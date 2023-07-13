Хорошая водка - это почти русский национальный напиток. В нашей стране образовалась целая культура ее потребления. Какие марки сейчас считаются лучшими и правда ли, что качественный алкоголь производят только в России? Ответы на эти и другие вопросы – в этой статье.
Топ-20 марок лучшей российской водкиВ России есть немало фирм, выпускающих хорошую водку. Одни из них считаются легендарными, другие появились на рынке продаж относительно недавно. В 2023 году лучшими марками были признаны:
20. Столичная
Ее до сих пор высоко оценивают не только в России, но и заграницей. Бренд старается оправдывать свое название.
История этой марки началась в 1923 году, когда в СССР отменили сухой закон. До 1938 года водка не отличалась разнообразием. На каком бы заводе ее не производили, и какой бы хорошей она ни была, на этикетке писали слово «Водка», вне зависимости от месторасположения, выпустившего ее ЛВЗ.
В 1938 году в столице открывается гостиница «Москва», шедевр архитектуры того времени, долгие годы являющийся символом города. В честь этого события Виктор Григорьевич Свирида, сотрудник Главликерводки, внедрил новый рецепт.
Он предложил брать за основу хороший зерновой спирт повышенной степени очистки, обработанный активированным углем. Авторами рисунка на этикетке (красный и белый фон) называют художников Яковлева и Иогансона.
На прилавках магазинов Столичная появилась в феврале 1941 года. На тот момент она была лучшей по качеству. Разливать ее стал в основном Ленинградский ликеро-водочный завод. Через несколько месяцев производство было прервано в связи с началом военных действий.На заводе же стали выпускать коктейль Молотова вплоть до 1944 года, когда блокада Ленинграда была снята.
В 1953 году Столичная получила зарубежный статус, после того как выиграла независимый конкурс. В 1972 году правительство Советского Союза и руководство PepsiCo заключило соглашение, по которому ее разрешалось продавать в США, а компания обещала построить в Новороссийске завод по производству Пепси-колы.
В 90-е годы товарный знак был аннулирован. Сказался ценовый обвал. Его возрождение произошло лишь в начале XXI века.
На 2023 год существуют несколько видов Столичной:
19. Белое ЗолотоЭто относительно молодой бренд. Первая бутылка Белого Золота сошла с конвейера в 2004 г в Обнинске и быстро завоевала популярность. Через два года независимый эксперт присвоил Белому Золоту звание Супербренд. В 2009 г оно завоевало серебряную медаль на выставке, проходившей в Великобритании.
В 2012 г. ЗАО «Белое золото» осуществило слияние с водочной артелью «Ять».
Рецепт Белого золота появился еще в советское время благодаря сотрудникам завода Кристалл. Его особенность состоит в том, что используется только спирт класса Люкс из злаковых культур, выращенных в центральных регионах РФ. Воду берут из собственных артезианских источников, расположенных на большой глубине.
Проходит через систему фильтров из разных материалов:
- уголь;
- кварц;
- серебро.
Кардинальным отличием Белого Золота является входящий в состав корень женьшеня, который положительно влияет на мужскую силу и оказывает общий тонизирующий эффект на здоровье.
Существует несколько разновидностей Белого Золота.
18. Чистые Росы
17. Пять озер
16. Мороша
15. Суханов
14. Хлебная
13. Легенда Кремля
12. Хаски
11. Белуга
10. Русский Стандарт
9. Царская
8. Доходная платиновая
7. Деревенька
6. Тундра Аутентик Крайнего Севера
5. Белая Сова
4. Первак Домашний
3. Национальный стандарт Делюкс
2. Русская эскадра
1. Серебряная гора
Список составлен по независимым оценкам экспертов. По общему мнению, в России производят много отличных марок водки, которые отличаются демократичной ценой.
Топ-20 водок других странВ других странах тоже выпускают немало хороших брендов водки. В основном ими славятся Франция, Финляндия и Польша.
