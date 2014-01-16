Идеальный дрэм: как выбрать виски, который подходит именно вам

Скотч, бурбон, ржаной виски, молт, бленд… Мир виски безграничен, полон множеством классификаций, стилей и происхождений. Все эти особенности бывает трудно понять, особенно тем, кто только-только начинает своё знакомство с этим напитком. Ниже вы найдете много полезной информации, необходимой для выбора своего первого виски, чтобы ваше первое свидание с «водой жизни» прошло как по маслу и оставило после себя приятное послевкусие.

«Плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других.» Уильям Фолкнер

Предыстория моего знакомства с виски

Поклонников этого благородного напитка в наших краях, к сожалению, не много. Большинство воспринимают виски как очередное элитное пойло, которое смело можно заливать колой (смотреть статью о коктейле «Идиот» ) или «облагораживать» другим алкоголем. Во многом это заслуга, уж простите, невежества, то есть неправильного представления о напитке. Зачастую отторжение к виски у большинства людей возникает из-за неудачного опыта в прошлом. Практически то же самое было и со мной: низкопробный бар, стакан Johnnie Walker Red Label, лёд… Новую встречу с виски я оттягивал долго, пока не испробовал простенький Jameson и… понеслось!

За свою скоротечную карьеру бармена я перепробовал достаточное количество виски – порядка 40-50 сортов, среди которых встречались и простенькие бленды трехлетней выдержки, и дорогущие односолодовые шедевры с пометкой 20 YO (Years Old, срок выдержки). Это капля в море. Я знаю, что в мире существует более 500 производителей (на самом деле эта цифра может быть в разы больше) и у каждого из производителей есть отдельная линейка напитков. Но мне хватило и этого ничтожного опыта, чтобы действительно проникнуться этим напитком, прочувствовать его многообразие, неповторимость разных марок, богатство вкуса. Надеюсь, эта статья поможет вам выбрать правильный виски для первого знакомства и полюбить его так же, как полюбил его я.

Прежде чем читать о видах виски с рекомендациями конкретных марок, обязательно изучите материал с советами по правильной его дегустации, ведь если вы не знаете как правильно пить этот напиток, информация в этой статье теряет весь смысл. Кроме того, если вы самогонщик и любите экспериментировать, я подготовил обширный материал по приготовлению настоящего виски в домашних условиях.

Виды виски по географической принадлежности

Давайте сначала разберемся, что такое виски. Это крепкий алкогольный напиток, полученный путём дистилляции ферментированного зернового затора, зернового сусла. Чаще всего для производства виски используется ячмень или пшеница, реже рожь (rye whiskey) и, разумеется, кукуруза, из которой сейчас делают напиток не только в Америке, но и в Канаде. Крепость напитка колеблется от 32 до 50%, также на рынке встречаются экземпляры с 60% крепостью (так называемая «бочковая крепость»).

Чтобы разобраться, какой виски вам подходит, достаточно знать несколько его видов и марок. Классификаций этого благородного напитка много, но для начинающего адепта культа виски достаточно для начала знать классификацию по регионам производства, среди которых чаще всего выделяют шотландский, ирландский, американский, канадский и японский виски, хотя вискокурни встречаются по всему миру и производством напитка балуются в десятках стран.

Шотландский виски (Scotch whisky)

Это просто колоссальный пласт, изучать который можно всю жизнь. Шотландский виски производится только в Шотландии, только из воды и ячменного солода, к которому могут добавлять зерна других злаков, и выдерживается минимум три года в дубовой бочке. Есть пять официальных регионов производства виски в Шотландии, в каждом из которых действует огромное количество винокурен, каждая из которых, в свою очередь, производит свой уникальный продукт. Но что важнее, у виски каждого такого региона есть общие отличительные особенности.

Регион The Lowlands («равнинный») расположен к югу от воображаемой линии, которая проходит от Гринока на западном побережье Шотландии до Данди на восточном. Большинство односолодового виски, производимого в этом регионе, попадает в бленды, но есть ещё несколько экземпляров, которые можно попробовать в чистом виде. Виски этого региона идеально подходит для новичка. Он мягкий, суховатый, шелковистый, с легкими нотками торфа и фруктов.

Этот регион, который называют «нагорьем», занимает самую обширную территорию Шотландии и может похвастать самым большим количеством винокурен, а также стилей виски. Виски из этого региона менее торфянистый, чем в районе Айла, но задымленность выше, чем на равнинах. Здесь также производят легкий напиток с пряным характером, который с большей вероятностью подойдёт для новичка. Самые популярные бренды нагорья: The Macallan, Oban, Old Pulteney и Glenmorangie. В этот же регион входят островные винокурни: Arran, Jura, Tobermory, Highland Park и Scapa.

