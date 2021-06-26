Сегодня не считается дурным тоном дарить мужчине и даже женщине алкоголь, особенно элитный. Коллекционные сорта часто продаются в фирменной упаковке или красиво оформленной бутылке, так что дополнительный декор может и не понадобится Поделюсь своим топом идей для презентов за небольшие деньги.

Виски Jameson

Истинным ценителям наверняка придется по душе сочетание янтарного цвета напитка с ароматом карамели и ванили с нотками хереса и дуба. На вкус Jameson приятный, мягкий, слегка сладковатый и немного отдает орехом.

Бренди (Коньяк) Chatelle «Napoleon»

Понравилось сочетание светло-янтарного цвета со сбалансированным ароматом сухофруктов, специй и дуба. Вкус фруктовый, долгоиграющий, оставляет приятное послевкусие орехов, меда и цитрусовой цедры.

Водка Absolut

На вкус водка необычайно мягкая. Выпускается как в классическом исполнении, так и с добавками, влияющими на послевкусие.

Джин Bombey saphire

Привлекает внимание стильной бутылкой из голубого стекла сапфирового оттенка.

Текила Olmeca

Выпускается в рифленой бутылке в нескольких вариациях: белого, золотистого или темно-коричневого цвета.

Ликер Jägermeister

Запоминающееся сочетание пряного аромата с горько-сладким терпким, но мягким травяным вкусом.

Классика родом из Ирландии с выдержкой не менее 6 лет. Стоит порядка 2000 рублей. Считаю Jameson лучшим виски в этой ценовой категории.Подходит как для употребления в самостоятельном виде, так и для приготовления коктейлей на его основе.Самый доступный качественный французский коньяк, выдержанный в специальных бочках из редких пород дерева. Во времена Царской России подавался к столу императора Николая II. Стоит около 1500 рублей.Продается, как правило, в фирменной упаковке темно-бордового цвета.Бренд премиум-класса из Швеции. Изготавливается Absolut из спиртов наивысшей степени очистки и воды из артезианских скважин по уникальной засекреченной технологии. Стоит около 1200 рублей.Подходит для изготовления коктейлей. К примеру, Absolut Citron с лимоном и лаймом я использую, когда готовлю «Космополитен».Классика из Лондона. Изготавливается по старинному рецепту 1761 года с использованием уникального процесса дистилляции и отборных ингредиентов: ягод, трав, кореньев и специй. Стоит порядка 2500 рублей.Запомнился насыщенным ароматом с нотками можжевельника и горького цитруса и мягким, но терпким вкусом с легким оттенком апельсина и лимона.Легендарный и популярный «напиток богов» из Мексики. Изготавливается Olmeca по вековой технологии из сока голубой агавы Вебера, получаемого из запеченных сердцевин растений, которым не менее семи лет. Стоит напиток около 2000 рублей.Понравился мягкий вкус текилы в сочетании с насыщенным ароматом.Алкоголь из Германии для брутальных мужчин. Изначально был придуман, чтобы подчеркнуть мужественность и предназначался для охотников. Изготавливается по засекреченной рецептуре из 56 ингредиентов. Выдерживается в дубовых бочках, благодаря чему приобретает глубокий темный оттенок. Стоит 1500 рублей.Jägermeister при охлаждении становится гуще, поэтому идеально его использовать для употребления в ледяном виде.