Ром по-прежнему сохраняет за собой репутацию напитка мореплавателей, но щедрость ароматов и вкусов выносят его далеко за рамки стереотипов морской панорамы. Эфирный банановый, ананасовый и ванильный фон дрейфует к сахарному «телу» и заканчивает где-то в тропической дубовой бочке, одаривающей рецепторы богатыми вкусовыми оттенками. Если вы только-только начинаете свой путь к выдержанным напиткам, ром обеспечит идеальный старт и задаст хороший темп, тем более цена хорошего выдержанного карибского дистиллята значительно уступает ценам на премиальную бутылку коньяка или виски. Итак, что собой представляет ром, где и когда его начали готовить, какие виды можно встретить на рынке и что, собственно, с этим разнообразием делать?

Определение рома шатко

Ром – это дистиллированный алкогольный напиток, приготовленный из побочных продуктов производства тростникового сахара, таких как меласса и патока, а также из чистого тростникового сока, путём их ферментации и дальнейшей дистилляции сусла. Изначально это прозрачный напиток, который зачастую выдерживают в дубовых бочках, после чего тот приобретает богатый золотой оттенок. Ром производят во всём мире, но подавляющее большинство «хороших» экземпляров происходят из стран Карибского бассейна и Латинской Америки.

К сожалению, определение рома настолько же шатко, как мораль ветреного пирата. Фактически, им может называться любой алкогольный напиток, сделанный из мелассы, сока тростника или патоки, и дистиллированный в любой точке мира. Также не регламентируется и способ дистилляции, который диктует лишь стиль производства. Традиционные pot still используются в англоговорящих странах: на Ямайке, Барбадосе, Тринидаде, Сент-Китсе, регионе Демерара в Гайане и на Британских Подветренных островах, поэтому ром там обладает ярко выраженным вкусом и ароматом. Колонны непрерывного цикла применяет испаноговорящая диаспора: Куба, Гватемала, Панама, Доминиканская Республика, Никарагуа, Пуэрто-Рико, Колумбия и Венесуэла, где ром лёгкий и более нейтральный.

После дистилляции рому нужен отдых. Светлый ром обычно оставляют в стальных резервуарах на один год, а затем подвергают его углеванию и разливают в бутылке. Но чаще его выдерживают в дубовых бочках, которые обеспечивают напитку красивый цвет, а также богатый вкус и аромат. В отличие от виски, ром выдерживают недолго, что обусловлено климатом – «доля ангелов» в жарких тропических странах огромна – за 10 лет выдержки бочка может потерять от 40 до 45 процентов спирта. Именно поэтому выдержанный тропический ром проводит в бочке максимум 3-5 лет, в то время как североамериканский ром – до 10 лет и более. При этом следует понимать, что жаркий климат способствует более быстрому старению напитка. На складах, где температура воздуха под 30оС, два года выдержки равняется шести-восьми годам на складе в Шотландии.

Классификаций много, а ром - один

Большинство производителей используют бочки из-под бурбона, ведь они самые доступные – по законам бурбон может выдерживаться только в новой бочке, поэтому после одного цикла настаивания бочки недорого распродаются по всему миру для старения других напитков. Но некоторые компании экспериментируют, используя традиционные для скотча бочки из-под хереса, мадеры и портвейна (к примеру, доминиканский Brugal) или французские бочки из лимузенского дуба (к примеру, гаитянский Rhum Barbancourt).Видов рома много. Правила к его производству в разных странах писаны по-своему. Чаще всего категоризация основывается на крепости напитка и его минимальной выдержки. Так, например, в Колумбии ром должен быть крепостью не менее 50% об, а в Венесуэле и Чили – 40% об. В соответствии с правилами ЕС ром должен быть дистиллирован до крепости 96%, а в бутылки разлит крепостью минимум 37,5%. Ароматизаторы не допускаются, хотя карамель добавлять можно, для придания напитку цвета. В той же Мексике ром должен выдерживаться не менее 8 месяцев, в Доминиканской республике – 1 год, в Венесуэле – 2 года, а вот кубинский ром как раз-таки классифицируют по сроку выдержки: 3 года – золотой ром, 7 лет – темный, а обычный светлый Blanc можно продавать сразу после изготовления.