20. Grey Goose VX (Франция)
19. Krolewska (Польша)
18. Finlandia (Финляндия)
17. Vincent (Нидерланды)
16. Rain (США)
15. Purity (Швеция)
14. Three Olives (Великобритания)
13. Vox (Нидерланды)
12. Vermont Spirits White (США)
11. Absolut (Швеция)
10. Moses Date (Финляндия)
9. Hlebnik (Польша)
8. Reyka Small Batch (Исландия)
7. 6. Summum (Франция)
5. Nordic (Финляндия)
4. Laplandia (Финляндия)
3. Белорусская Река Особая (Беларусь)
2. Soplica (Польша)
1. Nemiroff (Украина)
Это список не является исчерпывающим. В него вошли лишь те марки, которые были признаны хорошими по ежегодным опросам общественного мнения. Качественную водку производит и Казахстан. Отличается хорошей продукцией и Западная Европа. Своими алкогольными заводами славится Минск.
Самая лучшая водка по мнению РоскачестваРоскачество ежегодно проводит анализ водки на российском рынке. Составляется своеобразный топ и рейтинг, чтобы потребители могли знать, какие марки соответствуют международным стандартам. Наивысшие оценки получили:
Лучшая водка до 500 рублейДо 500 рублей – это, наверное, самый распространенный алкоголь на российском рынке. Не сказать, что всегда хороший, но популярный - точно.
Лучшая водка до 1000 рублейЭто сегмент хорошего качества. Он рассчитана на людей, готовых немного потратиться:
Лучшая водка до 2-3 тысячТакую водку берут для торжественных мероприятий, а также в качестве хорошего подарка:
Лучшая водка до 5000 рублейЭто ниша премиум класса, рассчитанная на солидного покупателя, готового тратить большие деньги на водку:
Какую водку взять в подарокВодка всегда считалась хорошим, пускай и несколько специфическим подарком. Однако если подарить самую дешевую бутылку, то человек может не оценить благие намерения дарителя.
Beluga Noble с икорницей. Это недорогой, но хороший подарочный набор, который поставляет знаменитая фирма. Белуга подошла к делу с толикой фантазии. Кроме непосредственно хорошего спиртного, здесь имеется оригинально оформленная икорница.Ее можно сохранить на долгие годы, когда алкоголь уже будет выпит и забыт. Редко у кого на память остается приятный бонус, который может украсить даже царский стол.
Онегин в подарочной упаковке однозначно сможет удивить юбиляра. Кроме стандартной бутылки и двух граненых стаканов, сюда включен томик со знаменитым произведением А. С. Пушкина. Подарок презентуется в красивом пакете, который добавляет оригинальности.
Beluga Gold Line. Это хорошая водка Премиум класса. Этикетка здесь выполнена из сплава металлов, а крышка залита сургучом, как делали в прошлые века. Для того чтобы его можно было быстро очистить, в подарочный набор включен небольшой молоточек и кисточка.
Там же находятся 3 декорированные рюмки в кожаной упаковке. На бутылке закреплен фирменный знак компании, который после распития можно оставить себе на память.
Koskenkorva Foraged произведена в Финляндии. Перед тем как попасть в бутылки, она полгода выдерживается в дубовых бочках, что не характерно для этого вида алкоголя.
Подарочная упаковка выполнена в виде деревянной шкатулки, да и сама бутылка отличается оригинальностью. Хоть мужчина, хоть женщина будут рады такому презенту.
Подарить можно любую марку алкоголя, главное, чтобы она была покачественнее. Рекомендуется не останавливаться на самой дешевой. Попробуйте приобрести organic vodka. Можно совместить несколько видов спиртного, например, ликер Minttu и крепкий алкоголь, чтобы готовить коктейли.
Многие, кстати, ценят только отечественную продукцию. Им хоть сто Франций подавай – все равно наша Столичная будет для них самой лучшей. Здесь даже и пробовать не стоит дарить что-то импортное.
Как выбрать качественную водку – на что обращать вниманиеЛюбая алкотека предоставляет хороший ассортимент винно-водочной продукции. Из-за этого у неискушенных покупателей могут возникнуть проблемы с выбором. Если не хочется на утро проснуться с больной головой, то вот несколько советов.
В магазинах любому может попасться подделка. Она будет стоять на видном месте, чтобы не вызвать подозрений. Определить суррогат можно по многим признакам. Обращать внимание здесь придется абсолютно на все начиная от качества упаковки и заканчивая оттенком жидкости.
