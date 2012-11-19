В своей простейшей форме джин – бесцветный, «нейтральный» спирт, который готовится путём дистилляции или ректификации ферментированного зернового сусла с ягодами можжевельника. Разумеется, можжевельником производители джина не ограничиваются, как и сырьём для спирта (традиционно для производства «базы» используют мелассу). В состав ароматизирующих компонентов, помимо можжевельника, обычно входит от 6 до 10 различных трав, пряностей, фруктов, ягод и даже овощей, известных под обобщающим термином «ботаника». В некоторые джины входит более 40 ароматных ингредиентов ботаники, включая самые популярные: кориандр, корень дягиля, цедру цитрусовых, кардамон, мускатный орех, миндаль, коричник, райские зёрна, корень ириса, перец кубеба, анис, солодку, калган, шафран, розмарин, лаванду и многие-многие другие представители растительного мира.

Различные сочетания и концентрации веществ, добытых из ботаники, а также использование традиционных или уникальных способов производства, рождают множество вариаций вкуса самых разнообразных джинов. А разнообразие джина действительно впечатляет, особенно среди продуктов так называемой «новой волны», когда дистиллеры-энтузиасты во всём миру решили возродить традиции коктейльного ингредиент №1. Чтобы не запутаться во всём этом изобилии, следует хотя бы немного знать о способах производства и классификации джина. С этого и начнём…

Способы производства джина

Несколько отличительных способов производства джина развивались на протяжении столетий. Их эволюция заключалась в постоянной модернизации методов дистилляции и ароматизации напитка. Результатом этой эволюции являются три основных способа приготовления джина:

Джин, дистиллированный в медном кубе (Pot distilled gin) – способ производства, который подразумевает приготовление напитка в аппаратах типа «pot still». Традиционно производство этого джина осуществляется перегонкой зернового затора из ячменя и других зерновых, а затем повторной перегонки полученного дистиллята с можжевельником и другими ароматическими ингредиентами. Дистиллированные в пот стилах джины обычно более насыщенные, плотные, «маслянистые» и ближе всего к оригинальному голландскому стилю, женеверу.

(Column distilled gin) – способ производства, который подразумевает перегонку напитка в аппаратах колонного типа, что стало возможным благодаря изобретению колонны Коффи (Coffey still). Технология: сначала получают нейтральный спирт, используя для приготовления сусла любое сахаро- или крахмалосодержащее сырье, а затем ароматизируют его повторной ректификацией с можжевельником и прочей ботаникой. Обычно вся ботаника подвешивается в аппарате у горловины в так называемой «джин-корзине», через которую проходят пары спирта, «захватывая» ароматные составляющие этой ботаники. Но есть и другие способы ароматизации, к примеру, мацерация ботаники в спирте перед его перегонкой. Ректификация позволяет получать лёгкие, чёткие, изысканные джины с нежной органолептикой, которые называют или «дистиллированный джин» (distilled gin) или сухой лондонский джин (London Dry Gin), в зависимости от исходного сырья и дальнейших манипуляций с полученным продуктом. Составной джин (Compound gin) – способ производства, который подразумевает ароматизацию нейтрального спирта эссенциями или другими «натуральными ароматизаторами», без дальнейшей перегонки. Пользуется меньшим спросом, но всё равно используется некоторыми производителями дешевого джина. По большому счёту, Compound gin является имитацией джина, составной (здесь я имею в виду смесь чистого алкоголя и ароматизированных спиртовых вытяжек) можжевеловой настойкой и его проще всего воспроизвести в домашних условиях.

Джин достаточно просто воспроизвести в домашних условиях. Рецепты и описание разных технологий приготовления этого напитка вы найдёте в обширном материале нашего глубоко уважаемого дона Помазана.

Юридическая классификация джина в ЕС

Исходя из способов производства и других юридических тонкостей, весь джин, произведённый в ЕС, с 2008 года классифицируют так:

Алкогольные напитки с ароматом можжевельника (Juniper-flavoured spirit drinks) – производятся способом Pot distilled gin, минимальная крепость – 30%. К данной категории напитков относят многие прототипы джина и его региональные разновидности, к примеру, Wacholder (в Германии под этим термином могут называть все напитки с ароматом можжевельника, включая дистиллированный джин, но напиток с таким название больше всего похож на женевер) или Ginebra.

(Gin) – ароматизированный можжевельником спирт, фактически любой алкоголь, произведённый методом Compound gin. Преобладающим ароматом обязательно должен быть можжевельник. Дистиллированный джин (Distilled gin) – производится исключительно путём перегонки чистого спирта в традиционных для джина дистилляторах, в присутствии можжевеловых ягод и другой ботаники, при условии, что вкус можжевельника будет преобладающим. Почти весь джин, не относящийся к категории London gin, классифицируется как дистиллированный. Ищите на бутылках с таким джином надпись «distilled gin» и вам точно не попадёт в руки низкокачественный продукт, приготовленный методом Compound gin.

