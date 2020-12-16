Как-то раз я в качестве зрителя попал на историческую реконструкцию. Ребята отыгрывали эпоху Средневековья. Доспехи, мечи и лошади – это все, конечно, интересно, но мое внимание привлекла медоварня.

Там можно было не только посмотреть на то, как делают алкоголь, но и попробовать его. В процессе дегустации я разговорился с одним из участников реконструкции. Он-то и рассказал мне, что пили люди в Средневековье.

Историей поделился подписчик блога Антон.

Сидр, медовое вино

Начал паренек, которого, кстати говоря, звали Сергеем, с сидра. Его пили в основном бедняки. Вызвано это было тем, что приготовить сидр можно было из обычных яблок, а этого добра было немало практически во всех странах Европы.

Особое распространение он получил у суровых воителей – викингов.

Готовился сидр просто – яблоки перетирались до состояния пюре и оставлялись бродить на несколько дней. Видимо, благодаря простоте рецепта он и получил такое широкое распространение у бедняков.

Медовое вино, судя по всему, появилось у нас на Руси, хотя точно этого, конечно же, никто не знает.

Тут уже технология приготовления была посложнее. Готовили вино в бочках, которые на 2/3 заполнялись медом, а на 1/3 ягодным соком, в основном брусничным или малиновым. В емкость добавлялся хмель, и все это дело оставляли настаиваться в просмоленных бочках, зарытых в землю.

Медовое вино перед подачей на стол выдерживалось от 3-х до 5-ти лет.

Обратите внимание! Первоначально медовое вино выдерживали в бочках под землей по несколько десятков лет.

Пиво, Эгг-Ног

Сергей увлекся. Мы как-то плавно и незаметно перешли к Западной Европе века так XI-XII. Оказывается, именно в это время появилось пиво в привычном нам понимании этого слова.

Делали его из воды и солода. Последний готовился путем вываривания пшеницы в воде, ее дальнейшей просушке на дыму и перемолке. Соединив воду и солод, их оставляли на неделю в теплом помещении, попутно добавляя дрожжи.

Иногда, для придания пиву особенного вкуса, в него добавляли пахучие травы, к примеру, розмарин или хмель. Это, кроме всего прочего, повышало его качество и увеличивало срок годности.

Название Эгг-Ног я, честно говоря, услышал впервые. Как объяснил Сергей, этот напиток придумали шотландцы примерно в XIV веке. Его делали из эля (крепкого пива), яиц, сахара, корицы, орехов и ванилина. Все это дело смешивалось и подогревалось на огне.

Судя по ингредиентам, беднякам Эгг-Ног мог только сниться.

Обратите внимание! Сейчас Эгг-Ног используется в странах Америки в качестве традиционного рождественского напитка.

Бренди, зерновой спирт

Бренди получил широкое распространение около XII века, хотя, как утверждал Сергей, подобные напитки делали еще с античных времен.

Видимо, в какой-то момент времени люди поняли, что им уже недостаточно крепости обычного вина и решили попробовать перегнать его несколько раз. Получилось. Да так, что бренди пьют до сих пор.

Вообще, кроме приятных моментов, вторичная перегонка вина в то время имела и исключительно практическое значение. Ведь в таком виде алкоголь дольше хранился при перевозке. А ведь самолетов и поездов в Средневековье не было.

Думаю, что перевозка вина из, скажем, Стамбула до Парижа на лошадях занимала довольно продолжительное время. Д и вес груза в то время имел значение.

Зерновой спирт получил широкое распространение, как это ни странно покажется, на Руси. Впрочем, делали его и в других странах. Рожь превращали в солод идентичным пиву методом, солоду давали забродить, ну дальше использовали средневековые аналоги самогонного аппарата и получали спирт.

Обратите внимание! Для зернового спирта в Средние века чаще всего брали рожь и ячмень.

Глинтвейн

Судя по тому, с какой теплотой в голосе Сергей рассказывал о глинтвейне, это был его любимый напиток из эпохи Средневековья.

Нечто похожее на глинтвейн пили еще в Древнем Риме, однако, в современном понимании этот напиток появился в Северной Европе и Скандинавии около XIV века.

Наверняка перед глинтвейном разминается

Делали в то время глинтвейн довольно просто: нагревали красное вино и добавляли в него галангал. Я долго не мог выговорить это слово. Еще дольше гадал, что оно означает. Все оказалось просто.

Галангал – это трава, которая заменяла людям средневековья основную часть специй. Ведь пряности в то время доставляли из Индии, а путь туда был не близкий.

Мед, кардамон и прочее в глинтвейн стали добавлять только в XVIII-XIX веке.

Обратите внимание! Глинтвейн в Средневековье могли себе позволить только состоятельные люди. Это связано с высокими ценами на основные компоненты напитка.

Вино

Ну и, конечно же, основным напитком Средневековья по праву считается вино. Это я сейчас Сергея процитировал, если что.

Чем только не давили бедный виноград, чтобы превратить его в алкоголь. Сначала использовали босые ноги, затем доски и камни. До специальных прессов правда дошли чуть позднее, да и они использовались только на коммерческих винокурнях.

Ну а дальше все было просто. Полученный виноградный сок ставили для брожения. Выдерживали его в зависимости от сорта винограда от нескольких месяцев до нескольких десятилетий.

Обратите внимание! Судя по археологическим находкам люди изготавливают вино уже более 7 тыс. лет.

В общем, в тот день я узнал много новых напитков эпохи Средневековья. Некоторые даже попробовал. А может быть, вам известно, какие еще виды алкоголя употребляли в то время?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!