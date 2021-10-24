Приветствую вас, дорогой читатель! Fruko-Schulz – это компания из Чехии, занимающаяся производством алкогольной продукции. В стране она занимает второе место по объему выпуска алкоголя. Среди ее ассортимента особенное место занимает абсент Фруко Шульц (названный, разумеется, в честь производителя) знаменитый и любимый во всем мире напиток. Как раз о нем мы сегодня и поговорим.

Исторические сведения

Компания, производящая этот абсент Fruko Schulz, была основана еще в 1898 году. Именно в это время в Европе большую популярность набрал абсент, поэтому как раз с его производства компания и начала.

За несколько десятков лет Фруко Шульц разрослась от небольшой фабрики до масштабного завода с собственными традиционными рецептами. Правда, во второй половине XX века компания перестала быть частной, так как Чехия свернула на рельсы социалистического государственного строя. Только в 1993 году Фруко Шульц вернулась в частные руки – к наследникам его основателя.

Несмотря на такие сложности с национализацией, своих позиций компания не потеряла. За свою более чем столетнюю историю она стала один из самых крупных производителей абсента во всем мире: ее продукция экспортируется более чем в 20 стран мира.

Особенности производства

Абсент – это травяной напиток. В нем содержится ромашка, фенхель, анис, мята, мелисса и другие травы. Но главный его компонент – это экстракт горькой полыни. Она выделяет эфирные масла, за счет которых у абсента и получается специфический вкус. Стоит отметить, что в напиток попадает не сама полынь, а только ее следовые количества.

Также в напитке содержится большое количество туйона, и различные компании мира постоянно работают над рецептами абсента, чтобы снизить содержание этого не самого полезного вещества.

Характеристики абсента Фруко Шульц

Цвет

Аромат

Вкус

Разновидности Фруко Шульц

Классический Magic Spirit. Красный Maktub – помимо полыни, в его вкусе чувствуется гранат и мята. Душистый с крепостью 70%. Бирюзовый мятный с крепостью 60%. Red - крепкий красный с отчетливым вкусом кориандра. Black – черный со вкусом смородины.

Абсент имеет прозвище «зеленая ведьма» или «зеленая фея». Такое романтичное название он получил благодаря характерному зеленому цвету (все-таки это травяной напиток) и «чародейскому» сногшибающему эффекту на тех, кто его пьет. Опьянение от абсента приходит очень быстро: практически как по волшебству!Классический абсент Фруко Шульц имеет привычный для абсента ярко-зеленый цвет. Он настолько необычный, что кажется даже неестественным. Однако напиток полностью натуральный и не имеет синтетических примесей, свой цвет он получает за счет особенной технологии производства алкоголя из трав.Абсент Фруко Шульц имеет очень насыщенный аромат трав и эфирных масел. Не рекомендуется даже нюхать его слишком близко от горлышка бутылки, чтобы не было неприятных ощущений в носу. Аромат терпкий, с отчетливыми нотками полыни и пряностей.Как и любой другой абсент, напиток от Фруко Шульц достаточно горький и резкий – в этом, собственно, и состоит его очарование. Главные ноты во вкусе – это, разумеется, полынь и, наиболее выделяющийся среди других компонентов, анис.Абсент Фруко Шульц бывает разных видов. Вы можете найти:

Купить абсент Фруко Шульц можно купить в алкогольных магазинах или сетевых супермаркетах.

Как выбрать и отличить от подделки

Место производства – Чехия. Ни в одной другой стране продукцию Фруко Шульц производить не могут. Бутылка должна быть прямоугольной, с несколькими изгибами (они являются особенностями фирменной тары Фруко Шульц). Этикеты должны быть четкими, качественными, ровно наклеенными.

Поскольку абсент Фруко Шульц достаточно известен по всему миру, недобросовестные производители активно его подделывают. Чтобы быть уверенным, что вами приобретен оригинал, обратите внимание на следующие характеристики:

Если вы хотите купить бутылку с алкоголем в России (кроме зон беспошлинной торговли Duty Free) – проверьте, чтобы на ней были акцизные наклейки. Без них продавать спиртные напитки сейчас запрещено законом, и если таких наклеек нет – значит, с бутылкой что-то не так.