В Карибском бассейне, как это было сказано ранее, каждый остров или производственная зона имеет свой уникальный стиль рома. Эти стили принято объединять в группы по традиционному для региона языку. Так, ром по стилям делят на:

Испанский «Ron»: испаноговорящая диаспора производит светлый ром на колоннах непрерывного цикла, который характеризуется мягким вкусом. Сюда относится кубинский и пуэрториканский стиль производства. Английский «Rum»: англоязычная диаспора предпочитает готовить темный ром на «пот стиллах», который имеет более яркий вкус и аромат. Типичные представители этого стиля – ямайский ром и ром из местности Демерера в Гайане. Французский «Rhum»: франкоговорящая диаспора промышляет так называемым «сельскохозяйственным ромом» (rhum agricole), который готовится только из тростникового сока, без мелассы и патоки. Этот стиль типичен для французской Вест-Индии, Мартиники, Мари-Галанта и Гваделупы.

Французы, с присущей им дотошностью в отношении алкогольных напитков, первые и единственные создали правовую основу для производства и классификации рома. Rhum из Мартиники имеет даже собственный апелласьон AOC Martinique Rhum Agricole. Rhum agricole – не единственный представитель рома, который готовится из чистого сока сахарного тростника. В Бразилии по такому же принципу производится кашаса (cachaça). В ряде стран её называют «бразильским ромом», тем самым выделяя его в отдельную группу напитков, но в США кашаса юридически считается ромом. Мы обязательно поговорим об этом напитке позже, а сейчас перейдём к более привычной нам классификации этого напитка, по сортам.

Светлый ром (light, white, silver) – достаточно сладкий, с бедным вкусовым профилем. Светлые ромы обычно выдерживают в резервуарах из нержавеющей стали до года, а затем фильтруют перед розливом. Такой подход делает напиток легким и полностью прозрачным, благодаря чему он стал самым популярным ингредиентом для коктейлей.

(gold, amber) – выдерживают до 1,5 года в дубовых бочках, обычно из-под бурбона, но их цвет также может быть связан с купажом светлых и выдержанных сортов, а также с добавлением карамели. Золотой ром находится на полпути между коктейльным и ромами, которыми можно наслаждаться в чистом виде.

(dark) – выдерживают в дубовых бочках от двух лет и более. Он темнее золотого и богаче, как по вкусу, так и по аромату. Тёмный ром часто используют в приготовлении тики-коктейлей, а также пьют в чистом виде.

(aged, sipping) – большая категория, включающая в себя выдержанные экземпляры напитка, которые являются скотчем в мире рома. Такой ром нужно пить только в чистом виде. Правда, то, что ром маркирован как выдержанный, не гарантирует, что он будет хорошим, так как чётких правил, как мы уже поняли, нет. Единственное, «стареющий» ром из французской Вест-Индии должен быть выдержан в бочке не менее трёх лет.

(spiced) – ром с добавлением пряностей и трав (корица, гвоздика, розмарин и т. д.). Фактически это настойка рома на пряностях. Самые популярные разновидности готовят на основе золотого рома, а самые дорогие – на основе тёмного. Отличный ингредиент для коктейлей, который можно приготовить самостоятельно.

(spiced) – ром с добавлением пряностей и трав (корица, гвоздика, розмарин и т. д.). Фактически это настойка рома на пряностях. Самые популярные разновидности готовят на основе золотого рома, а самые дорогие – на основе тёмного. Отличный ингредиент для коктейлей, который можно приготовить самостоятельно. Крепкий ром (overproof) – популярный на островах Карибского бассейна. Содержит до 70-75% алкоголя. Частый коктейльный ингредиент, особенно для пунша.

