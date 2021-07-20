В настоящее время можно найти абсент практически любого цвета. Кроме классического зеленого, существуют синий, красный и желтый варианты, а также их различные оттенки. Самый своеобразный черный абсент, поэтому я расскажу о своих впечатлениях именно от этого напитка.

Разберемся с цветом

В бутыли напиток выглядит черным, но, когда я наливал его в стакан, обнаружилось, что он скорее темно-коричневого цвета. Обычно такой темный оттенок обеспечивается настоем черной акации Катеху или ягодным соком, как правило, соком черной смородины.

Может быть и более прозаическая причина темной окраски — искусственные красители. Мне достался вариант, в котором сочетались акация Катеху и красители. Я не большой поборник всего натурального, поэтому дополнительные красящие вещества меня не смутили. Цветом отличие черного абсента далеко не исчерпывается.

Состав

Попробовав напиток, я сразу обратил внимание на более выраженные, чем в зеленом, ноты полыни. Это объясняется тем, что в черный абсент кладут не листья, а корень растения. Так вкус получается более насыщенным.

В остальном состав схож. Это привычные травы и пряности: анис, аир, кориандр, лакрица, мята и т. д. Некоторые компоненты могут отличаться от традиционного набора в зависимости от марки.

Черный напиток обычно крепче, чем его зеленый «собрат».

Крепость первого составляет 60-80 градусов. В моем случае было 75. Готовится такая разновидность алкоголя по стандартной технологии: сначала растительные компоненты настаиваются на спирте, а затем производится перегонка.

Пьют его обычно, разбавляя водой и добавляя сахар. Я на одну часть абсента брал пять частей воды и хочу рекомендовать этот способ употребления как самый оптимальный.

Мои впечатления

Распробовав содержимое стакана, я сразу ощутил, что черный абсент пьется гораздо легче, а вкус его значительно более мягкий, чем у привычной версии. Мне понравилось ощущать на языке его сладковатые, но не приторные пряные нотки.

Больше всего в абсенте я ценю анис. Здесь с ним было все в порядке: отнюдь не меньше, чем я привык.

Вкус очень приятен, поэтому учтите, что можно перебрать и не заметить этого, ведь на самом деле такой абсент крепче обычного.

Я решил познакомиться с этим видом напитка, чтобы насладиться вкусом, а не повидать зеленую фею, поэтому не позволил себе впасть в чрезмерно сильное опьянение. Советую придерживаться этого правила и вам при дегустации любого алкоголя.