Все наверняка слышали, что в старых коньяках от всяких почтенных домов, – спирты столетней и даже более выдержки. Спирты еще «донаполеоновской» эпохи! Когда этот карлик-сифилитик еще не брал Москвы! Представляете себе благоговение, которое вы должны испытвать, глотая эту жидкую историю. Сразу воображать себя причисленным к избранным и просвещенным…

Выдержкой считается время, проведенное в бочке. Химия процесса выдержки неверотяно сложна, а вот физика, можно сказать, примитивна: древесина бочки пориста, а через стенки бочки содержимое ее понемногу испаряется. Как понемногу? Зависит от бочки, чем стенки ее толще, тем медленнее, второй фактор - климат, то есть: а) влажность; б) температура. Эти испарения на всех языках мира называются одинаково: «доля ангела». La part des anges - по-французски, и angel’s share - по-английски.

Какой может быть возраст у самого старого напитка?

Давайте примерно оценим с точки зрения «доли ангела» разные регионы, где делаются известные на весь мир напитки. Идеальные для длительной выдержки климаты – мягкий и влажный климат дождливой, окруженной морями Шотландии, и в меру теплый морской климат Шаранты (департамент на западе Франции), где и находится регион Коньяк.

А вот в Испании, где делают хересный бренди, или sherry brandy (который у нас часто называют «вишневым», от cherry), несмотря на близость к морю, условия хуже – очень жарко.

Там, где делают бурбоны (в штате Кентукки) и теннессийский виски (в штате Теннесси), и того хуже – температуры часто превышают 40oC, а зимой часто минусы. И при этом довольно сухо – климат резко континентальный. Еще хуже в Латинской Америке – здесь и жарко и сухо и «доля ангела» может достигать 12% (!!!!) в год, а в Шотландии и Коньяке – около 2 - 3% в год.

К примеру, там, где делают текилу, в горах Мексики, испарения достигают 7 процентов в год. Вот и посчитайте – в Мексике 100 литровая бочка за год потеряет 7 литров, за 2 – 13,5 л, за 4 опустошится на четверть, а за 10 лет там останется меньше половины. Почему? Потому что бочка ссыхается, и испарения ускоряются. В Шотландии или Коньяке этот процесс можно растянуть до полувека. Если взять большую бочку, этот процесс можно еще больше растянуть… Но останется на донышке бочки… Не представляю, что ждет того, кто решится выдерживать свое бухло в бочках в пустыне Калахари (находится в Южной Африке в пределах государств Ботсвана, ЮАР и Намибия) или в Каракумах (песчаная пустыня на юге Средней Азии)… Пара месяцев, наверное, не больше?

Пару лет назад впервые за долгую историю одного из самых уважаемых заводов Шотландии Highland Park был выпущен 50-летний виски в количестве 275 бутылок по цене в 10 000 фунтов. Сама бутылка стоит не менее 1 000 – она очень красива и оплетена серебром молодым, но уже весьма известным шотландским ювелиром Мейв Гиллесом. Бутылка очень красива – я почти влюбился…

Еще один символ роскоши - виски The Macallan, имеет давнюю традицию выпускать старые вискари. Их серия в роскошных декантерах от Lalique 50 и 55-летнего возраста – хит продаж среди российских олигархов. Но самый известный выпуск The Macallan разливается в простую скромную бутылку и продается на аукционах, сегодня 62-летний The Macallan один из рекордсменов по стоимости.

Есть и другие примеры. Каждые 10 лет тиражом в 500 бутылок выпускается 50-летний Glenfiddich, в год компания продает по 100 бутылок. Начальная стоимость – 10 000 фунтов. К концу срока стоимость этих раритетов может доходить до сотни тысяч фунтов.

Итак, ответ на вопрос, поставленный в начале, — каков технически может быть возраст самого старого выдержанного напитка? Самый старый выдержанный напиток, который когда либо поступал в продажу – виски Mortlach 70 летней выдержки. Таких бутылочек было сделано всего несколько десятков, потому что на дне 500-литровой бочки из-под хереса оставалось всего несколько литров виски (о выборе сего благородного напитка можно почитать здесь).

А про французов с ихними «столетними» коньяками? Ну, они же мастера красивого словца, заливать горазды… Заливать не в смысле заливания жидкостей в емкости или в горловину собственной тушки, а так, образно. То, что французы называют «донаполеоновскими», «дофилоксерными», «столетними» спиртами, на самом деле могло быть произведено в то время. Но только это не выдержка в бочке со времен похода Наполеона 1812 года! Это спирт, выдержанный какое-то время в бочке (ну, хоть и год-два или полгода), а потом перелитый в стеклянную тару, большие бутыли, называемые «дамжан», - в них спирт не испаряется и не развивается. Это же нельзя называть коньяком, выдержанным 200 лет?