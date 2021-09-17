Здравствуй, дорогой читатель!
Мы привыкли покупать алкогольные напитки в специальных магазинах, супермаркетах и обращать внимание при этом на два важных фактора: бренд и цену. О том, откуда эти напитки привозят и как они попадают к нам, мы обычно не задумываемся.
А ведь многие продукты (при этом имея разную марку и страны происхождения) изготавливаются одним и тем же производителем! Например, британская компания Diageo делает и ирландские ликеры, и американский бурбон, и русскую водку…
Сегодня мы и поговорим об этом концерне, который реализует более двух сотен брендов алкогольных напитков в 180 странах мира.
История компании Diageo
Название компании читается как «Диаджео». Она была официально создана в 1997 году, то есть – совсем недавно, хотя представители концерна заявляют, что его история началась гораздо раньше, с винных заводов, работавших еще в XVIII веке.Но так или иначе, официально Diageo появилась после того, как произошло слияние двух компаний, занимавшихся производством алкогольной продукции - Guinness и Grand Metropolitan. Во главе нового концерна встали руководители этих предприятий, и постепенно компания расширялась: к ней присоединялись производители из разных стран.
Ассортимент алкогольных напитковНа сегодняшний день компания работает с большим количеством брендов (как британских, так и иностранных). В ее ассортимент входят:
- Пиво (Guinness, Kilkenny).
- Виски – шотландский (Johnnie Walker, White Horse), канадский (Seagram’s), ирландский (Rowson’s Reserve), американский (George Dickel), бренди (Gilbey’s), бурбон (Bulleit).
- Водка (Smirnoff, Popov).
- Джин (Gordon’s).
- Ром (Captain Morgan, Bundaberg).
- Шнапс (Black Haus).
- Ликер (Baileys, Sheridans).
- Текила (Don Julio).
- Китайский, похожий на водку напиток байцзю (Shui Jing Fang).
- Вина и смешанные напитки.
Diageo в РоссииВ 2006 году компания зашла и на российский рынок – появилось направление Diageo Russia. Импортером брендов, производимых этой компанией, является АО «Д Дистрибьюшен».
Виски Diageo
С 2020 года этот виски стали для российского рынка стали разливать на заводе в Москве, однако, основное производство по-прежнему остается в Шотландии.
Политика компанииDiageo проводит кампанию, которая называется Positive Drinking. Ее суть состоит в том, чтобы осознанно подходить к потреблению алкоголя и если пить, то качественные напитки.
Вместе с этим компания инвестирует в проекты, направленные на повышение культуры потребления виски и скотча. Основная концепция таких проектов состоит в том, что виски – это целая культура, и его нужно пить в соответствии с определенными правилами, ведь только так можно будет почувствовать настоящий вкус.
Официальный сайтОфициальный сайт Диаджео находится по адресу https://www.diageo.com/. На нем представлена подробная информация о деятельности компании, ее политике, выпускаемых брендах и планах на дальнейшее развитие.
Интересные фактыНапоследок я хотел бы рассказать вам о нескольких интересных фактах, связанных с Диаджео:
- В Азии компания открыла несколько «посольств», которые представляют собой закрытые клубы-музеи для дегустации и продажи скотча.
- Девиз Диаджео – «Праздновать жизнь всегда и везде».
- Каждый год компания становится активным участником Международного дня скотча и приглашает посетить свой архив в Менстри, где находится уникальная коллекция из более чем 10 000 бутылок этого шотландского напитка.
