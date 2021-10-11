Если написать в поисковике слово Аквавит, то, скорее всего, вы увидите ссылку на сайт с лекарственным препаратом. Действительно, название у этого алкоголя дико странное, но некоторые лечебные свойства точно имеются. Возможно, бренную плоть Аквавитом не исцелить, но затянуть душевные раны вполне можно.

Проводя аналогии, Аквавит – производимая в Скандинавии настойка на самогоне с добавками. Для нее используют спирт из картофеля, который настаивают на сборе трав и специй. Назвать точные ингредиенты довольно сложно, они сильно различаются в зависимости от страны и рецептуры. Из основных:

тмин;

фенхель;

кориандр;

анис;

корица;

укроп;

гвоздика;

кардамон.

Исторические сведения

Если вкратце, все они занимались производством спиртного, а Харальд даже смог модернизировать рецептуру, добавив к привычному набору пряностей анис, имбирь, гвоздику и померанец.

Особенности производства

Первые упоминания о напитке датированы XVI веком, но всеобщая слава задержалась практически на 300 лет. Своей популярностью Аквавит обязан трем знаковым персонам: Исидору Хениусу, Антону Брэндуму и Харальду Йенсену.Впоследствии усилиями находчивого уроженца Польши Хениуса, бизнесы Брэндума и Йенсена были поглощены, а еще немного позже создана Danish Distillers. Компания объединила крупнейшие винокурни Дании, став на время полным монополистом.Если вы знакомы с производством спирта или вообще с принципами дистилляции, то способы изготовления Аквавита не станут для вас открытием. Процесс разделен на четыре основных этапа. Скажу сразу, я опущу детали производства сусла, дистилляции, набора специй и сроков выдержки. Пониманию этих процессов нужно учиться, причем не один год.

Частично информацию о приготовлении Аквавит я дам в рецепте ближе к концу статьи.

На первом этапе из картофельного сырья делают брагу. Второй этап – двойная перегонка с отсечением голов и хвостов. На выходе получается спирт, крепостью 60-80%. Третий этап – разбавление спирта до 45% с последующим настаиванием на специях и травах. На последнем этапе Аквавит выдерживают в бочках из дуба или вишни.

Виды Аквавита

Норвегия – напиток янтарного цвета с небольшим ароматом тмина;

Швеция – прозрачный с яркими нотами семян тмина;

Дания – тоже прозрачный цвет и тминный аромат.

Несмотря на свои корни география Аквавита выходит далеко за пределы скандинавского региона. Довольно крупными производителями этого напитка являются Италия и Шотландия. Из классических стран:

Полезные свойства

Совсем забыл упомянуть, что первоначально Аквавит позиционировали как средство борьбы с алкоголизмом. Как бы безумно это не звучало, но легенда о появлении напитка гласит именно так.

На этом лечебные свойства спиртного не заканчиваются. Аквавит положительно влияет на работу сердца, улучшает пищеварение и повышает иммунитет. Верить этому или нет – решайте сами. Но одно я могу сказать точно, Аквавит – прекрасное согревающее средство и с этим невозможно поспорить.

Известны случаи использования спиртного в ингаляционных целях (не вздумайте повторить!). Мне это напомнило времена, когда антибиотики считали панацеей от всех болезней.

Дегустационные характеристики Аквавита

Вкус напитка очень сильно зависит от региона производства и используемого рецепта. Например, в Норвегии и Дании под идентичными названиями вам могут подать совершенно разный алкоголь.

Неизменными остаются только аромат тмина, хотя его интенсивность тоже отличается.

Цвет

Палитра напитка варьирует от полностью прозрачной жидкости до спиртного темно–коричневого цвета. Чаще всего, вы встретите бутылки с содержимым цвета янтаря или сухой соломы. Это зависит от выдержки Аквавита, чем она дольше, тем темнее напиток.

Аромат

Аквавит всегда пахнет тмином, это, по сути, его визитная карточка. Если этого запаха нет, тогда перед вами нечто похожее на оригинальный продукт, но не он. Интенсивность этого аромата разная: у спиртного, например, из Норвегии тмин чувствуется слабо, уступая место другим компонентам.

Остальное зависит от конкретного набора трав и специй, используемых в рецепте. Сказать более точно сложно, поэтому советую ознакомиться с составом до покупки. Вдруг у вас непереносимость определенных ингредиентов.

Вкус

Этот параметр тоже зависит от страны, в которой произвели Аквавит. Вернее, от рецепта, взятого за основу. Чаще всего, вам встретится напиток с выраженным вкусом семян тмина. Есть и «чистые» виды, у которых практически нет собственного вкуса. Такие варианты можно настоять самостоятельно, на тех травах и специях, которые вам нравятся.

