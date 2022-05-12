Приветствую тебя, дорогой читатель!

Сегодня я расскажу о таком интересном напитке, как «тутовка». Это армянская водка, которая появилась еще в Средние века на территории Закавказья. Ее готовят из плодов шелковицы, а некоторые сорта выдерживают в бочках (такой напиток называют армянским бренди).

Исторические сведения

Точные даты появления армянской водки неизвестны. Впервые она упоминалась в XVIII веке, однако, в горных селениях говорят, что этот напиток готовили чуть ли не тысячу лет назад.

По сей день он ничуть не менее популярен, чем традиционный армянский коньяк – тутовкой угощают гостей, ее подают на свадьбах и больших празднествах.

После того, как некоторые регионы Закавказья стали входить в состав Российской Империи (XIX век), армянские напитки несколько вытеснили русская водка и самогон. Однако со временем традиционный алкоголь снова стал более популярным (в том числе потому, что тутовку можно было самостоятельно приготовить дома).

В промышленном масштабе армянскую водку (получившую также название Арцах) в Армении стали производить в XX веке.

Особенности производства

Сырье и технология производства – это главные особенности армянской водки. В сущности, ее и водкой-то назвать нельзя, ведь по способу приготовления тутовка скорее похожа на фруктовый бренди.

Шелковица – это ягода, которая растет на тутовом дереве, распространенном на территории Закавказья. Она может быть белой или темной, и на ее основе как раз и готовят Арцах.

Как производят армянскую водку:

ягоды шелковицы обязательно собирают в июле (благодаря климату закавказских регионов, к этому времени они уже полностью вызревают);

из них отжимают сок в специальной дробилке;

далее сок оставляют бродить в течение 7-10 дней (к нему не добавляют дрожжей или сахара);

после этого проводится двойная перегонка браги в медных аппаратах;

полученный спирт выдерживают в специальных цистернах или деревянных бочках (срок выдержки – от половины года до полутора лет).

В конце выдержанный бренди разводят водой до тех пор, пока его крепость не приблизится к 40%. После этого напиток должен настояться в течение нескольких месяцев, а в конце его фильтруют и разливают по бутылкам.

Характеристики водки Арцах

Крепость

Вкус

Цвет

Аромат

Разновидности Арцаха

Тутовая водка – это традиционный алкогольный напиток для Армении и Азербайджана. Она имеет неповторимый вкус и аромат, который отличается от русской водки или американского бренди.Крепость армянской водки зависит от того, насколько сильно ее разбавили водой при фильтрации. Она может варьировать от 40% до 80%.Одна из особенностей тутовки – большое разнообразие вкусовых оттенков. Армянская водка может быть мягкой или чуть резковатой (зависит от степени крепости дистиллята и насыщенности плодов шелковицы), всегда имеет легкую кислинку и терпкость. Создается впечатление, что в ее составе есть луговые травы, хотя по большей части – это тоже эффект шелковицы.Цвет армянской водки варьирует от золотого до темно-коричневого. На промышленном производстве напиток делается прозрачным, если же Арцах делают дома, то он получается несколько мутноватым и может иметь зеленоватый оттенок. Золотые тона напиток получает при выдерживании в бочках.Аромат тутовки очень узнаваемый. В нем чувствуется эфир, ягоды, луговые травы, древесные нотки и даже немного карамели. Аромат очень устойчивый, поэтому он сохраняется даже в пустой бутылке в течение нескольких недель.В магазинах можно встретить три основных вида армянской водки. Они отличаются между собой сроками выдержки и особенности вкуса.

Разновидности Арцаха:

Серебряный. Несмотря на то, что так называется, он не выглядит прозрачным, а имеет бледно-золотой цвет. Выдерживается в течение года. Золотой. Имеет более насыщенный цвет. Выдерживается в течение трех лет, благодаря чему напиток приобретает насыщенный вкус и легкий древесный аромат. Платиновый. Имеет темно-коричневый цвет и выдерживается сразу в двух видах бочек – сначала тутовых, а потом дубовых. Общее время выдержки – 5 лет.

Ценовые категории распределяются в соответствии с временем выдержки тутовки. Чем оно больше – тем дороже будет напиток (соответственно, платиновый Арцах является самым дорогим).

