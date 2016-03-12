Как правильно пить текилу

Текила является особенным напитком, который пьют, соблюдая ритуал. Хотя с таким обычаем не все соглашаются. Именно жители Мексики хорошо знакомы со вкусом этого потрясающего напитка, и они не сильно переживают. Они употребляют текилу в чистом виде. А все эти обряды придуманы только для иностранных гостей, которые с радостью погружаются в колорит этой удивительной страны.

Что полезно знать о текиле

Текила считается непростым напитком, даже особенностью истории и культуры Мексики. Там, откуда она появилась, все знают, как правильно пить её.

В Мексике коренной народ пьёт текилу с достоинством: быстро, залпом, не морщась.

Иностранные гости же думают иначе. Им кажется, что местный колорит, таким образом, не отмечается, поэтому были выдуманы разнообразные способы, как пить текилу. Они полагают, что, проводя много манипуляций в процессе употребления напитка, это добавит ещё больше загадки и интереса. Рядовой обыватель скажет, что текила – это напиток, который делают из кактусов и по своей сути, он будет таким, как самогон. Если сказать честно, это совсем не так.

Текилу готовят по-особенному, используя сердцевину голубой агавы, применяя принцип дистилляции. Внешне агава схожа с всеми известным кактусом.

Она растёт с колючками, но относится к семейству лилейные. Поэтому важно отметить, что голубая агава – это растение, из которого готовят такие креплёные напитки, как пульке, мескаль, кокуй.

В процессе приготовления текилы берут агаву, чистят её, при этом получаются пиньи. Это такие плоды, вес которых составляет от тридцати до ста кг, внешне они схожи с ананасом. Именно из них получают напиток. Пиньи следует запекать в специальных печах. Получаются печёные кусочки, которые кладут в тару для брожения. Перегнав напиток дважды, его переносят в бочки из дуба. Постояв некоторое время, он будет креплённым (крепость составит 38 градусов).

Виды текилы

Silver, blanca, plata, gold – не выдержанные виды текилы, либо её называют разбавленной. Чистый вид не рекомендован для употребления

Reposado – текила с выдержкой примерно год. Качество является средним

Anejo – напиток с выдержкой около трех лет и является высококачественным продуктом

Extra Аnejo – напиток, который настаивается шесть лет. Его считают дорогим и элитным.

При покупке текилы важно смотреть на то, как выглядит этикетка. Она должна быть с надписью «100 % puro de agave» или «agave». Если такого обозначения нет, это значит, что в алкоголе есть содержание кукурузного спирта. Важно внимательно подбирать алкогольный продукт в торговой точке, чтобы не нарваться на подделку.

Как правильно пить текилу

В Мексике текилу хорошего качества обычно предпочитают пить из маленьких рюмок, смакуя алкоголь и не заедая его чем-либо. Никто из мексиканцев не греет текилу в руках, как мы делаем с коньяком. Мексиканцы любят употреблять агавовый алкоголь вместе с сангритой. Текила наливается в одну стопку, а сангрита в другую. Их содержимое пьётся поочерёдно. Сначала употребляют крепкую текилу, а затем сангриту, которая является безалкогольной. [1]

Как представляют себе европейцы, типичный мексиканец имеет внешний вид: он в широком сомбреро, расписном пончо, с гитарой в руках и пьёт … текилу. Данный алкоголь завоевал статус национального состояния. С 1978 года название tequila относится только к тем напиткам, которые были изготовлены в Мексике.

Напитку присвоено название текила, благодаря городку в Мексике в штате Халиско. В переводе на местный язык текила означает вулкан. И ведь правда, маленький город Текила располагается вблизи вулкана, в честь которого получил такое название. Сам напиток реально напоминает вулкан, так как от употребления такого шедевра получаешь взрыв чувств, эмоций и яркое вкусовое наслаждение.

Мексиканцы придерживаются классических вариантов распития напитка. Иностранцы же используют всяческие оригинальные варианты употребления творения из агавы. Считается, что употребление этого алкоголя должно сопровождаться некоторыми ритуалами.

Из версий, как правильно пьётся текила, самой популярной стала: Lick Shoot Bite, или «Лизни — Опрокинь — Кусни».

Объяснить это очень просто – соль сыплют между указательным и большим пальцем. Ими же человек должен взять кусок цитруса. Соль нужно лизнуть, опрокинуть рюмку, съесть лимон, как закуску. Такой обычай закуски небольшим количеством соли и долькой лимона появился в Мексике, хотя сегодня местные его не соблюдают. Как говорят местные жители, этот обряд зародился в 19 веке, когда настала эпидемия гриппа. Бывало так, что врачи рекомендовали больным для лечения сочетание алкоголя, соли, лимона. О достоверности этой информации никто не может знать.

По другой легенде можно понять, что закусывать очень нужно, чтобы перебить специфический вкус и запах напитка. Крестьяне на протяжении всего дня работали под знойным мексиканским солнцем и делали так: облизывали ладони, на которых имелся солёный пот, затем пили стопку текилы и в качестве закуски использовали что-то подручное.

Существует еще один вариант, как пить текилу с солью – её слизывают с голого тела женщины, пьют напиток и закусывают лимоном.

Сегодня мексиканцы соблюдают традиционные варианты распития: пьют шедевр из агавы в чистом виде без закуски. Хотя в других странах придумывают и иные способы: в Германии, к примеру, вместо соли применяют корицу, а лимон заменяют апельсином.

