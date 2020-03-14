6 великолепных, но мало кому известных брендов вина

Я считаю, что выбрать хорошее вино — искусство. Моя жена любит этот напиток, но только при условии, что он качественный, натуральный. Я часто пытаюсь удивлять свою супругу и ищу необычное вино, которое не часто встретишь на полке супермаркета. Обычно заказываю в интернет-магазинах. Сегодня я расскажу вам о вкусных, но малоизвестных винах.
Какие страны производят самое вкусное виноВ мире существует множество сортов или брендов вина. Многие из них раскручены и востребованы, потому что потребители боятся пробовать что-то новое. Я, признаться, и сам был таким же консерватором. У меня есть свой рейтинг стран, вина из которых точно будут качественными. Хочу и вас познакомить с ним.
Первой и самой главной в производстве вина страной можно назвать Францию. Большое количество малых и больших винодельческих регионов сделало эту страну поистине лидером в производстве качественных вин.
На втором месте моего личного рейтинга - Италия. В ней не так много винодельческих регионов и, в основном, они все расположены в горной местности, но по качеству и сертификации они не уступают французским.
Важно: сорта винограда могут быть одинаковыми в разных странах, но условия выращивания и технология производства будут отличаться.Третье место - Чили. Стремительно набирающая обороты в продаже и производстве качественного вина страна. В нее, в свое время, были завезены большие партии виноградных кустов из Франции. Некоторые из них не сохранились в самой стране-поставщике, но прекрасно себя чувствуют в Чили. Однако в Чили климат отличается от французского, поэтому вина там получаются своеобразными, но тем не менее очень качественными.
Четвертое и заключительное место в моем списке занимает ЮАР. Эта страна в Африке, в которую также было завезено достаточно много элитных сортов винограда со всего мира. У них с 17 века применяется своя технология производства вин, которые очень ценятся и среди простых любителей, и среди профессионалов.
Самые известные бренды винаСухие вина по статистике мировой ассоциации виноделов самые распространенные и по количеству производимых, и по продажам среди всех остальных. Этот факт для меня стал открытием, потому что в моем окружении не много людей, любящих сухое вино.
Важно: сухие вина содержат не более 0.5% сахара, но при этом обладают отменными вкусовыми качествами и ароматом.Самыми популярными сортами среди белых сортов винограда можно назвать:
- Шардоне;
- Рислинг;
- Мускат;
- Токай.
На первых местах в рейтинге популярности стоят такие марки сухих белых вин, как: «Saint Clair» (Сэн Клер), «Oyster Bay» (Оустер Бей) и «Private Bin» (Прайват Бин).
Красные сорта винограда:
- Пино Нуар;
- Сира;
- Каберне-Совиньон;
- Кьянти.
Популярные бренды: Bourgogne Pinot Noir La Vignee (Бургунь Пино Нуар ла Вионье), Villa Romanov Meotida Pinot Noir (вилла Романов Меотильда Пино Нуар), Saint-Joseph Rouge Lieu-dit (Сэн Джозеф Льё-дит).
Полусладкие, полусухие вина отличаются от сухих технологией производства и количеством сахара. В них могут использоваться те же сорта винограда или их смеси.
К самым популярным можно отнести:
- Amaronedella Valpolicella (Амароне Делла Вальполичелла);
- Trabucchi Recioto della Valpolicella (Трабуччи Реиото делла Вальполичелла);
- Сhateau Cantegril(Шато Кантегриль);
- Albert Boxler, Gewurztraminer (Альберт Боксльер, Гевюрцтраминер).
Что влияет на вкус винаВкус вина на 90% зависит от региона произрастания и условий, в которых рос виноград, который превращают в вино. К условиям можно отнести:
- качество почвы;
- климат;
- высота над уровнем моря;
- возраст виноградного куста;
- регулярность полива;
- уход за кустом, например, удаление лишних гроздей винограда;
- условия сбора винограда (вручную или автоматизировано).
И всего лишь на 10% вкус и качество вина зависят от рук винодела, условий хранения винограда.
В эти же 10% можно отнести и качество бочек для выдержки вина, пропорции смешивания виноградных сортов, срок выдержки.
6 неизвестных, но великолепных брендов винИногда можно найти прекрасное вино, которое не будет стоить дорого. Я предлагаю в выборе вина отталкиваться не от «раскрученности» бренда, а от сорта винограда, из которого оно изготовлено. Так можно найти напиток с малоизвестным названием, но не уступающий по вкусу известным маркам.
- Signae “Benozzo”, Umbria Rosso (Синае «Беноццо», Умбриа Россо). Производится с 2014 года в Италии. Оно полусухое из черного винограда сорта Сагрантино, выращенного в Умбрии. Вино получается насыщенным, богатым по содержанию танинов и с хорошими вкусовыми характеристиками.
- Villa Raiano Fiano de Avellino (Вилла Райано Фиано де Авеллино). Бренд производится в Италии из сорта винограда Фиано Де Греко с 2011 года. Этот сорт винограда родом из Греции. Он не очень распространен в Италии, но из него получается отличное вино с кисловатым послевкусием.
- Cono Sur Single Vineyard Riesling (Коно Сур Сингл Вайнярд Рислинг). Чилийский бренд Коно Сур выпускает это вино с 2016 года, поэтому оно малоизвестно. Привычный кисловатый сорт рислинга мало распространен в чилийских винодельческих регионах, но вино из него стоит попробовать, потому что они очень качественные и вкусные.
- Domaine Madeloc Cuvee Tremadoc (Домэйн Маделок Кюве Тремадок). Бренд родом из Франции. Это вино производится с 2016 года из очень распространенного сорта в Италии, но малоизвестного во Франции - Верментино. Очень интересное сочетание истинно итальянского сорта вина с французскими технологиями виноделия.
- Cotes du Rhone Blanc Les Claux (Котэ ду Рон Блан Ле Клоукс). Отличное крепкое (14%) сухое белое вино из Франции. Производится из сорта Кларет. Малочисленные виноградники этого сорта занимает отдаленные уголки Франции. Но вино получается насыщенным, благородным. Все чаще этот сорт добавляют в купажи, но можно встретить и чистое исполнение, как в этом вине.
- KWV Classic Collection Pinotage (КВВ Классик Коллекшн Пинотаж). Сами вина из ЮАР редкие гости в магазинах и мало на слуху, но они прекрасны по своим вкусовых и ароматическим характеристикам. Например, именно сорт Пинотаж, из которого произведено это вино, выведен в 1925 году путем скрещивания Пино Нуар и Сенсо.
Лично я выбираю для себя вина из ЮАР, потому что там много различных смесовых сортов винограда и технология производства несколько отличается от привычных европейских.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!А какие вина предпочетаете вы? Вы консерватор или все же любите экспериментировать?