С юридической точки зрения классификация джина запутана и в каждом регионе она имеет свои особенности (к примеру, в Канаде сухим лондонским джином можно называть напиток, приготовленный, как с использованием дистилляции, так и без неё, главное, чтобы он не содержал подсластителей). На деле, у каждого производителя отработана своя технология получения напитка, называемого по итогу просто джином, которая может использовать одновременно и колонны, и медные перегонные кубы. Иными словами, чтобы разобраться в разновидностях джина, лучше не обращать внимания на юридические аспекты и способы производства, а углубится в классификацию по стилям, которая более информативна и понятна.

Классификация джина по стилям

Стилей и подстилей джина очень много, но самыми важными, безусловно, являются следующие:

Лондонский сухой джин / London Dry Gin – эта категория, также известная как «английский стиль», представляет собой квинтэссенцию джина как такового. Это традиционный, привычный нам сухой (содержит минимальное количество сахара или не содержит его вовсе) джин, с ярким можжевеловым и цитрусовым ароматом, один из самых значимых коктейльных ингредиентов. Чтобы джин считался London Dry, он не должен содержать никаких искусственных ароматизаторов или красителей; он должен перегоняться (на колоннах со всей положенной ботаникой) по меньшей мере до 70% спирта по объему; после перегонки в дистиллят можно добавлять только воду, нейтральный зерновой спирт и незначительное количество сахара (не более 0,1 г/л). Минимальная крепость лондонского сухого джина по закону ЕС должна составлять минимум 37,5%, а в Штатах – 40%. Термин «London» в описании данного вида джина не означает происхождение, а скорее стиль, который может быть произведён в любой точке мира.

Представители стиля: Bombay Sapphire, Tanqueray, Broker’s, Gordon’s

Плимутский джин / Plymouth Gin – джин со статусом PGI (Защищённое географическое указание), может быть сделан только в Плимуте, Англия. На момент написания этого материала плимутский джин производит только один завод: Plymouth Gin Distillery. Как стиль, плимутский джин менее сухой, чем London Dry, и содержит больше корневых ингредиентов в составе ботаники, что приводит к более грубому вкусу в сравнении с лондонским собратом, а в остальном мало чем отличающимся от него.

Представители стиля: Plymouth

Джин Олд Том / Old Tom – популярный стиль 18-го столетия, переживающий возрождение на волне популярности джина в США. Олд Том намного слаще лондонского сухого джина, но суше, чем традиционный нидерландский женевер. Его производство не регламентируется правовыми актами, но традиционно его перегоняют на аппаратах «pot still» с богатым содержанием ботаники и на основе зернового спирта с добавлением сахара. Он должен быть прозрачным, но часто состаривается в бочках, из-за чего приобретает тёплый медный оттенок. Олд Том был стилем, первоначально используемым для Тома Коллинза и многих других джин-коктейлей из сборников Джерри Томаса и Гарри Джонсона, поэтому заслуживает внимания, прежде всего, миксологов-энтузиастов.

Представители стиля: Hayman’s, Anchor, Ransom

Новый Западный джин / New American / New Western – относительно новый стиль, не имеющий ни юридических, ни географических определений. Единственная общая черта джинов этого стиля заключается в принципах крафта, то есть напиток готовят небольшие дистиллерии, где одержимые своим делом люди не боятся экспериментов. Началось всё в США, отсюда и название «новый американский», но стиль быстро подхватили в Англии, что привело к более широкому термину «новый западный». Некоторые джины этого стиля имеют очень выразительный можжевелово-сосновый аромат, но большинство дистиллеров новой волны снижают интенсивность можжевельника в пользу фруктовых и цветочных полутонов. Многие из них созданы специально для коктейлей, в частности, для Сухого Мартини и иже с ним.

Представители стиля: Aviation, Greenhook Ginsmiths, Bluecoat

Флотский крепкий джин / Navy Strength – по аналогии с флотским ромом, джин Navy Strength имеет крепость заметно выше своих сородичей, порядка 57% и выше. Он был выбран для британского королевского флота в начале XIX столетия, как говорят, в стратегических целях – если матрос пролил такой джин на порох, тот всё равно будет гореть. Хороший коктейльный ингредиент.

