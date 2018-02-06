Без преувеличения, джин – один из самых универсальных и увлекательных алкогольных напитков в мире. Как только вы выйдете за пределы типичной ботаники классического лондонского сухого джина – яркого можжевельника, кориандра, корня дягиля и цитрусовых – вы найдете множество принципиально «новых» джинов, где одержимые своим делом дистиллеры не побоялись экспериментировать с лимонной травой, пихтой, лавандой и ещё сотнями-сотнями не типичных для этого напитка ингредиентов. Можно с уверенностью сказать, что где-то там, далеко или близко, ждёт джин, который подходит именно вам. Главное не упустить момент и знать, как его правильно выпить. Мы подготовили 6 важнейших советов о том, как правильно пить джин, чтобы составить хорошее представление об этом действительно уникальном аперитиве и коктейльном ингредиенте №1.

Совет №1. Пей джин просто так

Не бойтесь пить джин в чистом виде. Многие думают, что в отличие от виски, рома ( вот гайд по правильному питию этого напитка, тоже не частого гостя дегустационных бокалов) или даже текилы, джин для неспешного потягивания не годится, мол, его слишком грубый характер, в чём зачастую винят можжевельник, плохо сочетается с этим приятным времяпрепровождением. К счастью, в наше время существует гораздо больше джинов для пития в чистом виде. Некоторые производители смогли приручить сосновый аромат можжевельника с цитрусовыми, привычными пряными и ботаническими ароматами, создав дистилляты с богатой палитрой тонких и сложных вкусовых оттенков. Сегодня даже есть джины бочковой выдержки. Сложно представить питкий джин? Не знаете с чего начать? Попробуйте один из этой 10-ки!

Прекрасный экземпляр от производителей скотча Bruichladdich. В лаконичную бутылку упакован дистиллят из 22 двух ароматных трав, цветов и другой ботаники с юга острова Айла, а также 9 компонентов, традиционных для джина. Насыщенный и мягкий, он является хорошим вариантом для первого знакомства с этой категорией напитков. Hendrick’s

Ещё один великолепный шотландец, который появился совсем недавно, но уже стал культовым в своём классе. За можжевельником и другой ботаникой, типичной для джина, Hendrick’s скрывает ароматы болгарской розы и огурца, что вдребезги разбивает стереотипы закостенелых консерваторов. Мягкий, питкий, будоражащий. Aviation

Типичный представитель американских сухих джинов, вернее абсолютно новый вид, которому дали название «Новый Западный Сухой» (New Western Dry). Дистиллят ароматизирован можжевельником, апельсиновой коркой, кориандром, кардамоном, лавандой, индийской сарсапарелью и анисом. Классический джин для классического потягивания в роксе со льдом. Caorunn

Пряный, хрустящий шотландец, фруктовый и цветочный характер которого может составить серьезную конкуренцию вашему любимому London Dry. Отличается он, прежде всего, уникальным составом ботаники, которая вымачивалась в спирте до его дистилляции – шесть традиционных и пять кельтских съедобных трав с Шотландского нагорья, собранных вручную. Интригующе! Tanqueray No. Ten

Топовый продукт от одного из самых известных джин-брендов в мире. Десятка дистиллируется четыре раза и имеет очень выраженный цитрусовый характер, который был создан специально для мартини, но она прекрасна и сама по себе. Джин обладает сбалансированным, свежим вкусом с нотками грейпфрута, лайма, апельсина, можжевельника, ромашки и долгим приятным послевкусием. Martin Miller’s

Уникальный экземпляр британского джина в традиционном стиле London Dry, который проявляется в его сухости и вкусовом профиле. Отличается новаторским подходом к его производству. Напиток является смесью двух дистиллятов: первый – с можжевельником и другой ботаникой, второй – с цитрусовыми. Для разбавления дистиллята используется исландская весенняя талая вода. Monkey 47

Неожиданно прекрасный немецкий джин из Шварцвальда. В состав растительной смеси, которая подвергается мацерации, входит 47 ингредиентов. Крепость дистиллята тоже тяготеет к, видимо, знаковым для компании 47 оборотам. Вкус сладковатый, довольно можжевеловый, с цветочными и цитрусовыми оттенками и долгим перечным послевкусием. Plymouth

