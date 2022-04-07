Китайцы очень гостеприимны, поэтому, если вы окажетесь в этой стране, придется побывать на многочисленных застольях. Будьте готовы к тому, что выпивать придется много и часто. Посидев несколько раз за столом с китайцами, я обрадовался тому, что не живу здесь. Такое количество алкоголя — это слишком, даже для меня.

Сухой бокал

Любые напитки китайцы пьют залпом. То есть вам не удастся бокал с виски растянуть на весь вечер.

Тут принято опустошать емкость до последней капли, после чего ее переворачивают вверх дном. Если там осталась хоть одна капля, это будет расценено как неуважение к окружающим.

Даже если вы пьете из маленьких стопок, не спешите радоваться: наполнять их будут слишком часто и объем может превысить то количество, которое вы бы выпили из бокалов.

Хвастаются бутылками

В питейных заведениях принято класть пустые бутылки рядом с собой в качестве трофеев.

Учитывают ранг

Это признак уважения к старшему по рангу. Когда все коллеги чокаются, те, кто еще не достиг больших высот в карьере, опускают руку ниже руководящего состава.

Пить нужно весь вечер

Умение употреблять алкоголь в больших количествах — повод для гордости у китайцев. При этом не стоит забывать, что в Китае очень важно при любых ситуациях «сохранить лицо». Здесь очень уважают тех, кто умеет пить много и при этом хорошо держится на ногах.Показатели количества выпитого очень важны в больших компаниях, и каждый присутствующий не упустит возможностью этим похвастаться.Здесь есть свои питейные традиции и для корпоративных вечеров. К примеру, тот, кто рангом выше, всегда задает скорость наполнения бокалов. Представители более низких должностей, подходя к руководству, держат рюмку, зажатой между двумя ладонями.Я сразу вспомнил наши корпоративы, на которых быстро стирается грань между старшим и младшим по званию. А в Китае даже в такие моменты каждый знает «свое место».

Если вы решили выпить с китайцем, то имейте в виду, что делать это придется весь вечер. Если не уверены в своих силах, лучше не начинайте и закажите себе газировку, ведь посередине вечера ваше «все, больше не могу» будет воспринято как неуважение, а приглашающая сторона может затаить обиду на вас.

Кроме того, выпивать придется не только со своей компанией, но и с посторонними люди, которые обязательно подойдут поприветствовать иностранного гостя. И обижать их нельзя: придется чокаться со всеми и со словами «ганьбэй», что означает «до дна», опустошать свой бокал.

Нельзя здесь и пропускать тосты. Это дурной тон.

Брудершафт

Единственный способ выйти из этой алкогольной бесконечности — сослаться на плохое самочувствие. Поэтому либо вы начинаете пить, не сдаваясь до последней рюмки. Либо сразу заказываете себе чай, к чему китайцы отнесутся с уважением, не пытаясь настаивать на более крепких напитках.Эта популярная в России манера пить на брудершафт в знак уважения или перемирия в Китае позволительна лишь жениху и невесте. Но об этом не знал мой друг, который поехал в Китай и засел в местном баре.

Ему захотелось угостить китаянку за соседним столиком вином, и он предложил ей выпить, скрестив руки. Когда он заметил, что все вокруг смотрят на него удивленными глазами, поинтересовался у новой знакомой, в чем причина такого внимания к его персоне.

Она со смехом рассказала, что в Китае эта традиция допустима только между молодоженами и теперь он обязан на ней жениться.

Благо девушка попалась с юмором, а моему другу не пришлось посылать сватов к ее родителям. Он вслух извинился и сослался на то, что на его родине это просто знак симпатии и доверительных отношений.