Больше половины всех винокуренных заводов располагается в Спейсайде. Виски из этого региона обычно является самым сладким и эфирными из всех сортов шотландского виски. Дистилляты из Спейсайда отличаются легким фруктовым вкусом с небольшой задымленностью. В регионе обосновались такие монстры как: Aberlour, The Balvenie, Cardhu, Cragganmore, Glenfarclas, Glenfiddich, Glenglassaugh, The Glenlivet, Glen Moray и The Macallan. Только на один Glenfiddich приходится примерно 30% продаж односолодового виски во всё мире.

Регион Айла – самый южный из Внутренних Гибридских островов Шотландии. Это суровый регион, который подарил миру самый сильный по вкусу и аромату виски. Сухой, сильно задымленный, часто по-морскому солёный, виски Айла явно не для новичка.

Регион расположен в южной части полуострова Кинтайр, на западном побережье Шотландии. Сегодня здесь очень мало ликероводочных заводов, но раньше их тут было более тридцати. Односолодовый виски из Кэмпбелтауна очень отличителен, имеет тенденцию быть насыщенным, известен своей глубиной вкуса, а также слегка солоноватым послевкусием. Очень похож на виски из региона Айла, поэтому начинать знакомство с ним стоит чуть попозже.

Также следует брать во внимание другую строгую классификацию скотча:

Single Malt – односолодовый шотландский виски – виски, приготовленный исключительно из ячменного солода и произведенный только одной винокурней. Вы не пробовали скотча, если не пробовали Single Malt.

– односолодовый шотландский виски – виски, приготовленный исключительно из ячменного солода и произведенный только одной винокурней. Вы не пробовали скотча, если не пробовали Single Malt. Single Grain – зерновой шотландский виски – виски, приготовленный на одной винокурне из ячменного зерна с возможным добавлением других соложёных или несоложёных зерновых культур. Очень редкий экземпляр, потому как зачастую используется для купажирования.

– зерновой шотландский виски – виски, приготовленный на одной винокурне из ячменного зерна с возможным добавлением других соложёных или несоложёных зерновых культур. Очень редкий экземпляр, потому как зачастую используется для купажирования. Blended – купажированный шотландский виски – виски, произведенный из двух или нескольких односолодовых или зерновых шотландских виски из разных винокурен. Чаще всего именно бленды идут на экспорт и подкупают своей дешевизной.

– купажированный шотландский виски – виски, произведенный из двух или нескольких односолодовых или зерновых шотландских виски из разных винокурен. Чаще всего именно бленды идут на экспорт и подкупают своей дешевизной. Blended Malt – солодовый купажированный шотландский виски – бленд из смеси только односолодовых шотландских виски разных винокурен.

– солодовый купажированный шотландский виски – бленд из смеси только односолодовых шотландских виски разных винокурен. Blended Grain – зерновой купажированный шотландский виски – бленд из смеси только зерновых шотландских виски разных винокурен.

С шотландским виски всё сложно. Если вы попробуете, к примеру, 25-летний Lagavulin, то желание пить вообще весь солодовый дистиллят у вас пропадёт напрочь. Начинайте знакомство со скотчами постепенно, пробуя сначала самые мягкие сорта из равнинного региона. Могу порекомендовать для начала Auchentoshan и Dalwhinnie (этот уже из нагорья, но прост и мягок), затем не спеша переходить в популярным Glenlivet или Glenfiddich. Для второй и третьей дегустации рекомендую: Glenkinchie 12 YO, Bladnoch 11 YO, Glenlivet 12 YO, Glenfiddich 12 YO, The Balvenie Doublewood, The Macallan 10 YO, The Dalmore 12 YO, AnCnoc 16 YO (этот меня очень впечатлил).

Ирландский виски (Irish whiskey)

Ирландцы также претендуют на право называться родиной виски – они даже напиток называют по-другому: не whisky, а whiskey. Они не используют для производства напитка торф, а сушат солод в закрытых печах. Кроме того, ирландский виски обычно производят с тройной дистилляцией, поэтому напиток намного мягче, что только на руку новичку. Обычно первое знакомство с ирландской версией «воды жизни» проходит под эгидой Jameson (мною так обожаемый) и Bushmills White Label, но мир этот куда разнообразнее.

На сегодняшний день в Ирландии действует 10 винокурен, 7 из которых появились лишь за последнее десятилетие, поэтому интересные открытия в этом сегменте рынка, когда продукт новых винокурен созреет, подстерегают в будущем даже опытных бойцов. Опорой ирландского виски по-прежнему остается винокурня Old Bushmills, которая была основана в 1784 году и остается самой старой лицензированной винокурней в мире. Но новичку я советую обратить внимание на продукцию винокурни New Midleton Distillery (там же готовят и Jameson), а именно: Green Spot и Redbreast 12 YO.

