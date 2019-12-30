7 коктейлей на основе водки, которые стоит попробовать в этот Новый Год

Впереди 9 дней новогодних каникул, и честно говоря, пить одну водку мне точно надоест. Поэтому у меня в планах гастрономическое турне по водочным коктейлям. По одному на каждый день и два выходных перед работой. Комплект “водочная неделька” в студию!

Какую водку лучше брать для коктейлей

У водки отсутствует специфический ярко выраженный запах, она не портит вкус замиксованных с ней ингредиентов. Даже наоборот – дает им раскрыться в полной мере, делает вкус ярче, интереснее. Такая ее универсальность пришлась по нраву барменам по всему миру.

К тому же она обладает идеальной для коктейлей крепостью. Поэтому водка приобрела всемирную славу не только как самостоятельный напиток, но и как незаменимый коктейльный ингредиент.

Но не вся водочная продукция одинаково хороша для приготовления коктейлей. Делается-то «живая» вода из разных продуктов.

Это несомненно должно учитываться при выборе водки для смешивания ее с другими составляющими коктейля. Например:

Любой вид зерновой водки (Smirnoff, Absolut) хорошо сочетается с цитрусовыми. Поэтому алкоголь пшеничный, солодовый, кукурузный, а особенно ячменный незаменим для фруктовых коктейлей. Таких, например, как «Caipiroska», «Транссибирский экспресс». Отдельно стоит упомянуть водку на основе ржи (Первогон, Polugar №3). Ее особый растительный аромат с чуть заметным послевкусием зеленого перца, отлично подойдет для «Кровавой Мэри» или «Caesar». Для коктейлей, обладающих горьковато-кисловатым вкусом, но сладким послевкусием, выбирают спутника под стать – водку на основе картофеля (Monopolowa). Таким необычным миксом вкусов обладает коктейль «The Ruby» и именно картофельная водка идеально его дополнит. Пшеничная водка (Русский стандарт, Nemiroff) отлично подходит для десертных сладких коктейлей. В жидком шоколадном десерте «Cocoa A Trois» водка на основе пшеницы создаст идеальный баланс между градусом этого микса и вкусовым сочетанием его ингредиентов.

Внимание! Лучше брать водку для коктейлей от известных производителей. Например, хороший алкоголь выпускает Московский завод «Кристалл». Ведь в противном случае высока вероятность купить некачественный фальсификат. Такой алкоголь не только сделает вкус напитка отвратительным, но на утро вас еще начнут «атаковать» мысли о бесцельно прожитом вечере из-за мучительного похмельного синдрома.

К каким блюдам лучше подавать коктейли с водкой

По этикету коктейль должен подаваться до еды и после нее. В барах на торжественных фуршетах его преподносят в аккурат между кушаньями.

В отличие от русской традиции закусывать алкоголь едой, европейцы за трапезой предпочитают запивать кушанья. Поэтому они так щепетильно относятся к сочетанию пищи с алкоголем.

Маленькие бутерброды комбинируют с крепкими коктейлями (например, Б52). К ним же нередко подают закуски в виде канапе. Могут быть и шашлыки, но лучше поставить на стол их мини варианты.

Коктейли со льдом несовместимы с мясом из баранины. Жареное баранье ребрышко, съеденное на фуршете и запитое ледяным напитком, приведет к дальнейшему несварению пищи, что несомненно испортит весь вечер.

Коктейли с водкой и другими алкогольными напитками

К десертным напиткам требуются фруктовые закуски, шоколадные конфеты. Подают также маленькие сухие печенья, поджаренный миндаль, ореховые сладости. Отличным решением станут - свежие и консервированные ягоды и фрукты.Теперь хочу рассказать о коктейлях, в которых помимо самой водки в составе присутствует другой алкоголь. Вот примеры лучших, на мой взгляд миксов:

Назывался этот коктейль раньше «Новый русский». Все потому, что не каждому он был по карману. В конце 80-х в нашу страну попали сироп grenadine и ликер, называемый «Блю Кюрасао».

Тогда, предположительно, и был создан этот слоистый шот. Кто автор и где именно появился напиток неизвестно.

