Накануне семейного торжества решил пополнить запасы алкоголя через интернет-магазин, заказав несколько видов марочной водки.

И, как вы уже догадались из заголовка, получил подделку. 1 из 4 бутылок оказалось фальсификатом очень хорошей кальки. Видно, что производитель «паленки» здорово заморочился, но не учел некоторые нюансы упаковки.

Так как я давно покупаю именно эту марку алкоголя, то сразу же заподозрил неладное. Однако уверен, что неопытный покупатель ни за что не отличил был поддельную водку от оригинальной.

Чтобы с вами такого не случилось, расскажу подробнее о самых подделываемых марках водки и способах отличить некачественный товар.

Часто ли в магазинах встречается поддельная водка

К сожалению, часто. И с каждым годом этот показатель лишь увеличивается. В цифрах «серый» рынок спиртного составляет 35 млн декалитров. Об этом сообщает Союз производителей алкогольной промышленности России.

Однако эксперты подчеркивают, что речь идет преимущественно об онлайн торговле. В крупном ритейле и в магазинах шаговой доступности вероятность купить фальсификат значительно ниже.

Рост количества кустарной водки на полках виртуальных магазинов связан с высокой стоимостью лицензии и акциза. Например, при стоимости бутылки 230 рублей, 180 рублей составит акциз. Если не платить, то доход производителя существенно увеличиться.

Какие дешевые марки водки чаще всего подделывают

Недорогую водку подделывают чаще, поскольку она имеет незамысловатый дизайн бутылки и этикетки. Кроме того, продукт пользуется спросом у населения и быстро уходит с прилавков.

Так какие же дешевые марки водки подделывают?

Лучший напиток в своем ценовом сегменте по качеству. Оригинал очень сложно отличить от фальсификата. Один из признаков подделки ‒ криво приклеенная либо выцветшая этикетка.

Оригинальная этикетка на водку «Царская»

С 2017 года продается только в бутылке из синего стекла, но производители «паленки» продолжают без зазрения совести продавать ее в прозрачных емкостях. Также при выборе этой водки стоит обращать внимание на рельефность бутылки, качество этикетки и пробку.

Подделки на эту украинскую водку появляются в магазинах с завидной периодичностью. Чтобы обезопасить себя, обращайте внимание на форму бутылки, рельефный брендовый логотип в верхней части, наличие металлического колпака и «рубашки» на пробке.

Оригинальная бутылка украинской водки «Хортица Платинум» с логотипом

Этот алкоголь знают и любят в 30 странах мира. У водки мягкий вкус с тонкими хвойными нотками. Это необычно и узнаваемо, как для дешевого ценового сегмента. Подделка, конечно же, уступает в качестве и может продаваться в упаковке старого дизайна.

Старый и новый дизайн водки «Зеленая марка» Кедровая

Крепкий напиток, оригинальный вкус и аромат которого не спутать с аналогами. Вместе с тем его часто подделывают, выдавая грубый суррогат за качественный продукт. Попадаются в основном на этикетке и рельефе бутылки.

Как выглядит оригинальная бутылка «Зимняя деревенька» солодовая

Какие дорогие марки водки чаще всего подделывают

Из дорогого алкоголя подделывают тот, который пользуется популярностью у большей части населения. Поэтому алкоголь из этого списка вы точно узнаете. К нему относятся марки:

Крепкий середнячок в мире алкоголя. Однако даже эту водку умудряются подделывать, ухудшая вкус и без того специфического продукта.

Классическую версию подделывают очень часто и распробовать настоящий вкус удается немногим. А вот водка «Черный лед» от этого же бренда алкоголя редко бывает фальсификатом.

Популярная во всем мире водка, поэтому ради наживы ее стремительно подделывают. Отзывы о ней очень отличаются, так как одни дегустируют оригинал, а другие попадают на паленый продукт.

Знаменитая скандинавская водка по цене выше среднего. Разрекламированный продукт часто подделывают, что портит его имидж на рынке.

Вкусовой ряд водки Absolut

Хороший напиток с простой и легкоповторимой упаковкой. Из-за этого часто можно встретить неоригинальную версию водки.

Как отличить поддельный напиток от оригинального

Осмотрите жидкость через стекло на чистоту. Наличие примесей и осадка ‒ первый «звоночек», что алкоголь готовили не по технологии. Проверьте акцизную марку. Во-первых, ее наличие. Во-вторых, четкость штрихкода. Он должен хорошо просматриваться и не быть размытым. Качество этикетки и полиграфии на ней тоже должно быть высоким. Мелкий мутный шрифт, неровная оклейка и прочие «погрешности» характерны только для подделок. Мутный цвет стекла, выполненный явно из вторичного сырья, ‒ еще одна явная черта фальсификата. Проверьте бутылку на сайте производителя по номеру штрихкода. Сейчас это можно сделать с помощью смартфона и Wi-Fi.

Вкус поддельной водки существенно отличается от оригинала, поэтому рекомендую все-таки изучать товар на соответствие качеству еще в магазине. Пошаговая проверка алкоголя выглядит так:

Также для уверенности можно сравнить дизайн бутылки и крышки, рельеф стекла с фотографией оригинального напитка.

Надеюсь, вам никогда не придется дегустировать некачественный алкоголь. А если вам попадалась паленая водка в магазинах или вы знаете другие способы отличить фальсификат от оригинала, приглашаю рассказать об этом в комментариях.