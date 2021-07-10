Какие только байки не ходят вокруг русской водки. И вирусы все убивает, и найти можно буквально в каждом доме в России. Я решил сравнить, так ли отличается знаменитая русская водка, слава о которой идет впереди самого напитка, к примеру, от финской, и подошел к этому вопросу основательно.

Чем похожи

Следует сразу отметить, что основа и финской водки, и русской абсолютно одинакова — этиловый спирт ректификованный. К примеру, в России берут «Люкс», «Премиум», «Альфа» и т. д.

Также в обеих странах используется зерновой спирт. Процесс получения основы схож. Для этого проводят непрерывную дистилляцию жидкости, с помощью чего из нее убирают все соли.

В Финляндии и в России спирт разбавляют водой, понижая его концентрацию. Крепость напитка в обеих странах одинаковая — от 38 до 56 процентов.

Чем отличаются

В России используют разные сорта ржи.

И еще одна общая черта — одинаковая культура употребления водки. Даже в качестве закуски финны и русские выбирают одни и те же продукты: соленые огурцы, помидоры, сало, ржаной хлеб, лук и прочие овощи с грядки.Для меня было удивительным узнать, что в нашей стране водку разбавляют не простой водой. Ее берут из природных источников: озер, рек, родников, талых вод горных вершин. А вот финны к этому ингредиенту относятся проще, дистиллируя его.Это не так принципиально, ведь ее вкус практически не ощущается. Но в Финляндии выращивают специальный сорт вазаской ржи. Цена на нее выше, чем на российский аналог. Это объясняется величиной и питательностью зерен. Отличительной особенностью такой ржи является отсутствие вкуса и запаха в самой водке.

Для меня, русского человека, это не совсем понятный момент — тратить столько денег, чтобы водка не имела абсолютно никакого дополнительного аромата. Да и с учетом того, что запах этилового спирта перебивает остальные, идея кажется вдвойне бесполезной.

Но финны стараются делать алкоголь максимально чистым, без лишних примесей и вкусов.

Мое мнение

Существует некоторое отличие в цене на эти два вида напитков, но это никак не связано с особенностями заграничной версии. Это лишь надбавка в виде налогов за перевозку и доставку на территорию РФ. Если покупать продукт в самой Финляндии, переведя валюту и учитывая разницу в уровне жизни здесь и там, то цены были бы идентичны отечественным.Несмотря на признанный авторитет и общепринятое мнение, что русской водке аналогов нет, я бы отметил, что финская версия ничем не хуже отечественной.

Технологии производства доведены до совершенства в обеих странах. Автоматизация производства максимальна и роботы настолько облегчили процесс изготовления алкоголя, что людей на конвейерах практически нет. Поэтому рецепт, количество и соотношение ингредиентов, температурный режим соблюдаются с высокой точностью, исключая человеческий фактор.

За качеством водки ответственно следят в обеих странах. В России существует ГОСТ, вся продукция подлежит сертификации.

Если сравнивать элитный алкоголь в Финляндии и у нас, то существенной разницы не почувствуешь. Другое дело, к примеру, сравнивать вино, которое может иметь сотни разных вкусов из-за сорта винограда. Здесь же следует делать погрешность на то, что технология производства водки абсолютно одинаковая. А этиловый спирт, как говорится, он и в Африке этиловый, значит, и основа везде одинаковая.

Я бы сделал небольшую погрешность, если бы сорта ржи как-то влияли на вкус напитка. Но эта характеристика никак не зависит от растения. Поэтому не вижу смысла переплачивать за иностранную марку, ведь качество напитков идентично.