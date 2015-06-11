Абсент, приготовленный в домашних условиях, гораздо качественней и более питкий, чем то, что нам предлагают мировые производители. Помимо прочего, это возможно единственный способ попробовать именно тот напиток, которым в своё время наслаждался Ван Гог, Пикассо, Бодлер или Мопассан. Ведь вы можете с особой придирчивостью выбирать ингредиенты, особенно полынь, благодаря чему ваш абсент будет содержать нужное количество туйона и других эфирных масел, который уже давным-давно не содержит «кастрированный» абсент.

Способов изготовления абсента в домашних условиях существует великое множество, как и самих рецептов. Но все они сводятся к единой схеме:

Настаивание → Перегонка → Подкрашивание → Старение

В каждом из рецептов существенно отличается только первый этап, и то лишь многообразием трав, которые можно вымачивать в спирте. В остальном технология одинаково применима к каждому из представленных ниже рецептов. И заверяю вас, приготовить домашний абсент гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Сложнее всего раздобыть качественный спирт и собрать подходящий дистиллятор – остальное дело техники и опыта.

Подготовка трав для домашнего абсента

Итак, начнем с азов. Абсент – это крепкий алкогольный напиток на основе нейтрального спирта и ароматных трав. Его крепость колеблется от 50 до 85% содержания алкоголя, а травяная эссенция от 1 до 3 г/л. При этом 10% эссенции должна составлять полынь горькая и/или римская. Обязательными для абсента являются полынь, семена фенхеля и аниса – остальное лишь улучшает вкус и делает его богаче. Также очень важно найти иссоп – без него подкрашивание готового абсента возможно, но не желательно.

Основное правило при подготовке трав для абсента: отбирать только листья и цветки, а значит, травы лучше собирать в период их цветения. Дело в том, что стебли будут выступать балластом – они просто впитают ценный спирт, забрать который очень проблематично, но в то же время они не содержат или содержат ничтожно малое количество эфирных масел. Корни использовать можно, но перед приготовлением их следует измельчить. Семена измельчать не стоит, так как они помимо эфирных масел также содержат масла жирные, загрязняющие напиток.

Большинство трав вы сможете приобрести в аптеке, но они там, как правило, посредственного качества. Мой хороший знакомый, который готовит абсент уже много лет, покупает все травы на рынке, у бабушек – это самый простой и адекватный выход из ситуации. Но если вы живете рядом с лесопосадками и вам не лень отправиться за травами, то советую сделать именно так.

Растет практически везде, а эфирные масла преимущественно накапливает в верхушках стеблей, листьях и соцветиях. В последних особенно, поэтому полынь следует заготавливать в период её цветения, а именно в конце июля – начале августа. Собирать соцветия и верхние листочки следует с 10 до 11 часов утра, в резиновых перчатках, так как трава имеет очень сильный, трудно выводимый аромат. Срезаем от верха 15-25 см, затем высушиваем и в перчатках отбираем соцветия и листья, отделяя их от стеблей. В принципе, остальные травы можно заготавливать аналогичным образом.

Преимущественно растет в Средиземноморье, но также встречается и у нас в виде декоративного садового растения. Если после долгих поисков вы её так и не смогли найти, то рекомендую экспериментировать с другими похожими травами: тархуном, тимьяном, тысячелистником. Римская полынь, как правило, используется в смеси с полынью горькой.

Небольшой полукустарник. Можно найти на садоводческих рынках, у бабушек, в аптеках, но с каждым годом всё реже. Чем-то напоминает по вкусу и запаху чабрец (тимьян), который является лучшим заменителем иссопу.

Под анисом, разумеется, понимается средиземноморская трава. Нам нужны только семена. Если в рецепте указан звездчатый анис, то мы ищем бадьян – «китайский анис». С фенхелем и кориандром должно быть всё понятно. Обязательной травой для подкрашивания абсента является мелисса (melissa officinalis) – её берем в саду-огороде, если нет, заменяем турецкой мятой, в крайнем случае, перечной.

Главными источниками туйона в абсенте являются полынь горькая и римская. К примеру, в обычной горькой полыни (artemisia absinthium) туйона содержится 59,9% от общего объема эфирных масел.

Традиционные рецепты и вымачивание трав

Переходим к самому интересному. В этой главе описаны рецепты приготовления абсента, а именно наборы трав для вымачивания их в спирте. Также описан сам процесс вымачивания, так как в некоторых рецептах он имеет свои особенности и отдельную главу я решил не делать.