Соотношение ингредиентов одинаковое (по 20 мл). В стопку наливают гренадин. Осторожно с помощью ложечки или ножа вливают Блю Кюрасао. Водку смешивают со сливками и аккуратно, чтобы не смешать слои, добавляют в стопку.

Легенда гласит, что в одной из деревень проживал здоровяк по имени Харви. Посещая питейные заведения, он просил бармена подавать классическую «Отвертку», но обязательно добавить туда ликер Galliano.

После выпитого алкоголя здоровенного детину начинало шатать из стороны в сторону, из-за чего тот начинал «считать» стены бара. Коктейль назвали в его честь – «Харви Стеноломатель».

Для приготовления потребуется 45 мл водки, 15 мл Galliano, 90 мл апельсинового сока. Сначала нужно влить в стакан водку и апельсиновый сок, затем добавить лед, аккуратно перемешать. В конце добавить ликер Гальяно.

История появления коктейля не окутана тайной, не приправлена байкой, а имеет реальную, хоть и примерную дату создания.

Имя автора конечно осталось неизвестным, но бесспорно то, что он был эмигрантом из России и придумал свое детище в конце 80-х в США.

Готовится это крепкий коктейль очень просто: 45 мл водки, 15 мл коньяка, 15 мл вишневого бренди смешиваются в блендере. Переливают смесь в бокал и подают.

Если будете заказывать этот коктейль, то вы должны знать, что вас с этого напитка обязательно «унесет». По одной версии своему появлению он обязан запрету на алкоголь, действовавшему в США.

Так как цвет напитка напоминает чай, то его часто пили в барах того времени. По другой версии напиток получил свое название в честь одноименного острова в Нью-Йоркской бухте.

Для приготовления потребуется по 20 мл водки, рома, джина, текилы, ликера Куантро, лимонного сока, 100 мл колы, 150 гр льда. Берут высокий стакан, всыпают кубики льда. Поочередно наливают ингредиенты, затем перемешивают.

Вы заметили, что многие популярные коктейли с водкой придуманы именно на американском континенте?

Я думаю это потому, что славяне привыкли пить водку в чистом виде, а за рубежом она пошла на ура только в составе коктейльных напитков.

Коктейли с водкой и безалкогольными ингредиентами

Не менее интересные варианты коктейлей на основе водки и безалкогольных ингредиентов. Вот еще три напитка, достойных называться лучшими.

Придумал коктейль Джордж Джессель в 30-х годах ХХ века. Название напиток получил в честь Марии I Тюдор – королевы Англии, которую стали называть «Кровавой» после расправы над англиканами.

Но звание создателя напитка оспаривал еще и Фернанд Петио, заявивший, что приготовил он его еще в 1920 году и назвал «Красный Луциан».

Для приготовления нужно взять 50 мл водки, 25 мл сока томатного, 5 мл сока лимона, черный молотый перец, соль.

Все компоненты предварительно охлаждают. Сначала наливают в бокал томатный сок, затем водку, сок лимона. Приправляют перцем и солью. Компоненты не перемешивают

Этот простой по составу коктейль был придуман американскими нефтяниками, чтобы скрыть запах алкоголя, замаскировав его апельсиновым соком.

Перемешивали содержимое стакана по легенде отверткой, поэтому коктейль так и назвали. Но некоторые склонны верить, что Skrewdriver содержит название компонентов коктейля. То есть «Skrew» – апельсиновый сок, «driver» – водка.

Для приготовления современного варианта коктейля необходимо 50 мл водки, 150 мл апельсинового сока. Эти два ингредиента смешивают и переливают в охлажденный стакан.

Если об остальных коктейлях существуют хотя бы предположения о месте и времени появления, то о Кайпироске информации совсем мало.

Но точно известно, что этот напиток является «родственником» бразильского коктейля «Caipirinha». Возможно кто-то, не найдя алкогольный продукт кашасу, заменил его на водку.

Для приготовления потребуется 50 мл водки, 20 мл сахарного сиропа, 25 грамм лайма. В отдельной емкости сахарный сироп смешивают с цитрусовым, раздавливая его, выжимая сок. Смесь выливают в бокал, заполняют его кубиками льда и добавляют водку.

Вот такая интересная подборка у меня получилась. Может есть у вас свой более достойный кандидат на звание «Самый-самый»? Хотел бы узнать ваше мнение.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Берегите себя!