От алкогольного суррогата можно получить серьезный удар по организму.
Первое, на что рекомендуется обратить внимание, это место продажи. Любой алкоголь лучше покупать в крупных сетевых магазинах, а не в придорожных ларьках. Супермаркеты заботятся о своей репутации, поэтому проверяют документы, удостоверяющие качество поступающего товара. Им будет проще предъявить претензии.В небольших торговых точках покупателю могут даже не выдать чек. Соответственно, доказать, что паленка была куплена именно в этом магазине, в случае чего будет достаточно сложно. Это касается придорожных кафе и прочих мест, где большой поток людей. Вряд ли здесь будет продаваться алкоголь высокого качества.
Стоит обратить внимание и на цвет спиртного. Оно должно быть кристально прозрачным без мутных вкраплений. На дне не должно быть никакого осадка. Чтобы проверить это, нужно перевернуть бутылку и удерживать ее несколько секунд в таком положении. Далее посмотрете сквозь жидкость на солнечный свет или яркую лампу.
Правильный товар после всех этих манипуляций не должен изменить оттенок. Если в жидкости появились какие-либо взвешенные частицы или мутные вкрапления, это свидетельствует о том, что спирт не проходил очистку и в нем присутствуют примеси.
Крышка. Если товар хороший и произведен на заводе с соблюдением всех технологических процессов, то колпачок на нем не будет прокручиваться или протекать. Лучше и вовсе остановить свой выбор на бутылках с беленьким дозатором. Такую конструкцию подпольным цехам подделать сложнее. Почему – объяснять не нужно.
Этикетка также может многое сказать о легальности товара. Она должна быть ровно наклеена, а все надписи - хорошо читаемы. На заводской продукции всегда присутствует акцизная марка, дающая покупателю полную информацию о товаре.По ней можно узнать юридический адрес компании-производителя, состав, а также ГОСТ, по которому сделана продукт. Акцизный знак должен быть чистый и не маркий.
Однако мошенники научились хорошо подделывать и акцизные марки. Поэтому нужно не только пробивать информацию, но и обращать внимание на качество бумаги и краски.
Недобросовестные производители кажется могут подделать все – хоть шведский Абсолют, хоть бренд, произведенный на территории республики Якутия.
Данные на крышке и этикетке должны быть идентичными. На этом моменте многие фальсификаторы допускают ошибку. Не ленитесь и проверьте, совпадают ли дата розлива, указанная на колпачке и на этикетке.
Известные бренды борются за свой престиж и здоровье покупателей дополнительными методами. Для этого разрабатываются специальные способы защиты, затрудняющие подделку.
Это могут быть рельефные знаки на бутылке, гербы и прочие маркеры. Здесь каждая буква или символ может значить что-то свое. Иногда на этикетку наносится цифровой код.
На некоторых бутылках появились QR-коды. Это позволяет быстро читать информацию о товаре в режиме онлайн. Достаточно лишь навести на него экран своего телефона с включенной камерой. Такое решение обеспечивает дополнительную надежность и дает преимущество в борьбе с подделками.
Определить качество можно и визуально. Для этого нужно на сайте производителя посмотреть, как выглядит оригинал, а затем сравнить с тем, что в руках.Любые, даже незначительные на первый взгляд отличия вроде формы или особенностей бутылки и отдельных ее частей, могут уберечь от покупки. Если в магазине цена хотя бы на один рубль отличается от рекомендованной на сайте, это также повод задуматься.
Если все визуальные и информационные критерии говорят в пользу того, что водка не является поддельной, перед употреблением понюхайте ее. Заводская продукция, к примеру, Башспирт или Татспиртпром, будет иметь специфический запах спирта или натуральных добавок.
Но если в воздухе запахло ацетоном, стоит отказаться от распития. Лучше просто вылить. Деньга тут не так важна, здоровье намного ценнее. 40-процентный алкоголь также не должен гореть и замерзать. Это явные признаки суррогата.
Как правильно пить водку и чем закусыватьВодка – это неизменный атрибут любого торжественного мероприятия, будь то свадьба или день рождения, особенно в России. Многие пьют, не задумываясь о каких-либо правилах или нормах, настолько обыденной она стала для русского человека.
Определенные рекомендации здесь все-таки существуют.
