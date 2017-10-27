Наверняка каждый, кто впервые пробует ром, чувствует себя немного пиратом. Это как с шотландским виски, глоток которого заставляет многих дегустаторов ощутить себя более элегантным и утончённым, а бокал коньяка – более расслабленным. Поразительно, как нечто настолько простое может вызывать такие глубокие чувства и эмоции. Но пираты? Серьёзно? Даже не хочется представлять, что собой представлял ром образца XVII века, наверняка то ещё пойло. И вот когда с мыслями о напитке тех времён не сведущий человек делает глоток «Бакарди» или «Капитана Моргана», его рука непроизвольно тянется к бутылке с колой и всё, приехали!

Однако, помимо водки, нет алкогольного напитка, более универсального и популярного во всём мире, чем ром. Есть, конечно, пиво и вино, которые популярны не меньше и даже больше, но едва ли их можно назвать универсальными. Дело в том, что этот дистиллят можно пить абсолютно по-разному, начиная от неспешного потягивания в чистом виде выдержанных версий и заканчивая смешиванием потрясающих коктейлей, в состав которых может входить до 10 и более ингредиентов. При этом ром в этой сумбурной смеси, если подобран нужный экземпляр, не только не померкнет, но даже сохранит за собой право считаться доминирующим компонентом. Итак, для начала ознакамливаемся со статьей об этом напитке, чтобы понимать, о чём вообще идёт речь, а затем читаем дальше. Ведь время пить ром!

Время смешивать – ром пьют в коктейлях

Первое, что приходит на ум, когда смотришь на бутылку светлого рома – смешать коктейль. Сочетание рома, сока лайма и сахарного сиропа, смешанных со льдом, безупречно. Дайкири – теоретически простой коктейль, но в умелых руках он расцветает множеством ярких вкусовых оттенков. Освежающий Мохито , женственная Пина Колада , озорной Май Тай – это всё классика, не нуждающаяся в представлении. А ещё целая вереница безумных, фруктовых, богатых на ингредиенты тики-коктейлей , где рядом с незамысловатым светлым, золотым и пряным ромом соседствует ром выдержанный, плотный, насыщенный.

Пожалуй, тики-коктейли – единственное оправдание использования выдержанных версий рома в рамках миксологии. В других случаях можно обойтись более простыми и бюджетными наименованиями, но даже для хорошего коктейля «Бакарди» и «Капитан Морган» – не самый лучший выбор. Они себя хорошо покажут разве что на очередной тусовке с ромом и колой, но даже Куба Либре может порадовать искушенного коктейльного фана, если в качестве основного компонента взять выразительного ямайца (к примеру, Appleton Signature Blend) или барбадосца (тот же Mount Gay Eclipse). Главное всё делать правильно! Вот где «непутёвые» ромы себя точно покажут, особенно их пряные и тёмные версии, так это в Горячем масляном роме.

Какие коктейли с ромом ещё попробовать? Возьмите любой коктейль с бурбоном и замените его выдержанным ямайским или «сельскохозяйственным ромом» (rhum agricole) с Мартиники, не пожалеете. Ну а для особо пытливых предлагаем приготовить несколько эксклюзивных смешанных:

Серебряная лиса/Silver Fox 15 мл рома Mount Gay Silver

15 мл джина Hayman’s Old Tom

30 мл вермута Carpano Bianco

3-хсантиметровая полоска грейпфрутовой цедры Налить все ингредиенты в смесительный стакан, добавить лёд и хорошенько перемешать. Перелить в бокал Nick and Nora, сбрызнуть маслами из грейпфрутовой цедры, которую затем следует отправить в бокал.

Банановый Дайкири 2.0/Banana Daiquiri 2.0 45 мл ямайского рома Smith & Cross

10 мл крепкого ямайского рома Wray and Nephew

20 мл ликёра Giffard Banane du Brésil

30 мл свежего сока лайма Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, процедить в коктейльный бокал. Сверху добавить несколько капель Wray and Nephew.

