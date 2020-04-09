Сколько стоит хорошая водка в магазине

Мой друг считает, что только дорогая водка изготовлена правильно, а значит, безопасна для организма. Отчасти это так, вот только подделку выгоднее делать под дорогой бренд, иначе себестоимость не даст мошеннику заработать. Я тут буквально пару дней назад делал целый пост на тему в чем разница между водкой за 240 рублей и за тысячу.

Сегодня я расскажу вам, сколько должна стоить хорошая водка в магазине. Научу трем простым секретам, позволяющим выбрать качественный напиток и не переплачивать за рекламу и добавки.

От чего зависит цена на водку

Итак, себестоимость бутылки водки включает в себя:

ингредиенты (спирт, вода, отдушки);

упаковка (бутылка, пробка, этикетка);

расходы на производство;

наценка (оптовая и розничная);

прибыль завода;

доход государства (НДС, Акциз).

Скажу о последнем пункте. Доля налогов составляет более 60%. Что тут скажешь: «Хочешь пить водку – делись с государством». Считаю, это неким способом легального изъятия денег у народа. Прогнозируется дальнейшее повышение акцизов. Любопытно, что цена ингредиентов не превышает обычно 10-16% общей стоимости.

Национальный алкогольный напиток дорожает с каждым годом. Мне захотелось разобраться в чем причина.

Что значит «хорошая водка»: секреты технологии производства

В производстве хорошей водки нет мелочей. Для ценителей качественного алкоголя, к которым я отношу и себя, важны все составляющие. Водка, насколько это возможно, не должна вредить здоровью и быть приятной в употреблении.

По сути водка – это спирт, разбавленный водой. Основополагающим сырьем является пшеница, иногда добавляют ячмень, кукурузу или просо. Спирт-сырец проходит ректификацию для очистки.

Затем следует процесс сортировки, на котором спирт смешивается с водой в необходимых пропорциях. Далее смесь проходит фильтрацию и очистку от ненужных примесей. Наконец, будущая водка отстаивается в течение нескольких суток и разливается по бутылкам.

Воду очищают только методами отстаивания, аэрации и фильтрации. Ее нельзя кипятить или дистиллировать, так как водка получается жесткой и теряет уникальный вкус.

Правила хранения. Я был уверен, что водка в стеклянной бутылке может храниться вечно. Вы тоже так думаете? Тогда мы оба глубоко заблуждаемся. Особая водка с разными добавками (горький перец, змея) хранится не больше полугода. Обычная простоит намного дольше, но только при соблюдении норм хранения.

Нужно, чтоб температура находилась в пределах от -10 до +20 градусов. Влажность должна быть не менее 85%. Обязательно отсутствие прямых солнечных лучей. Признаться, у меня соблюдаются не все правила.

Как выбрать хорошую водку в магазине

К сожалению, фальсифицированный продукт в наших магазинах не редкость.

Сделать правильный выбор помогут три простых совета:

Во-первых, должна быть идеально прозрачная жидкость и абсолютно ровно приклеенная этикетка. Во-вторых, чем интересней дизайн бутылки, тем сложнее ее подделать. В-третьих, обязательно наличие сертификата, лицензии и даты розлива.

Важно! Черные штрихи на донышке бутылки говорят об автоматическом розливе на заводе, а значит уменьшается шанс купить контрафакт.

Сколько стоит хорошая водка в магазине

Например, за очистку медом, молоком или березовыми почками. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что очистка серебром и активированным углем реально делает воду чище.

«Зеленая марка» - 270 руб;

«Зимняя дорога» - 300 руб;

«Пять озер» - 290 руб;

«Русский Стандарт» - 370 руб;

«Beluga» - 775 руб.

Как бы не хотелось сказать обратное, но это действительно так: «Хороший алкоголь дешевым не бывает». Но это не означает, что нужно переплачивать за маркетинговые хитрости.По стандартам Российской системы качества я выделяю и советую вам такие марки водки:

По данным Роскачества эти марки получили экспертную оценку в 9,6 баллов.

Среди зарубежных, оценки в 9,5 баллов удостоились:

французская «Grey Goose» - 1554 руб;

финская «Finlandia» - 720 руб.

Вот уж гордость берет за Отечество: наша водка и лучше и дешевле.

Кроме этого я рекомендую вам марки водки, отмеченные Знаком качества:

«Мороша» - 360 руб

«Пермская Люкс» - 250 руб

«Первак домашний пшеничный» - 370 руб.

Залог того, что у Вас на столе будет хорошая водка – это приобретение напитка в надежных, лицензированных местах. Качественная водка не может стоить меньше 250 руб.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А давайте сделаем свой рейтинг хорошей водки? Напишите, какую предпочитаете Вы и сколько она стоит.