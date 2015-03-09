Тема, казалось бы, проще некуда – наливай да пей. Какое-то время я был свято уверен в том, что дегустировать водку умеет абсолютно любой человек, «рожденный в СССР». Но, из года в год присматриваясь к собутыльникам, я сделал неутешительный вывод – употреблять этот благородный напиток по-настоящему умеют единицы, все остальные давятся им в отсутствие альтернативы или – в лучшем случае – выбирают водку из-за нейтрального вкуса, сочетающегося практически с любой едой.

Водка – это не только традиция. Это – и ритуал, и особое, ни с чем несравнимое воздействие, и целый сонм классических закусок, многие из которых никому и в голову не придет есть «всухую».

А для того, чтобы понять секреты и принципы дегустации этого напитка, давайте разберемся, что вообще такое водка, как ее правильно выбрать, как подготовиться к застолью, а также – как и с чем лучше пить водку.

А Колумб ни в чем не виноват!

«Наркотикам — нет! Что такое наркотики? Разве это удовольствие? Хаос один. И кто их придумал? Хиппи некультурные. А водку? Сам Менделеев!» «Даун Хаус»

Кто бы что ни говорил, а водка – напиток относительно современный. Традиции его употребления насчитывают максимум 150-200 лет – раньше винокурни просто не могли выпускать первоклассный пищевой спирт в промышленных объемах.

При слове «водка» в голову приходят два профессора – Менделеев и Преображенский. Сразу скажем, что к алкогольному напитку второй имеет намного более близкое отношение. Менделеев, хоть, может быть, и выпивал, но диссертацию защищал все же по другой теме – «смешивание этилового спирта с водой», эта работа скорее по метрологии, чем по физиологии. А вот Преображенский – знаменитый герой Булгакова – о водке разглагольствовал много, уверенно и в тему.

А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-первых, — а во-вторых, — бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать — что им придет в голову? «Собачье сердце»

Откуда же взялись эти пресловутые 40 градусов? Все очень просто – еще в «доводочные» времена, когда спиртометров не было и в помине, крепость самогона измеряли методом «полугара». Алкоголь поджигали на пробу – если сгорала ровно половина, значит, в исходном зелье было 38.3%. Позже для удобства подсчетов в стандартах появилась цифра «40°».

Винокур проверяет крепость выгнанного первака методом «полугара» ;)

Современное понимание напитка сложилось только в 1920-е годы, после отмены сухого закона. Тогда «столовое вино» было окончательно переименовано в водку, под которой подразумевались чистые смеси воды и пищевого спирта. В 50-х слово «vodka» выходит на мировую арену, становится одним из символов России и неизменной составляющей многих коктейлей.

Что такое водка?

Настоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести! С неё-то и начинается настоящая мудрость. «Даун Хаус»

Казалось бы, вопрос риторический – это спирт с водой. Но все не так просто. Попробуйте смешать даже хороший 96%-ный спирт с нормальной Н2О – что вы получите? Мутный, сладковатый, обжигающий раствор, который, к тому же, нагреется при смешивании, если вливать воду в спирт, а не наоборот (см. соответствующую статью ). Место этой субстанции – в реторте химика, а не в запотевшей рюмочке гурмана!

Хорошая водочка – это, если хотите, симфония вкуса! Я сам пробовал и знаю, что сделать ее в домашних условиях проблематично – для этого нужен опыт, набитая рука и много терпения. Грубо этот напиток можно назвать спиртовой настойкой глюкозы и лимонной кислоты, разбавленной специальной исправленной водой. Добиться характерного «нейтрального» вкуса непросто: чуть переборщил с глюкозой – и напиток получится сладким, кислоты вообще нужна капля, ее избыток безнадежно испортит продукт. Жидкость фильтруется три, а то и четыре раза – механически и с помощью угля после смешивания и отстаивания воды со спиртом, и еще раз – после добавления остальных ингредиентов и 1-2-дневного отдыха.