Приблизительная цена

Как правильно подавать

Абсент Фруко Шульц продают в объемах 500 мл и 700 мл. В первом случае средняя цена составляет 1000 рублей, во втором – 1700-2000 рублей (в зависимости от вида).Абсент подают в специальных бокалах, причем это относится не только к Фруко Шульц, но и к другим видам – Королю духов (King of spirits gold) или Xenta.

В этот бокал нужно налить не более 30 миллилитров абсента, а сверху положить ложечку (специальную, с дырочками). На эту ложку кладется кубик сахара.

На сахарный кубик тонкой струйкой нужно лить ледяную воду – от напитка будет подниматься пар.

С чем пьют абсент Фруко Шульц

Другие варианты употребления

Рецепты коктейлей

С абсентом и другими алкогольными продуктами Фруко Шульц можно приготовить несколько интересных коктейлей. Правда, следует учитывать, что они получаются достаточно крепкими – увлекаться такими напитками не стоит, иначе опьянение быстро перестанет быть приятным.

Fruko Berry Frizze

ликер Fruko Shultz из ежевики – 40 мл;

сухой джин – 40 мл;

игристое вино – 150 мл;

пюре из малины – 30 мл.

Лучше всего резковатый вкус абсента сочетается со сладостями. Поэтому к нему подают шоколад, марципан или другие десерты (лучше максимально простые, не многокомпонентные). Также в качестве закуски подойдет лимон.Классический абсент также разбавляют холодным молоком. Получается интересный коктейль, в котором раскрывается вкус полыни, но он не становится слишком резким – молоко его смягчает.Ингредиенты:

Как сделать коктейль:

В шейкер положить несколько кубиков льда. На лед вылить пюре, ликер и джин. Все встряхнуть и перелить в бокал. Сверху залить микст холодным игристым вином.

Украшают напиток одной ягодкой малины и ароматной веткой базилика.

Медовый кардинал

медовый ликер Fruko Schultz – 40 мл;

коньяк – 40 мл.

Ингредиенты:

Приготовление коктейля очень простое. Нужно просто смешать в шейкере ликер и коньяк со льдом, перелить в бокал, а потом украсить напиток ароматной лимонной цедрой (можно сделать закрученный твист).

Фруктини

ликер с ванилью от Фруко Шульц – 40 мл;

лимонный ликер лимончелло – 20 мл;

сок лимона – 20 мл;

виноградная граппа – 40 мл.

Ингредиенты:

Как сделать коктейль:

В шейкер положить несколько кубиков льда. Налить ликеры, граппу и лимонный сок. Все тщательно встряхнуть и перелить в коктейльный бокал (уже без льда).

Для украшения используют цедру лимона.

Сао-Паоло пунш

кокосовый ликер Коко Джамбо (да, как в песне) – 20 мл;

темный ром – 50 мл;

красный сироп гренадин – 25 мл;

сок грейпфрута – 100 мл;

пюре манго – по вкусу.

Ингредиенты:

Как сделать коктейль:

Все ингредиенты нужно вылить в шейкер на лед. Встряхивать нужно сильно и долго, чтобы манговое пюре равномерно распределилось. Готовый напиток перелить в высокий коктейльный бокал.

В качестве украшения используется ветка мяты.

Fruko Assam Flip

ликер Фруко Шульц чайный – 15 мл;

темный ром – 15 мл;

желток одного яйца;

сливки с жирностью 33% - 15 мл.

Ингредиенты:

Как сделать коктейль:

Яйцо, ром, ликер и сливки выливаются в шейкер на лед. Все нужно очень тщательно взбить, чтобы получилось однородная смесь. Готовый коктейль перелить в невысокий бокал.

Сверху напиток украшают взбитыми сливками. Можно дополнительно посыпать их кокосовой стружкой.

Если коктейль покажется вам совсем несладким – добавьте сахарного сиропа. Он будет хорошо сочетаться со сливками и ликером.

