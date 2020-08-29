50 оттенков водки: ликбез для тех, кто хочет начать в ней разбираться

Мне кажется, среднестатистический потребитель не стал бы рассуждать, какая же бывает водка. Большинство людей скажет: «Водка, она и есть – водка». Я задался этим вопросом достаточно давно, лет, признаюсь, так в 18, студентом. Да-да, научную работу писал на эту тему, курсовую, ну, чистая правда.

На самом деле, я стал над этим задумываться, когда-то на «кедровую» водку наткнусь, то на соответствующий напиток с пометкой «березовая». Помню, брал клюквенную водочку, перцовую – один из самых распространенных продуктов.

Так я и пришел к выводу, что водка бывает разная. Начнем с обыкновенной водки, но даже она имеет несколько разновидностей.

Предупрежу сразу: на информацию, что дает мне интернет, я особо опираться не стану. В других источниках более чем, «вот такие спирты» и «вот такие ценовые категории», я ничего не вижу.

Что вообще представляет собой водка

высшей очистки – это самый низкосортный С2Н5ОН, который используется при приготовлении бюджетных напитков;

«Базис»;

«Экстра»;

«Люкс»;

«Альфа».

Спирт и вода, это если смотреть в общем. Спирт у нас может быть различных марок:

Спирты с «Базис» по «Люкс» делаются из зерновых культур с примесью картофеля. «Альфа» появился не так давно, это самый высококачественный спирт, где применяются исключительно зерна ржи и пшеницы.

Спирт «высшая очистка» делается из сахара-сырца, злаков, свеклы и картофеля. Тут больше всего дряни типа сивушных масел.

Итак, водка – есть смесь нашего С2Н5ОН с водой с использованием добавок или без них.

Вода тоже может иметь какое-нибудь качество – очищенная, «серебряная», талая, родниковая, минеральная и так далее. Чем выше качество воды и спирта, тем дороже напиток.

Водка обыкновенная

Я считаю обыкновенной водкой те напитки, которые не содержат компонентов вроде кедровых орешков, березовых почек, перца и фруктовых соков. Обыкновенная белая прозрачная жидкость крепостью в 40%.

Самое простое – это деление водки в зависимости от объема:

«фунфырики» или «школьницы» - 100 грамм, это стаканчики, пузырьки, маленькие фляжки;

«чекушки» - 250 мл;

«ноль пять» - это, прямо-таки, стандарт;

0,7 л;

«литруха» - это в два раза лучше, чем прямо-таки стандарт.

Остальные объемы от литра и выше я считаю уже подарочными вариантами исполнения. Помню, видел на витрине еще маленьким водку в бутылке в виде гитары. Литров пять точно.

Водка фруктовая

«Это другое, понимать надо!», - одна из распространенных цитат социальных сетей. Фруктовая водка содержит сок/экстракт соответствующих компонентов. Одним из ярких примеров является клюква – эта ягода не только дает вкус и аромат, но и является отличным красителем.

По сути, все то же самое – спирт плюс вода, но с фруктовым, скажем так, наполнителем. Здесь есть одно «НО»:

если градус «фруктовой водки» значительно ниже, то сей продукт является не более чем настойкой;

если градус высок, но в напитке уйма сахара, то – ликер.

В России фруктовая водка появилась в ХVII веке, дополнительным компонентом служил виноград, хотя считается, что этот рецепт мы получили от французов.

Не будем лезть в историю, важнее, что мы имеем сейчас. В наше время на прилавках магазинов можно встретить и клюквенную, и сливовую, и абрикосовую, и персиковую, и даже кизиловую водку.

Яркий пример – «Кизлярка». Импортных фруктовых водок тоже полно, тебе и лимонные, и клубничные попадутся, хотя, думаю, далеко не малая часть таких водок – это вода, спирт и ароматизаторы.

Водка специальная

Тут интереснее – сюда я включу не только напитки с какими-то добавками. Яркие примеры – водки на кедровых орешках, березовых сережках и с красным перчиком, иногда даже плавающим в бутылке.

Помню, пил перцовую водку «Немирофф», да, перец хорошо чувствуется, напиток более резкий, сказал бы, «прожигающий». Это единственный тип водки, где я что-то такое чувствовал. Пробовал на кедровых орешках и на березовых почках – никаких особых изменений я почему-то не ощутил.

У меня так и было: стояли бутылки с перцовой, кедровой, березовой и обыкновенной водкой. С каждой по рюмке брал и пробовал, порядок такой: березовая, обычная, кедр, перцовка. С перцовой водки не начинал – после нее точно ничего не почувствуешь.

Была «Горилка» от «Немирофф» - такую водку я бы тоже отнес к специальной группе, так как вкус у нее совершенно другой. Не знаю, как объяснить - по-другому пьется, что ли.

Сюда же я отношу напитки с процентом содержания спирта выше или ниже 40, то есть, не традиционная «русская водка».

Есть алкоголь, который, внимание, маркируется, как «ВОДКА» и имеет градус в 38%. Одним из таких примеров является «Русская Сталь». Другие же подобные продукты с таким же градусом, причем тоже без добавок, маркируются как «НАСТОЙКА» - «Топаз», «Хлебный Сказ». Почему?

Сейчас согласно нашим стандартам водкой считается напиток, приготовленный на основе спирта, доля которого составляет от 38 до 56%, но в 2018 власти решили «понизить» градус до 37,5.

Лично я привык, что наша водка – это «золотые» 40%, как стандарт. Понижать содержание спирта путем добавления (фактически) воды – это, как по мне, уже ерунда какая-то. А вы что думаете, товарищи?