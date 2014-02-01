Сразу скажу, что я не любитель абсента по той простой причине, что мне не доводилось пить хороший, качественный, приготовленный по традиционному рецепту напиток. Собственно, я практически уверен, что вы тоже пили суррогаты, аля Ксента, Ван Гог, Винсент или чешский Hill’s, вкус которого многие эксперты классифицировали, как «отвратительный». Но есть еще в мире заводы, где приготовление абсента приравнивают к таинству. Но где же найти их продукцию? К сожалению, в свободном доступе её попросту нет.

Виктор Олива, «Пьющий абсент»

Таинство приготовления абсента и его потребления

Для тех, кто не в теме: абсент – крепкий алкогольный напиток (крепостью от 55 до 85%), получаемый путем дистилляции настоя разнотравья на спирту. В этом и заключается подвох – в современных реалиях напиток готовят путем добавления в очищенный спирт экстрактов трав и эфирных масел (такой абсент в тесном кругу абсентье называют «кастрированным»). Весь шум да гам вокруг «зеленой феи» связан с туйоном, который, как бы, является главным компонентом, выделяющим абсент из массы других алкогольных напитков (как можжевельник в джине или агава в текиле ). Именно он, как гласит история и Википедия, вызывает галлюцинации и состояние измененного сознания, что делает его очень крепким напитком.

Винсент Ван Гог, «Натюрморт с абсентом»

Бытует мнение, что Ван Гог и прочие талантливые личности черпали вдохновение на дне стакана, который до прихода музы был наполнен абсентом. Туйон содержится в горькой полыни (лат. Artemísia absínthium), которая и дала название напитку. Классический рецепт предполагает вымачивание полыни в спирту, но по закону этого делать нельзя – только в теплой водичке, что противоречит классике и процессу добывания того самого туйона.

Во многих европейских странах содержание в абсенте туйона категорически оговорено законом – не более 10 мг/кг, но законы соблюдают далеко не все: в швейцарском La Bleue вы найдете 60 мг/кг, а в чешском King of Spirits его и все 100 мг. Лучший же абсент готовят дома – это неоспоримый факт!

Однако не зацикливайтесь на этом. На самом деле главное в абсенте не полынь, хоть она и задает основное направление вкуса. Напомню, что помимо Artemísia absínthium в абсент также могут добавляться: анис, фенхель, аир, мята, меллиса, ясенец белый, дягиль, лакрица, кориандр, ромашка, путрушка и вероника, что влияет на вкус абсента.

Такой состав делает напиток изумрудно зеленым за счет хлорофилла, содержащегося в листьях растений. Как известно, он разрушается на свету, поэтому напиток традиционно разливают в затемненные бутылки, а бармен может предложить вам добавить сахаром. В современных реалиях в абсент добавляют красители. Именно поэтому не стоит обращать внимание на его цвет, потому как черный (настаивается на корне полыни), красный (с добавлением экстракта граната), желтый (кстати, может быть признаком настоящего абсента, потому как хлорофилл при разложении желтеет) цвет напитка может получаться в результате добавления в него очередной «Е-шки».

Способы пития абсента в разных странах

Что мы знаем об абсенте? Его крепость обусловлена не пристрастием французов к пьянству или любовью к «горяченькому». Спирт здесь играет роль консерванта – он удерживает эфирные масла (40% не достаточно), которые в нем растворяются и придают напитку характерный вкус абсента. Следовательно,– в этом нет смысла, потому как напиток будет горьким и крепким, а вкус не полным. Правда, никто это делать не запрещает, потому как напиток по-прежнему считается аперитивом и хорошо сказывает на аппетите; но в чистом виде абсент пейте только небольшими порциями, по 30 мл, и не забывайте закусывать.

Это как с Кока-Колой – никому и в голову не придет пить ее концентрат, но это делать можно, а вот нужно ли – решать вам, особенно если вы любите горький вкус. В остальном, все способы сводятся к разбавлению напитка, высвобождению эфирных масел и маскировке полынной горечи. Я выделил четыре основных способа пития «зелёной феи».

В некоторых барах и музеях сохранились специальные емкости для богемной подачи абсента сразу на несколько человек.

Как пить абсент в домашних условиях?

Классический французский метод: Налейте 30-50 мл абсента в бокал

Положите на бокал специальную ложечку для абсента

На ложечку поместите кусочек сахара

Медленно лейте холодную воду на сахар, пока он не растворится

Соотношение абсента к воде обычно 1:3 или 1:5 Чешский метод: Налейте абсент в рюмку

Обмакните кусочек сахара в абсент и положите на ложечку

Подожгите сахар

Когда пламя погаснет, бросьте сахар в абсент и размешайте Простой способ: Смешайте абсент с холодной водой в пропорции 1:3

Добавьте по вкусу сахар или сироп Коктейли с абсентом: Попробуйте классические коктейли, такие как “Смерть после полудня” или “Зеленая фея”

Помните, что абсент — крепкий алкогольный напиток, поэтому употребляйте его с осторожностью и никогда не садитесь за руль после его употребления.