Представители стиля: Plymouth Navy Strength, Leopold’s, Perry’s Tot

Жёлтый джин / Yellow Gin / Barrel-Aged – джин, который в течение нескольких месяцев (обычно около шести) выдерживается в дубовых бочках. Имеет характерный желтоватый оттенок. Данный стиль, если его можно так назвать, появился в начале XVII столетия, когда джин перевозили в дубовых бочках до снятия пошлин на экспорт в 1850 году и появления первых стеклянных бутылок в конце XVIII столетия (на мировом рынке начал господствовать London Dry, который с бочкой, как считалось раньше, не совместим). Сейчас многие дистиллеры возрождают традицию выдержки джина (по иронии, чаще всего это как раз таки London Dry) в бочках для придания ему нетипичного цвета и дубовых оттенков во вкусе.

Представители стиля: Corsair, Few, Citadelle, Rusty Blade, Colombian

Женевер / Genever – архетип, предшественник джина. Юридически может быть произведён только на территории Нидерландов, Бельгии, двух северных регионов Франции и двух землях Германии. Женевер традиционно готовят из спирта, полученного в результате перегонки в аппаратах «pot still» зернового затора (смеси ржи, пшеницы, кукурузы и ячмения), поэтому по вкусу он больше всего напоминает виски, слегка ароматизированный можжевельником и другими растительными ингредиентами (здесь речь идёт о вкусе «старого» женевера, «oude jenever», «новый», «jonge», женевер более нейтральный).

Представители стиля: Bols, Boomsma, Diep9, Ketel One

Терновый джин / Sloe Gin – джин, ароматизированный ягодами тёрна с добавлением сахара. Фактически является фруктовым ликёром и к отдельному стилю джина относится редко, но, безусловно, заслуживает внимания и является важной вехой развития напитка. Легко воспроизводится в домашних условиях, но требует длительного старения. Некоторые коммерческие версии подвергаются выдержке в дубовых бочках. Существуют также и другие “ароматизированные джины”, к примеру, лимонный, которые можно скопом определить в отдельный джин-стиль.

Представители стиля: Plymouth Sloe, Spirit Works, Hayman’s, Williams Chase

Тысячелетняя история джина за пару минут

1100+ года – освоенная в арабском мире дистилляция добралась в Европу через мавров на Сицилии. Считается, что монахи-бенедиктинцы в Салерно, Италия, первыми начали использовать дистиллированный алкоголь для создания лекарственных вытяжек из растений, в том числе и из можжевельника.

1269 год – в голландском энциклопедическом труде «Der Naturen Bloeme» часто упоминается можжевеловый тоник для лечения желудка, почек и печени.

1340-1700 года – во время эпидемии Бубонной чумы, которая, по оценкам, унесла из жизни 1-2 трети населения Европы, люди активно потребляли настои и эликсиры из можжевельника, ошибочно полагая, что они защищают их от неминуемой смерти.

Первая половина 1500-ых – распространение и развитие дистилляции, осваивание двойной перегонки, не без участия голландцев.

Середина 1500-х – в одном из многочисленных манускриптов («Om Gebrande Wyn te Maken»), оставленных Гансом Слоаном британскому народу, был найден рецепт напитка, напоминающего женевер (jenever). Диалектный анализ показал, что этот рецепт был написан примерно в 1495 году в Нидерландах. В рецепте указаны ингредиенты для приготовления ароматизированного ботаникой винного спирта: мускатный орех, корица, калган, мелегетский перец, гвоздика, имбирь, шалфей, кардамон и можжевельник. Первое письменное упоминание «genièvre» датируется 1552 годом (в книге «Constelijck Distilleer Boek»).

1572 год – Сильвий де Боэ (Sylvius de Bouve), профессор Лейденского университета, начинает продавать зерновой дистиллят с добавлением ароматного можжевелового масла как мочегонное средство и лекарство от люмбаго (поясничные боли), назвав своё лекарство «genièvre». Многие считают, что именно его рецепт коммерциализировала компания Bols. Позже его начали путать с Франциском Сильвием (Franciscus Sylvius), урождённый Франц де ле Боэ (1614-1672), также известным как доктор Сильвий. Второй Сильвий работал в Лейденском университете на 90 лет позже и к изобретению женевера не имел ни какого отношения.

1575 год – основание семьей Болсов ликёроводочного завода в Амстердаме. Считается, что именно Bols начали первыми продавать ароматизированный можжевельником алкогольный напиток, называемый jenever-ом.

1585 год – английские солдаты были отправлены королевой Елизаветой I на помощь Нидерландам, которые сражались с Испанией за независимость. Там англичане обнаружили женевер, который полагался каждому голландскому солдату перед сражением (аналог наших «наркомовсих 100 грамм»), за что напиток прозвали «голландским мужеством». Так, по легенде, женевер, как прототип джина, попал в Англию.

1689 год – на трон Англии взошел голландский король Вильгельм III Оранский. В рамках конфликта с Францией, Вильгельм объявил соседям блокаду. Популярный на то время в Великобритании виноградный бренди перестал быть доступен обычным гражданам и единственной альтернативой стал женевер, а также быстро прогрессирующий на то время джин (тогда они лишь отличались сырьем производства – джин готовили на зерновом спирте, женевер – на винном).

