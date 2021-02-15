ТОП-5 самых крупных и узнаваемых марок водки по объему продаж в мире в 2020 году

Существует такой странный стереотип, мол, водка была придумана русскими, и именно в России её делают лучше всего. Признаюсь честно, я тоже отчасти так думал. Какое же было мое удивление, когда я узнал, что слово «водка» употреблялось еще много веков назад.

И речь идет не о России, а Польше и Великом Княжестве Литовском. Это подтолкнуло меня разузнать, как обстоят дела на этом фронте сейчас, какие страны производят действительно качественный продукт.

К моему удивлению, российского бренда в ТОП-5 не оказалось. Вот как он выглядит на самом деле. Естественно, этот рейтинг подразумевает производство для всего мира, а не только для конкретной страны.

Smirnoff (Смирнофф)

Создан Smirnoff был в Российской Империи человеком по имени Пётр Смирнов. Его дело продолжили сыновья, но в результате революции их бизнес был национализирован. Водка Smirnoff.

Они делали попытки возродить бренд за границей, однако, сделать это удавалось с разным успехом. Семья Смирновых даже продавала права на продажу и производство в Северной Америке другой семье. Теперь же это самая популярная марка водки в США, да и мире в целом.

Для приготовления спиртов используются только лучшие зерновые культуры из Шотландии. Напиток проходит три этапа дистилляции и десятикратное очищение через фильтры, в том числе и угольные. В итоге получается идеально чистая и мягкая водка.

Это позволяет широко использовать ее в приготовлении коктейлей. Производится как классический вариант, так и с некоторыми вариациями и в технологии. Примерная стоимость за одну бутылку 0,7 составляет около 1000-1500 руб.

Важно! На данный момент марка принадлежит английской компании Diageo.

Absolut (Абсолют)

Это уже лучшая Шведская водка. Меня удивил тот факт, что в 2012 году она даже выигрывала приз, как самая экологически чистая водка. Естественно, она и на вид кристально чистая. Вкус у нее также мягкий, а сам продукт не имеет противного запаха. Водка Absolut.

Изобрели бренд еще в конце XIX. Эта водка узнаваема по своей необычной бутылке. Как я понял, это решение было принято рекламщиками на основе характерной шведской аптечной бутылочки. Тем самым они решили подчеркнуть оригинальное шведское происхождение.

Кстати, если вы не заметили, то у этой водки даже нет особой этикетки. Это было сделано специально, чтобы она не прикрывала кристально чистый продукт. Сейчас, помимо классического варианта, производится водка со всяческими вкусами. Например, со вкусом перца, смородины, ванили, апельсина и многих других. Примерная стоимость 800-1000 руб.

Важно! Бренд на данный момент принадлежит французской компании Pernod Ricard.

Хортиця

А вот и настоящая украинская «горилка». Эта компания достаточно молодая (работает с 2002 года), но уже успела завоевать много поклонников. Об этом говорит тот факт, что Хортиця поставляется в 87 стран мира. Я уважаю бренд за то, что даже бюджетные варианты этой водки обладают должным качеством. Водка Хортиця.

Основное отличие Хортицы заключается в том, что для её приготовления используется специальный спирт, который называют «Пшеничная Слеза». Как утверждают производители, это самый чистый и мягкий спирт, но многие ценители с ними могут не согласиться.

Что касается разновидностей водки, то ее ассортимент достаточно широк. Как я уже говорил, есть бюджетные варианты (150 руб.), а есть и элитные по 500 руб. В некоторых случаях могут добавляться ароматизаторы. Например, придавая запах и вкус орехов, чернослива, лимона.

Важно! Название «Хортиця» происходит от одноименного острова на реке Днепр, на котором располагалась Запорожская Сечь.

Zubrowka (Зубровка)

Это уже польское изобретение. Точнее сказать, напиток появился в Речи Посполитой еще в XVIII веке. Это уже не просто водка, а настойка. Настаивается она на специальной траве «зубровка душистая», которая очень нравится зубрам, отчего и получила свое название. Водка Zubrovka.

На территории России этот напиток появился в конце XIX века. Его начали изготовлять братья Шустовы. Эта водка отличается своим характерным вкусом и цветом - вкус терпкий, запах душистый, цвет желтоватый.

Как по мне, это отличное сочетание водки и какого-либо растения. Водку настаивают много на чём, но вот данный вариант - один из самых привлекательных. Стоимость такого алкоголя составляет примерно 500 руб. Стоит отметить, что помимо классического варианта она также выпускается целым брендированным рядом.

Важно! В США эта водка запрещена, так как используемая при приготовлении трава считается небезопасной. Поэтому на американский рынок данный продукт изготавливается с применением ароматизаторов и красителей.

Хлебный Дар

Я считаю, украинцы большие молодцы, что сумели целых два своих бренда протолкнуть в топ-5 производителей. Видать, действительно знают толк в горилке. Но, наверное, это связано с меньшей стоимостью продукта. И снова, это молодой бренд (2002 год). Водка Хлебный Дар.

Готовиться по староукраинским и польским традициям из ферментированных злаков. Что меня удивило, так это расположение завода. Он находится в селе в Черкасской области. Выпускается водка в нескольких видах. Везде практически идентичный способ приготовления, изменения вносятся незначительные, для подчеркивания особого вкуса.

Например, есть водка из пшеницы и артезианской воды, есть из озимой или пророщенной пшеницы, есть из ржаных крекеров, тмина и корицы. Стоимость может варьировать от 150 до 500 рублей за бутылку в зависимости от объема и вида. Эта водка, кстати, достаточно известна и в России, как в принципе и Хортиця.

Меня поразил тот факт, что в этом рейтинге нет российских производителей. Да, мы можем сказать что «Смирнов» это русская идея, но сейчас она полностью принадлежит другим.

Так вот, почему же в той стране, где водка – это почти национальный напиток, в принципе, нет достойного мирового конкурента? Возможно, вы мне объясните эти причины.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!