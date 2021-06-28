Если кто еще не пробовал самогон из березового сока, то настоятельно рекомендую. Единственная сложность состоит в том, чтобы собрать достаточное количество жидкости, но и с этим можно справиться. Я это делал впервые, поэтому пришлось повозиться. Но попробовав готовый самогон, я понял, что он того стоит и все мои усилия были не напрасны.

Когда и где собираю

Не рекомендую для сбора использовать деревья, которые растут рядом с автострадой, да и в черте города лучше березы не трогать.

Кроме того что сбор сока — довольно кропотливая работа, его нужно еще и караулить. Время сокодвижения ограничено, и желательно его не прозевать. Выделение сока начинается, когда дневная температура достигает выше 5 градусов, а почки уже набухли.Выбирайте леса и рощи, распложенные подальше от дорог, в экологически чистой местности. Желательно, чтобы рядом не было заводов или фабрик.

Отслеживать сокодвижение нужно именно на той территории, где планируется собирать сок. Я обратил внимание, что снег в городе сходит и проталины образуются быстрее, приехал в рощу — а там березы по пояс в снегу. Пришлось выжидать.

Для сбора я вооружился чистыми пластиковыми бутылками, коктейльными трубочками и по паре крышек на каждую тару. В половине крышек я проделал отверстие, вставил туда трубочку. Это для наполнения емкости. А цельной крышкой закрывал уже готовую бутыль для транспортировки.

Собирать сок следует со взрослых деревьев и желательно с южной стороны.

Не стоит опасаться принятого закона о сборе березового сока.

С помощью шуруповерта нужно просверлить отверстие в коре не более 2 см глубиной. Вставить в него конец трубочки и закрепить с помощью веревки бутылку к дереву. Проделать этот процесс со всей имеющейся тарой и ждать. Процесс сбора не быстрый, поэтому придется потратить на это несколько часов.Я все подробно узнал, оказалось, что в личных целях собирать можно, необходимо лишь соблюдать правила: не использовать молодые леса и не сверлить деревья больше чем на 2 см.

Когда все бутылки наполнятся, их нужно закрыть цельными крышками, а отверстие в дереве залепить либо пластилином, либо воском, либо пробкой из веточек, чтобы растение не погибло.

Моя методика приготовления

У меня собралось около 18 литров березового сока. На это количество я взял 4 кг сахара и 66 г спиртовых дрожжей. В емкость для брожения налил 15 литров сока, добавил сахар и дождался полного растворения.

Оставшиеся 3 литра нагрел до 55 градусов. Это необходимо сделать, чтобы затем разбавить его березово-сахарным сиропом, ведь вводить дрожжи нужно в теплую жидкость.

Допустимая температура не более 30 градусов, иначе дрожжи погибнут. Поэтому рекомендую обзавестись термометром.

Долил нагретый сок в бродильную емкость. Если смесь оказалась выше допустимой температуры, нужно дождаться остывания.

Затем взял около 500 мл березово-сахарной жидкости и вылил ее в отдельную посуду. Добавил туда дрожжи, размешал и оставил на 15 минут для активации. Закваску залил в бродильную смесь, перемешал и закрыл гидрозатвором.

Когда брага была готова, я перегнал ее дважды и развел березовый дистиллят до 40–42 градусов. Дал настояться самогону в течение недели, а потом снял пробу.

Мои впечатления от напитка

Результат меня поразил. Самогон получился прозрачный, мягкий, с легким терпким вкусом. Яркого запаха не имеет, но зато радует насыщенным послевкусием. Думаю, это результат того, что я не стал очищать его углем и тем самым сохранил вкусовые и ароматические свойства березового сока.