Пригласил меня друг как-то вечером посидеть в крафт-баре. Я, если честно, не очень понимал, что это такое. Думал, что это какое-то очень модное место, где молодежь собирается. Но ведь и я еще ничего – собрался, пошел. А оказалось все не так уж и страшно. Обычный бар с приятной атмосферой и очень вкусным пивом. Только в меню оно значилось под названием «крафтовое». Душевно мы тогда посидели.

А дома я решил заполнить пробелы в знаниях и выяснил, что же это за зверь такой, крафтовое пиво. А потом и практическую часть освоил – перепробовал много сортов.

Что такое крафтовое пиво

максимальный объем ежегодного производства – 6 млн. баррелей;

независимость (другому бренду на рынке алкоголя может принадлежать не более 25% ее акций);

производство путем брожения.

История крафтового пива (craft – «ремесло», «мастерство») начинается с 1978 года, когда президент США Джимми Картер официально легализовал домашнее пивоварение. Но сам термин появился значительно позже, уже в XXI веке. Сейчас, чтобы напиток был признан крафтовым, американская пивоварня должна соответствовать следующим критериям:

В Европе и России критерии менее точные – упоминается только «независимость» и «авторский подход». То есть, крафтовое пиво – напиток, изготовленный пивоваром не в порядке массового производства, я бы назвал это «личным творчеством». О подавляющем большинстве сортов широкой публике просто неизвестно, приобрести его в обычном продуктовом магазине у дома практически невозможно.

Лучшие сорта

Brewlander Hope Summer Ale. Светлый эль родом из Сингапура. Вкус не слишком «сложный» и «перегруженный», в самый раз для тех, кто только начинает знакомиться с крафтовым пивом. Напиток легкий, освежающий, самое то в жару.

Kyoto Bakushu White Yuzu. Японский витбир с освежающими цитрусовыми нотками во вкусе. В пиво добавлен экзотический для России фрукт юдзу.

Holgate Temptress. Австралийский вариант классического портера. Вкус очень богатый, шоколадно-кофейно-сливочный.

Northern Monk Tropic Pineapple Grapefruit Juice IPA. Одна из последних тенденций в крафтовом пивоварении – свежий и сочный вкус. Этот британский напиток слегка мутноват, ананас и грейпфрут придают кислинку.

Barbar Blonde. Достаточно крепкий (8%) бельгийский медовый эль. Изумительно гармоничная сладкая горечь дополняется сливочным послевкусием.

Scotch Silly. Бельгийский вариант шотландского эля. Напиток очень сбалансированный и по вкусу, и по аромату. Сочетание «солодовости», сладости и горечи хмеля лично для меня близко к идеальному.

Buxton Rain Shadow. Крепкий (10%) британский имперский стаут. Отчетливо отдает кофе и какао. Долгое послевкусие такое, как будто вы съели горький шоколад.

Любой «рейтинг» субъективен, ведь вкусы у всех разные, но мой список такой:

На то, чтобы перепробовать все сорта крафтового пива, даже целой жизни не хватит. Но для истинных ценителей напитка процесс часто важнее результата.

Чем крафтовое пиво отличается от обычного

стопроцентная натуральность состава, запрет на добавление консервантов, ароматизаторов;

уникальность рецептуры (собственные или старинные рецепты);

широкое разнообразие дополнительных ингредиентов (шоколад, чили, любые пряности и специи, молоко, цитрусы);

меньший срок хранения (от 1-2 недель до 3 месяцев против года у обычного пива);

высокая стоимость (от 150-200 рублей за 0,5 л).

Важно! Крафтовое пиво – это небольшие партии, индивидуальные рецепты и традиционность производства. Лучше всего, по-моему, готовый продукт описывают эпитеты «эксклюзивное», «ремесленное», «самодельное».

Как выбрать крафтовое пиво в России

Для начала несколько полезных аббревиатур: ABV – крепость напитка;

IBU – степень горечи;

SRM – интенсивность цвета;

OG/FG – плотность неферментированного или ферментированного сусла (чем больше цифра, тем напиток насыщеннее, крепче).

В отличие от обычного, крафтовое пиво – это яркая индивидуальность и особенный для каждого сорта вкус. Его особенности:

Но только начинающим знакомиться с крафтовым пивом однозначно рекомендую отправиться в крафт-бар. Там можно поговорить со специалистом, описать ему собственные предпочтения и с большой долей вероятности получить то, что вам понравится.

Главное – не стесняйтесь задавать вопросы. В таких заведениях, как правило, работают энтузиасты, которые с радостью расскажут вам о вкусе, аромате, иных особенностях сортов.

Многие ценители пенного напитка в последнее время переходят на крафтовое пиво. Его несомненные достоинства – натуральность ингредиентов и широчайшее разнообразие вкусов. Перепробовать все сорта не удастся, даже если всерьез задаться такой целью.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вас устраивает качество пива массового производства, которое можно купить в любом магазине? Или вы предпочитаете крафтовое, с его зачастую очень необычными ингредиентами и оригинальным незабываемым вкусом?