Один из самых старых британских джинов, рецептура которого не менялась с 18-го столетия. Это именно тот джин, который моряки Королевского ВМФ смешивали с лимоном для профилактики цинги и Ангостурой – от малярии. В отличие от джинов London Dry, Плимут имеет более мягкий и деликатный можжевеловый аромат. Хорошо себя показывает в классических коктейлях, но и в чистом виде, с небольшой горсткой льда, чудо как хорош. Anchor Old Tom

Третий продукт американской компании Anchor. Классический олд том джин, созданный из можжевельника и бесчисленного количество растительных компонентов, которые сформировали мягкий, сладковатый напиток. При этом сладость эта достигнута ботаникой (лакрицей, бадьяном и стевией), а не сахаром. Ford Gin

Достаточно можжевеловый London Dry, богатый цитрусовыми, цветочными и пряными полутонами. Богатый и насыщенный вкус Ford Gin так и просится в коктейли, но не спешите с этим. Попробуйте его посмаковать и вы поймете, как даже не самый дорогой джин может заиграть десятками вкусовых оттенков на вашем языке. Отличный бюджетный джин для первого знакомства и надёжный спутник опытного миксолога.

Начните пробовать, а дальше как пойдёт. Если какой-либо из описанных выше экземпляров вас не впечатлит, не спешите делать выводы. Возможно, именно в этот джин вы влюбитесь, если разбавить его тоником или грейпфрутовым соком.

Совет №2. Перемешай джин с тоником или даже с колой

Классический джин с тоником по-прежнему является самым популярным способом пития можжевелового дистиллята, и предела в совершенствовании этого безупречного сочетания просто нет. Ему мы посвятили отдельный, достаточно обширный материал , где описаны почти все нюансы приготовления идеального G & T и лучшие сочетания трёх его основных ингредиентов.

Но зацикливаться на очевидном не стоит. С чем пьют джин кроме тоника? Ну, например:

Сухой тоник - многие «тонкие» джины, что характерно для австралийцев, к примеру, плохо себя чувствуют в сладком окружении. Попробуйте снизить уровень сахара в вашем тонике, что за вас уже сделали некоторые производители, такие как Fever Tree или Capi. А порой можно ограничиться простой газировкой.

- многие «тонкие» джины, что характерно для австралийцев, к примеру, плохо себя чувствуют в сладком окружении. Попробуйте снизить уровень сахара в вашем тонике, что за вас уже сделали некоторые производители, такие как Fever Tree или Capi. А порой можно ограничиться простой газировкой. Соки – грейпфрутовый сок и джин, известные как коктейль Борзая (Greyhound), это один из величайших, но забытых смешанных напитков прошлой эпохи. Смешивайте в пропорции 1:3 или 1:4. Попробуйте клюквенный морс для более выразительного вкуса, а также апельсиновый, ананасовый, гранатовый, вишневый или виноградный сок для вкуса более мягкого. Также не побрезгуйте сделать микс соков, сохраняя пропорции (хорошо себя показывают смеси клюква-виноград и апельсин-грейпфрут).

– грейпфрутовый сок и джин, известные как коктейль Борзая (Greyhound), это один из величайших, но забытых смешанных напитков прошлой эпохи. Смешивайте в пропорции 1:3 или 1:4. Попробуйте клюквенный морс для более выразительного вкуса, а также апельсиновый, ананасовый, гранатовый, вишневый или виноградный сок для вкуса более мягкого. Также не побрезгуйте сделать микс соков, сохраняя пропорции (хорошо себя показывают смеси клюква-виноград и апельсин-грейпфрут). Имбирный эль/пиво – прекрасное освежающее сочетание, которого помогает «джиноненавидцам» полюбить этот напиток так же, как полюбить имбирные поделки тем, кто их не понимает. Смешивать в пропорции 2:3. Разумеется, имбирный эль и имбирное пиво лучше приготовить самостоятельно.

– прекрасное освежающее сочетание, которого помогает «джиноненавидцам» полюбить этот напиток так же, как полюбить имбирные поделки тем, кто их не понимает. Смешивать в пропорции 2:3. Разумеется, имбирный эль и имбирное пиво лучше приготовить самостоятельно. Кола – странное, но имеющее право на жизнь сочетание, особенно для тех, кто любит полемику (наверняка найдётся пару человек в вашем окружении, которые заходят осудить вас за это). Не слушайте ни кого – джин с колой работают отлично.

Снова мимо? Тогда самое время смешать коктейль!

