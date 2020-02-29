В зимние морозы, когда на улице завывает ветер и идет снег, очень приятно сидеть у окна, закутавшись в теплый плед и разглядывая ледяные узоры на стекле. Идеальный завершающий штрих в этой картине – бокал с горячим алкогольным коктейлем в руках.

Какие коктейли считаются горячими

Такие алкогольные коктейли в процессе приготовления нагреваются до 80-85ºС, при подаче охлаждаются до 60-70ºС. Напиток получается горячим, но не обжигающим.

Рецепторы в состоянии ощутить все нюансы вкуса. Такая температура позволяет максимально «раскрыться» дополнительным ингредиентам – пряностям, цитрусовым, травам, меду.

Важно! Любой спиртной напиток для горячего коктейля ни в коем случае нельзя кипятить. Это просто «убивает» его, алкоголь быстро испаряется, вкус и аромат исчезают.

Подходит ли для таких коктейлей крепкий алкоголь

Первая ассоциация у абсолютного большинства людей, услышавших или прочитавших словосочетание «горячий алкогольный коктейль» – разумеется, глинтвейн, который традиционно готовится на красном вине.

Но многие рецепты предусматривают использование крепкого спиртного – рома, виски, бренди, коньяка.

Кстати, в процессе нагревания часть спирта неизбежно выпаривается, поэтому от такого напитка могут получить удовольствие и те, кто на дух не переносит крепкий алкоголь.

Что нужно желающим приготовить горячий коктейль дома

Кастрюля для нагревания напитка. Лучше всего – эмалированная (без сколов) или стеклянная. Металлическая посуда может «вступить в реакцию» с компонентами, заметно меняя вкус коктейля. Подходящие бокалы. Минимальный объем – 60 миллилитров. Идеально для таких напитков подходят керамические чашки, помогающие сохранить тепло и аромат максимально надолго и при этом не обжечь руки. Но можно подать коктейль и в толстостенных стеклянных бокалах.

Помимо предусмотренных рецептом ингредиентов, для приготовления горячих коктейлей потребуется:

Важно! Остывший коктейль лучше выпить как есть, а не греть заново. В противном случае вкус сильно изменится в худшую сторону.

Пять лучших рецептов

Любой рейтинг в данном случае субъективен, ведь вкусы у всех разные. Представляю на ваш суд мои любимые горячие коктейли.

Без «классики жанра» не обойтись. Единственный «бесспорный» ингредиент глинтвейна – бутылка хорошего сухого вина. Я предпочитаю традиционное красное. Его нужно просто подогреть со специями до 80ºС. Что я кладу в кастрюлю:

палочку корицы;

гвоздику (12-15 штук);

розовый перец (примерно столько же);

цедру одного апельсина и одного лимона;

анис (2-3 «звездочки»);

тертый мускатный орех на кончике ножа;

маленький кусочек очищенного корня имбиря.

Важно! Чтобы придать глинтвейну крепость и более изысканный вкус, 3 части вина смешивают с одной частью коньяка, рома, виски или кальвадосом. Что касается сахара или меда, мне эта сладость не нравится, но вам положить их в свой бокал тоже никто не запрещает.

Для «Хот Тодди» заварите листовой чай. Используйте свой любимый – черный или травяной. Я обычно добавляю в заварочный чайник ароматные травы (но не более двух за раз):

тимьян;

листья мелиссы или черной смородины;

ягоды шиповника или можжевельника;

корень имбиря.

Потом чай нужно отфильтровать через обычное сито и смешать с ромом, виски или бренди в пропорции 3 части безалкогольного компонента к 1 части алкогольного. Сладость обеспечит мед или сахар по вкусу.

Достойная альтернатива десерту. Рецепт немного труднее банального «нагреть и смешать», но результат однозначно стоит затраченных усилий:

Вылить в кастрюлю 3 стакана молока и полтора – сливок (22% жирности и более). Добавить стручок ванили, корицу (палочку), тертый мускатный орех (чайную ложку). Довести до кипения, проварить пару минут, снять с огня. Взбить 5 яичных желтков со 120 г сахара, превратив их в однородную «гладкую» белую массу. Аккуратно влить в кастрюлю с молоком. Ее содержимое должно тут же загустеть до консистенции кефира. Взбить в мягкую пену оставшиеся 5 белков, влить в ту же кастрюлю, хорошо размешать ложкой. Влить 100 мл бренди и 80 мл рома.

Важно! Поскольку спиртное добавляется последним, несложно одновременно приготовить эгг-ног для детей и взрослых.

Его рецепт тоже существует в самых разных вариантах. Я предпочитаю один из наиболее простых:

Растопить полпачки сливочного масла (90-100 гр). Добавить 250 г пломбира, полстакана коричневого сахара, молотую корицу и мускатный орех (по пол чайной ложки). Взбить до однородной консистенции, отправить в морозилку. Подогреть яблочный сок (1 литр) до температуры 70-80 градусов, добавить ром (200 мл). Непосредственно перед подачей добавить ложку «мороженого» из сливочного масла и пломбира, взбить его в бокале.

Важно! Этот коктейль – удачное сочетание простоты приготовления, вкусовых качеств и «небанальности».

Я предпочитаю готовить его на основе крепкого кофе, хотя подойдет и черный чай. На 500 мл жидкости потребуется столько же рома, 100 мл коньяка, вдвое меньше сахарного сиропа. Все нужно просто перемешать и разлить по чашкам.

Заключение

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Горячие алкогольные коктейли – действенное средство, позволяющее согреть даже в самые холодные дни. Приготовить такие напитки совсем несложно, никаких экзотических ингредиентов и навыков профессионального бармена не требуется. Рецептов и их вариаций существует множество, каждый гарантированно найдет коктейль себе по душе.А у вас есть любимые горячие алкогольные коктейли, проверенные или свои уникальные рецепты их приготовления? Или для вас любое спиртное просто немыслимо без кубиков льда в бокале?