…и даже не один! Не волнуйтесь, ценители мескаля и профессора агавы! Сегодня речь пойдет не о текиле – все мы прекрасно знаем, что Agave tequilana, из которой она производится – не кактус, а близкий родственник спаржи, ландыша и гиацинта. Все это подробно изложено в данной статье. Но и из завсегдатаев южноамериканских пустынь и офисных подоконников спиртное тоже делают, причем кое-где оно считается настоящим региональным брендом! Знакомьтесь: наливки, ликеры, пиво из «колючей груши», а также – рецепты настоек на кактусе и даже «домашней текилы»!

Напитки из опунции. И в пустыне есть, чем промочить горло!

В том, что касается алкогольных и безалкогольных напитков, «королем» кактусов смело можно назвать опунцию, а особенно – ее подвид Opuntia ficus-indica, она же – «Опунция Индийская», она же – «индейская фига». Это растение издавна культивируется в Мексике, сейчас его можно также встретить в Средиземноморье и даже в Крыму. А в наших широтах опунция отлично прижилась во всевозможных вазонах, горшках и горшочках – экзотический внешний вид и неприхотливость делают ее прекрасным домашним «цветком».

Индейцы с давних пор употребляют опунцию в пищу. Стебли пекут, тушат или варят. Плоды (те самые яркие «гульки» на концах стеблей) едят просто так – разумеется, без колючек – сушат, пекут, из них делают приправы и даже джем. Еще в доколумбовы времена был известен алкогольный напиток «колинке» - своеобразная брага из богатых сахаром перезрелых плодов, которую индейцы употребляли с охотой и в больших количествах (см. статью «Как пить по-индейски?»). Как тут не вспомнить поговорку: «мужчина – не кактус, ему пить надо»!

Не всякий, правда, кактус подойдёт для священного процесса приготовления мексиканского культового пойла. Почему священного, надо спросить у Монтесумы. Приличный вроде был человек, император. Владимир Казаков

А самый известный лицензированный алкогольный напиток из кактуса – ликер «Байтра», который производится не в Мексике, а на Мальте, где опунция культивируется с XV века. «Bajtra» считается чуть ли не национальной гордостью Мальты, ее редко встретишь в продаже за границами острова, поэтому туристы всегда норовят прихватить с собой пару-другую бутылок этого экзотического напитка. Делают Байтру сразу несколько фирм: «Zeppi’s», «AMBROSIA», «Ogygia» и другие, крепость ликера – 21°. Говорят, байтра особенно хорошо сочетается с игристыми винами. Чем не повод перефразировать Северянина и написать свою оду «Кактусам в шампанском»?

Рецепт кактусового ликера несложно повторить в домашних условиях – ниже будет написано, как именно это сделать.

Опунция, как и агава, содержит очень большое количество фруктозы, поэтому из нее производятся сиропы-сахарозаменители, которое можно употреблять диабетикам. В прошлом году этим фактом вдохновились чехи, которые сделали… диетическое пиво из кактуса! В дело пошла заказанная из Мексики высушенная и измельченная «индейская фига». Экспериментальная партия из 40 000 бутылок была отправлена на экспорт в Южную Америку. Если продукт будет пользоваться спросом «на родине», мы, вполне возможно, вскорости увидим его на полках супермаркетов России и Украины.

Алкогольный напиток из кактуса своими руками. Вкусно, оригинально и даже полезно!

Берется полный стакан водки. Кактус выкапывается из горшка, освобождается от колючек и кожицы. Сок выдавливается в стакан с водкой. Напиток пьется сразу, крупными глотками и с удовольствием. При отсутствии кактуса можно обойтись без пунктов 2 и 3.

На просторах интернетов ходит такой «рецепт» напитка из кактуса. Для его приготовления:

Это, конечно, юмор. Я лично помню, как мой приятель пытался сделать «пульке» из мастодонтского комнатного эхинопсиса. Растение приняло геройскую, но бессмысленную смерть – его волокнистые внутренности не дали совершенно никакого сока. А ведь первая ошибка заключалась именно в выборе кактуса! Возьми мой товарищ опунцию – глядишь, хоть что-нибудь, да получилось бы!

А теперь – самый настоящий рецепт алкогольного напитка из кактуса Опунции – мальтийской Байтры.

750 мл водки (или 50-процентного спирта);

150 мл коньяка (можно просто взять 900 мл водки);

600 граммов сочной, свежей мякоти «колючей груши»;

300 граммов сахара или сахарной пудры;

2 пакетика (16 грамм) ванильного сахара;

1-2 палочки корицы;

3-4 гвоздички;

чашка апельсинового сока (свежевыжатого).

Плоды опунции аккуратно очищаются от кожуры со всеми колючками. Чтобы уберечься от уколов, можно использовать садовые или другие плотные перчатки. Мякоть режется ломтиками или кубиками толщиной 3-4 сантиметра. В большую банку засыпаются получившиеся кусочки, сверху засыпается сахар со специями, заливается алкоголь и апельсиновый сок. Банка отправляется в темное и прохладное место. На второй день ее содержимое нужно перемешать, чтобы дать разойтись сахару, после этого – не взбалтывать, иначе в жидкости появится муть! Через 3-4 недели напиток процедить и несколько раз отфильтровать: сначала через марлю, потом, чтобы добиться абсолютной прозрачности – через тонкую ткань.

Пить рекомендуется охлажденным, как чистым, так и в составе различных коктейлей.

Домашняя «текила» - простая настойка на алоэ!

литр водки, самогона или 50-градусного спирта;

50 граммов алоэ;

1 чайная ложка сахара.

Алоэ очистить от колючек, нарезать небольшими кубиками, положить в банку. Всыпать сахар и залить водку. Банку закрыть, как следует взболтать и отправить настаиваться две недели в прохладное темное место. Если в процессе настаивания жидкость не сменила цвет с зеленого на золотистый – банку поставить в хорошо освещенное место. Солнечные лучи расщепят хлорофилл, «текила» приобретет нужный окрас, вплоть до прозрачного. Отфильтровать жидкость через марлю, а потом – через ватные тампоны. Если вкус получится слишком горьким – можно добавить сахарный сироп.

Если опунция найдется далеко не в каждом доме, то такое растение как алоэ – столетник – уж точно несложно отыскать. Алоэ вера – не кактус, это родственник агавы, они вместе входят в семейство «Asparagaceae». Концентрированный спиртовой настой столетника может быть вреден для организма, а кроме того – он жутко горький, поэтому увлекаться не стоит, 1-2 листиков на литр водки будет более чем достаточно. Говорят, вкус настойки алоэ напоминает вкус текилы, а цвет готового напитка – такой же, как у Tequila gold.

Домашней «текилой» можно удивить гостей, а также – укрепить иммунитет, вылечить ангину, бронхит и респираторные заболевания. Только помните – беременным, аллергикам и людям с болезнями желудка, почек, ССС такой напиток употреблять нельзя!