Среди прочего: Clontarf, более взрослый Teeling Small Batch и, конечно же, Bushmills Single Malt 10 YO. Позже можно опробовать Bushmills 21 YO (один из лучших), Tyrconnel Single Malt (на каждый день), Midleton Very Rare Blend (лучший бленд), Jameson 18 YO (лучшее творение этого бренда), Knappogue Castle 1951 (великолепный, но редкий и очень дорогой) и Connemara Cask Strength (почти скотч).

Заставьте ирландца месяц пить светлое пиво, и ему крышка. Ирландец внутри обшит медью, а пиво ее разъедает. Виски, напротив, полирует медь, и для ирландца оно спасительно. Марк Твен

Канадский виски (Canadian Whisky)

Канадский whiskey часто упускают из виду. Это не потому что он плохой, просто в СНГ он менее распространенный. Канадский виски часто называют ржаным, но в реальности для его производства используют различные зерновые, в частности ячмень, кукурузу, рожь и пшеницу. Единственный камень в огород канадцев, так это слабое регулирование производства напитка – канадский виски могут смешивать с другими алкогольными напитками: бурбоном, хересом, коньяком и т.д.

На самом деле тебе, как новичку, канадский виски я рекомендовать не могу. Разве что для приготовления коктейлей, к примеру, Манхэттена, где он чудо как хорош. Но позже, когда ты подружишься со скотчами, попробуй пойти на контакт и с канадцем. Пожалуй, лучшим вариантом для этого станет Canadian Club Small Batch Sherry Cask, а ещё Canadian Club Small Batch 12 YO. Это, конечно, в идеале. Также можно посоветовать следующие экземпляры: Crown Royal Cask No. 16, Gibson’s Rare 18 YO и Glenora. Forty Creek и Canadian Club только в коктейли, иначе расстроитесь!

Японский виски (Japanese Whisky)

В последние годы японский виски завоевывает популярность в Северной Америке и Европе, но не в СНГ. Мне, к сожалению, пока не удалось вкусить всей прелести этого напитка, но некоторой информацией о нём я обладаю. Прежде всего, японский виски сопоставим со скотчем из Спейсайда и равнинного шотландского виски. Он цветочный, сладковатый, слегка задымленный. Очень хороший вариант для знакомства с напитком. Цена зачастую кусается, поэтому пробуйте по возможности. Знатоки выделяют: Hibiki 12 YO, Taketsuru 21 YO, Miyagikyo 10 YO, Yamazaki 12 YO, Hakushu Bourbon Bottle, Yoichi 12 YO, Nikka Whisky from the Barrel. И это всё только капля в море!

Американский виски (American Whiskey)

Самым популярным американским виски, безусловно, является бурбон, о котором много рассказывать не буду, мы его даже готовили в домашних условиях . Ограничусь лишь несколькими марками, которые достойны внимания (это лишь моё мнение) новичка и не только: Basil Hayden, Eagle Rare, Maker’s Mark, Wild Turkey 101, Woodford Reserve, Blanton’s, Blade & Bow, I.W. Harper, Orphan Barrel Lost Prophet и, конечно же, Pappy Van Winkle. А вот для коктейлей или кулинарии (в том числе для приготовления настоек, как, к примеру, на беконе ) я посоветую использовать что попроще: тот же Maker’s Mark, George Dickel, Knob Creek, Bernheim Original, Jim Beam Devil’s Cut, Jim Beam White Label и Bulleit Rye (хорош в коктейлях, где нужен четкий ржаной стиль).

На этом, пожалуй, всё. Конечно, больше всего информации я дал именно по шотландскому виски, ведь именно он завоевал сердца большинства поклонников напитка в целом. Но не стоит концентрировать внимание целиком и полностью на скотче. Многие ценители откажутся пить шотландский молт в пользу хорошего бурбона, а кто-то навсегда останется сердцем с ирландскими производителями. Мы все разные, наши вкусы разные, напитки тоже разные. Какой виски выбрать решать только вам, главное не спешите с выводами!

P.S. Чуть не забыл главное. Позже, когда вы вольетесь в мир виски и не будете знать куда дальше двигаться, посещайте такие сайты как WhiskySuggest, где вы найдете различные рейтинги и мнения экспертов. Также не могу не посоветовать канал dimi437. Оставлю здесь одно видео этого замечательного человека, а дальше вы уж как-нибудь сами:

P.S.S. Пожалуйста, не воспринимайте мои слова за истину в последней инстанции. Прошлая версия этой статьи подвергалась жёсткой критике со стороны “экспертов”, но не забывайте, что она была и есть написанной для человека, который имеет слабое представление о том, что такое виски вообще. Спасибо!