Первый рецепт составлен на основе книг Absinthe Suisse de Pontarlier 1855 и Absinthe Extra-Fine 1891. В Сети его называют абсентом из Понтарлье. Он является самым простым. Освоив его вы сможете без каких либо проблем приготовить любой другой абсент. Пропорции даны для приготовления 1 литра напитка. Если вы желаете приготовить больше или меньше, увеличивайте или уменьшайте количество ингредиентов пропорционально.

Рецепт абсента из Понтарлье (1855 г., Франция)

25 г горькой полыни (artemisia absinthium), можно увеличить до 100 г;

50 г семян аниса;

50 г семян фенхеля;

950 мл пищевого спирта 85%.

Для подкрашивания:

10 г иссопа;

5 г мелиссы;

10 г римской полыни.

Для ознакомления с рецептом рекомендуется использовать 25 г горькой полыни, но со 100 г получается напиток более интересный. Где брать спирт не подскажу – родина у нас необъятная, но к статье о Лимончелло прилагается немало комментариев, среди которых есть и наводки на источники спирта в Москве. Там же я рассказываю, где его можно найти вообще. Если вы используете аптечную полынь, то перед замачиванием её рекомендуется перебрать, удалить стебли, оставив листья и цветы, а корни – перемолоть или растолочь в ступе.

Вымачивание: травы и семена высыпаем в банку и заливаем спиртом, разбавленным до 85% (как это сделать описано в этой статье). Настаиваем в темном прохладном месте 2-4 недели. Также существует быстрый способ вымачивания, который называют «горячим»: банку ставим на 12-36 часов на электрообогреватель, радиатор отопления, водяную баню и т.д. Температура при «горячем вымачивании» не должна превышать 30-40 °C. Также следует учитывать, что при быстром вымачивании в банке возникает давление, поэтому её желательно оснастить гидрозатвором. Другими словами, лучше подождать 2 недели.

Рецепт абсента из книги Dik’s Encyclopedia of Practical Recipes, 1903

15 г горькой полыни;

20 г римской полыни;

25 г фенхеля;

25 г звездчатого аниса;

25 г зеленого аниса (семян);

4 г кориандра;

10 г иссопа;

1 л спирта 95%.

5 г мяты;

3 г мелиссы;

5 г римской полыни;

5 г лакрицы (корня солодки).

Вымачивание: сначала измельченные травы и семена смочить небольшим количеством воды и дать ей впитаться. Затем залить их 1 л спирта и замачивать 3 дня в темном месте при комнатной температуре. Затем добавить 0,83 л воды и дать постоять еще 1 день. К перегонке настой уже будет готовым. Должно получиться 1,25 л готового напитка крепостью 60-70%.

Рецепт абсента из книги Dale Pendell’s Pharmako/Poeia, 1872

30 горькой полыни;

8,5 г иссопа;

1,8 г аира;

6 г мелиссы;

30 г аниса;

25 г фенхеля;

10 бадьяна;

3,2 г кориандра;

0,8 л спирта 85-95%.

Для подкрашивания:

4,2 грамма мяты;

1,1 г мелиссы;

3 г полыни римской/горькой;

1 г лимонной цедры;

4,2 г лакрицы (солодки)

Вымачивание: замачивать все травы и семена в течение недели, периодически встряхивать. Перед перегонкой добавить 0,6 л воды и вымачивать еще 1 день. Должно получиться около 1 л напитка крепостью 70% в швейцарском стиле.

Дистилляция абсента

[warning]Внимание! Перегонка спирта является очень опасным процессом, так как спирт – легковоспламеняющаяся жидкость. Не рекомендуется проводить в домашних условиях. Данная статья ни в коем случае не должна рассматриваться вами, как руководство к действию. Она написана в ознакомительных целях и носит исключительно энциклопедический характер.[/warning]

В данной главе описан процесс перегонки домашнего абсента по первому рецепту. Данный процесс также применим и к остальным двум с одной лишь поправкой – в каждом из рецептов приведено необходимое количество воды, которое нужно добавить в спиртовой настой перед его дистилляцией. Для первого рецепта это 450 мл чистой, отстоянной воды.

Отчасти полагаюсь на ваш опыт и техническое оснащение. При выборе дистиллятора нужно иметь в виду, что норма наполнения перегонного куба – 2/3 от общего объема, чаще всего это 4/5. Если у вас нет самогонного аппарата, то сначала поспрашивайте у друзей и знакомых. Но если вы собираетесь готовить и другие напитки с применением дистиллятора, к примеру, джин или самбуку, рекомендую вам собрать простенький и бюджетный вариант из лабораторного стекла – все его компоненты можно купить в интернет-магазинах или на рынке. Достаточно будет приобрести:

стеклянную круглодонную термостойкую колбу на 2 л минимум;

нисходящий холодильник Либиха (или любой другой стеклянный или металлический конденсатор);

2 шланга для подключения холодильника к водопроводу;

насадку Вюрца для соединения колбы и холодильника;

крышку для насадки вюрца, которую можно заменить термоментром.

