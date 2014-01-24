Итак, в прошлой статье о виски, где я рассказывал о выборе напитка, обещал вам пост о том, как правильно пить виски и сегодня настал тот самый момент. Возможно, покажусь предвзятым, но виски для меня лично – самый благородный и самый желанный напиток. Поэтому когда я вижу, как разрисованная дама у барной стойки заказывает 12-летний Чивас и просит его разбодяжить колой, сердце кровью обливается. Так вот, искренне прошу: дочитайте эту статью до конца и сделайте соответствующие выводы, дабы не травмировать тонкую психику барменов и настоящих ценителей благородных напитков (а ещё почитайте статью о коктейле «Идиот»).

«Нет людей, которые не любят виски, есть люди, которые пока не нашли свой сорт.» Шотландская мудрость

Как пить виски и не ударить в грязь лицом

Конечно, у каждого свои предпочтения и каждый вправе пить благородные напитки так, как ему вздумается. Но даже будучи полным профаном, не нужно опускаться до уровня глупых людей – культура пития не зря называется культурой. А современная культура употребления виски в нашей стране, к сожалению, сформировалась во времена культовых боевиков 90-х: “виски со льдом”, “виски с колой”, “виски с содовой”… Эти фразы впечатались в умы жителей бывшего Союза, ведь произносились они устами их любимых героев. В тех фильмах всё прям про американцев – ни себе ни людям.

В замечательном фильме “Слоёный торт” виски пьют правильно. Герой Крэйга, кстати, в этой сцене пьет исключительно ирландские сорта: Locke’s и Tryconnell.

Криминала в этом нет. До поры до времени каждый может оступаться, делать ошибки, быть просто не проинформированным. Но сколько ж можно? Хотелось бы сразу привести одну банальную, но оттого не менее философскую фразу: чем хуже качество напитка, тем меньше условностей! Да простит меня ходячий Джонни, но Johnnie Walker Red Label можно смело заливать и колой, и содовой, и льдом присыпать. От этого напиток не станет ни лучше, ни хуже. По-другому нужно относиться к напиткам, в которые вложили если не душу, то хотя бы нормальное сырье и технологию. Начать менять отношение следует с бокала…

Какие бокалы подходят для дегустации виски

Именно дегустации. Виски – не пиво и, тем более, не водка. Пить его бутылками как минимум не разумно, всё-таки не дешевое бухлишко. Его нужно смаковать и делать это в соответствующей атмосфере. Именно поэтому не заказывайте напиток в клубе или шумном заведении, где уместней будут всё те же водка, пиво и дешевые коктейли. Идеальная атмосфера - это уютный дом или квартира, приятное тихое заведение. Хороший друг или просто приятный собеседник приветствуются.

Виски, с точки зрения химии, не так прост, как это может показаться на первый взгляд. В нём очень много различных примесей, которые обладают разной плотностью и способностью растворяться в воде. Из-за особых свойств жидкости, верхний слой напитка образует «пробку», которая «запирает» ароматы напитка.

По-голливудски виски пьют из роксов, увесистых прямых бокалов с толстым дном (олд-фэшн, тумблер, драм). Эксперты давно пришли к выводу, что эта форма бокалов не подходит для дегустации благородных сортов виски с выдержкой более 10 лет (тем более уникальных молтов). В таком бокале ароматы действительно “закупорены”, а его открытая форма не способствует накоплению запахов.

Пить виски лучше всего из дегустационных рюмок, вернее из так называемых тюльпанов под виски. Это небольшой бокал на ножке в форме бутона тюльпана. В нём концентрируются сложные ароматы, помогая тем самым органам обоняния понять и в полной мере ощутить главную составляющую органолептики напитка. Это очень важно! Попробуйте закрыть нос пальцами и выпить что угодно – без носа вы почувствуете только горечь-сладость-кислинку-солонинку и температуру напитка.

Небольшая хитрость для новичков. Если запах крепких алкогольных напитков слишком резок для вашего обоняния, не вдыхайте его “напрямую”. Смело засуньте нос в бокал, но вдох делайте ртом. Так отсекаются грубые испарения спиртов и появляется возможность оценить всю, назову это, “тонкую ароматику напитка”. Очень полезный лайфхак для девушек, который обычно не благосклонны к резким спиртным запахам.

Односолодовые сорта, которые считаются более “сложными” для понимания, лучше пить из бокалов, которые разработал великий стеклодув и дизайнер Георг Ридель. Его бокалы под виски имеют форму чертополоха, практически национального символа Шотландии. Они в полной мере раскрывают аромат молтов и решают проблему «поверхностного натяжения жидкости».