Есть ли у водки вкус? Конечно есть! Он не такой яркий, как у напитков-дистиллятов (бренди, виски, текилы), но именно в этой ненавязчивости и кроется вся прелесть. Некоторые люди любят водку исключительно за «нейтральность» - дескать, можно мешать с чем угодно. Некоторым противен ее вкус, и они, гримасничая и морщась, выбухивают стопарь за стопарём «для эффекту», стремясь побыстрее закусить или запить. Я же руководствуюсь несколько перефразированной поговоркой: «или пей то, что любишь или люби то, что пьешь!» и искренне наслаждаюсь вкусом каждой выпитой рюмочки.

Как выбрать водку?

Живя в Украине, я практически не сталкиваюсь с такой проблемой. Вся горiлка, которая продается в наших маркетах, качеством обладает предостойнейшим, откровенной «палёнки» я не встречал уже больше 10 лет. По вкусовым нюансам мне больше импонирует «Первак», «Medoff», «Nemiroff», «Хлебный Дар», «Хортица». Из русских пробовал, наверно, только «Зеленую Марку» и «Русский Стандарт» - тоже вполне и вполне. Хоть повесьте, не могу определить, чем «Absolut» или «Finlandia» так разительно отличаются от наших аналогов.

При выборе отечественного напитка можно пользоваться проверенной формулой – чем новее бренд, тем выше качество. Расчет прост – новый продукт, только запущенный на рынок, делают первоклассным, затем постепенно его качество снижают до среднерыночного уровня.

Как пить водку правильно?

Тут все нужно делать «по науке». Во-первых – и водку, и себя самого нужно подготовить. Лично я для дорогих, но неожиданных гостей держу в морозильнике несколько стопок – чтобы после прихода визитеров можно было сразу опрокинуть «по 50». Переохлаждать бутылку не нужно, 10-12 градусов будет вполне достаточно. Один мой товарищ как-то лютой зимой поставил «половинку» охлаждаться в сугроб и на некоторое время о ней позабыл. После дегустации с приятелями вместо долгожданного мягкого «прихода» вся компания получила серьезную ангину.

А вот метод «запуска печени» или «прививки» - приема 1-2 стопок за 2-3 часа перед возлиянием – лично я не одобряю. Ведь самая вкусная – это именно та, первая рюмка, охлажденная, со стекающей «слезинкой» испарины. Как же можно это удовольствие перенести в плоскость практичности или даже, с позволения сказать, медицины? Но это – сугубо на любителя.

Идеальная доза тоже для каждого своя. Я предпочитаю в начале застолья опрокинуть 2-3 полных 50-граммовых стопочки, с перерывом 2-3 минуты, а далее – снизить разовую дозу до 20-30 миллилитров. Есть одно правило хорошего тона для разливающего – не насыпайте всем «под линейку», пусть человек сам скажет, сколько хочет выпить. Некоторые люди стесняются не допить свою стопку, из-за чего принимают больше спиртного, чем им хочется, а некоторые (я знаю минимум 2-х таких людей) просто физически не могут не опустошить емкость подчистую.

«- Как это вы ловко ее опрокидываете, Виктор Викторович. - Достигается упражнением!» «Белая Гвардия»

Спиртное разливают непосредственно перед тостом и выпивают сразу же, не грея и не нюхая. Водка – благородный, сложный в приготовлении, хоть и не выдержанный напиток. Поэтому перед дегустацией не помешает хотя бы насладиться видом запотевшей стопочки. Перед глотком делается эффектный выдох в сторону, во время – медленный вдох ртом. Не стоит пытаться лихорадочно проглотить жидкость сразу после попадания в ротовую полость. Водку медленно пропускают по языку, от кончика к корням, от сладкого вкуса – к горькому. После глотка следует ощутить, как приятный холодок скатывается вниз по пищеводу, и лишь после этого – выдохнуть. Следующий вдох – занюхивание кусочком ржаного хлеба. Ручаюсь, его аромат никогда не бывает таким благоуханным, как после опрокинутой первой стопочки! И только после этого можно, наконец, закусить!