1690 год – британский парламент принимает закон, который позволяет готовить дистилляты из зерновых всем желающим («An Act for the Encouraging the Distilling of Brandy and Spirits from Corn, and for laying several Duties on Low Wines»), чтобы быстро удовлетворить спрос на спиртное, взамен французским коньякам.

1694 год – принят закон «Bank of England Act», также известный как «Закон о тоннаже», пиво и другие импортные напитки начали облагаться налогов. Цены на пиво сравнялись с ценой на джин.

1695 год – основана известная своим женевером и ликёрами компания De Kuyper. Изначально детище Петруса де Кайпера занималось производством «kuipen», деревянных бочек для перевозки джина и пива.

1695-1735 года – резкое увеличение спроса на джин ввиду его дешевизны и возможности производить всеми желающими. Страна погрузилась в пьянство. Из 15000 питейных заведений Лондона более половины продавали только джин. Резко увеличилась смертность, джин стали называть «губитель матерей» («mother’s ruin»), а этот позорный для напитка период – «джиновое безумие» («gin сraze»).

1714 год – первое письменное упоминание слова «gin» в труде Бернарда де Мандевиля «The Fable of the Bees, or Private Vices, Publick Benefits».

1726 год – в Лондоне основана компания Boord, которая спустя столетие стала знаменитой благодаря своему бренду Old Tom gin и отличительным товарным знаком Cat & Barrel.

1729-1751 года – принятие восьми «Законов о джине» с разной степенью успешности, но, так или иначе, повлиявших на ситуацию в стране в лучшую сторону. Джин стал намного дороже, а его производство могли себе позволить только зажиточные люди.

1740 год – Джозеф Бишоп зарегистрировал называние «Finsbury».

1761 год – первый свой джин выпустила дистиллерия, известная сейчас как «G & J Distillers».

1769 год – Александр Гордон основал компанию Gordon & Company, которая заложила основу регулируемой и авторитетной алкогольной индустрии, которая начала производить действительно качественные напитки.

1793 год – основана Black Friars Distillery, где впервые разработали рецепт плимутского джина.

1830 год – создан джин Tanqueray.

1831 год – Энес Коффи запатентовал ректификационную колонну «Коффи». Началась новая веха в истории джина – появился новый стиль, который сегодня известен нам как London Dry Gin.

1850 год – сняты пошлины на экспорт джина, чем не преминули воспользоваться лондонские дистиллеры, наладившие поставки нового сухого джина на новые рынки, в частности в британские колонии. Примерно в те годы появился легендарный коктейль Джин-тоник.

1870 год – братья Fleischmann построили свой завод в Огайо и выпустили первый в США американский сухой джин.

1876 год – впервые выпущен джин Beefeater.

1898 год – слияние компаний Александра Гордона и Чарльза Танкерея в конгломерат «Tanqueray Gordon & Company».

1890-е годы – появились первые стеклянные бутылки, джин перестали возить в бочках.

Что было дальше? Сначала «Сухой закон» в США, который сильно популяризировал джин среди американских потребителей. Затем был бум на сухой джин в 50-е, упадок коктейльной индустрии и популяризация водки, которая стремительно начала вытеснять джин из миксологии. Лишь в 80-е, когда отрасль сильно прогнулась под гнётом «беленькой», конгломерат Independent Distillers & Vintners (IDV), созданный владельцами Gordon’s, Tanqueray и Bombay Dry, и Garillon выпустили принципиально новый джин Bombay Sapphire.

Это был переворотный момент в истории напитка, который повлёк за собой новую волну популяризации джина как безупречного коктейльного ингредиента. В 2006 году в США появился Aviation, первый представитель «новых западных» джинов. С 2008 года на рынке, как подспорье для миксологов-энтузиастов, начали появляться Олд Томы. В том же 2008 году в ЕС весь джин разделили на просто «Джин», «Дистиллированный джин» и «Лондонский джин». Ну и крафт, конечно, но это уже новейшая история, которая, по большому счёту, к джину относится постольку поскольку, но, несомненно, сыграла и ещё сыграет свою роль в эпической саге под названием “Джин”.

Как правильно пить джин

В чистом виде, в смеси с тоником и соками, в составе многочисленных коктейлей. Джин – универсальный, многоликий алкогольный напиток, культура пития которого развивается столь стремительно, сколь стремительно развивается как и он сам. Правилам употребления этого действительно потрясающего напитка, за плечами которого богатая тысячелетняя история, десятки взлётов и падений, на нашем сайте посвящен отдельный материал. За сим разрешите откланяться!