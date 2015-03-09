Ромовый Дневник

Тема, казалось бы, проще некуда – наливай да пей. Какое-то время я был свято уверен в том, что дегустировать водку умеет абсолютно любой человек, «рожденный в СССР». Но, из года в год присматриваясь к собутыльникам, я сделал неутешительный вывод – употреблять этот благородный напиток по-настоящему умеют единицы, все остальные давятся им в отсутствие альтернативы или – в лучшем случае – выбирают водку из-за нейтрального вкуса, сочетающегося практически с любой едой.

Водка – это не только традиция. Это – и ритуал, и особое, ни с чем несравнимое воздействие, и целый сонм классических закусок, многие из которых никому и в голову не придет есть «всухую».

Водочка в графинчике и черной икорочкой.

А для того, чтобы понять секреты и принципы дегустации этого напитка, давайте разберемся, что вообще такое водка, как ее правильно выбрать, как подготовиться к застолью, а также – как и с чем лучше пить водку.

А Колумб ни в чем не виноват!

«Наркотикам — нет! Что такое наркотики? Разве это удовольствие? Хаос один. И кто их придумал? Хиппи некультурные. А водку? Сам Менделеев!»

«Даун Хаус»

Столовое вино - этикетка для водки 19 столетия.

Кто бы что ни говорил, а водка – напиток относительно современный. Традиции его употребления насчитывают максимум 150-200 лет – раньше винокурни просто не могли выпускать первоклассный пищевой спирт в промышленных объемах.

При слове «водка» в голову приходят два профессора – Менделеев и Преображенский. Сразу скажем, что к алкогольному напитку второй имеет намного более близкое отношение. Менделеев, хоть, может быть, и выпивал, но диссертацию защищал все же по другой теме – «смешивание этилового спирта с водой», эта работа скорее по метрологии, чем по физиологии. А вот Преображенский – знаменитый герой Булгакова – о водке разглагольствовал много, уверенно и в тему.

А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-первых, — а во-вторых, — бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать — что им придет в голову?

«Собачье сердце»

Откуда же взялись эти пресловутые 40 градусов? Все очень просто – еще в «доводочные» времена, когда спиртометров не было и в помине, крепость самогона измеряли методом «полугара». Алкоголь поджигали на пробу – если сгорала ровно половина, значит, в исходном зелье было 38.3%. Позже для удобства подсчетов в стандартах появилась цифра «40°».

Винокур проверяет крепость выгнанного первака методом «полугара» ;) Винокур проверяет крепость выгнанного первака методом «полугара» ;)

Современное понимание напитка сложилось только в 1920-е годы, после отмены сухого закона. Тогда «столовое вино» было окончательно переименовано в водку, под которой подразумевались чистые смеси воды и пищевого спирта. В 50-х слово «vodka» выходит на мировую арену, становится одним из символов России и неизменной составляющей многих коктейлей.

Что такое водка?

Казалось бы, вопрос риторический – это спирт с водой. Но все не так просто. Попробуйте смешать даже хороший 96%-ный спирт с нормальной Н2О – что вы получите? Мутный, сладковатый, обжигающий раствор, который, к тому же, нагреется при смешивании, если вливать воду в спирт, а не наоборот (см. соответствующую статью). Место этой субстанции – в реторте химика, а не в запотевшей рюмочке гурмана!

Настоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести! С неё-то и начинается настоящая мудрость.

«Даун Хаус»

Хорошая водочка – это, если хотите, симфония вкуса! Я сам пробовал и знаю, что сделать ее в домашних условиях проблематично – для этого нужен опыт, набитая рука и много терпения. Грубо этот напиток можно назвать спиртовой настойкой глюкозы и лимонной кислоты, разбавленной специальной исправленной водой. Добиться характерного «нейтрального» вкуса непросто: чуть переборщил с глюкозой – и напиток получится сладким, кислоты вообще нужна капля, ее избыток безнадежно испортит продукт. Жидкость фильтруется три, а то и четыре раза – механически и с помощью угля после смешивания и отстаивания воды со спиртом, и еще раз – после добавления остальных ингредиентов и 1-2-дневного отдыха.