Yoda way

ликер Фруко Шульц со вкусом йогурта – 20 мл;

золотой ром – 30 мл;

сиропы со вкусом ореха и маракуйи – по 10 мл;

свежевыжатый сок апельсина – 80 мл.

Ингредиенты:

Как сделать коктейль:

В шейкер положить несколько кубиков льда. Вылить на лед все ингредиенты и встряхнуть. Вылить в бокал через ситечко, чтобы убрать мякоть апельсина.

Украшается коктейль слайсом апельсина. Пить его рекомендуется через трубочку.

Маленький Бит Мит

ликер Cream de Cacao White – 40 мл;

бурбон – 40 мл;

лимонный сок – несколько капель;

белок одного яйца;

биттер Ангостура – несколько капель;

газированная вода – 50 мл.

Ингредиенты:

Как сделать коктейль:

В шейкере со льдом смешать ликер, бурбон, сок лимона и лимон. Хорошо встряхнуть. Перелить микст в коктейльный бокал и добавить несколько капель Ангостуры. Залить газированной водой.

Для украшения используется веточка мяты.

Латино

свежевыжатый сок грейпфрута – 80 мл;

водка – 30 мл;

ликер из малины Фруко Шульц – 50 мл.

Ингредиенты:

Как сделать коктейль:

В шейкер насыпать несколько кубиков льда. Перелить сок, водку и ликер. Хорошенько встряхнуть для равномерного распределения ингредиентов. Перелить в коктейльный бокал (используйте ситечко, чтобы в напиток не попала мякоть грейпфрута).

Для украшения используют слайс грейпфрута и коктейльный зонтик (последний, впрочем, совсем необязателен – если только у вас не пляжная вечеринка).

Соблазн

вишневый ликер Фруко Шульц – 30 мл;

ванильный ликер Фруко Шульц – 30 мл;

молочный шоколад – 20 грамм;

коньяк – 40 мл;

свежевыжатый апельсиновый сок – 10 мл;

кокосовая стружка – 1 чайная ложка.

Ингредиенты:

Как сделать коктейль:

Шоколад натереть на терке и смешать его с кокосовой стружкой. В отдельном стакане смешать ликеры, коньяк и сок (последний процедить, чтобы убрать мякоть). Перелить коктейль в бокал на лед.

Шоколад и кокос высыпают сверху для украшения.

Клюквенный мартини

ликер Фруко Шульц из клюквы – 15 мл;

белый вермут – 15 мл;

клюквенный сок – 90 мл;

водка – 45 мл.

Ингредиенты:

Как сделать коктейль:

В шейкер положить лед. Вылить на него ликер, водку, вермут и сок. Все тщательно взбить и перелить в бокал.

В качестве украшения используются ягодки клюквы. Можно также сделать сахарную окаемку для бокала, чтобы создать интересное сочетание сладкого и горького вкусов.

Интересные факты

Традиционный рецепт абсента был впервые разработан в 1792 году, но похожий спиртной напиток существовал еще в древности. В XX веке абсент в Европе стал особенно популярным. Одни только французы выпивали по 36 млн литров в год. А высокой популярностью напиток был обязан необычному вкусу и дешевизне. Раньше абсентом лечили многие болезни. Например, его давали солдатам, чтобы предотвратить инфекционное заражение или дизентерию.

Несколько интересных фактов об абсенте:

Кстати, сейчас в барах используется упрощенный способ употребления абсента. Раньше же это был целый ритуал, из которого опытные бармены делали настоящее представление. Впрочем, в некоторых заведениях и сейчас можно встретить такой традиционный подход.

Отзывы об абсенте Фруко Шульц

Большинство людей, который пробуют абсент от Фруко Шульц, очень ценят его за классический вкус. Одновременно с этим компания предлагает и другие необычные виды абсента – для тех, кто хочет разнообразия. Особой популярностью пользуются гранатовый и смородиновый вкусы: они очень нестандартные.

Большинство людей, который пробуют абсент от Фруко Шульц, очень ценят его за классический вкус. Одновременно с этим компания предлагает и другие необычные виды абсента – для тех, кто хочет разнообразия. Особой популярностью пользуются гранатовый и смородиновый вкусы: они очень нестандартные.