В прошлых статьях я затронул практически все аспекты употребления виски. Вы узнали, как его выбирать и, что самое главное, как правильно пить. Как раз в последней статье я мельком упомянул о весьма специфическом изобретении человечества, которое, по идее, должно превратить простое употребление благородных напитков в настоящий ритуал. Речь, разумеется, идет о камнях для виски, которые на данный момент стали популярнее даже самого напитка. Итак, камни для виски – очередной маркетинговый ход или реально полезный девайс?

Почему камни для охлаждения виски лучше

Первопричины вполне понятны – лед чрезмерно охлаждает напиток (приблизительно до 10 и ниже градусов), что сильно отражается на его вкусовых качествах. В прошлой статье доступно описано, почему это так плохо – эфирные масла «застывают», перестают испаряться. Нет аромата – нет вкуса (язык ощущает лишь горечь, сладость и т.д.). Оптимальная температура виски – 18-21 градус. Также лед разбавляет содержимое бокала. Впрочем, шотландцы со своим правилом пяти «S» не исключают возможность разбавления виски, правда, не льдом, а кристально чистой водой, в идеале родниковой.

В любом случае, лед в виски кладут только профаны и американцы, которые до сих пор помнят смутные времена «сухого закона». В конце концов, полностью растаявший лед в бокале окончательно разбавляет напиток, и допивать его совсем не хочется. Как говорил герой Майкла Фассбендера в «Бесславных ублюдках»:

“В аду есть специальная печь для тех, кто не допивает свой скотч!”

Как работают охлаждающие камни для виски

Так что камни для виски были придуманы богобоязненными американцами (конкретно, Эндрю Хеллманом).А работают они по вполне объяснимым законам физики. Для их изготовления используют так называемый мыльный камень, то есть стеатит (талькохлорит). Долгое время именно из него делали кухонную посуду – минерал не впитывает вкусы и ароматы, полностью химически нейтрален. Однако основное преимущество мыльного камня заключается в его высокой теплоемкости и теплопроводности: он быстро аккумулирует тепловую энергию и довольно медленно ее отдает. Его даже используют для строительства каминов и печей (статья на Wiki ).

Получается, что материал полностью безопасен для здоровья, быстро охлаждается и довольно медленно отдает накопленный холод.

В Интернете нашел массу отзывов, где люди жалуются на то, что Whisky Stones ни на что не годятся, что они не дают ни какого эффекта. Разумеется, оставляющие подобные отзывы люди предпочитают пить благородные напитки со льдом, а некоторые еще и изрядно приправив колой. В общем, вы поняли, о чем я пытаюсь сказать. Камни практически незаметно охлаждают напиток до нужной температуры, поэтому уследить их полезность достаточно сложно. В большинстве случаев, настоящие ценители этого напитка откажутся от хорошо разрекламированного приспособления – хороший виски можно пить и при температуре более 20 градусов. А вот хороший понт – дороже денег.

Самый же главный маркетинговый ход – настоящие камни для виски могут быть только из США. Разумеется, это прямым образом сказывается на цене (порядка 30 у.е., порой больше), куда, естественно, включают еще и стоимость ручного труда – камни, якобы, шлифуются вручную. В той же статье из Вики вы узнаете, что стеатит добывают еще и в Финляндии, Бразилии, Индии и даже в России, в районе Карелии. Так что не удивляйтесь, если вам подсунут менее дорогой товар – он может быть сделанным совсем по соседству.

Главное чтоб гранит не подсунули – он хоть и плотнее, но пористость побольше (в порах будет оставаться остатки предыдущего напитка и возможно заведутся непрощенный гости их мира микрофауны), а еще его не безосновательно считают радиоактивным: в комнатах, отделанных гранитом, наблюдается повышенный радиоактивный фон.

Как пользоваться камнями для виски

Во-первых, после покупки обязательно их помойте теплой водой и губкой – после шлифовки на них может остаться пыль. За 2-3 часа до намеченной дегустации виски положите камушки в морозилку. После, добавляйте их по 2-3 камня с расчетом на 50-60 мл. Напомню, что виски лучше пить небольшими порциями, по 30-40 мл, поэтому можно обойтись и 1-2 камнями. После использования камушки промойте чистой водой, просушите и положите в холщевый мешочек, в котором, как правило, они и продаются.

Разумеется, Whisky Stones можно использовать и для других благородных напитков, но главное их преимущество в том, что они прекрасно подходят и для обратных целей, то есть подогрева напитков.

Положите камушки в микроволоновку на 30 секунд, а затем киньте их в чашку кофе или чая – бодрящий напиток будет оставаться горячим немного дольше положенного времени. Только камни из микроволновки берите не голыми руками – обожжетесь!

Подведем итоги. Несомненно, популярность камней для виски во многом заслуга удачного маркетинга, но для определенных целей подобные камушки все-таки подходят. К примеру, это отличный вариант для подарка (барышни, ваши мужики будут в восторге – я бы точно был :)). Что касается практической стороны, то, возможно, буржуйское ноу-хау заинтересует любопытных, но уж точно не настоящих ценителей. Если же вам нужен отличный подарок, камни для виски – самое то.

Также на рынке периодически появляются металлические кубики, так называемый “стальной лёд”. В стальной оболочке из медицинской нержавеющей стали находится вода или специальный гель с большой теплоемкостью. Сами производители утверждают, что использовать их ноу-хау лучше, чем камни для виски, но при этом афишируют бредовыми аргументами - мол стальные кубики быстрее охлаждают напиток, что это полноценная замена льда. Основная ценность камушков заключается не в их способности быстро охлаждать напиток, а в способности долгое время поддерживать температуру!