Есть ли у водки вкус? Конечно есть! Он не такой яркий, как у напитков-дистиллятов (бренди, виски, текилы), но именно в этой ненавязчивости и кроется вся прелесть. Некоторые люди любят водку исключительно за «нейтральность» - дескать, можно мешать с чем угодно. Некоторым противен ее вкус, и они, гримасничая и морщась, выбухивают стопарь за стопарём «для эффекту», стремясь побыстрее закусить или запить. Я же руководствуюсь несколько перефразированной поговоркой: «или пей то, что любишь или люби то, что пьешь!» и искренне наслаждаюсь вкусом каждой выпитой рюмочки.

Как выбрать водку?

Живя в Украине, я практически не сталкиваюсь с такой проблемой. Вся горiлка, которая продается в наших маркетах, качеством обладает предостойнейшим, откровенной «палёнки» я не встречал уже больше 10 лет. По вкусовым нюансам мне больше импонирует «Первак», «Medoff», «Nemiroff», «Хлебный Дар», «Хортица». Из русских пробовал, наверно, только «Зеленую Марку» и «Русский Стандарт» - тоже вполне и вполне. Хоть повесьте, не могу определить, чем «Absolut» или «Finlandia» так разительно отличаются от наших аналогов.

При выборе отечественного напитка можно пользоваться проверенной формулой – чем новее бренд, тем выше качество. Расчет прост – новый продукт, только запущенный на рынок, делают первоклассным, затем постепенно его качество снижают до среднерыночного уровня.

Как пить водку правильно?

Кадр из кинофильмы "Собачье сердце"

Тут все нужно делать «по науке». Во-первых – и водку, и себя самого нужно подготовить. Лично я для дорогих, но неожиданных гостей держу в морозильнике несколько стопок – чтобы после прихода визитеров можно было сразу опрокинуть «по 50». Переохлаждать бутылку не нужно, 10-12 градусов будет вполне достаточно. Один мой товарищ как-то лютой зимой поставил «половинку» охлаждаться в сугроб и на некоторое время о ней позабыл. После дегустации с приятелями вместо долгожданного мягкого «прихода» вся компания получила серьезную ангину.

А вот метод «запуска печени» или «прививки» - приема 1-2 стопок за 2-3 часа перед возлиянием – лично я не одобряю. Ведь самая вкусная – это именно та, первая рюмка, охлажденная, со стекающей «слезинкой» испарины. Как же можно это удовольствие перенести в плоскость практичности или даже, с позволения сказать, медицины? Но это – сугубо на любителя.

Идеальная доза тоже для каждого своя. Я предпочитаю в начале застолья опрокинуть 2-3 полных 50-граммовых стопочки, с перерывом 2-3 минуты, а далее – снизить разовую дозу до 20-30 миллилитров. Есть одно правило хорошего тона для разливающего – не насыпайте всем «под линейку», пусть человек сам скажет, сколько хочет выпить. Некоторые люди стесняются не допить свою стопку, из-за чего принимают больше спиртного, чем им хочется, а некоторые (я знаю минимум 2-х таких людей) просто физически не могут не опустошить емкость подчистую.

«- Как это вы ловко ее опрокидываете, Виктор Викторович.

- Достигается упражнением!»

«Белая Гвардия»

  1. Спиртное разливают непосредственно перед тостом и выпивают сразу же, не грея и не нюхая.
  2. Водка – благородный, сложный в приготовлении, хоть и не выдержанный напиток. Поэтому перед дегустацией не помешает хотя бы насладиться видом запотевшей стопочки.
  3. Перед глотком делается эффектный выдох в сторону, во время – медленный вдох ртом.
  4. Не стоит пытаться лихорадочно проглотить жидкость сразу после попадания в ротовую полость. Водку медленно пропускают по языку, от кончика к корням, от сладкого вкуса – к горькому.
  5. После глотка следует ощутить, как приятный холодок скатывается вниз по пищеводу, и лишь после этого – выдохнуть.
  6. Следующий вдох – занюхивание кусочком ржаного хлеба. Ручаюсь, его аромат никогда не бывает таким благоуханным, как после опрокинутой первой стопочки!
  7. И только после этого можно, наконец, закусить!