Совет №3. Готовь с джином интересные коктейли, особенно Мартини

Коктейль Брамбл (Ежевика) / The Bramble 45 мл джина

20 мл свежевыжатого сока лимона

15 мл простого сиропа

20 мл крем де мур (ежевичный ликёр) Смешать первые три ингредиента в старомодном стакане с большим количеством дробленого льда. Полить сверху ежевичным ликёром. Украсить ягодами ежевики.

Коктейль Герцог / The Duke 100 мл джина

80 мл портвейна

40 мл домашнего гренадина

сок сицилийского апельсина (по вкусу)

игристое вино Шейк первые четыре ингредиента со льдом. Стрейн в два бокала флюте. Долить игристым вином.

Коктейль Петруччо / Petruchio 30 мл джина

30 мл Апероля

15 мл свежевыжатого сока лимона

8 мл сахарного сиропа (2:1)

1 деш апельсинового биттера

30 мл яичного белка Тщательный шейк без льда. Тщательный шейк со льдом. Стрейн в коктейльный бокал.

Коктейль Высший Сорт / Bee’s Knees 50 мл джина

10 мл ароматного мёда

10 мл тёплой воды

15 мл свежевыжатого сока лимона Мёд растворить в тёплой воде. Шейк со льдом. Стрейн в коктейльный бокал.

Коктейль Роял Гавайи / Royal Hawaiian 45 мл джина

30 мл ананасового сока (не сладкого)

15 мл свежевыжатого сока лимона

20 мл сиропа орже Шейк с большим количеством льда. Стрейн в коктейльный бокал.

Коктейль Аляска / Alaska 45 мл джина

15 мл жёлтого Шартреза

1 деш апельсинового биттера Смешать в смесительном стакане с большим количеством колотого льда. Стрейн в коктейльный бокал. Украсить завитком лимонной кожуры.

Джин – универсальный коктейльный ингредиент, богатый можжевелово-ботанический аромат которого сочетается с множеством вкусов и ароматов. Коктейлей с джином очень и очень много, но Мартини или Авиация однозначно заслуживают более глубокого изучения. Вермуты и апельсиновые ликёры являются верными и очевидными спутниками любого джина (мы уверены, что вы без проблем найдёте сотни рецептов, где джин смешивают с вермутами и апельсиновыми ликёрами), но не единственными. Предлагаем приготовить несколько показательных коктейлей с джином, которые позволят раскрыть все сущности этого неоднозначного напитка и при этом немного уйти в сторону от шаблона «вермут-апельсин».

Glass of Alaska cocktail on the dark background

Коктейль Опера / Opera 60 мл джина

15 мл Дюбонне

15 мл мараскинового ликёра Смешать в смесительном стакане с большим количеством льда. Стрейн в коктейльный бокал. Выжать каплю эфирного масла из апельсиновой кожуры.

Совет №4. Подбери идеальный гарнир

Гарнир к G & T или любому другому коктейлю с джином, как, собственно, и к напитку в чистом виде, играет не менее важную роль, ведь он не только завершает общую картину, но и может подчеркнуть, акцентировать или контрастировать с основным вкусо-ароматическим мотивом выбранного джина. Долька лайма стала понятным и самым частым спутником любого джина или джин-коктейля, но актуальная она далеко не всегда. С тех пор, как производители Hendrick’s сервировали свой G & T ломтиком огурца, любители джина всерьез занялись изучением гарниров как одного из важнейших составляющих ритуала «джин».

Вот несколько рекомендаций на этот счёт:

Для цитрусовых джинов : веточка свежего кориандра, базилика, тимьяна, мяты или даже петрушки. Свежие травы усиливают ботанические и цветочные мотивы, которые могут скрываться под интенсивным цитрусовым ароматом. Однако многие цитрусовые джины, особенно London Dry, нуждаются в наращивании этой цитрусовости и нивелировании чрезмерной сухости, которая становится заметно приятней от пары капель сока с дольки лайма.

: веточка свежего кориандра, базилика, тимьяна, мяты или даже петрушки. Свежие травы усиливают ботанические и цветочные мотивы, которые могут скрываться под интенсивным цитрусовым ароматом. Однако многие цитрусовые джины, особенно London Dry, нуждаются в наращивании этой цитрусовости и нивелировании чрезмерной сухости, которая становится заметно приятней от пары капель сока с дольки лайма. Для цветочных джинов : ломтик свежего огурца (идеальное сочетание для джина Hendrick’s) или небольшой кусочек цедры цитрусовых (грейпфрут, апельсин, лайм или лимон). Такой гарнир будет работать тонко и не перебьет нежные цветочные ароматы. Также можно попробовать подчеркнуть эту цветочность, добавив в стакан веточку розмарина или лаванды.