Также выделяют ароматизированные ромы, которые вообще не заслуживают внимания (разве что Малибу), а также так называемый флотский ром (navy, naval) – крепкий ром (от 50% алкоголя), обязанный своему названию пайкам рома во времена расцвета британского ВМФ (читайте ниже). Флотский ром – это разновидность тёмного рома, смесь английского и испанского ромовых стилей, а также тяжелого, плотного Демерара рома. Помимо прочего, отдельным сортом рома часто выделяют тот самый rhum agricole, но мы уже выяснили, что это отдельный стиль.

История появления рома

Обнаруженный в Азии и привезённый в Европу паломниками первого крестового похода (1096-1270 гг) тростниковый сахар в то время был редким и дорогим товаром. Постепенно он начал приобретать экономическое значение. В 14 веке Венеция заявила о коммерческой монополии и разработала первые процессы переработки сахарного тростника. Завидуя этому успеху, португальца и испанцы создали плантации и перерабатывающие заводы в своих колониях: на Мадейре, Канарских островах, а позже и на Азорских островах. Лиссабон быстро стал основным центром производства сахара.

Открытие Америки позволило увеличить географию выращивания сахарного тростника благодаря португальскому судоходству. В то время как Бразилия, Перу и Мексика представляли собой захватывающие возможности благодаря своим природным богатствам (древесине, золоту, минералам), Карибский бассейн быстро стал центром по выращиванию сахарного тростника. Христофор Колумб привёз первые побеги тростника в Вест-Индию где-то в конце XV века. Впервые он был посажен на острове Эспаньола (Гаити и Санто-Доминго). В 1512 году испанцы начали агрессивную кампанию по развитию плантаций сахарного тростника на Кубе. К 1520 году сахарный тростник распространился по всей Южной Америке, Мексике, Перу и Бразилии.

Как ром изменил Америку

Большинство историков сходятся во мнении, что первый ром начали делать на Барбадосе, но также есть записи, которые подтверждают, что в 1620-х годах ром производили и в Бразилии (на затонувшем в 1628 году военном шведском корабле «Vasa» была обнаружена оловянная фляга с ромом). Как бы то ни было, ром начали дистиллировать в странах Карибского бассейна, а позже, примерно между 1630 и 1660 годами, он нашёл свой путь в колонии Америки. В 1664 году британцы основали первый завод по производству рома на острове Статен-Айленд, а через 3 года была открыта дистиллерия в Бостоне. За короткое время ром стал существенной статьей дохода британских колоний. Его даже использовали как валюту.

Со временем ром стал настолько популярным, что было создано торговое соглашение, известное как «Трёхсторонняя торговля», которое позволяло торговать ромом, мелассой и рабами. Бытует мнение, что это соглашение было настолько выгодным, что «Закон о сахаре» 1764 года, приостанавливающий действие соглашения, стал причиной американской революции. Так что можно сказать, что ром сделал Америку такой, какова она есть сейчас. Правда североамериканский ром быстро пришёл в упадок, чему поспособствовала война и растущая популярность виски.

Как ром ходил под парусами

Как ром стал светлым

Ром и мореплавателей стали отожествлять с 1655 года, когда Ямайку захватили британцы. Тогда карибский напиток заменил популярный на то время бренди, который ежедневно употреблялся моряками на всех судах во время длительных морских переходов (вода быстро портилось, а пиво – заканчивалось). Пили ром по-всякому. Сначала чистым, затем с лимонным соком, но адмирал британского флота Эдвард Вернон усомнился в боеспособности своих подчиненных, которые довольно быстро спивались на работе – с 1740 года по его приказу ром начали разбавлять водой. Адмирал, кстати, постоянно носил плащ из фая, который назывался «grogram cloak». Считается, что именно так появился согревающий напиток грог , который на самом деле изначально был обычной смесью рома и воды. До 31 июля 1970 года ром входил в ежедневный рацион каждого моряка в королевском флоте, но был упразднен.До конца XIX столетия ром ассоциировался исключительно с напитком бедняков и моряков, так как был очень маслянистым, крепким и откровенно плохого качества. Конечно, это вам не чистенькие аристократические напитки Европы, которые перегоняли по нескольку раз. Но испанцы увидели в напитке потенциал и Испанская королевская палата учредила тендер на развитие ромовой промышленности, которая сулила большие почести тому, кто улучшит процесс производства рома. Все перспективы понравились, в результате чего ром стал намного чище и приятней для употребления.

