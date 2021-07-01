Давно был наслышан о соджу – корейской водке, но не думал, что узнаю о нем столь любопытные факты. Сложно поверить, но этот алкогольный продукт, по данным английского издания «Drinks International», занимает первую строчку в мировом рейтинге. Недавно мне довелось попробовать популярный напиток.

О соджу

Рецептов изготовления существует множество: из риса, из сладкого картофеля, из пшеницы, даже из смеси спирта с ароматизаторами. То есть, диапазон применяемых продуктов достаточно обширный, как и у русской водки.

Это корейский традиционный алкоголь, который обладает объемной долей спирта от 20 до 45 градусов. Что меня поразило — наиболее популярный вариант имеет крепость 20 градусов. Мне он показался экзотической разновидностью водки: на вид и запах очень похоже, но вкус достаточно сладкий. В целом, впечатление осталось приятное.Производство походит на перегонку любого крепкого алкоголя. Сначала сырье перемалывают и производят процесс отжимки. На полученной основе создается брага, которую впоследствии перегоняют. Готовый продукт очищают, пропуская через фильтр из бамбукового угля.

У классической рисовой соджу более сложная и продолжительная технология изготовления — этим объясняется ее высокая стоимость.

Как принято пить

Не менее интересен и способ употребления корейской водки. Ритуал был странным, но мне понравилось.

Итак, вам вручают традиционную стопку, размером чуть больше водочной — держать ее нужно обеими руками. Разливает спиртное другой человек, также держа бутылку двумя ладонями, поддерживая правую руку левой. Любопытно, что если наливать себе самостоятельно, то это будет считаться верхом неприличия.

Корейскую водку нельзя выпивать залпом до конца, ее пьют небольшими порциями, непременно оставляя на донышке глоток напитка. Но при этом перед следующей стопкой текущую нужно осушить до конца.

Интересные факты

Замечу, что такой способ употребления касается этикета для застолий на специальных туристических посиделках. В барах и клубах Кореи национальный алкоголь смешивают с тоником, газировкой, сиропом, а самые смелые — даже с пивом. В последнее время напиток стали добавлять и в коктейли.На сегодняшний день это не просто традиционный напиток, а одна из основных туристических достопримечательностей Кореи. Но что интересно — не являющийся исконно корейским алкоголем.

Он был завезен в Корею после монгольского вторжения в 1300 году. Монголы тогда уже имели технологию дистилляции, которую подсмотрели у персов. С тех пор корейцы начали гнать соджу. Изначально, кстати, она была только на рисовой основе.

В 1965-1991 годах правительством Кореи было запрещено создание спирта из риса и другого зерна. Алкогольный напиток стали делать из ароматизированного этилового спирта. Такой тип производства существует и сегодня.

Звучит фантастично, но ежегодно трудоголики-корейцы потребляют свыше 3 млрд бутылок национального спиртного продукта. В России этот алкоголь известен мало, но, по моему мнению, все же стоит обратить на него внимание.