Шоколадно-ванильный олд-фэшн с ромом 60 мл ямайского рома Appleton Signature Blend

8 мл ликёра Galliano

2 дэш шоколадного биттера Fee Brothers Aztec

дэш простого сиропа

полоска лимонной цедры Поместить первые четыре ингредиента в смесительный стакан и перемешать со льдом. Процедить в рокс, добавить сверху лёд в кубиках и украсить лимонной цедрой.

Время разбавлять – ром пьют с соками

Время ужинать – ром пьют под закуски

Молодой ром не обязательно смешивать в коктейлях, его можно просто разбавить соком и не только. К 1 части рома добавьте 2-4 части апельсинового, яблочного, ананасового или грейпфрутового сока, если это ром светлый, и столько же вишнёвого, гранатового или черносмородинового сока, а также любого ягодного морса, если это ром золотой или тёмный. В бокал перед смешиванием можно положить несколько кубиков льда или использовать соки охлаждёнными. Также светлый ром отлично смакует с тоником, если готовить напиток по пропорциям джина с тоником. Что ещё использовать для разбавления? Имбирное пиво отличный выбор, особенно если в закромах завалялся какой-нибудь мощный пряный или выдержанный ром – светлый ром померкнет на фоне выразительного имбиря с пряностями, но если имбирное пиво приготовить самостоятельно , то может что путное и получится. А ещё 15-30 мл рома обогатит чашечку вашего любимого чая или кофе.

Светлый ром станет отличным аперитивом, в то время как тёмный – превосходный дижестив. Но часто ром, даже выдержанный, употребляют за ужином. Напиток на основе сахарного тростника хорошо сочетается с многими блюдами, от копченых и сливочных, до кислых и горьких. С чем пьют светлый, золотой и тёмный ром? Этот, как раз таки, зависит от принадлежности рома к тому или иному классу. Вот несколько превосходных сочетаний рома и еды:

Светлый ром : сладкое, слегка поджаренное на гриле кокосово-овсяное печенье и миска умами с миндалем тамари.

: сладкое, слегка поджаренное на гриле кокосово-овсяное печенье и миска умами с миндалем тамари. Тёмный ром : лосось холодного копчения или гравлакс в ржаном виски (изысканное шведское блюдо из лосося).

: лосось холодного копчения или гравлакс в ржаном виски (изысканное шведское блюдо из лосося). Выдержанный ром : пряная паста ндуйя (‘nduja, разновидность салями) на тостах или жареных куриных крылышках.

: пряная паста ндуйя (‘nduja, разновидность салями) на тостах или жареных куриных крылышках. На десерт: мягкий козий сыр (Кроттен-де-Шавиньоль) или высококачественный тёмный шоколад.

Превосходно то оно превосходно, но звучит как-то не понятно и дорого, верно? Есть что попроще, к примеру, карамелизированная куриная грудка, предварительно замаринованная в тёмном роме, тортилья с фасолью, жареные бананы, креветки и другие морепродукты. Однозначно стоит попробовать дополнить стакан вашего любимого рома выдержанным сыром.

Время быть взрослым – ром пьют чистым

Настоящие ценители этого напитка покупают ром выдержанный и пьют его в чистом виде. Чтобы делать это правильно, достаточно знать правила употребления виски и следовать им – хороший выдержанный ром сродни добротному скотчу нескольких десятков лет выдержки. Если же вам лень читать ещё один обширный материал, то просто придерживайтесь следующих рекомендаций:

Выбрать правильный стакан. Подойдёт любой бокал с зауженным горлом, благодаря чему аромат будет концентрироваться и его можно будет оценить по достоинству. Самый доступный, но не лучший (слишком большая концентрация спиртовых паров) вариант – снифтер (коньячка). Лучше обратить внимание на бокал для граппы, гленкейрн (бокал для виски), хересную копиту, тумблер или специальный бокал для рома (такой, к примеру, есть в линейке Riedel). Бокал должен быть идеально чистым и не иметь сторонних запахов. Оценить цвет и прозрачность. Налейте в бокал 30-50 мл рома и поднесите его к яркому свету, чтобы оценить цвет и прозрачность напитка. На самом деле цвет играет второстепенную роль, а вот отсутствие какой-либо взвеси является очень важным параметром. В выдержанном роме недопустим осадок! Осторожно оценить аромат. Для этого нужно закрутить жидкость в бокале, чтобы высвободить аромат и наполнить им бокал, а затем дать ей стечь, наблюдая за тягучестью «ножек» (особо пытливым также стоит прочесть статью о правилах дегустации коньяка). После этого наклоните бокал примерно на 45о и очень осторожно поднесите его верхнюю часть к носу, оценивая первичное впечатление от запаха напитка. Затем можно опустить нос в нижнюю часть стекла, открыв при этом рот и сделав вдох – так испарения спирта не обожгут рецепторы носа, а вы сможете почувствовать ещё больше нюансов. Процедуру следует повторить ещё пару раз, выпивая в промежутках немного тёплой воды. Попробовать. Сначала выпейте немного воды, чтобы очистить вкусовые рецепторы. Слишком крепкий или насыщенный ром можно разбавить небольшим количеством чистой воды. После этого сделайте крошечный глоток так, чтобы напиток сначала попал на кончик языка и продолжал свой путь к его основанию. Оцените первое впечатление. Как правило, после первого глотка сложно судить о напитке, так как рецепторы и горло сначала испытывают алкогольный шок – им нужно привыкнуть к новому раздражителю. Поэтому не спешите делать выводы – все последующие глотки доставят куда больше удовольствия. Оценить финиш и послевкусие. После каждого медленного глотка прислушивайтесь к своим ощущениям. Какой финиш – длинный, средний или короткий? Тёплый или обжигающий? Пряный или перечный? Появились новые вкусовые оттенки или нет? Становится ли тепло в грудной клетке? Но «финиш» рано или поздно заканчивается и тогда остаётся лишь послевкусие. Большинство выдержанных ромов оставляют после себя затяжное ощущение, почти вторую волну вкуса, и вторичный аромат (его можно усилить, медленно вдыхая воздух носом). Говорят, что послевкусие раскрывает настоящий аромат рома, но оно есть далеко не в каждом выдержанном экземпляре. Быть сдержанным в суждениях. У всех нас рецепторы рта и носа работают по-своему. Все прекрасные вкусовые ароматические оттенки, которые напиток получил из бочки, будут в разной степени насыщенности влиять на общее впечатление того или иного дегустатора. Во время первой дегустации попробуйте оценить общее вкусовое направление (к примеру, «вкус фруктовый»), а в следующий раз конкретизируйте (ага, здесь есть, к примеру, «абрикос», а позже – «я чувствую здесь сушеный абрикос»). Всё приходит с опытом…

Если вы новичок, но уже кое-что знаете о культуре пития выдержанных напитков, наверняка вы отправитесь читать обзоры о том или ином выдержанном роме. Такие обзоры обычно содержат огромное количество сочных эпитетов и сравнений, типа: «Такой-то ром имеет глубокий медный цвет с оттенками корки апельсина. В аромате исключительно интенсивная карамельная кукуруза, орехи, шоколадный трюфель, сушеная вишня и марципановые ароматы. Первый глоток бархатный, сладкий и эфирный, с глубокими ароматами покрытой шоколадом вишни и инжира, коричневых специй, колы, миндаля, корки и ирисок. Послевкусие длинное и сладкое, с богатыми красками карамели, ванили, пряностей, коробки из-под сигар и сухофруктов…». Делаешь глоток этой самой амброзии и… ни марципана, ни покрытой шоколадом вишни, ни коробки из-под сигар.

Что не так? Где я просчитался? Может подделка?

А теперь ответьте честно на вопрос: вы знаете, что такое марципан и как он пахнет? Какой аромат в себе содержит коробка из-под кубинских сигар? Вы пробовали вишню или инжир в шоколаде? Чтобы выискивать подобные нюансы в любом алкогольном напитке их нужно сначала ощутить лично, понять их суть, запомнить и лишь потом сопоставлять с ароматами и вкусовыми ощущениями во время дегустации. Ваши вкусы должны эволюционировать, а для этого недостаточно только пить хорошие напитки. Все наши ощущения есть результатом опыта!