Прежде всего, важно отметить, что употребление абсента должно быть умеренным и ответственным. Вот несколько способов, как можно пить абсент дома:

Французский (классический)

По сути, это единственно правильный способ употребления «Зеленой феи». Налейте в бокал небольшую порция напитка (30-50 мл), положите сверху специальную ложку для абсента (с отверстиями), а на нее кусочек рафинада, то есть кубик сахара (можно тростниковый, коричневый). Перед тем как пить абсент, лейте через сахар холодную, ледяную воду до тех пор, пока напиток не начнет мутнеть (к одной части абсента рекомендуется добавлять 3-5 частей воды) – у французов этот эффект называется «Louche» (мутный).

Это обусловлено тем, что разбавленный спирт перестает удерживать эфирные масла и те образуют с водой эмульсию, выпадают в осадок и начинают «ароматить». Также бытует мнение, что вода таким образом активизирует туйон, но научного подтверждения этому нет. Внешне ситуация напоминает историю с виски, когда шотландцы пьют его разбавленным водой – она делает вкус полнее.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=JIwERciA1nE[/embed]

Чешский (с поджиганием)

Абсент наливается в небольшую рюмку, сверху кладется абсентная ложечка, а на нее смоченный в напитке кусочек сахара. Сахар поджигают и ждут, пока он карамелизируется, то есть растает, превратится в карамель и просочится в абсент. Затем содержимое бокала нужно разбавить водой по вкусу и пить. Данный способ сложно назвать классическим – это, скорее всего, дань моде и современной барной культуре.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=2hybynw87OI[/embed]

[warning]Температура горения спирта очень высокая, поэтому не каждый бокал может выдержать. Выбирайте стаканы с толстыми стенками, которые смогут выдержать высокие температуры и не лопнуть. Будьте осторожны во время поджигания напитка – он легко воспламеняется и тяжело гасится.[/warning]

Русский (с сахарным сиропом)

Не знаю, почему его называют русским способом, но именно так его называют во всех литературных источниках (возможно, это связано с традицией гусар готовить жжёнку похожим способом). Сироп готовится заранее: по вкусу нужно развести сахар в воде, а потом добавить полученный сироп в абсент (снова по вкусу) и пить. Также чистый абсент можно сначала поджечь, а затем погасить и перелить в бокал с сиропом.

Экстремальный (аналогия с самбукой)

Так очень часто подают абсент в ночных клубах. Нам понадобится рокс, то есть бокал с толстыми прямыми стенками, коньячный бокал, салфетка и трубочка. В рокс наливается спрайт, а в коньячку абсент. Коньячный бокал кладется на рокс, абсент поджигается, после чего коньячку нужно прокручивать, чтобы напиток и стакан подогревались равномерно. После, абсент выливается в спрайт и рокс накрывается коньячным бокалом – пламя тухнет. Перед этим нужно подготовить салфетку, в центре которой нужно проделать отверстие и продеть туда короткую часть трубочки.

После того, как пламя будет потушено, коньячку нужно поставить вверх дном на трубочку. Выпейте абсент со спрайтом и подышите парами, оставшимися в коньячке через трубочку или наоборот. В общем, посмотрите лучше это видео (правда, у америкосов все, ни как у людей):

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=n8B8N6WqQ3k[/embed]

В коньячку также можно насыпать немого сахара и распределить его по стенкам, после чего проделать вышеописанный ритуал, только рокс оставить пустым. Без спрайта горячий абсент пьется очень тяжко, поэтому этот способ подойдет больше для настоящих экстремалов. Я же считают подобные изыски лишними.

Другие способы пития абсента, эпилог

с цитрусовыми и ананасовым соками;

в составе коктейлей (Хиросима и Б-53);

с мороженым или фраппе (взбитым льдом);

с долькой лимона.

Эдгар Дега, «Абсент»

Что тут еще добавить? Эфирные масла в абсенте маскируют его крепость – из-за этого можно сильно перебрать. Похмелье будет зверским – не сомневайтесь. Также были случаи, когда после абсента, не содержащего туйона (по сути, жалкое подобие), люди испытывали галлюциногенный эффект. Культуролог Фил Бейкер в своей книге «Абсент» объясняет этот эффект влиянием второстепенных факторов: атмосферы, ритуала употребления, индивидуальной переносимостью отдельных компонентов. Это в очередной раз подтверждает, что абсент нужно пить правильно.

Надеюсь, статья оказалась для вас полезной. Теперь вы знаете, как правильно пить абсент и как этого делать не следует. Осталось только рассказать вам, как сделать этот напиток в домашних условиях.