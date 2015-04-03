Ромовый Дневник

Пейсах близко! Домашняя пейсаховка и друге способы бухнуть по Кашруту.

Представляем вам оригинальный рецепт пейсаховки – изюмного самогона, а также несколько вариантов настойки на изюме для тех, кто пока не обзавелся дистиллятором.

Хороший изюм, не обработанный химикатами - основа рецепта пейсаховки!

Пейсаховка – оригинальный рецепт

Конечно, пейсаховку изобрели не в Израиле – ее придумали ашкеназы (европейские евреи). Дело в том, что Тора запрещает употреблять в Песах любой алкоголь, кроме виноградного. Многие иудеи не могли себе позволить покупать дорогой бренди, а достать виноград зимой в Европе было нелегко. Но если еврей хочет выпить, не нарушая Кашрута – он найдет способ сделать это. В дело пошел изюм – сушеный виноград, который содержит достаточно количество естественных, «диких» дрожжей и сахара.

В пейсаховку по классическому еврейскому рецепту не кладется дополнительный сахар, покупные дрожжи и прочие добавки. Все, что вам понадобится – это хороший изюм, лучше всего домашний. Если вы не можете достать сушеный виноград, не обработанный химикатами – лучше сразу перейти к следующему разделу и сделать настойку самогона на изюме, иначе просто переведете продукт. Изюма нужно много, пейсаховка – напиток по нынешним временам не самый дешевый, зато он обладает оригинальным вкусом, тонким ароматом и мягким, веселящим эффектом – самое то, чтобы станцевать «Хава Нагилу». Ну, или «цыганочку» – тут уж, как говорил поэт: «если выпало евреям пить по-русски, то плевать уже – крещен или обрезан!».

Дегустация пейсаховки в самом разгаре! Все, что нужно для пейсаховки:
  • 2 килограмма изюма;
  • 10 литров воды;
  • 100-150 граммов сахара (чтобы активизировать брожение);

Кроме того, может понадобиться затор из винограда, если бражка не забродит.

Этап 1: Закваска для пейсаховки

Для начала наш изюмчик нужно опробовать – сделать закваску. Для этого мы берем 200 граммов сухофрукта, пол-литра теплой (около 40°) воды и 100 граммов сахара. Все это дело кладется в банку и хорошенько перемешивается, затем – отстаивается в теплом месте пару часов.

Далее изюмная масса извлекается из жидкости (не сливать!) и перекручивается с помощью мясорубки (блендера, комбайна), после чего отправляется обратно в банку. В емкость стоит добавить также несколько немытых ягодок изюма и поставить ее в теплое темное место, перевязав горлышко марлей. Если через 3-4 дня в банке образовалась пена, жидкость запузырилась – вас можно поздравить! Переходите к следующему этапу. Если же нет – ищите другой изюм, на этом дрожжи убиты химией. Использовать его можно для приготовления настойки на изюме из самогона, водки или спирта.

Этап 2: Готовим изюмное вино

Повторяем первый этап, только в увеличенных масштабах:

  • чтобы облегчить измельчение изюма, его нужно замочить в теплой воде (2-3 литра) на пару часов;
  • разбухшие изюминки пропускаем через мясорубку или комбайн;
  • измельченную массу забрасываем в банку, туда же добавляем жидкость, в которой она размачивалась, и доливаем остальную воду – соответственно, 7-8 литров. Вода должна быть теплой, лучше всего – из источника;
  • ставим бутыль под гидрозатвор в теплое, затемненное место;
  • ждем 3-5 недель;
  • как только жидкость приобрела светло-розовый цвет, на дно выпал осадок, а бульканье прекратилось – брага сливается через трубочку. Осадок тоже нужно отжать в брагу через несколько слоев марли.

Этап 3: Перегонка пейсаховки

Бутылки с оригинально оформленной пейсаховкой на витрине

Классический рецепт пейсаховки подразумевает двойную, а то и тройную перегонку. Еврейская праздничная водка – продукт чистый, благородный, соответственно при отборе голов и хвостов жадничать не стоит.

В этой статье описаны общие принципы перегонки самогона, а в этой вы найдете подробную инструкции перегонки сахарной браги.
  1. При первой перегонке отбирается 70-80 мл. головных фракций – они не пригодны к употреблению.
  2. Объем основной фракции зависит от крепости – как только она падает ниже 35%, отбор прекращается (получится чуть меньше 3 литров дистиллята).
  3. На этом этапе можно профильтровать самогон, чтобы убрать желтоватый оттенок, но сделать это можно и позже.
  4. Основная фракция разбавляется двумя литрами воды и повторно отправляется в дистиллятор.
  5. Головы снова нужно отобрать, не меньше 70 мл.
  6. На выходе получим около литра самогона крепостью 60° – остальное отправляется в «хвосты», которые можно будет использовать потом.
  7. При надобности снова разбавляем напиток до 30° и перегоняем с отбором голов и хвостов – так он станет максимально чистым.
  8. Получившийся 60-градусный продукт разводим водичкой до 40° (см. соответствующую таблицу или воспользуйтесь специальным калькулятором), после чего жидкость надо отфильтровать (если смущает цвет) и отправить в темное место на 2-3 дня.

