6 великолепных, но мало кому известных брендов вина

Я считаю, что выбрать хорошее вино — искусство. Моя жена любит этот напиток, но только при условии, что он качественный, натуральный. Я часто пытаюсь удивлять свою супругу и ищу необычное вино, которое не часто встретишь на полке супермаркета. Обычно заказываю в интернет-магазинах. Сегодня я расскажу вам о вкусных, но малоизвестных винах.

Какие страны производят самое вкусное вино

В мире существует множество сортов или брендов вина. Многие из них раскручены и востребованы, потому что потребители боятся пробовать что-то новое. Я, признаться, и сам был таким же консерватором. У меня есть свой рейтинг стран, вина из которых точно будут качественными. Хочу и вас познакомить с ним.

Первой и самой главной в производстве вина страной можно назвать Францию. Большое количество малых и больших винодельческих регионов сделало эту страну поистине лидером в производстве качественных вин.

На втором месте моего личного рейтинга - Италия. В ней не так много винодельческих регионов и, в основном, они все расположены в горной местности, но по качеству и сертификации они не уступают французским.

Важно: сорта винограда могут быть одинаковыми в разных странах, но условия выращивания и технология производства будут отличаться.

Третье место - Чили. Стремительно набирающая обороты в продаже и производстве качественного вина страна. В нее, в свое время, были завезены большие партии виноградных кустов из Франции. Некоторые из них не сохранились в самой стране-поставщике, но прекрасно себя чувствуют в Чили. Однако в Чили климат отличается от французского, поэтому вина там получаются своеобразными, но тем не менее очень качественными.

Четвертое и заключительное место в моем списке занимает ЮАР. Эта страна в Африке, в которую также было завезено достаточно много элитных сортов винограда со всего мира. У них с 17 века применяется своя технология производства вин, которые очень ценятся и среди простых любителей, и среди профессионалов.

Самые известные бренды вина

Важно: сухие вина содержат не более 0.5% сахара, но при этом обладают отменными вкусовыми качествами и ароматом.

Шардоне;

Рислинг;

Мускат;

Токай.

Сухие вина по статистике мировой ассоциации виноделов самые распространенные и по количеству производимых, и по продажам среди всех остальных. Этот факт для меня стал открытием, потому что в моем окружении не много людей, любящих сухое вино Самыми популярными сортами среди белых сортов винограда можно назвать:

На первых местах в рейтинге популярности стоят такие марки сухих белых вин, как: «Saint Clair» (Сэн Клер), «Oyster Bay» (Оустер Бей) и «Private Bin» (Прайват Бин).

Красные сорта винограда:

Пино Нуар;

Сира;

Каберне-Совиньон;

Кьянти.

Популярные бренды: Bourgogne Pinot Noir La Vignee (Бургунь Пино Нуар ла Вионье), Villa Romanov Meotida Pinot Noir (вилла Романов Меотильда Пино Нуар), Saint-Joseph Rouge Lieu-dit (Сэн Джозеф Льё-дит).

Полусладкие, полусухие вина отличаются от сухих технологией производства и количеством сахара. В них могут использоваться те же сорта винограда или их смеси.

К самым популярным можно отнести:

Amaronedella Valpolicella (Амароне Делла Вальполичелла);

Trabucchi Recioto della Valpolicella (Трабуччи Реиото делла Вальполичелла);

Сhateau Cantegril(Шато Кантегриль);

Albert Boxler, Gewurztraminer (Альберт Боксльер, Гевюрцтраминер).

Что влияет на вкус вина

качество почвы;

климат;

высота над уровнем моря;

возраст виноградного куста;

регулярность полива;

уход за кустом, например, удаление лишних гроздей винограда;

условия сбора винограда (вручную или автоматизировано).

Вкус вина на 90% зависит от региона произрастания и условий, в которых рос виноград, который превращают в вино. К условиям можно отнести:

И всего лишь на 10% вкус и качество вина зависят от рук винодела, условий хранения винограда.

В эти же 10% можно отнести и качество бочек для выдержки вина, пропорции смешивания виноградных сортов, срок выдержки.

6 неизвестных, но великолепных брендов вин

Signae “Benozzo”, Umbria Rosso (Синае «Беноццо», Умбриа Россо). Производится с 2014 года в Италии. Оно полусухое из черного винограда сорта Сагрантино, выращенного в Умбрии. Вино получается насыщенным, богатым по содержанию танинов и с хорошими вкусовыми характеристиками. Villa Raiano Fiano de Avellino (Вилла Райано Фиано де Авеллино). Бренд производится в Италии из сорта винограда Фиано Де Греко с 2011 года. Этот сорт винограда родом из Греции. Он не очень распространен в Италии, но из него получается отличное вино с кисловатым послевкусием. Cono Sur Single Vineyard Riesling (Коно Сур Сингл Вайнярд Рислинг). Чилийский бренд Коно Сур выпускает это вино с 2016 года, поэтому оно малоизвестно. Привычный кисловатый сорт рислинга мало распространен в чилийских винодельческих регионах, но вино из него стоит попробовать, потому что они очень качественные и вкусные. Domaine Madeloc Cuvee Tremadoc (Домэйн Маделок Кюве Тремадок). Бренд родом из Франции. Это вино производится с 2016 года из очень распространенного сорта в Италии, но малоизвестного во Франции - Верментино. Очень интересное сочетание истинно итальянского сорта вина с французскими технологиями виноделия. Cotes du Rhone Blanc Les Claux (Котэ ду Рон Блан Ле Клоукс). Отличное крепкое (14%) сухое белое вино из Франции. Производится из сорта Кларет. Малочисленные виноградники этого сорта занимает отдаленные уголки Франции. Но вино получается насыщенным, благородным. Все чаще этот сорт добавляют в купажи, но можно встретить и чистое исполнение, как в этом вине. KWV Classic Collection Pinotage (КВВ Классик Коллекшн Пинотаж). Сами вина из ЮАР редкие гости в магазинах и мало на слуху, но они прекрасны по своим вкусовых и ароматическим характеристикам. Например, именно сорт Пинотаж, из которого произведено это вино, выведен в 1925 году путем скрещивания Пино Нуар и Сенсо.

Иногда можно найти прекрасное вино, которое не будет стоить дорого. Я предлагаю в выборе вина отталкиваться не от «раскрученности» бренда, а от сорта винограда, из которого оно изготовлено. Так можно найти напиток с малоизвестным названием, но не уступающий по вкусу известным маркам.

Лично я выбираю для себя вина из ЮАР, потому что там много различных смесовых сортов винограда и технология производства несколько отличается от привычных европейских.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А какие вина предпочетаете вы? Вы консерватор или все же любите экспериментировать?