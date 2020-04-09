Сколько стоит хорошая водка в магазине

Ромовый Дневник

Как выбрать нормальную водку в обычном магазине и есть ли она до 300 рублей?

Алкогольные крепкие · nest.den
Как выбрать нормальную водку в обычном магазине и есть ли она до 300 рублей?

Мой друг считает, что только дорогая водка изготовлена правильно, а значит, безопасна для организма. Отчасти это так, вот только подделку выгоднее делать под дорогой бренд, иначе себестоимость не даст мошеннику заработать. Я тут буквально пару дней назад делал целый пост на тему в чем разница между водкой за 240 рублей и за тысячу.

Сегодня я расскажу вам, сколько должна стоить хорошая водка в магазине. Научу трем простым секретам, позволяющим выбрать качественный напиток и не переплачивать за рекламу и добавки.

От чего зависит цена на водку

Национальный алкогольный напиток дорожает с каждым годом. Мне захотелось разобраться в чем причина.

Итак, себестоимость бутылки водки включает в себя:
  • ингредиенты (спирт, вода, отдушки);
  • упаковка (бутылка, пробка, этикетка);
  • расходы на производство;
  • наценка (оптовая и розничная);
  • прибыль завода;
  • доход государства (НДС, Акциз).

Скажу о последнем пункте. Доля налогов составляет более 60%. Что тут скажешь: «Хочешь пить водку – делись с государством».

Считаю, это неким способом легального изъятия денег у народа. Прогнозируется дальнейшее повышение акцизов.

Любопытно, что цена ингредиентов не превышает обычно 10-16% общей стоимости.

Что значит «хорошая водка»: секреты технологии производства

В производстве хорошей водки нет мелочей. Для ценителей качественного алкоголя, к которым я отношу и себя, важны все составляющие. Водка, насколько это возможно, не должна вредить здоровью и быть приятной в употреблении.

По сути водка – это спирт, разбавленный водой. Основополагающим сырьем является пшеница, иногда добавляют ячмень, кукурузу или просо. Спирт-сырец проходит ректификацию для очистки.

Затем следует процесс сортировки, на котором спирт смешивается с водой в необходимых пропорциях. Далее смесь проходит фильтрацию и очистку от ненужных примесей. Наконец, будущая водка отстаивается в течение нескольких суток и разливается по бутылкам.

Воду очищают только методами отстаивания, аэрации и фильтрации. Ее нельзя кипятить или дистиллировать, так как водка получается жесткой и теряет уникальный вкус.

Правила хранения. Я был уверен, что водка в стеклянной бутылке может храниться вечно. Вы тоже так думаете? Тогда мы оба глубоко заблуждаемся. Особая водка с разными добавками (горький перец, змея) хранится не больше полугода. Обычная простоит намного дольше, но только при соблюдении норм хранения.

Нужно, чтоб температура находилась в пределах от -10 до +20 градусов. Влажность должна быть не менее 85%. Обязательно отсутствие прямых солнечных лучей. Признаться, у меня соблюдаются не все правила.

Как выбрать хорошую водку в магазине

К сожалению, фальсифицированный продукт в наших магазинах не редкость.

Сделать правильный выбор помогут три простых совета:

  1. Во-первых, должна быть идеально прозрачная жидкость и абсолютно ровно приклеенная этикетка.
  2. Во-вторых, чем интересней дизайн бутылки, тем сложнее ее подделать.
  3. В-третьих, обязательно наличие сертификата, лицензии и даты розлива.

Важно! Черные штрихи на донышке бутылки говорят об автоматическом розливе на заводе, а значит уменьшается шанс купить контрафакт.

Сколько стоит хорошая водка в магазине

Как бы не хотелось сказать обратное, но это действительно так: «Хороший алкоголь дешевым не бывает». Но это не означает, что нужно переплачивать за маркетинговые хитрости.

Например, за очистку медом, молоком или березовыми почками.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что очистка серебром и активированным углем реально делает воду чище.

По стандартам Российской системы качества я выделяю и советую вам такие марки водки:

  • «Зеленая марка» - 270 руб;
  • «Зимняя дорога» - 300 руб;
  • «Пять озер» - 290 руб;
  • «Русский Стандарт» - 370 руб;
  • «Beluga» - 775 руб.

По данным Роскачества эти марки получили экспертную оценку в 9,6 баллов.

Среди зарубежных, оценки в 9,5 баллов удостоились:

  • французская «Grey Goose» - 1554 руб;
  • финская «Finlandia» - 720 руб.

Вот уж гордость берет за Отечество: наша водка и лучше и дешевле.

Кроме этого я рекомендую вам марки водки, отмеченные Знаком качества:

  • «Мороша» - 360 руб
  • «Пермская Люкс» - 250 руб
  • «Первак домашний пшеничный» - 370 руб.

Залог того, что у Вас на столе будет хорошая водка – это приобретение напитка в надежных, лицензированных местах. Качественная водка не может стоить меньше 250 руб.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А давайте сделаем свой рейтинг хорошей водки? Напишите, какую предпочитаете Вы и сколько она стоит.

Похожие статьи

ТОП-40 лучших водок в России 2023 + рейтинг Роскачества

ТОП-40 лучших водок в России 2023 + рейтинг Роскачества

Армянская водка

Армянская водка

Пить до последней капли и много: как пьют в Китае алкоголь — я бы не выдержал

Пить до последней капли и много: как пьют в Китае алкоголь — я бы не выдержал

Обзор на Абсент Fruko Schulz (Фруко Шульц): на что похож + 10 рецептов коктейлей с ним

Обзор на Абсент Fruko Schulz (Фруко Шульц): на что похож + 10 рецептов коктейлей с ним

Аквавит (Aquavit) - скандинавская водка из картофеля, которую вы не забудете

Аквавит (Aquavit) - скандинавская водка из картофеля, которую вы не забудете

Diageo: что за бренд, какой виски продают и как зайти на официальный сайт в России

Diageo: что за бренд, какой виски продают и как зайти на официальный сайт в России