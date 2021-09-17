Здравствуй, дорогой читатель!

Мы привыкли покупать алкогольные напитки в специальных магазинах, супермаркетах и обращать внимание при этом на два важных фактора: бренд и цену. О том, откуда эти напитки привозят и как они попадают к нам, мы обычно не задумываемся.

А ведь многие продукты (при этом имея разную марку и страны происхождения) изготавливаются одним и тем же производителем! Например, британская компания Diageo делает и ирландские ликеры, и американский бурбон, и русскую водку…

Сегодня мы и поговорим об этом концерне, который реализует более двух сотен брендов алкогольных напитков в 180 странах мира.

История компании Diageo

Название компании читается как «Диаджео». Она была официально создана в 1997 году, то есть – совсем недавно, хотя представители концерна заявляют, что его история началась гораздо раньше, с винных заводов, работавших еще в XVIII веке.

Но так или иначе, официально Diageo появилась после того, как произошло слияние двух компаний, занимавшихся производством алкогольной продукции - Guinness и Grand Metropolitan. Во главе нового концерна встали руководители этих предприятий, и постепенно компания расширялась: к ней присоединялись производители из разных стран.

Со временем руководство Diageo отказалось от какой-либо иной деятельности (например, продала не малоизвестный Бургер Кинг) и сконцентрировалось на производстве крепкого премиального алкоголя.

Ассортимент алкогольных напитков

Пиво (Guinness, Kilkenny). Виски – шотландский (Johnnie Walker, White Horse), канадский (Seagram’s), ирландский (Rowson’s Reserve), американский (George Dickel), бренди (Gilbey’s), бурбон (Bulleit). Водка (Smirnoff, Popov). Джин (Gordon’s). Ром (Captain Morgan, Bundaberg). Шнапс (Black Haus). Ликер (Baileys, Sheridans). Текила (Don Julio). Китайский, похожий на водку напиток байцзю (Shui Jing Fang). Вина и смешанные напитки.

На сегодняшний день компания работает с большим количеством брендов (как британских, так и иностранных). В ее ассортимент входят:

В скобках я перечислил только самые известные бренды разных видов алкоголя, которые производит Диаджео – на самом деле их гораздо больше.

Diageo в России

Некоторые напитки – например, водка Smirnoff, теперь производятся на территории России, правда, и поставляются для местного рынка. В другие страны возят Smirnoff, произведенный в Европе.

Виски Diageo

На сегодняшний день компания выпускает более 100 различных марок виски. Однако самым популярным является шотландский скотч White Horse.

В 2006 году компания зашла и на российский рынок – появилось направление Diageo Russia. Импортером брендов, производимых этой компанией, является АО «Д Дистрибьюшен».

С 2020 года этот виски стали для российского рынка стали разливать на заводе в Москве, однако, основное производство по-прежнему остается в Шотландии.

Политика компании

Также Diageo пропагандирует умеренное потребление алкоголя исключительно ради гастрономического удовольствия.

Diageo проводит кампанию, которая называется Positive Drinking. Ее суть состоит в том, чтобы осознанно подходить к потреблению алкоголя и если пить, то качественные напитки.

Вместе с этим компания инвестирует в проекты, направленные на повышение культуры потребления виски и скотча. Основная концепция таких проектов состоит в том, что виски – это целая культура, и его нужно пить в соответствии с определенными правилами, ведь только так можно будет почувствовать настоящий вкус.

Официальный сайт

Интересные факты

В Азии компания открыла несколько «посольств», которые представляют собой закрытые клубы-музеи для дегустации и продажи скотча. Девиз Диаджео – «Праздновать жизнь всегда и везде». Каждый год компания становится активным участником Международного дня скотча и приглашает посетить свой архив в Менстри, где находится уникальная коллекция из более чем 10 000 бутылок этого шотландского напитка.

Официальный сайт Диаджео находится по адресу https://www.diageo.com/ . На нем представлена подробная информация о деятельности компании, ее политике, выпускаемых брендах и планах на дальнейшее развитие.Напоследок я хотел бы рассказать вам о нескольких интересных фактах, связанных с Диаджео:

На этом мы закончим знакомство с этой международной компанией.

Пусть друзья знают, что вы начитанный человек, а не только любитель залить за воротник. Ну а я, дорогой читатель, на сем прощаюсь. До новых встреч!