Закуски: финальный аккорд в водочной симфонии!

«Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими» «Собачье Сердце»

Список традиционных водочных закусок столь же известен, сколь и совершенен. Соленые, маринованные, малосольные огурчики, квашенная капуста, содержащая огромное количество витамина С, соленое или копченое сальцо, порезанное тоненькими «скибочками», бородинский хлебушек – что тут можно добавить?

Матчасть по алкогольным закускам читайте в этой статье (статья о правильной закуске, прим.ред.).

Лично я, как и многие другие – большой фанат селедки. Только я вас прошу – не берите пресервы, если только не выпиваете на природе! Если есть возможность почистить рыбку – купите целую, жирненькую, истекающую соком, прямо из рассола. В этом видео подробно описан отличный способ как чистить селедку без косточек одним движением – много времени это не займет:

https://www.youtube.com/watch?v=8li6soJPnHw

В благодарность за труды вы, возможно, получите бонус – селедочную икру, которой можно закусить не хуже, чем красной. Не знаете, как определить, что в селедке есть икра? Просто согните рыбку – «икорная» особь тугая, она сразу выпрямится, а «молочная» - мягче, она будет выпрямляться постепенно.

«Помилуйте, я тоже не пью. Но одну рюмку. Как же вы будете селедку без водки есть? Абсолютно не понимаю» Опять-таки Михаил Афанасьич

Кстати, в перерывах между «подходами» обязательно нужно пить безалкогольные напитки. Лучше всего – натуральные тоники, вроде «Швепса». Они содержат хинин – вещество, стимулирующее печень. Поможет усвоить водку также зеленый и черный чай, мате, яблочный, виноградный и другие соки, простая минеральная вода. От напитков «с бульбашками» по понятным причинам стоит отказаться.

И напоследок – небольшой список необычных, но очень удачных закусок!

Творог.

Не в чистом виде, конечно, а в виде намазки на хлеб – это дешево, вкусно, быстро и полезно! Для приготовления кидаете в блендер любую зелень (чем больше – тем лучше!), пару зубчиков чеснока, щепотку соли и перетираете все это дело со свежим творожком. Если творог слишком сухой – добавьте немного майонеза или постного масла. Творог в сочетании с зеленью выводит из организма токсины, обладает мочегонным эффектом и помогает восстановить многие витамины. Пока не попробуешь – не верится, насколько это вкусно! Подробно рецепт творожно-чесночной закуски описан в этой статье.

Арбуз.

Крымская классика – водка из пластиковых стаканчиков и две половинки арбуза, опустошаемые от сочной мякоти большими алюминиевыми ложками. На удивление гармоничное сочетание! Арбуз, из-за своего мочегонного эффекта помогает быстрее вывести вредные вещества, а благодаря яркому вкусу – эффективно перебивает вкус по-крымски теплой водки!

Мандарины.

Новогодний вариант, когда кроме водки и мандаринов уже ничего просто не лезет. Цитрусовые содержат особые кислоты цикла Кребса, которые ускоряют метаболизм – ваш организм будет быстрее расщеплять алкоголь. Еще лучше выбрать грейпфрут – он сам по себе является ускорителем метаболизма, а благодаря горечи – отлично сочетается с водкой.

Мороженое!

Что тут сказать? Suum cuique – каждому своё. Если вы попадете в такую ситуацию, когда выпить нужно, а закусить нечем – просто знайте, что можно воспользоваться «пищей богов». Поверьте – эффект очень интересный!

В общем, помните – правильно выпитая, правильно закушенная «в охотку» и в хорошей компании водочка порой «доставляет» ничуть не меньше, чем заграничное элитное пойло!