Закуски: финальный аккорд в водочной симфонии!

«Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими»

 «Собачье Сердце»

Список традиционных водочных закусок столь же известен, сколь и совершенен. Соленые, маринованные, малосольные огурчики, квашенная капуста, содержащая огромное количество витамина С, соленое или копченое сальцо, порезанное тоненькими «скибочками», бородинский хлебушек – что тут можно добавить?

Матчасть по алкогольным закускам читайте в этой статье (статья о правильной закуске, прим.ред.).
Обильная закуска для обильных возлияний.

Лично я, как и многие другие – большой фанат селедки. Только я вас прошу – не берите пресервы, если только не выпиваете на природе! Если есть возможность почистить рыбку – купите целую, жирненькую, истекающую соком, прямо из рассола. В этом видео подробно описан отличный способ как чистить селедку без косточек одним движением – много времени это не займет:

https://www.youtube.com/watch?v=8li6soJPnHw

В благодарность за труды вы, возможно, получите бонус – селедочную икру, которой можно закусить не хуже, чем красной. Не знаете, как определить, что в селедке есть икра? Просто согните рыбку – «икорная» особь тугая, она сразу выпрямится, а «молочная» - мягче, она будет выпрямляться постепенно.

«Помилуйте, я тоже не пью. Но одну рюмку. Как же вы будете селедку без водки есть? Абсолютно не понимаю»

Опять-таки Михаил Афанасьич

Кстати, в перерывах между «подходами» обязательно нужно пить безалкогольные напитки. Лучше всего – натуральные тоники, вроде «Швепса». Они содержат хинин – вещество, стимулирующее печень. Поможет усвоить водку также зеленый и черный чай, мате, яблочный, виноградный и другие соки, простая минеральная вода. От напитков «с бульбашками» по понятным причинам стоит отказаться.

Другие способы пить безопасно (прим. ред.)

И напоследок – небольшой список необычных, но очень удачных закусок!

  • Творог.

Не в чистом виде, конечно, а в виде намазки на хлеб – это дешево, вкусно, быстро и полезно! Для приготовления кидаете в блендер любую зелень (чем больше – тем лучше!), пару зубчиков чеснока, щепотку соли и перетираете все это дело со свежим творожком. Если творог слишком сухой – добавьте немного майонеза или постного масла. Творог в сочетании с зеленью выводит из организма токсины, обладает мочегонным эффектом и помогает восстановить многие витамины. Пока не попробуешь – не верится, насколько это вкусно! Подробно рецепт творожно-чесночной закуски описан в этой статье.

  • Арбуз.

Крымская классика – водка из пластиковых стаканчиков и две половинки арбуза, опустошаемые от сочной мякоти большими алюминиевыми ложками. На удивление гармоничное сочетание! Арбуз, из-за своего мочегонного эффекта помогает быстрее вывести вредные вещества, а благодаря яркому вкусу – эффективно перебивает вкус по-крымски теплой водки!

  • Мандарины.

Новогодний вариант, когда кроме водки и мандаринов уже ничего просто не лезет. Цитрусовые содержат особые кислоты цикла Кребса, которые ускоряют метаболизм – ваш организм будет быстрее расщеплять алкоголь. Еще лучше выбрать грейпфрут – он сам по себе является ускорителем метаболизма, а благодаря горечи – отлично сочетается с водкой.

  • Мороженое!

Что тут сказать? Suum cuique – каждому своё. Если вы попадете в такую ситуацию, когда выпить нужно, а закусить нечем – просто знайте, что можно воспользоваться «пищей богов». Поверьте – эффект очень интересный!

В общем, помните – правильно выпитая, правильно закушенная «в охотку» и в хорошей компании водочка порой «доставляет» ничуть не меньше, чем заграничное элитное пойло!

