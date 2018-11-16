Хмельной эксперимент: реально стимулирующий абсент

А весь эксперимент сводится к тому, что бы при изготовлении некого подобия абсента не использовать полынь. Это очень легко сделать, если её у вас нет (в частности полыни римской, альпийской и других видов, которые часто входят в состав ботанических смесей для абсента и достать их порой очень не просто). Исследования показывают, что летучие составляющие полыни (туйон в частности) стимулируют организм и мозг не так явно, как многие пьющие ожидают, и полынь может оказывать меньшее влияние на формирование абсента, как известного во всё мире психоактивного допинга.

Гораздо проще найти ингредиент с не менее, если не более интересным и сопоставимым вкусом, чем у полыни – это йерба мате, которая также известен своими стимулирующими свойствами. Один только падуб парагвайский, органолептика которого находится на том же обонятельном спектре, может стать достойной заменой традиционной ботанической смеси для абсента на основе полыни. Можно ли называть такой напиток абсентом? Вряд ли, ведь абсент – это полынь (Artemísia absínthium и Absínthium в принципе, как синонима полыни) прежде всего. Но ради такого действа этимологией можно пренебречь.

Важно! Йерба бывает разной. Для сегодняшнего эксперимента я рекомендую обратить внимание на следующие два параметра: крепость/горечь и степень помола. Производителей мате очень много, постоянно появляются новые и угасают старые, появляются свежие продукты в линейке уже существующих брендов. То есть рекомендовать какой-то конкретный бренд или йербу – дело не благодарное. Однако есть подсказки. К примеру, парагвайцы пьют мате, преимущественно, методом «терере», то есть проливают мате холодной водой. Соответственно, такая йерба должна раскрываться без температурной обработки, быть насыщенней, а помол крупнее – кажется, это то, что нам нужно! Впрочем, насыщенный мате с крупным помолом листа можно встретить и у аргентинцев, и у уругвайцев, и у других жителей регионов, где произрастает Ílex paraguariénsis. Не ошибетесь, если приобретёте для эксперимента пачку с йербкой, на которой будут надписи «Despalada»/«Sin Palo», «Seleccion Especial»/«Premium» и/или «Con bajo contenido de polvo». Даже если абсент на мате вам не понравится, у вас всё равно останется приличное количество добротной йербы для плотного знакомства с этим потрясающим напитком.

Турецкая ракы, греческое узо или ливанский арак происходят из культур, где к анису относятся очень серьёзно, что делает их достойной основой для конвертации в абсент. Виноградные бренди для производства этих анисовых спиртов часто делают из мускатных сортов винограда. Они привносят в напитки некую особую минерализацию, которая добавляет вкусу глубину (сродни вкусам умами). Разумеется, использовать коммерческие анисовые дистилляты будет большим расточительством, поэтому для нашего абсента-допинга можно использовать домашние поделки: настойку из аниса или ликёр под самбуку, дистиллированную самбуку. Наличие сахара в таких напитках не станет проблемой – повторная дистилляция оставит нелетучие сахара в перегонном кубе.

Когда вы будете выбирать фруктовую «о-де-ви», есть масса вариантов, каждый из которых задаёт различную тональность общему вкусовому спектру. С ориентацией на Пачаран, оптимальным выбором станет терновый или сливовый бренди, типа Prunelle Sauvage. Также можно экспериментировать и с другими плодово-ягодными дистиллятами, в частности малиновым, виноградным (особенно мускатными бренди), абрикосовым и т.д. Главное, чтобы этот напиток вязался с анисом и ботаникой у вас в голове, а всё остальное не важно.

Ну а теперь можно и попрактиковаться, задать вектор эксперимента так сказать.

Рецепт реально стимулирующего абсента

750 мл ароматизированного анисом алкоголя

100 мл фруктового дистиллята

4 г семян кориандра

25 г йерба мате

250 мл чистой воды

Смешать все ингредиенты и перегонять медленно, с активно работающим дефлегматором/колонной, пока температура в кубе не достигнет +93.33°C. Выше этой температуры дистиллят может получиться мутным. Дополнительная вода нужна, чтобы уменьшить вероятность пригорания «болота». При интенсивном нагреве и сильном кипении йерба может забрасываться в дефлегматор, что довольно опасно, поэтому её лучше положить в нейлоновый мешочек или поддерживать деликатный нагрев с «мягким» кипением. Пыльный мате (с большим количество мелкой фракции листа) рекомендую предварительно просеять через сито.

После перегонки дистиллят следует разбавить до 60-67,5% спирта по объему и дать отдохнуть 2-3 недели. Напиток можно подкрасить травами, как это делается с подлинным абсентом. Если в процессе разбавления дистиллята водой он начинает мутнеть, становиться молочным, его можно перелить в металлическую миску и нагреть на водяной бане, что бы снова растворить те вещества, которые вызвали опалесценцию. Если после этого, при дальнейшем разбавлении, напиток всё равно мутнеет, его можно повторно перегнать, только отбор питьевой фракции закончить немного раньше. Пить сей «абсент» следует очень умеренно, внимательно следя за своими ощущениями. Лучше всего он раскрывается в коктейлях.

Коктейли с реально стимулирующим абсентом

Коктейль Абсент и вода / Absinthe & Water 60 мл стимулирующего абсента

Х мл воды (240 мл в хорошие дни, 120 мл – в плохие) В бокал олд-фэшн (или бокал для абсента) налить абсент и тонкой струйкой влить ледяную воду. Воду можно капать на кубик сахара, который следует поместить на абсентной ложке над стаканом.

Коктейль Половина грешника, Половина святого / Half Sinner, Half Saint 45 мл сладкого вермута

45 мл сухого вермута

15 мл стимулирующего абсента

кусочек лимонной кожуры В стакане олд-фэшн со льдом смешать вермуты, налить сверху абсент и сбрызнуть коктейль маслами из лимонной кожуры.

Коктейль Хризантема / Chrysanthemum 45 мл сухого вермута

30 мл ликёра Бенедиктин

15 мл стимулирующего абсента Перемешать все ингредиенты со льдом в смесительном стакане, перелить в охлаждённый коктейльный стакан. Украсить твистом апельсиновой цедры.

Коктейль Зелёная фея / Green Fairy 30 мл стимулирующего абсента

30 мл свежевыжатого лимонного сока

30 мл охлаждённой, негазированной воды

22,5 мл сахарного сиропа (2:1)

1 дэш биттера ангостура

15 мл яичного белка Сухой шейк, шейк со льдом, файн стрейн в коктейльный бокал. Украсить твистом лимонной цедры.

Коктейль Жёлтый попугай / Yellow Parrot 7,5 мл стимулирующего абсента

30 мл жёлтого Шартрёза

30 мл абрикосового ликёра

30 мл охлаждённой, негазированной воды Шейк со льдом, файн стрейн в коктейльный бокал. Украсить твистом апельсиновой цедры.

… или любой другой коктейль, в состав которого входит абсент, особенно те, где требуется усилить или подчеркнуть ботанику одного из ингредиентов.

Удачных всем хмельных экспериментов!