Простейший дистиллятор для домашнего абсента

Колбу на открытый огонь ставить нельзя, поэтому для её нагрева лучше всего использовать песчаную или водяную баню (взять сковородку с высокими бортами и наполнить её песком или солью, или же взять большую кастрюлю с водой и уже в неё поместить колбу). Вода к холодильнику должна подаваться снизу вверх. Колбу можно заменить любым другим перегонным кубом, к примеру, скороваркой.

Если вы не знакомы с принципами перегонки домашних напитков, рекомендую к прочтению данную статью. Наш настой, разбавленный водой, переливаем в колбу/перегонный куб, собираем дистиллятор и ставим на огонь. Переливаем прямо с травами и заканчиваем перегонку после того, как в дистилляторе останется одна трава. Подогреваем на среднем огне, пока не начнут капать первые капли абсента – это головы. Их отбираем 3-5% от общего количество перегоняемой жидкости. С первого рецепта достаточно взять 30 мл голов – их выливаем.

Дальше гоним на среднем-слабом огне, чтобы в секунду капало не более 3-4 капель. Мы знаем, что в итоге у нас должно получиться около 950 мл готового напитка. Сначала собираем грамм 800-850, после чего меняем приемную посуду и собираем по 50 мл, чтобы не пропустить хвосты – они будут бежать интенсивнее и иметь «грязный цвет», муть. В хвостах много эфирных масел, поэтому их не выбрасываем, а добавляем в следующую партию абсента прямо перед дистилляцией. Гоним досуха, но не до подгорания трав. В стеклянной колбе это видно отлично

Подкрашивание и старение

В конечном итоге вы должны получить определенное количество бесцветной жидкости с легким ароматом полыни и других компонентов (иногда жидкость имеет светлый соломенный цвет). Чтобы сделать из неё первоклассный абсент нужно её подкрасить, и довести до оптимального состояния вкус и аромат. Для этого абсент настаивают на травах, которые указаны в рецептах.

Подкрашивание происходит следующим образом: забрасываете травы в банку и заливаете их 400 мл полученного абсента (остальной плотно закрываем и оставляем в стороне). Настаиваем абсент с травами пару дней, пока он не приобретет нужный изумрудный цвет (или темно-зеленый, даже темно-бурый). Во втором рецепте травы готовым абсентом нужно вымачивать 10-15 дней, в третьем – 3-4 дня.

Также существует быстрый способ окраски – на водяной бане. Но он достаточно опасен и известны случаи, когда емкость лопалась, а абсент загорался. Лучше проявить терпение и подкрасить напиток «естественным» образом.

Подкрашенную половину абсента нужно профильтровать через 4 слоя марли, хорошо отжать травы и смешать полученную жидкость с остальной частью. Довести общее количество напитка до 1 л (для первого рецепта) или с использованием спиртометра до 70-72% (или другой крепости, в зависимости от личных предпочтений).

Обзаведитесь спиртометром и желательно электронными весами, чтобы во время приготовления абсента вы оперировали точными величинами и напиток удался.

Под старением абсента здесь подразумевается его выдержка. После подкрашивания напиток имеет резковатый вкус и запах - со временем он становится мягче. Во время хранения хлорофилл, за счет которого наш абсент и стал зеленым, распадается и напиток приобретает приятный желтый оттенок – такое вы увидите только с абсентом, приготовленным в домашних условиях. Коммерческие аналоги содержат красители, поэтому напиток не теряет яркий изумрудный цвет. Так что желтение напитка – это хорошо. Замедлить распад хлорофилла можно путем хранения напитка в затемненной таре, к примеру, в темных винных бутылках.

В качестве эксперимента домашний абсент можно подкрасить и в красный цвет. Если мне не изменяет память, делается это экстрактом граната. Как пить абсент мы уже описали в этой статье. В ней представлены всё популярные способы употребления «зеленой феи».

Опережаю ваши вопросы. Да, абсент можно сделать и без перегонки, но это будет обычная травяная настойка. Да, я напишу рецепты. Нет, не знаю когда. И да, берегите уши, Ван Гог знает… :)