Время покупать ром - рекомендации

Конечно, рекомендовать какой-либо напиток новичку или искушенному жизнью читателю – затея рисковая (снова вспоминаем про опыт и уникальность каждого набора рецепторов). Но мы рискнём. Прежде чем покупать бутылку за 20-40 баксов (замечательная черта этого напитка: цена на бутылку хорошего 20-летнего рома начинается от 40 долларов, в то время как скотч такой же градации будет стоить от 100 долларов и выше), не плохо бы попробовать её содержимое. Сделать это можно в хорошем тематическом баре. С этого и начните. Если такой возможности нет, а попробовать хороший выдержанный ром хочется, попробуйте начать со следующих экземпляров (недорогие на каждый день):

Cruzan 9 Spiced Rum от St. Croix ($13) – прекрасный образец для знакомства с настоящим выдержанным пряным ромом; ищите во вкусе сложные слои ванили, корицы, мускатного ореха, перца и жаренного дерева.

от St. Croix ($13) – прекрасный образец для знакомства с настоящим выдержанным пряным ромом; ищите во вкусе сложные слои ванили, корицы, мускатного ореха, перца и жаренного дерева. Pampero Ron Anejo Especial из Венесуэлы ($17) – довольно жёсткий, но очень типичный для латиноамериканских ромов; ищите во вкусе лайм, разнообразные пряности, шоколад, табак, карамель.

из Венесуэлы ($17) – довольно жёсткий, но очень типичный для латиноамериканских ромов; ищите во вкусе лайм, разнообразные пряности, шоколад, табак, карамель. Flor de Caña Gold 4 year из Никарагуа ($16) – исключительный ром с очень заниженным ценником; ищите во вкусе различные пряности, карамель, поджаренную кокосовую стружку и перец; позже обязательно попробуйте 12-летнюю и 18-летнюю версии Flor de Caña.

из Никарагуа ($16) – исключительный ром с очень заниженным ценником; ищите во вкусе различные пряности, карамель, поджаренную кокосовую стружку и перец; позже обязательно попробуйте 12-летнюю и 18-летнюю версии Flor de Caña. Saint James Royal Ambre Rhum Agricole из Мартиники ($22) – типичный «сельскохозяйственный ром» с приятным ценником; ищите во вкусе ваниль, древесные оттенки, орехи.

из Мартиники ($22) – типичный «сельскохозяйственный ром» с приятным ценником; ищите во вкусе ваниль, древесные оттенки, орехи. El Dorado 12 Year Old из Гайаны ($24) – выразительные ноты аниса, кокоса, перца и гладкое, длинное послевкусие; позже нужно обязательно попробовать 15-летнюю и 21-летнюю версии гайанского рома.

ТОП-5 выдержанных ромов для более плотного знакомства с напитком:

Edwin Charley The Virtue ($140) – редкий ром, который очень тяжело достать и не радует своим ценником, но он стоит каждого потраченного на него доллара.

($140) – редкий ром, который очень тяжело достать и не радует своим ценником, но он стоит каждого потраченного на него доллара. Havana Club Barrel Proof из Кубы (от $50) – крепкий ром, который разливается в бутылки прямо из бочки.

из Кубы (от $50) – крепкий ром, который разливается в бутылки прямо из бочки. English Harbour Aged 10 Years Reserve из Антигуа ($90) – немного завышена цена и его достаточно проблематично найти, но попробовать стоит.

из Антигуа ($90) – немного завышена цена и его достаточно проблематично найти, но попробовать стоит. Saint James Hors D’ Age Rhum Agricole из Мартиники ($35) – лучший экземпляр «сельскохозяйственного рома».

из Мартиники ($35) – лучший экземпляр «сельскохозяйственного рома». Plantation 20th Anniversary Extra Old из Барбадоса ($40) – исключительный ром от производителя коньяка Claude Ferrand.

На сим распрощаемся. Пейте хорошие напитки и делайте это правильно!