Чем закусывают текилу

Тем, кто предпочитает экзотический напиток, предлагаются различные рецепты, как употреблять текилу:

Вариант с солью и лимоном – его рассматривают как традиционный,

Корица – апельсин. Данная добавка делает напиток более сладким и несравненным

Перец чили. Сначала вы берёте перец чили, а затем выпиваете рюмку текилы

Сангрита – в блендере соединяют томаты, лимонный, апельсиновый соки, мелко режете лук, затем добавляете его с небольшим количеством перца, соли, сахара, плюс пол литра текилы

Бандерита – берут три ашота. В один льют сангриту, во второй - текилу, в третий – лимонный сок, пьют по очереди в таком порядке, как написано

С пивом – напиток называют мексиканским ершом. Берут триста тридцать мл пива в сочетании с тридцатью тремя мл текилы. Пьют его залпом.

Чем запивать текилу. Несколько рецептов коктейлей

Есть очень много рецептов приготовления коктейлей с текилой. Они получаются сочными, прохладительными и очень бодрят.

Рассмотрим некоторые из них:

Маргарита – для приготовления коктейля понадобится текила, лимонный сок, апельсиновый ликер. Добавляют в соотношении 3:1:1. Коктейль Маргарита делают с клубникой, кокосом, соком, солью, ликёрами и так далее.

Текила – бум. Такой коктейль пробовали, наверно, все молодые люди. В равных пропорциях смешивают текилу и газированную воду. Так получается бум. Делают это следующим образом - бокал прикрывают рукой. Далее нужно аккуратно стукнуть по столу, во избежание его разбития. От удара образуется пенка. Напиток пьют залпом.

Текила санрайз. Берут 45 мл текилы, 90 мл апельсинового сока, гранатового сиропа 15 мл и немного льда. Все смешивают в шейкере и подают в высоком бокале.

Акапулько – берут тридцать мл текилы, темного рома десять мл, и десять мл виски, ананасового сока сто мл, сока грейпфрута сорок мл. коктейль получится вкусным, если его подать со льдом.

Баха Тики – берут 30 мл текилы и смешивают с чем-то сладким (как добавку нужно использовать немного светлого рома, ананасового сока, апельсинового ликера, миндального сиропа, несколько мл лаймового сока, миндального ликера)

Золотое дно – в одну рюмку поместить черешок сельдерея, 10 мл меда, три капли соуса табаско, во вторую добавить 50 мл текилы. Выпивают коктейль залпом, сельдерей выступает в качестве закуски.

Борец – готовят его так: 50 мл текилы, 1 г соли, один огурец. В стопку наливают напиток и выпивают его, закусывая огурцом.

Сомбреро – берут 30 мл водки (дополнением выступает тридцать мл текилы, шестьдесят мл кофейного ликёра, плюс лед),

Зелёная фея – 5 мл текилы (далее нужно добавить 15 мл белого рома, водки, абсента, 10 мл ликёров дынного и блю курасао, 100 мл энергетика, лимонный сок).

Облака – 20 мл текилы, столько же мл анисового ликёра, 10 мл абсента, по 3 мл блю курасао, бейлиз.

Эль Бандито – берут 50 мл шоколадной текилы, 300 мл темного пива в разных стаканах. Сначала пьют крепкое, потом запивают пивом.

Серебряная пуля – по поверьям мексиканцев, коктейль очищает от злых духов. Берут 30 мл серебряной текилы (добавляют туда 20 мл кофейного ликёра, 1 лимон). На дно нужно налить ликер, затем мякоть лимона, сверху текилу.

Красная Панама – 10 мл текилы (далее наливают 20 мл гранатового ликера, 5 мл гранатового сиропа, сока лимона, лайма).

Бехерита – 60 мл текилы, такое же количество мл персикового сока, 30 мл Бехеровки, столько же гр яичного белка, 10 мл сахарного сиропа.

Палома – готовим бокал с солевой каймой, до края заполняем льдом. По составу – 15 мл текилы, плюс нужно добавить столько же мл лимонного сока, 120 мл грейпфрутового сока, 60 мл содовой, одну чайную ложку сахарного сиропа.

Волна Малибу – 30 мл текилы (далее добавить 15 мл сока лимона, столько же мл лайма, ликёры блю кюрасао, трипл сек, 20 мл сахарного сиропа, и все смешивают со льдом).

Нюансы напитка

Текилу можно пить, как вам угодно. Её принято смешивать с тем или иным ликёром, можно разбавить соком, газированным напитком, сиропом и так далее. Можно пить в чистом виде или смешивая. Мы дали вам рецепты самых вкусных коктейлей с текилой, а вы можете экспериментировать, как вашей душе угодно. С текилой получаются самые вкусные миксы, на ваш выбор и усмотрение.

Все коктейли можно употреблять как с трубочкой, так и без. Миксы не требуют закуски. Если спросить у мексиканца, чем закусывать текилу, он ответит вам «ничем». Хотя в Мексике ее часто закусывают национальным соусом Сальса. Если вы всё-таки хотите приготовить какое-то блюдо в качестве закуски к этому напитку, то можно подать что-то лёгкое. Это может быть салат с грибами, блюдо из морепродуктов, мексиканские вкусности в виде бурито, кесадильи, чимичангу.

Обычно, человеку требуется от двух до трех классических рюмок текилы, выпитых в течение часа, чтобы опьянеть. Одной стопки вполне достаточно, чтобы почувствовать всю полноту вкуса этого напитка и быть под впечатлением. Как бы ни было заманчивым употреблять текилу, важно знать свою норму и следить за собой, чтобы не было непредвиденных последствий.

Источник:

Народ Мексики подразделяет текилу на качественную и не совсем: