гр).
- Добавить 250 г пломбира, полстакана коричневого сахара, молотую корицу и мускатный орех (по пол чайной ложки). Взбить до однородной консистенции, отправить в морозилку.
- Подогреть яблочный сок (1 литр) до температуры 70-80 градусов, добавить ром (200 мл).
- Непосредственно перед подачей добавить ложку «мороженого» из сливочного масла и пломбира, взбить его в бокале.
Важно! Этот коктейль – удачное сочетание простоты приготовления, вкусовых качеств и «небанальности».Грог
Я предпочитаю готовить его на основе крепкого кофе, хотя подойдет и черный чай. На 500 мл жидкости потребуется столько же рома, 100 мл коньяка, вдвое меньше сахарного сиропа. Все нужно просто перемешать и разлить по чашкам.
ЗаключениеГорячие алкогольные коктейли – действенное средство, позволяющее согреть даже в самые холодные дни. Приготовить такие напитки совсем несложно, никаких экзотических ингредиентов и навыков профессионального бармена не требуется. Рецептов и их вариаций существует множество, каждый гарантированно найдет коктейль себе по душе.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!А у вас есть любимые горячие алкогольные коктейли, проверенные или свои уникальные рецепты их приготовления? Или для вас любое спиртное просто немыслимо без кубиков льда в бокале?