Популярные марки водки

Nanar – 552 р. за 0,5 л;

Stone Land – 1145 р. за 0,5 л с 10-летней выдержкой;

Бари Луйс – 1111 р. за 0,5 л;

Magic Tree – 1463 за 0,75 л;

Ararat Valley – 560 р. за 0,5 л;

Abri – 1399 р. за 0,75 л.

Самые известные бренды тутовой водки:

Они продаются в том числе и в России.

Как приобрести настоящий алкоголь

Сейчас армянскую водку экспортируют по всему миру, за ней не обязательно ехать на родину производства. В России ее можно приобрести в распространенных сетях алкогольных магазинов или супермаркетов.

Перед тем, как покупать, убедитесь, что она был произведена именно в Армении, а не в Дагестане (в советское время у нас освоили технологию производства арцаха и стали делать его Кизлярском коньячном заводе).

Обратите внимание на то, чтобы на бутылки были неповрежденные этикетки, отсутствовали следы вскрытия, надписи были четкими, имелась информация о ГОСТе.

Где купить тутовый Арцах и сколько он стоит

Найти армянскую водку можно как в крупных городах (в Москве или в СПБ), так и в отдаленных регионах – везде, где представлены большие торговые сети.

Стоимость Арцаха варьируется от 500 до 2 000 рублей. Ее можно купить дороже, но это будет тутовка с большой выдержкой или в подарочной упаковке.

Аналоги Арцаха

Как и с чем пить

Арцах готовят из шелковицы, но в Армении и Азербайджане есть похожие напитки, которые готовятся по аналогичной технологии, но имеют другую основу. Например, арцах могут делать из груш, яблок, винограда (конечно, «тутовкой» такие напитки уже не называют). Есть также очень редкий сорт арцаха – дынный.Арцах можно пить как в качестве аперитива (перед приемом пищи), так и в качестве дижестива (после приема пищи). Одной-двух рюмок будет вполне достаточно, чтобы прочувствовать насыщенный вкус и не навредить здоровью. Рекомендуемая температура для употребления – 21-22 °C.

На закуску к арцаху подают самые разнообразные блюда. Это может быть шашлык, густые супы, кавказские сыры, морепродукты. Если вы хотите пить арцах в качестве дижестива, то закусывать его можно десертом (рекомендуется, конечно, традиционным для Армении – вареньем из грецких орехов, сушеными персиками с ореховой начинкой, медово-яичным печеньем).

Рецепт тутовой армянской водки

ягоды шелковицы – 6 килограмм;

чистая вода (лучше использовать горную или родниковую) – 6 литров;

сахар – 1,8 кг.

Приготовить армянскую водку можно дома самостоятельно. Для этого потребуются следующие ингредиенты:

Процесс приготовления:

Ягоды аккуратно размять (мыть их не нужно, так как на их поверхности находятся живые дрожжи, заменяющие закваску). В сок из ягод добавить сахар и залить теплой водой, хорошо размешать. Установить на емкость гидрозатвор и оставить в теплом месте на срок до 45 дней. Раз в сутки нужно помешивать брагу, она должна настаиваться при температуре 18-24°C. Слить брагу в самогонный аппарат (нужно следить за тем, чтобы в него не попала мякоть). Приступить к перегонке браги в самогонном аппарате. Обычно перегоняют не менее 2 раз, отбирая головы и хвосты.

После перегонки водка будет готова. Но чтобы она стала настоящей тутовкой и приобрела насыщенный вкус, ее нужно выдерживать еще 6-12 месяцев в обожжённых древесных бочках.

Отзывы о тутовом Арцахе

Ценители армянской водки говорят, что она (несмотря на то, что стоит недорого) нисколько не уступает элитному коньяку или бренди. Это уникальный напиток, который пропитан атмосферой гор и армянским радушием.

Некоторые армяне считают, что тутовка способна излечить от всех болезней. Конечно, это не совсем так, но традиционный арцах вполне можно пить в небольших количествах для того, чтобы укрепить иммунитет, восстановить силы и улучшить пищеварение.

Я же на этом с вами прощаюсь.