Разливать водку за столом должен только один человек. Это может быть хозяин или кто-то из гостей. Во время всего застолья принято «не менять руку». Т. е. если кто-то принял на себя эту обязанность, он должен исполнять ее до самого конца торжества, в каком бы состоянии он не находился.Разливается водка в строгой очередности. Первая рюмка наливается хозяину или самому дорогому гостю. Далее разлив идет по кругу, по часовой стрелке. Наливающий наполняет свою рюмку в последнюю очередь. Это правило считается проявлением хорошего тона и уважения к окружающим.
Во многих странах перед тем как выпить, принято говорить хороший тост. Это могут быть теплые слова хозяину, виновнику торжества или просто шутливые фразы, призванные поднять настроение собравшимся за столом.
Из-за того, что они произносятся часто, водку наливают в небольшие рюмки по 50-70 грамм. Это позволяет выпить за один вечер много, но не опьянеть. Между тостами традиционно должно проходить не менее 3 минут, после чего пьется следующая рюмка.
Для того чтобы улучшить вкус водки и сделать так, чтобы алкогольный эффект от нее был менее быстрым, ее принято подавать на стол охлажденной до температуры 4-12оС в морозилке или в таре со льдом.Некоторые предпочитают охлаждать алкоголь только в колодцах или естественных водоемах, если рядом есть река или озеро, а некоторые, напротив, любят греть спиртное.
Ароматизированный алкоголь предпочтительно подавать, предварительно остудив его чуть ниже комнатной температуры. Это позволяет сохранить фруктовые или ягодные тона в напитке.
Хорошую водку традиционно пьют залпом. Но это чисто российский обычай, который во многих странах не поддерживается. К примеру, в Англии или Франции алкоголь принято смаковать и наслаждаться его вкусом. Для этого его наливают в рюмки объемом до 100 гр. и пьют медленными глотками.
Приверженцам русской культуры выпивать можно посоветовать делать частые вдохи и выдохи перед глотком. При неофициальных застольях первая рюмка традиционно не закусывается.В качестве альтернативы используют кусочек хорошего ржаного хлеба, который подносят к ноздрям и нюхают в течение нескольких секунд.
Водку часто наливают в штофф. На стол попутно ставят хлебный квас.
Не следует понижать градус. Это чревато тем, что наутро будет сильно болеть голова.
Водку можно как закусывать, так и запивать. Для последнего используют ягодные морсы, компоты и фруктовые соки. Водку ими можно даже разбавить. Запивать газировкой, даже если она безалкогольная, не рекомендуется, т. к. газ способствует всасыванию спирта в кровь и ускоряет опьянение.
Лучший вариант – развести алкоголь хорошим соком из цитрусовых. Они способны и снизить похмелие. Категорически запрещено употреблять спиртное вместе с энергетиками, особенно пить такое сочетание каждый день.
В России принято закусывать после каждой выпитой рюмки водки. Традиционно принято ставить на стол соленые огурцы и квашеную капусту. Однако на этом список закусок не заканчивается. Рекомендуют закусывать алкоголь горячими блюдами, постепенно переходя к холодным. Четких рекомендаций здесь не существует. Это может быть даже перец.Хорошим вариантом будет рыба или маринованные грибы. Не следует закусывать сладкими продуктами или десертами. Содержащаяся здесь глюкоза способствует лучшему усвоению спирта и продлевает опьянение.
Можно подать запеченную курицу, кролика или нежирную свинину. Отличная закуска - стейки на гриле. Неплохой идеей будут и первые блюда. Они позволят не только заглушить спиртовые нотки во рту, но и ускорить вывод алкоголя из организма.
В Украине и во многих местах России закусывают салом. Оно идеально дополняет водку и позволяет избежать похмелья на следующий день.
По старым традициям закуску на столе выбирает хозяин дома, где проходит торжество, или гость, в честь которого оно устроено. Попросить у хозяина закусить чем-то другим считается проявлением дурного тона.
ЗаключениеВодка считается национальным русским напитком, однако, ее с большой охотой пьют и в других странах. Заграницей есть немало качественных марок алкоголя, и присутствует своя культура потребления, отличная от российской. А какие интересные традиции известны вам?
Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!