Представляем вам оригинальный рецепт пейсаховки – изюмного самогона, а также несколько вариантов настойки на изюме для тех, кто пока не обзавелся дистиллятором.

Пейсаховка – оригинальный рецепт

Конечно, пейсаховку изобрели не в Израиле – ее придумали ашкеназы (европейские евреи). Дело в том, что Тора запрещает употреблять в Песах любой алкоголь, кроме виноградного. Многие иудеи не могли себе позволить покупать дорогой бренди, а достать виноград зимой в Европе было нелегко. Но если еврей хочет выпить, не нарушая Кашрута – он найдет способ сделать это. В дело пошел изюм – сушеный виноград, который содержит достаточно количество естественных, «диких» дрожжей и сахара.

В пейсаховку по классическому еврейскому рецепту не кладется дополнительный сахар, покупные дрожжи и прочие добавки. Все, что вам понадобится – это хороший изюм, лучше всего домашний. Если вы не можете достать сушеный виноград, не обработанный химикатами – лучше сразу перейти к следующему разделу и сделать настойку самогона на изюме, иначе просто переведете продукт. Изюма нужно много, пейсаховка – напиток по нынешним временам не самый дешевый, зато он обладает оригинальным вкусом, тонким ароматом и мягким, веселящим эффектом – самое то, чтобы станцевать «Хава Нагилу». Ну, или «цыганочку» – тут уж, как говорил поэт: «если выпало евреям пить по-русски, то плевать уже – крещен или обрезан!».

2 килограмма изюма;

10 литров воды;

100-150 граммов сахара (чтобы активизировать брожение);

Кроме того, может понадобиться затор из винограда, если бражка не забродит.

Этап 1: Закваска для пейсаховки

Для начала наш изюмчик нужно опробовать – сделать закваску. Для этого мы берем 200 граммов сухофрукта, пол-литра теплой (около 40°) воды и 100 граммов сахара. Все это дело кладется в банку и хорошенько перемешивается, затем – отстаивается в теплом месте пару часов.

Далее изюмная масса извлекается из жидкости (не сливать!) и перекручивается с помощью мясорубки (блендера, комбайна), после чего отправляется обратно в банку. В емкость стоит добавить также несколько немытых ягодок изюма и поставить ее в теплое темное место, перевязав горлышко марлей. Если через 3-4 дня в банке образовалась пена, жидкость запузырилась – вас можно поздравить! Переходите к следующему этапу. Если же нет – ищите другой изюм, на этом дрожжи убиты химией. Использовать его можно для приготовления настойки на изюме из самогона, водки или спирта.

Этап 2: Готовим изюмное вино

чтобы облегчить измельчение изюма, его нужно замочить в теплой воде (2-3 литра) на пару часов;

разбухшие изюминки пропускаем через мясорубку или комбайн;

измельченную массу забрасываем в банку, туда же добавляем жидкость, в которой она размачивалась, и доливаем остальную воду – соответственно, 7-8 литров. Вода должна быть теплой, лучше всего – из источника;

ставим бутыль под гидрозатвор в теплое, затемненное место;

ждем 3-5 недель;

как только жидкость приобрела светло-розовый цвет, на дно выпал осадок, а бульканье прекратилось – брага сливается через трубочку. Осадок тоже нужно отжать в брагу через несколько слоев марли.

Этап 3: Перегонка пейсаховки

Повторяем первый этап, только в увеличенных масштабах:

Классический рецепт пейсаховки подразумевает двойную, а то и тройную перегонку. Еврейская праздничная водка – продукт чистый, благородный, соответственно при отборе голов и хвостов жадничать не стоит.

этой статье описаны общие принципы перегонки самогона, а в этой вы найдете подробную инструкции перегонки сахарной браги.

При первой перегонке отбирается 70-80 мл. головных фракций – они не пригодны к употреблению. Объем основной фракции зависит от крепости – как только она падает ниже 35%, отбор прекращается (получится чуть меньше 3 литров дистиллята). На этом этапе можно профильтровать самогон, чтобы убрать желтоватый оттенок, но сделать это можно и позже. Основная фракция разбавляется двумя литрами воды и повторно отправляется в дистиллятор. Головы снова нужно отобрать, не меньше 70 мл. На выходе получим около литра самогона крепостью 60° – остальное отправляется в «хвосты», которые можно будет использовать потом. При надобности снова разбавляем напиток до 30° и перегоняем с отбором голов и хвостов – так он станет максимально чистым. Получившийся 60-градусный продукт разводим водичкой до 40° (см. соответствующую таблицу или воспользуйтесь специальным калькулятором), после чего жидкость надо отфильтровать (если смущает цвет) и отправить в темное место на 2-3 дня.