С бокалами разобрались – тюльпановидные дегустационные рюмки. В крайнем случае, можно использовать коньячные бокалы, но в них аромат становится более спиртуозным. Наполнять бокал следует не более чем на 1/3.

С чем пить виски и правило пяти «S»

Ирландцы предпочитают пить свой виски в чистом виде, потому как ирландский виски более мягче и пьется легче шотландского. В Шотландии виски пьют в чистом виде («straight»), с добавлением воды или с добавлением льда («on the rocks»). «Ага», - скажете вы, «попались грязные шотландцы…». А теперь представьте молт с так называемой «бочковой» крепостью (cask strength), то есть 60% и более. Пить такие сорта можно только в разбавленном виде, иначе можно обжечь себе слизистые и вкуса не почувствовать вовсе. Также существует мнение, что вода помогает раскрыть вкус и аромат напитка.

У ирландцев на этот счёт своё мнение:

Не кради чужой жены и не разбавляй чужой виски! Ирландская народная мудрость

Воду добавлять можно, но только если она не имеет каких-либо посторонних запахов и вкусом. В идеале, что трудноосуществимо для наших краев, она должна быть взята из источников Шотландии, а лучше из того источника, из которого брали воду при готовке дегустируемого напитка.

Что касается льда – нет, нет и еще раз нет. С принципами диффузии, я думаю, знакомы все? Так вот, все ароматные эфиры начинают испаряться при комнатной температуре (18-20 градусов), поэтому виски нужно употреблять как раз такой температуры. Лед охладит напиток ниже положенных 18 градусов, что приведет к полной потере напитком каких-либо ароматических качеств.

Ну и наконец, шотландцы во время дегустации своего национального продукта применяют правило пяти «S» (после перевода правило пяти «П»):

Sight (посмотреть) – оцените цвет и насыщенность напитка, его вязкость.

Smell (понюхать) – оцените всю гамму ароматов виски в неразбавленном виде.

Swish (посмаковать) – сделайте маленький глоток и как бы «пожуйте» напиток, чтобы он полностью разошелся по языку.

Swallow (проглотить) – сделайте первый глоток, оцените резкость и мягкость напитка.

Splash (плеснуть воды) – если считаете нужным, разбавьте виски водой.

Эти правила применимы больше к шотландским блендам, то есть смешанным сортам. Молты лучше пить в чистом, неразбавленном виде. Сильно нагретый виски (более 20 градусов) может чрезмерно отдавать спиртом, поэтому его стоит немного охладить. Лед не подходит, так как после таяния он разбавляет напиток и тормозит испарение ароматных масел. Лучше всего использовать так называемые «мыльные камни», которые в народе так и называют – камни для виски. В высоких кругах вместо таких камней используют охлажденный нефрит.

Что касается закуски, то она, в принципе, не приветствуется. Но до и после употребления напитка можно отведать блюд из дичи, куропатки, оленины, форели, лосося и фазана. Шоколадом алкоголь закусывать не рекомендуется по медицинским причинам. В Ирландии местные жители любят добавлять не выдержанный (не более 3 лет) виски в кофе, чай и молочные продукты (молоко и сливки). Именно там и родился прекрасный напиток Ирландский кофе.

Если не можете пить виски в чистом виде – не пейте дорогие сорта, пожалейте других. Джек Дениелс (дешевые бурбоны) или Johnnie Walker Red Label (поганый скотч) можно разбавлять другими напитками и использовать как ингредиент в коктейлях (Виски Сауэр, к примеру). Очень неплохо виски сочетается с яблочным соком.

Подведение итогов, видео и прочее

Кола – нет, лед – нет, закуска – нет! Дрянной виски можете запивать хоть рассолом. Благородные сорта, молты, дорогие бленды пейте или в чистом виде, или слегка разбавьте водой, буквально пару капель. Температура – от 18 до 20 градусов. Если к вам гости зашел ценитель напитка – предложите ему свой лучший молт, но поставьте рядом хорошую, очищенную воду. Если повезет, достаньте для этих целей шотландскую водичку Speyside Glenlivet Natural Mineral Water, созданную специально для этих целей. Разливайте напиток небольшими порциями – максимум на 1/3 от объема бокала. Шотландцы обычно пьют виски дрэмами (около 35 мл).

P.S. Не могу не поделиться этим видео. Сомелье всея Руси, Эркин Тузмухамедов, рассказывает как правильно пить виски. В принципе, рассказывает то же самое, что и я (это больше для тех, кто верит исключительно “сильным” авторитетам, которым я, надеюсь, никогда не стану).

[embed width=“600”]https://www.youtube.com/watch?v=CwCUKNya6Ms[/embed]