Критерии выбора качественного спиртного

Первое правило – не покупайте контрафактный продукт. Отравление алкоголем это очень страшная штука, а последствия могут преследовать вас годами. Всегда проверяйте этикетку, шрифты и рисунки. Все должно быть выполнено качественно, без размытых букв и изображений. Выбирайте надежных продавцов и правильное место для покупки. Если вы считаете, что найти бутылку элитного алкоголя по низкой цене на стихийном рынке – это удача, вы очень сильно ошибаетесь. У этого феномена есть другое название – кустарное производство. Чем это опасно? Читайте первый пункт. Это замечание не относится к качеству спиртного, но проигнорировать его нельзя. Выбирайте алкогольный напиток согласно мероприятию. Водка для романтического ужина – плохая идея, как и сухое шампанское на мальчишник. Сюда отнесу и возрастно-половые особенности. Надеюсь, у вас не возникает мысли подарить девушке бутылку самогона. Хотя, тут многое зависит и от самой дамы. Аквавит, например, вполне подойдет для любительницы экспериментов и «своего парня» в компании.

Мои критерии выбора проще всего выразить пунктами. Замечу, пишу не по значимости:

Как правильно подавать

Примечание: для создания атмосферы используйте музыку скандинавских групп. Подойдут наиболее близкие стили, мучить себя фольклором необязательно.

Аквавит принято подавать в охлажденном виде на колотом норвежском льду. За неимением последнего подойдет и наш, обычный, можно даже не колотый, а в кубиках. Главное, чтобы сам напиток был очень холодным. Температура для ориентира – -15-18 °C. Замечу, Аквавит начинает замерзать только при -25-30°C.

С чем пьют Аквавит

Другие варианты употребления

Некоторые предпочитают пить Аквавит теплым или слегка охлажденным. Возможно, я не очень люблю специи, но при температуре выше 0, это напиток превращается в аптечную настойку. В итоге за специями не чувствуешь совершенно ничего. Не рекомендую так делать. Второе, что делать явно не стоит – пить маленькими глоточками. Лучше взять небольшую водочную стопку и выпить залпом, чем хлебать Аквавит из кружки.

Настоящие суровые мужики пьют Аквавит аки водку – не закусывая. Для тех немногих, кто хочет сохранить свое здоровье, совет - присмотритесь к мясным блюдам. Кроме них, подойдут сыр и рыба (особенно под селедочку). По сути, выбирайте закуску как для водки.Тут перечислю те варианты, которые я отмел, но и о них нужно рассказать для полноты картины.

Рецепт Аквавита

Если Норвегия, Дания и Швеция от вас далеко, а в ближайшем магазине, на вопрос о наличии Аквавита отвечают, что не продает фильтры для очистки воды, тогда готовим сами. Благо, ингредиенты для этого спиртного найти довольно просто.

Нам понадобятся:

водка или самогон двойной очистки (40% спирта);

высушенная апельсиновая цедра;

набор специй – 40-60 грамм на 1 литр спиртного (можете руководствоваться списком в начале статьи);

сахар – 1 полная ст. ложка с горкой на 1 литр алкоголя.

Приготовление:

Разминаем специи в ступке (можете размять без нее) и высыпаем на разогретую сковороду. Как только запах пряностей заполнил кухню, снимаем их с огня и пересыпаем в емкость для выдержки. Заливаем пряности водкой или самогоном, добавляем ложку сахара и хорошо перемешиваем. Настаиваем около 2-х недель при комнатной температуре в темном месте. 1-2 раза в сутки взбалтываем содержимое. Переливаем готовый Аквавит через марлю в бутылки.

https://youtu.be/_luzCBe2yNc

Секреты приготовления в домашних условиях

Экспериментируйте с граммовками, возможно, более насыщенный вкус напитка вам понравится больше. Максимально допустимый шаг – 10 г. Не оставляйте настойку под прямыми солнечными лучами, вернее, не оставляйте под любыми солнечными лучами. Используйте только качественную водку или самогон. Не сжигайте пряности, как только почувствовали насыщенный запах – убирайте их с огня. Стерилизуйте емкости перед закладкой ингредиентов.

Если вы уже знакомы с настойками на травах и специях, то вполне способны сделать качественный Аквавит. На всякий случай дам несколько полезных советов:

Заключение

Водка Аквавит – это способ открыть «книгу» под названием «Путешествие в Скандинавию». Среди нашего классического алкоголя я не встречал ничего подобного. Да, можно меня упрекнуть, напомнив о пряной водке. Но признайтесь, когда пробуешь подобный напиток, в душе нет ощущения, что его придумали именно у нас. Всегда чувствуется некая вторичность.

С Аквавит все иначе, с первого глотка в сознании возникает четкое понимание, что это алкоголь с огромной историей. В наше время такого уже не придумают. Я, пожалуй, посоветую купить Аквивит, тем, кто любит крепкие горячительные напитки и обожает открывать для себя новые вкусы.

В наших магазинах можно часто встретить Aquavit Linie и Aalborg Akvavit. Оба напитка, по сути, классические. Первый производят в Норвегии, а второй в Дании. Лично мне больше понравился норвежский вариант, он менее крепкий, обладает сбалансированным вкусом и приятным соломенным цветом. Поэтому посоветую именно его.

А как вы относитесь к тмину?