Все, наша пейсаховка готова! Пить ее положено из маленьких рюмочек. Многие рекомендуют закусывать ее цимесом или форшмаком. Под эту водку отлично подходят стандартные водочные закуски, а также – курага, инжир, финики и другие сухофрукты.

Для гоев: несколько рецептов настоек на изюме

Хочется попробовать еврейскую праздничную водку, но технология производства кажется вам слишком сложной? Сымитировать вкус и аромат пейсаховки может настойка самогона на изюме – рецептов ее существует несколько. Подойдет любой очищенный самогон двойной перегонки, а также – водка или спирт.

В свое время я, не имея соответствующей теоретической базы, пытался приготовить изюмовку таким образом: залил горсть изюма и несколько ягод барбариса литром 96%-ного спирта, настаивал 5 или 6 дней, потом разбавил водой с сахарным сиропом. Скажу честно, напиток вышел так себе: вкуса изюма практически не было, лишь отдаленно угадывался аромат, который заметно перебивал спирт.

Отсюда делаем вывод: либо берите куда больше изюма, либо настаивайте дольше, чтобы он успел передать спирту свои вкусоароматические свойства, либо воспользуйтесь одним из этих рецептов настоек на изюме.

Рецепт № 1: Изюмовка домашняя

0,5 л самогона или водки;

горсть (штук 10-15) изюма;

черный чай (1 ч.л.);

8 штучек перца-горошка;

1 небольшая лаврушка;

сахар – 1 ст.л.;

ванилин – на кончике ножа.

Вкусная, ароматная настойка самогона на изюме с привкусом крем-соды и глубоким чайным цветом. Самогон можно заменить водкой или разбавленным до 50% спиртом – тогда напиток будет еще мягче.

Для приготовления все ингредиенты смешать, залить водкой, хорошенько взболтать и настаивать в темном месте 4 дня. Настойку хорошенько профильтровать через ватный фильтр, и все – можно пробовать!

Рецепт № 2: Настойка изюмная, целительная

400 граммов изюма (без косточек);

пол-литра водки.

Данная настойка рекомендуется при специфическом заболевании – кисте яичника. Согласно народной медицине состав обладает рассасывающими и общеукрепляющими свойствами, а также – хорошим вкусом и ароматом.

Ингредиенты смешиваются и настаиваются довольно долго – 17 дней. Полученная жидкость употребляется 3 раза в день по чайной ложечке. Думаю, это должно быть довольно вкусно. А насчет целебных свойств лучше спросить квалифицированного медика.

Рецепт № 3: настойка «Восточная»

100 граммов кураги;

100 граммов изюма;

0,5 литра водки.

В этом рецепте настойки изюма на самогоне или водке основным ингредиентом выступает курага, а изюм, что говорится «создает фон», оттеняет вкус.

Сухофрукты помыть, высушить, закинуть в банку, залить алкоголем и настаивать 2 недели в темном месте. После отстаивания настойку процедить, ягоды тщательно отжать, полученную жидкость пропустить через ватный фильтр. Если вам не хочется, чтобы курага перебивала изюм – добавьте ее меньше, граммов 75, а изюма, наоборот, положите больше – 120-150 грамм. Кстати, ягоды, оставшиеся от этой настойки, можно использовать для выпечки и для других целей.

Рецепт №4: Ароматная настойка с изюмом

Этот рецепт должен дать самые интересные результаты, так как для его приготовления используется множество компонентов. Тут важно правильно выдержать пропорции.

400 граммов изюма;

250 г. коричневого сахара (можно взять белый, но эффект будет совсем не тот);

1 апельсин;

100 граммов цукатов;

2 палочки корицы и 2 стручка ванили (четверть чайной ложки ванилина или 2 пакетика ванильного сахара);

половина чайной ложки муската;

по щепотке кориандра, имбиря, красного и молотого душистого перца;

6 гвоздичек;

Апельсин трем на цедру, из самого фрукта выжимаем сок в банку. Туда же добавляем все остальные ингредиенты, заливаем водкой, хорошенько перемешиваем. Банка должна стоять в темном, теплом месте около недели, периодически ее нужно взбалтывать, чтобы растворился сахар. После настаивания напиток нужно профильтровать дважды: через несколько слоев марли, а потом – через ватный фильтр.

Некоторые из этих рецептов вполне можно воплотить жизнь к Пасхе – так что спешите!