: ломтик свежего огурца (идеальное сочетание для джина Hendrick’s) или небольшой кусочек цедры цитрусовых (грейпфрут, апельсин, лайм или лимон). Такой гарнир будет работать тонко и не перебьет нежные цветочные ароматы. Также можно попробовать подчеркнуть эту цветочность, добавив в стакан веточку розмарина или лаванды. Для травянистых джинов : веточка розмарина или руколы, ломтик яблока. Интенсивный аромат трав подчёркивает ботанические мотивы травянистых джинов. Яблоко вместо лайма добавляет необходимую кислинку, но при этом не контрастирует с травянистостью напитка.

: веточка розмарина или руколы, ломтик яблока. Интенсивный аромат трав подчёркивает ботанические мотивы травянистых джинов. Яблоко вместо лайма добавляет необходимую кислинку, но при этом не контрастирует с травянистостью напитка. Для пряных джинов : долька апельсина, бутон гвоздики, сладкий или острый перец. Эти гарниры усиливают восприятие пряных оттенков в джине, особенно доминирующих в большинстве случаев корицы и гвоздики.

: долька апельсина, бутон гвоздики, сладкий или острый перец. Эти гарниры усиливают восприятие пряных оттенков в джине, особенно доминирующих в большинстве случаев корицы и гвоздики. Для сухих джинов: долька лайма, лимона, грейпфрута или даже кумквата. Цитрусовые уравновесят сухость и подчеркнут пряные составляющие London Dry.

А ещё попробуйте заменить в своём Мартини вездесущие оливки маринованным луком, морковью или корнишоном. Любые овощи, маринованные в рассоле (не в масле), отлично смотрятся в сухих джин-коктейлях или в качестве закуски к нашему объекту исследования.

Совет №5. Подбери совершенный бокал

Мартинка будем лучшим выбором для пития не только одноимённого с бокалом коктейля, но и чистого джина (логично, если учесть, что добротный Мартини состоит примерно на 99,99% из джина). Такая форма бокала позволяет максимально полно насладиться сложным ароматом прилично охлаждённого напитка, не нагревая его руками. На самом деле, для пития джина в чистом виде подойдёт любой подходящий для крепкого алкоголя бокал и даже чашка для чая (ещё один тренд, который задали новаторы Hendrick’s). А вот с G & T куда интересней. Так сложилось, что традиционным бокалом для этого потрясающего микса был выбран высокий ровный стакан, типа хайбол или коллинз. Но не в Испании, где для смешивания G & T народы южные выбрали пузатый бокал «Copa de Balon» (джин-тоник в бокале “копа” даже называют G & T в испанском стиле), по внешнему виду напоминающий бокал для красного вина. В бокале «Copa» ароматы раскрываются более полно, ведь шарообразная форма бокала способствует их концентрации. Выглядит это странно, но эти бокалы действительно помогают в полной мере насладиться созданным собственноручно сочетанием.

Совет №6. Не скупись на хороший лёд

Делайте лёд из воды, которая не содержит вкусовых примесей, но не дистиллированную, которая вообще не имеет вкуса. Лучшим выбором будет вода из-под фильтровального кувшина. Многие бармены предлагают делать лёд для джина и джин-коктейлей из хорошего, не сладкого тоника. Эффект получается интересным. Но что важнее, лёд должен иметь правильную форму и размеры. Для джина в чистом виде, G & T и других коктейлей, для приготовления которых не требуется краш, используйте максимально большие квадратные кубики льда в достаточно большом количестве. Большие квадратные кубики, с длиной каждой из сторон больше 2,5 см, таят заметно медленней. Разумеется, чем больше льда в вашем бокале, тем с меньшей вероятностью он растает, разбавляя ваш любимый джин.

Любимый? – спросите вы. Да, любимый, ведь теперь вы знаете как, с чем, из чего и почему следует пить джин, а это в разы увеличивает шансы найти свой идеальный можжевеловый дистиллят. Несите эти знания в массы. Удачи!