Как раз в те времена мир увидел светлый ром Бакарди. В 1843 году из Испании переехал на Сантьяго-де-Куба дон Факундо Бакарди Массо. Ему тендер от правительства понравился и он начал активно экспериментировать с процессом производства напитка. В результате плодотворной работы, применения разных технологий перегонки, угольных фильтров и особых дрожжей был получен всем известный светлый ром, который отличался более мягким вкусом. А в 1862 году дон Факундо основал всемирно известную компанию Бакарди. К счастью ли или к горю, но именно благодаря Бакарди ром глубоко погрузился в миксологию и остался там, кажется, навсегда.

Рекомендации по выбору рома

Для начала прочтите статью о том, как правильно пить ром , где есть рекомендации по покупке первой бутылки для знакомства с этим напитком. В ней вы найдете списки бюджетных и премиальных ромов, которые обязательно должен попробовать каждый, кому не безразличны хорошие выдержанные напитки. На этот раз мы посоветуем вам несколько выдержанных экземпляром от разных производителей Карибского бассейна, чтобы вы в полной мере ощутили, насколько ром может быть разным.

Барбадос. На острове ром дистиллируют более трёх столетий, в основном на аппаратах pot still. Завод Foursquare Distillery придерживается традиций, но не боится экспериментировать и внедрять новые методики производства. Среди лучших ромов этой дистиллерии– Doorly’s XO, в котором следует искать пряности, ириску, ваниль, орехи и банан.

Ямайка. На острове производят большое количество стилей рома, но синонимом бунтарского рома всегда остаётся дистиллерия Appleton Estate. Её 12-летний напиток выше всех похвал, сообщающий вашим рецепторам глубокую, сексуальную, сладкую ваниль, соблазнительную ириску и миловидный банан.

Тринидад. Это один из самых крупных промышленных центром Карибского моря, где также празднуют самый яркий карнавал в мире. Ликёроводочный завод Angostura Distillery охватывает обе личины этого острова, перегоняя свой ром на эпического масштаба колоннах, но с душой. Angostura 1919 является прекрасным экспонатом, с явно выпирающим шоколадом, продолжительными дубовыми пряностями и долгим коричным послевкусием.

Гайана. Сахар Демерара здесь лежит в основе всех ромов, позволяющий получать глубокий, мягкий напиток. Diamond Distillery смешивает методы дистилляции, используя самую старую в мире колонну Coffey. Её 15-летний El Dorado является архетивом для всех выдержанных ромов, богатый спелыми бананами, сладостью жженого сахара и цитрусовыми пряностями от дубовой бочки.

Гватемала. Более знакомый нам своим кофе, этот регион производит прекраснейшего качества ром. Ром дистиллерии Zacapa будет финишным аккордом нашей рекомендации, но ощутимо ударит по карману. Со средним возрастом в 23 года в бутылке этот ром выдерживается в прохладной местности на высоте 2300 метров над уровнем моря, используя метод солера, чтобы вытянуть из бочки из-под хереса самое лучшее, что она способна дать. Ожидайте безупречные оттенки какао, подкреплённые сладкими пряностями.

Независимо от того, является ли ром английским rum-ом, французским rhum-ом или испанским ron-ом, этот дистиллят, сделанный из сахарного тростника, остаётся общим знаменателем между карибскими островами и южноамериканскими странами, каждая из которых имеет свою собственную культуру, множество традиций и… свой стиль рома!