Все, наша пейсаховка готова! Пить ее положено из маленьких рюмочек. Многие рекомендуют закусывать ее цимесом или форшмаком. Под эту водку отлично подходят стандартные водочные закуски, а также – курага, инжир, финики и другие сухофрукты.

Закуска под пейсаховку: форшмак, цимес и другие ништяки еврейской кухни

Для гоев: несколько рецептов настоек на изюме

Хочется попробовать еврейскую праздничную водку, но технология производства кажется вам слишком сложной? Сымитировать вкус и аромат пейсаховки может настойка самогона на изюме – рецептов ее существует несколько. Подойдет любой очищенный самогон двойной перегонки, а также – водка или спирт.

В свое время я, не имея соответствующей теоретической базы, пытался приготовить изюмовку таким образом: залил горсть изюма и несколько ягод барбариса литром 96%-ного спирта, настаивал 5 или 6 дней, потом разбавил водой с сахарным сиропом. Скажу честно, напиток вышел так себе: вкуса изюма практически не было, лишь отдаленно угадывался аромат, который заметно перебивал спирт.

Отсюда делаем вывод: либо берите куда больше изюма, либо настаивайте дольше, чтобы он успел передать спирту свои вкусоароматические свойства, либо воспользуйтесь одним из этих рецептов настоек на изюме.

Рецепт № 1: Изюмовка домашняя

Вкусная, ароматная настойка самогона на изюме с привкусом крем-соды и глубоким чайным цветом. Самогон можно заменить водкой или разбавленным до 50% спиртом – тогда напиток будет еще мягче.

настойка на изюме в процессе приготовления Нам понадобится:
  • 0,5 л самогона или водки;
  • горсть (штук 10-15) изюма;
  • черный чай (1 ч.л.);
  • 8 штучек перца-горошка;
  • 1 небольшая лаврушка;
  • сахар – 1 ст.л.;
  • ванилин – на кончике ножа.

Для приготовления все ингредиенты смешать, залить водкой, хорошенько взболтать и настаивать в темном месте 4 дня. Настойку хорошенько профильтровать через ватный фильтр, и все – можно пробовать!

Рецепт № 2: Настойка изюмная, целительная

Данная настойка рекомендуется при специфическом заболевании – кисте яичника. Согласно народной медицине состав обладает рассасывающими и общеукрепляющими свойствами, а также – хорошим вкусом и ароматом.

Для приготовления нужно:
  • 400 граммов изюма (без косточек);
  • пол-литра водки.

Ингредиенты смешиваются и настаиваются довольно долго – 17 дней. Полученная жидкость употребляется 3 раза в день по чайной ложечке. Думаю, это должно быть довольно вкусно. А насчет целебных свойств лучше спросить квалифицированного медика.

Рецепт № 3: настойка «Восточная»

В этом рецепте настойки изюма на самогоне или водке основным ингредиентом выступает курага, а изюм, что говорится «создает фон», оттеняет вкус.

В домашнем рецепте изюмной настойки на самогоне можно сочетать изюм разных видов Нам нужно:
  • 100 граммов кураги;
  • 100 граммов изюма;
  • 0,5 литра водки.

Сухофрукты помыть, высушить, закинуть в банку, залить алкоголем и настаивать 2 недели в темном месте. После отстаивания настойку процедить, ягоды тщательно отжать, полученную жидкость пропустить через ватный фильтр. Если вам не хочется, чтобы курага перебивала изюм – добавьте ее меньше, граммов 75, а изюма, наоборот, положите больше – 120-150 грамм. Кстати, ягоды, оставшиеся от этой настойки, можно использовать для выпечки и для других целей.

Рецепт №4: Ароматная настойка с изюмом

Этот рецепт должен дать самые интересные результаты, так как для его приготовления используется множество компонентов. Тут важно правильно выдержать пропорции.

На 0.7 литра водки, самогона или разбавленного спирта нужно:

 

  • 400 граммов изюма;
  • 250 г. коричневого сахара (можно взять белый, но эффект будет совсем не тот);
  • 1 апельсин;
  • 100 граммов цукатов;
  • 2 палочки корицы и 2 стручка ванили (четверть чайной ложки ванилина или 2 пакетика ванильного сахара);
  • половина чайной ложки муската;
  • по щепотке кориандра, имбиря, красного и молотого душистого перца;
  • 6 гвоздичек;

Апельсин трем на цедру, из самого фрукта выжимаем сок в банку. Туда же добавляем все остальные ингредиенты, заливаем водкой, хорошенько перемешиваем. Банка должна стоять в темном, теплом месте около недели, периодически ее нужно взбалтывать, чтобы растворился сахар. После настаивания напиток нужно профильтровать дважды: через несколько слоев марли, а потом – через ватный фильтр.

Некоторые из этих рецептов вполне можно воплотить жизнь к Пасхе – так что спешите!

